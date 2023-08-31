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Генштаб ВСУ сообщает о продвижении к Вербовому на востоке от Работино «на один километр»

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Генштаб ВСУ сообщает о продвижении к Вербовому на востоке от Работино «на один километр»

В последние несколько дней противник почти прекратил лобовые атаки в Работино на Ореховском направлении Запорожского фронта. Сейчас ВСУ изменили тактику и стараются обойти село с востока по направлению к Вербовому. Украинский Генштаб сообщает, что на этом направлении есть продвижение «на один километр», сейчас бои якобы идут уже на окраине этого населенного пункта.


Между тем, вклинившись в нашу оборону у Работино, которое в целом остается в серой зоне, украинские подразделения рискуют оказаться в огневом мешке под постоянными обстрелами ВС РФ с флангов и угрозой потерять возможности снабжения. Чтобы не допустить такого сценария, ВСУ должны выровнять линию фронта в этом секторе, но таким маневрам мешает упорная и активная оборона наших бойцов.

Российские военные в ходе контрнаступления ВСУ неоднократно применяли тактику временного оставления первой линии обороны на небольших участках в случае слишком интенсивного натиска врага. После этого «празднующие перемогу» всушники методично уничтожались всеми средствами поражения, затем российские бойцы контратаковали и возвращали позиции.

Главной задачей украинского командования на Ореховском направлении остается выход на Токмак, для чего, опять же, необходимо преодолеть многоуровневые позиции наших войск. Судя по всему, именно для решения всех этих задач и идет наступление на Вербовое. Одновременно южнее ВСУ пытаются продвинуться в сторону Новопрокоповки.



Еще по данным вражеского командования, на севере РФ российские военные сохраняют присутствие в приграничных районах, удерживая в Брянской, Курской и Белгородской областях три группировки войск с целью сковывания ВСУ и недопущения их переброски в районы активных боевых действий. Если это не очередная пропагандистская чушь киевских военных, то вполне себе правильное решение нашего командования — пусть в Киеве боятся открытия «второго фронта», что сейчас вполне по силам нашей армии.

Довольно интересная ситуация складывается на относительно «спокойном» Херсонском направлении, анализ от телеграм-канала «Рыбарь». Сообщается, что украинские формирования уже не первый день обстреливают находящийся к юго-западу от Херсона остров Нестрыга из минометов и артиллерии. Получается, что российские войска либо пытаются закрепиться, либо уже находятся на острове. А при таком раскладе контроль над островами Белогрудый и Малый Белогрудый также за ВС РФ.

Восточнее ситуация менее приятная: к Антоновскому мосту вновь была переброшена украинская ДРГ в составе семи человек, что указывает на наличие плацдарма на левом берегу. По ним нанесли удар из артиллерии, но результаты неизвестны.

Также штурмовые отряды 126 бригады теробороны ВСУ продолжают закрепляться на левобережье северо-восточнее Подстепного. Силы теробороны противника оборудуют позиции и готовятся к атаке. Для усиления 131 орб в окрестности Токаревки переброшены штурмовые группы 121 обр ТРО общей численностью до 120 человек. Вместе с 131 орб их планируется задействовать для атаки на Корсунку.



На Донецком направлении в основном продолжаются позиционные бои. Военкоры сообщают об активной работе РСЗО «Град» дивизиона 1453-го МСП (батарея Дизайнера) и ОРБ «Спарта» ВС РФ по местам временной дислокации, командным пунктам, скоплению военных и техники ВСУ на этом участке.



Под огнем наших артиллеристов-ракетчиков обнаруженные разведывательными БПЛА подразделения 53-й ОМБр и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ, соответствующие кадры публикует «Военная хроника».

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18 комментариев
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  1. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 18:12
    -6
    Да зачем в огневой мешок? Лучше сразу в полиэтиленовый или спанбонд.
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 18:15
      +2
      О, подошли "острые шуточки". Не смешно, от слова совсем.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 18:18
        +2
        Чтоб было смешно, надо было головой думать, а не скакать. Теперь вот не смеётесь чего-то
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 18:25
          +5
          Цитата: parabyd
          Чтоб было смешно, надо было головой думать, а не скакать. Теперь вот не смеётесь чего-то

          Буквально на днях передовицы западных газет запестрели почти одинаковыми и чисто комедийными заголовками типа «ВСУ почти взяли стратегическую деревню Работино». Содержание соответствующее – то есть малоадекватное, полное тезисов вроде «украинцы уже продвинулись на три километра, до важного города Токмак осталось всего тридцать». Даже в отрыве от контекста смотрится не очень вдохновляюще, а уж если вспомнить, что на эти три километра потребовалось три месяца...
          1. parabyd
            parabyd Сегодня, 18:32
            +2
            Они всегда назначают стратегическими целями то, до чего удалось дойти. И там обязательно лежит что-то важное, то ключ от обороны, то хайвей до Азовского моря.

            Когда цель наступления а очередной раз изменилась, теперь уже на Токмак (раньше была граница 1991, а потом - Азовское море), все вдруг запели, что выход на Токмак откроет им дорогу к Морю... Может я чего-то не понимаю, но эта дорога через Токмак идёт прямиком в Орехов, откуда они и вышли в своё наступление. То есть они сразу были на дороге к морю, но как-то это не сильно придало им скорости...
    2. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 18:58
      +2
      У нас правильная тактика!
      Цитата из новости:
      Российские военные в ходе контрнаступления ВСУ неоднократно применяли тактику временного оставления первой линии обороны на небольших участках в случае слишком интенсивного натиска врага. После этого «празднующие перемогу» всушники методично уничтожались всеми средствами поражения, затем российские бойцы контратаковали и возвращали позиции.

      Наконец-то сослались на единственный ресурс в телеграмм, который сначала проверяет, потом публикует! Всем сумнящемся рекомендую обстановку узнавать на "Военной хронике".
      Под Вербовое у хохла те же проблемы, что у в Работино. Идут техникой - их жгут. Идут пехом - их артой накрывают. Плюс на минах взлетают. Итог - техника горит, люди гибнут. И в этом весь украинец...
      Отдельно поржал насчет пошли на Токмак через Вербовое))) Как говорил Крамаров таксисту в "Джентелменах удачи" - карту купи, деревня!))) laughing
  2. Игорь-68
    Игорь-68 Сегодня, 18:26
    0
    Искал на карте остров Нестрыга - не нашёл. Может у него есть другое название?
  3. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 18:32
    +3
    Восточнее ситуация менее приятная: к Антоновскому мосту вновь была переброшена украинская ДРГ в составе семи человек
    С каких это пор неполное отделение противника с проблемным снабжением через реку становится темой на ВО? Деградация.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:40
    0
    Где там обещанные Коалиции?У всук преимущество именно в дальнобойной артиллерии при активном использовании которой нам и наносят максимальный урон. А мы бьем куда снаряды долетят...
  5. koralevviktor
    koralevviktor Сегодня, 18:52
    +3
    У украинцев хоть идея есть дальнейших действий, а у нас всё глухо.
    1. Senator Om
      Senator Om Сегодня, 19:10
      +2
      Подождем немного. Через пару месяцев тут отпишусь когда будет понятно чем контрнаступление закончиться. Люблю читать как тут сначала тельняшку рвут а потом заходишь через пару месяцев и тут слезы льют и обвиняют генералов, командиров и чиновников за жесты доброй воли. Посмотрим чем кончиться.
  6. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 18:58
    0
    Чет, вообще не понятно, коль бандеровцев нагнали в этот аппендикс целыми бригадами, то их там должны были уже переварить Смерчи-Ураганы -Грады-Мсты-Гиацинты-Малки. Как они там еще куда то продвигаются? Хотя после того, как турнули Попова, за неблагонадежность, там стали рукамиводить путинские герасимовцы, то.... Да. Уж.
    Опять все держится на отваге русского солдата.
  7. Roust
    Roust Сегодня, 19:16
    +1
    Каждый отвоеванный нацикам километр равен двум квадратным километрам на кладбищах и 20000 метрам желто - блакидной тряпки.
  8. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 20:23
    0
    Россия должна начать контрнаступление и вернуть их на исходные позиции, иначе может произойти катастрофа.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 20:48
      0
      Вопрос - есть ли стратегический замысел наступления, ресурсы под него и делается ли что-то для их создания? Полтора года войны, медийное ее сопровождение в сочетании с внутренней политикой оставляет впечатление отсутствия стратегии как таковой.
  9. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 20:45
    0
    Тихо тихо но продавливают (((
    ————————————————
  10. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 20:57
    -1
    Силами четырёх штурмовых отрядов 82 одшбр и 46 оаэмбр ДШВ Украины противник вновь атаковал опорные пункты ВС РФ, действуя из района Балки Чубенкова. Артиллерия ВСУ, которой на днях поставили партию кассетных боеприпасов, поддерживала наступающих огнем.

    Сейчас украинское командование намерено сконцентрировать усилия на охвате Вербового с запада и выходе во фланг российским войскам для блокирования путей снабжения в селе.

    В связи с этим любопытно, а на чем сконцентрировано наше командование и в чем его замысел? Первым номером играть отказываемся принципиально, что на войне,что в дипломатии, что во внутренней безопасности? Там явно образовался язык, ударить по флангам снова нечем как прошлой осенью?А про тяжелое по площадям мы уже и мечтать забыли.
    1. gsev
      gsev Сегодня, 21:19
      -1
      Цитата: ИванИванов
      В связи с этим любопытно, а на чем сконцентрировано наше командование и в чем его замысел?

      Мы пытаемся нанести непоправимый вред своим врагам. Вначале это были исламские террористы, теперь украинские каратели возомнившие себя способными запретить русский язык и образование в Крыму и на Донбассе. Когда людские потери наших противников перевешивают теоретические выгоды которые они мечтают получить от противостояния с Россией, иежду нами всегда устанавливаются нормальные отношения.Террористы из исламских стран признали для себя опасным принимать участие в джихаде в России или погибли, скоро и украинские каратели или умрут или вернутся к мирному труду.