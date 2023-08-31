В чешской прессе: ради мирного урегулирования конфликта Зеленский должен пойти на уступки России

Если украинское контрнаступление достигнет кульминации в конце августа – начале сентября, то конфликт может быть заморожен по фронтовой линии, а со временем Украина формально или неформально откажется от четырех регионов в обмен на американские гарантии безопасности

Киеву следует отказаться от четырех регионов, которые в прошлом году вошли в состав РФ. Ради мирного урегулирования конфликта на Украине ее президент Владимир Зеленский должен пойти на такие уступки России.Данное мнение высказал Ян Махачек в своей статье, опубликованной чешской газетой Lidovky.Автор считает, что только такое решение позволит прекратить боевые действия. Без территориальных уступок Украина не сможет заключить мирное соглашение с Россией.- рассуждает Махачек.Он считает, что заморозка конфликта на Украине необходима, она соответствует интересам безопасности европейцев.В чешской прессе скептически относятся к возможностям ВСУ добиться перелома на фронтах. Автор статьи сомневается, что даже поставки Киеву истребителей F-16 и ракет дальнего действия ATACMS способны изменить ситуацию на передовой. По мнению Махачека, даже после этого у России будет преимущество, которым она обладает в первую очередь благодаря авиации и системам ПВО.Автор отмечает, что в последнее время в американских и европейских СМИ все чаще речь заходит о неудачном контрнаступлении украинской армии. Обычно там говорится о том, что оно не достигло поставленных целей и остановилось.