Новый президент Габона ранее был близок к «династии» низложенного в стране главы государства

На воскресенье, 4 сентября, в столице Габона, городе Либревиль, к присяге будет приведён новый президент. Фактически его назначили военные, которые не признали исхода выборов, на которых, по данным местного ЦИК, победил действующий президент Али Бонго, и объявили прежнюю власть низложенной.Новым президентом стал Брис Олиги Нгема (Нгуема), причём официально он объявлен пока лишь временным главой государства. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.На сегодняшний день Али Бонго, президент, которого признают на Западе, находится под домашним арестом, по аналогии с низложенным президентом Нигера Мохаммедом Базумом. И одного, и другого обвиняют в продвижении западных колониальных интересов в Африке.Что известно о новом президенте Габона?Брис Олиги Нгема – генерал габонской армии. Он является одной из наиболее влиятельных в Габоне фигур, имеет высокий авторитет среди военных. Образование Нгема получил в Королевской академии Марокко. Примечательно, что Нгема был очень близким человеком к отцу низложенного президента Али Бонго. Отец (Бонго-старший) также был президентом Габона. Видимо, понимая, что растущая популярность Нгемы может сыграть злую шутку с «династией» Бонго, его отправили подальше - на дипломатическую работу в упомянутое Марокко, а также в Сенегал. Было это в 2009 году. А через 10 лет Нгема вернулся в Либревиль и занял пост начальника секретной службы. Через некоторое время он стал командующим Республиканской гвардией, которая обеспечивает охрану президента.Нгема заявил, что Бонго-младший – коррупционер, что он не защищает интересы рядовых граждан страны, и пообещал исправить ситуацию. На данный момент в Габоне проходят акции в поддержку нового (временного) главы государства.