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Белорусский эксперт прокомментировал заявление Лукашенко об отказе убрать ЧВК «Вагнер» из республики

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Белорусский эксперт прокомментировал заявление Лукашенко об отказе убрать ЧВК «Вагнер» из республики

Сегодня, 31 августа 2023 года, белорусский президент Александр Лукашенко назвал "необоснованными и глупыми" требование Польши и стран Балтии убрать с территории республики отряды ЧВК "Вагнер". Об этом уже сообщало "Военное обозрение" в одном из своих новостных материалов.


На заседании Совета безопасности республики белорусский лидер подтвердил, что сотрудники группы "Вагнер" останутся на белорусской территории подчеркнув, что западные страны не в праве требовать чего-либо у Белоруссии. По его словам, Польша и Прибалтика должны сами убрать со своей территории всех иностранных военных, и только после этого выдвигать какие-то претензии.

Слова белорусского лидера "Военному обозрению" прокомментировал белорусский общественный и политический деятель, член Экспертного совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Андрей Иванов.

По словам эксперта, заявление Лукашенко о необоснованности требований объективное и обоснованное, т.к. Запад, в лице Польши и Прибалтики, снова пытается применить политику двойных стандартов в отношении Белоруссии, требуя убрать ЧВК "Вагнер". Только проблема не в Белоруссии, а в Польше, Балтии и других странах Европы, которые размещая на своей территории войска США думают, что мы будем на это спокойно смотреть. Западу нужен для обвинений только повод, сначала это было тактическое ядерное оружие, размещенное Россией в Белоруссии, теперь это ЧВК "Вагнер".

Запад обвиняет нас, что мы создаем в Белоруссии "мощный ударный кулак" якобы для на нападения, но доказательств у них нет. Отсюда и попытки различных обвинений и требований убрать угрозу в виде ЧВК

- считает Иванов.

Однако, сейчас и России, и Белоруссии, по большому счету, на все обвинения наплевать, поэтому заявление Лукашенко соответствует политике Союзного государства России и Белоруссии.
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7 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:42
    +1
    Бацька вполне может потроллить вэльмышановных панов и триебалтов, потребовав убрать с их территории все иностранные базы и расстрелять полк имени Кастуся Калиновского хотя бы из рогатки.))))
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 18:16
      +1
      Цитата: Румaтa
      Бацька вполне может потроллить вэльмышановных панов и триебалтов, потребовав убрать с их территории все иностранные базы и расстрелять полк имени Кастуся Калиновского хотя бы из рогатки.))))

      Имхо: сильно оптимистичное заявление.. Но, Да, - Батька может заявить.
      ... Такая маленькая Корея ( северная) на западной оконечности РФ... ( СПАСИБО(!) братьям белорусам, - гражданам, руководству... ( при таком геополитическом раскладе высказывать, Отстаивать своё мнение, - интересы Государства, - многого стоит!
      ( в пример "нашим", - уже многие засомневались, - а наши-ли они????).
  2. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 17:54
    -5
    Чтото не встречал в СМИ "требования" убрать ЧВК из РБ.
    Всякие психованные наверняка чтото там "требовали", но в наших СМИ частенько сложности с переводом.
    А чисто логически - есть Компания, он заключил с ней Контракт и разные Договора. (Ведь заключил же? А не просто что хочу, то и прикажу?)
    Другой вопрос - насколько ЧВК находится в правовом поле РБ? (России правда это не мешало, хотя по закону, наемничество - это уголовка).
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 18:40
      0
      Цитата: Макс1995
      Чтото не встречал в СМИ "требования" убрать ЧВК из РБ.
      Всякие психованные наверняка чтото там "требовали", но в наших СМИ частенько сложности с переводом.
      А чисто логически - есть Компания, он заключил с ней Контракт и разные Договора. (Ведь заключил же? А не просто что хочу, то и прикажу?)
      Другой вопрос - насколько ЧВК находится в правовом поле РБ? (России правда это не мешало, хотя по закону, наемничество - это уголовка).

      Вы отношения РФ с РБ оцениваете исключительно с "Вагнером"? ...
      Опрометчиво... Не сочтите за назидательный тон.
      Есть, конечно, у меня некоторые сомнения...
  3. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 18:06
    +4
    Все правильно батька сказал! Пшеки и трибалты сами бревна в своих глазах не видят!
  4. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 18:06
    0
    АГЛ, а отличии от ВВП, - более конкретен, последователен...
    Да, -территория государства несоизмеримо меньше!
    Но... Как бы не хаяли в наших, российских СМИ( в своё время, -( примерно год назад, - за не явное признание Крыма...),-сохранил и с/х направление( не имею в виду "белорусских" креветок, - хотя и им многие были в РФ рады! Разве не так? ).
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 21:42
      0
      Цитата: A.A.G.
      АГЛ, а отличии от ВВП, - более конкретен, последователен...
      Да, -территория государства несоизмеримо меньше!
      Но... Как бы не хаяли в наших, российских СМИ( в своё время, -( примерно год назад, - за не явное признание Крыма...),-сохранил и с/х направление( не имею в виду "белорусских" креветок, - хотя и им многие были в РФ рады! Разве не так? ).

      Так что, вполне, - успешный( имхо, - что бы не несли " наши" пропагндисты, -Вполне ( опять-же, - ИМХО) , - Лидер Своего(похоже, - не только!) Государства!! / ну, -если посмотреть на количество сохраненных предприятий, структур СССР!
      (Имхо, - как бывшему ракетчику РВСН, достаточно "вспомнить"- / никогда не забывал/, - трудов МЗКТ!
      СПАСИБО, Братья!!!