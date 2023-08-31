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В чешской прессе: ради мирного урегулирования конфликта Зеленский должен пойти на уступки России

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В чешской прессе: ради мирного урегулирования конфликта Зеленский должен пойти на уступки России

Киеву следует отказаться от четырех регионов, которые в прошлом году вошли в состав РФ. Ради мирного урегулирования конфликта на Украине ее президент Владимир Зеленский должен пойти на такие уступки России.


Данное мнение высказал Ян Махачек в своей статье, опубликованной чешской газетой Lidovky.

Автор считает, что только такое решение позволит прекратить боевые действия. Без территориальных уступок Украина не сможет заключить мирное соглашение с Россией.

Если украинское контрнаступление достигнет кульминации в конце августа – начале сентября, то конфликт может быть заморожен по фронтовой линии, а со временем Украина формально или неформально откажется от четырех регионов в обмен на американские гарантии безопасности

- рассуждает Махачек.

Он считает, что заморозка конфликта на Украине необходима, она соответствует интересам безопасности европейцев.

В чешской прессе скептически относятся к возможностям ВСУ добиться перелома на фронтах. Автор статьи сомневается, что даже поставки Киеву истребителей F-16 и ракет дальнего действия ATACMS способны изменить ситуацию на передовой. По мнению Махачека, даже после этого у России будет преимущество, которым она обладает в первую очередь благодаря авиации и системам ПВО.

Автор отмечает, что в последнее время в американских и европейских СМИ все чаще речь заходит о неудачном контрнаступлении украинской армии. Обычно там говорится о том, что оно не достигло поставленных целей и остановилось.
Использованы фотографии:
Минобороны Великобритании
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12 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:39
    +4
    Зачем публиковать бред некоего лица, который никто и звать его никак и который живёт в параллельной реальности и ничего вообще не понимает о том, что происходит вна бывшей Украине?
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 17:51
      +1
      Цитата: Румaтa
      Зачем публиковать бред некоего лица, который никто и звать его никак и который живёт в параллельной реальности и ничего вообще не понимает о том, что происходит вна бывшей Украине?

      Чехия по бреду может конкурировать даже с США.
      Достаточно вспомнить официальное обвинение России в подрыве военных складов
    2. Маз
      Маз Сегодня, 17:55
      +2
      Ух ты, какой поворот! А как же двести чешских бмп и почти сотня танков переданных укрорейху? Типа забудем? Нунуну
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:29
      +1
      Такое впечатление что нас подготавливают через вливание такой информации как минимум к "аналогу"минских позорищ. Ханыги от бизнеса трясутся за арестованные счета, яхты,и недвижимость и готовы хоть с чертом пакт заключить,но чтобы ",свое "наварованное в России им вернули. Так что таких статеек будет все больше и больше.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:42
    +2
    Просто это-частное мнение какого то журналиста.На государственном уревне и в Чехии,да и вообще по ЕС,исключая может быть Венгрию совсем другие настроения.Не допустить победы России любой ценой.Слишком много разговоров о мирных переговорах?Это часть пропаганды
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 17:54
      +4
      Слишком много разговоров о мирных переговорах

      И исключительно наших российских СМИ, всуки тем не менее даже и намёка не дают на мирные переговоры. А это значит не так уж и плохи их дела раз и они на что то надеются.
  3. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 17:54
    +1
    Какая еще заморозка? Чтобы ВСУ раны зализали и опять людей и оружие накопили? Нельзя иидти на такое. Раз уж ввязались, надо их додавливать.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 18:08
      +1
      людей и оружие накопили?
      С людьми у укров может быть проблема- они получили по балде, и увидели, что победить даже при поддержке Запада, не могут. Поэтому они скорее всего при перемирии слиняют к жинкам в усилившиеся и разросшиеся на Западе диаспоры.
  4. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 17:54
    +4
    Такие вещи рассчитаны на российскую аудиторию, а не на западную. Поэтому публикуется любой пук, где будет сказано что-то, что совпадает с курсом России. А постоянные мнения о провалах, недоверии и проигрыше, больше журналистский хайп. Друг за другом как попугаи "экспертные" мнения пишут, когда уже до них всё разжевали, более осведомлённые люди.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 18:27
      +1
      Совершенно верно.
      Это нам втирают, что нужна заморозка конфликта. Наша власть этого хочет.
      Мы не смогли "решить проблему". Так пусть её решают наши дети в будущем. Но начальные условия у них будут значительно хуже, чем у нас.
  5. anjey
    anjey Сегодня, 18:17
    +2
    Безоговорочная капитуляция Краины ,Наты и Саши ... laughing am
  6. Александр Найденов
    Александр Найденов Сегодня, 19:09
    0
    а не сильно вы там губу раскатали на Западе? может и гитлеру надо было половину украины оставить!? только до границы с польшей и румынией и никак иначе! безоговорочная капитуляция Запада!