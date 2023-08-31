Белорусский эксперт прокомментировал заявление Лукашенко об отказе убрать ЧВК «Вагнер» из республики

Сегодня, 31 августа 2023 года, белорусский президент Александр Лукашенко назвал "необоснованными и глупыми" требование Польши и стран Балтии убрать с территории республики отряды ЧВК "Вагнер". Об этом уже сообщало "Военное обозрение" в одном из своих новостных материалов.
На заседании Совета безопасности республики белорусский лидер подтвердил, что сотрудники группы "Вагнер" останутся на белорусской территории подчеркнув, что западные страны не в праве требовать чего-либо у Белоруссии. По его словам, Польша и Прибалтика должны сами убрать со своей территории всех иностранных военных, и только после этого выдвигать какие-то претензии.
Слова белорусского лидера "Военному обозрению" прокомментировал белорусский общественный и политический деятель, член Экспертного совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Андрей Иванов.
По словам эксперта, заявление Лукашенко о необоснованности требований объективное и обоснованное, т.к. Запад, в лице Польши и Прибалтики, снова пытается применить политику двойных стандартов в отношении Белоруссии, требуя убрать ЧВК "Вагнер". Только проблема не в Белоруссии, а в Польше, Балтии и других странах Европы, которые размещая на своей территории войска США думают, что мы будем на это спокойно смотреть. Западу нужен для обвинений только повод, сначала это было тактическое ядерное оружие, размещенное Россией в Белоруссии, теперь это ЧВК "Вагнер".
Запад обвиняет нас, что мы создаем в Белоруссии "мощный ударный кулак" якобы для на нападения, но доказательств у них нет. Отсюда и попытки различных обвинений и требований убрать угрозу в виде ЧВК
- считает Иванов.
Однако, сейчас и России, и Белоруссии, по большому счету, на все обвинения наплевать, поэтому заявление Лукашенко соответствует политике Союзного государства России и Белоруссии.