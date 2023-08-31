Белорусский эксперт прокомментировал заявление Лукашенко об отказе убрать ЧВК «Вагнер» из республики

Запад обвиняет нас, что мы создаем в Белоруссии "мощный ударный кулак" якобы для на нападения, но доказательств у них нет. Отсюда и попытки различных обвинений и требований убрать угрозу в виде ЧВК

Сегодня, 31 августа 2023 года, белорусский президент Александр Лукашенко назвал "необоснованными и глупыми" требование Польши и стран Балтии убрать с территории республики отряды ЧВК "Вагнер". Об этом уже сообщало "Военное обозрение" в одном из своих новостных материалов.На заседании Совета безопасности республики белорусский лидер подтвердил, что сотрудники группы "Вагнер" останутся на белорусской территории подчеркнув, что западные страны не в праве требовать чего-либо у Белоруссии. По его словам, Польша и Прибалтика должны сами убрать со своей территории всех иностранных военных, и только после этого выдвигать какие-то претензии.Слова белорусского лидера "Военному обозрению" прокомментировал белорусский общественный и политический деятель, член Экспертного совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Андрей Иванов.По словам эксперта, заявление Лукашенко о необоснованности требований объективное и обоснованное, т.к. Запад, в лице Польши и Прибалтики, снова пытается применить политику двойных стандартов в отношении Белоруссии, требуя убрать ЧВК "Вагнер". Только проблема не в Белоруссии, а в Польше, Балтии и других странах Европы, которые размещая на своей территории войска США думают, что мы будем на это спокойно смотреть. Западу нужен для обвинений только повод, сначала это было тактическое ядерное оружие , размещенное Россией в Белоруссии, теперь это ЧВК "Вагнер".- считает Иванов.Однако, сейчас и России, и Белоруссии, по большому счету, на все обвинения наплевать, поэтому заявление Лукашенко соответствует политике Союзного государства России и Белоруссии.