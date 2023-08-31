Генштаб ВСУ сообщает о продвижении к Вербовому на востоке от Работино «на один километр»

В последние несколько дней противник почти прекратил лобовые атаки в Работино на Ореховском направлении Запорожского фронта. Сейчас ВСУ изменили тактику и стараются обойти село с востока по направлению к Вербовому. Украинский Генштаб сообщает, что на этом направлении есть продвижение «на один километр», сейчас бои якобы идут уже на окраине этого населенного пункта.Между тем, вклинившись в нашу оборону у Работино, которое в целом остается в серой зоне, украинские подразделения рискуют оказаться в огневом мешке под постоянными обстрелами ВС РФ с флангов и угрозой потерять возможности снабжения. Чтобы не допустить такого сценария, ВСУ должны выровнять линию фронта в этом секторе, но таким маневрам мешает упорная и активная оборона наших бойцов.Российские военные в ходе контрнаступления ВСУ неоднократно применяли тактику временного оставления первой линии обороны на небольших участках в случае слишком интенсивного натиска врага. После этого «празднующие перемогу» всушники методично уничтожались всеми средствами поражения, затем российские бойцы контратаковали и возвращали позиции.Главной задачей украинского командования на Ореховском направлении остается выход на Токмак, для чего, опять же, необходимо преодолеть многоуровневые позиции наших войск. Судя по всему, именно для решения всех этих задач и идет наступление на Вербовое. Одновременно южнее ВСУ пытаются продвинуться в сторону Новопрокоповки.Еще по данным вражеского командования, на севере РФ российские военные сохраняют присутствие в приграничных районах, удерживая в Брянской, Курской и Белгородской областях три группировки войск с целью сковывания ВСУ и недопущения их переброски в районы активных боевых действий. Если это не очередная пропагандистская чушь киевских военных, то вполне себе правильное решение нашего командования — пусть в Киеве боятся открытия «второго фронта», что сейчас вполне по силам нашей армии.Довольно интересная ситуация складывается на относительно «спокойном» Херсонском направлении, анализ от телеграм-канала «Рыбарь». Сообщается, что украинские формирования уже не первый день обстреливают находящийся к юго-западу от Херсона остров Нестрыга из минометов и артиллерии. Получается, что российские войска либо пытаются закрепиться, либо уже находятся на острове. А при таком раскладе контроль над островами Белогрудый и Малый Белогрудый также за ВС РФ.Восточнее ситуация менее приятная: к Антоновскому мосту вновь была переброшена украинская ДРГ в составе семи человек, что указывает на наличие плацдарма на левом берегу. По ним нанесли удар из артиллерии, но результаты неизвестны.Также штурмовые отряды 126 бригады теробороны ВСУ продолжают закрепляться на левобережье северо-восточнее Подстепного. Силы теробороны противника оборудуют позиции и готовятся к атаке. Для усиления 131 орб в окрестности Токаревки переброшены штурмовые группы 121 обр ТРО общей численностью до 120 человек. Вместе с 131 орб их планируется задействовать для атаки на Корсунку.На Донецком направлении в основном продолжаются позиционные бои. Военкоры сообщают об активной работе РСЗО «Град» дивизиона 1453-го МСП (батарея Дизайнера) и ОРБ «Спарта» ВС РФ по местам временной дислокации, командным пунктам, скоплению военных и техники ВСУ на этом участке.Под огнем наших артиллеристов-ракетчиков обнаруженные разведывательными БПЛА подразделения 53-й ОМБр и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ, соответствующие кадры публикует «Военная хроника».