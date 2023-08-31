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На вооружении ВСУ замечена голландская БМП YPR-765 PRI

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На вооружении ВСУ замечена голландская БМП YPR-765 PRI

В сети появились кадры, на которых запечатлена БМП YPR-765 PRI, состоящая на вооружении одного из подразделений ВСУ.


Это первый случай, когда на Украине была замечена боевая машина YPR-765 в версии PRI производства голландской компании DAF. Эта модель была давно выведена из состава армии Нидерландов и поэтому в распоряжении ВСУ оказалась из частных рук

- говорится в издании Army Recognition.

YPR-765 PRI была разработана DAF на основе конструкции AIFV («бронированная БМП»), которая была создана американской корпорацией FMC. Она заменила модели AMX-VCI и YP-408 французского производства в армии Нидерландов и поступила на вооружение в 1977 году.

YPR-765 PRI (Pantser Rups Infanterie – «гусеничная бронированная машина пехоты»), замеченная на Украине, вооружена 25-мм пушкой Oerlikon KBA-B02 (снаряжается 180 снарядами, из которых 105 бронебойных и 75 ОФС; дополнительный боекомплект состоит из 140 выстрелов) и спаренным с ней бельгийским пулеметом FN MAG, установленным в башне (закрытая турель EWS). В модификации YPR-765 PRI.50 машина вооружена пулеметом M2 HB калибра .50.



Машина перевозит экипаж из 3 человек плюс десант из 7 бойцов (обычно транспортируют пятерых). Разница между голландским и бельгийским вариантами заключается в размещении дымовых гранатометов. На голландских моделях блок из шести ПУ установлен на верхней лобовой детали, на бельгийских они размещены на башне. Турель EWS оснащена дневным и ночным прицелом.
Использованы фотографии:
Army Recognition
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15 комментариев
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  1. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 18:20
    +3
    Бог ты мой, каких только уродомутантов не увидишь теперь на ЛС! Как в той пословице: красивый самолёт и летает хорошо. А вот эти монстро-черти и выглядят так же, как воюют. Ну, хоть горят хорошо, и то ладно.
  2. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 18:22
    +2
    Ну и "сафари-парк" ,блин ! Как ещё укро-прапорщики ("логистеры") с ума не сошли ? request Распределить как нужно все запчасти к технике -это не тушёнку по вещмешкам тырить ! no
    1. VicVic
      VicVic Сегодня, 19:03
      -2
      Возможно, что такая техника, одноразовая, др первой серьёзноц поломки
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 18:26
    +3
    Я вот думал раньше, почему же Голландия так рвётся помогать ВСУ? Ну чего им не сидится, сами же с ноготок, того и гляди дамбу прорвёт, а всё туда же.

    А оказалось, что они скупили львиную долю всех сх земель и стали самыми большими владельцами чернозёмов на Украине.

    Сражаются за свою землю, можно сказать)) поэтому и БМП, и Ф16
    1. Непостижимый
      Непостижимый Сегодня, 18:40
      0
      Сражаются за свою землю, можно сказать)) поэтому и БМП, и Ф16

      Украинцы воюют за свою родину, как бы это не резало слух некоторым.

      За что воюем мы в данный период СВО? Два слова на "Д" уже позабыли.. Защищаем Донбасс? Говорят, он подвергается обстрелам чаще, чем до спецоперации. Только теперь враг наносит урон не только по Донбассу, а по многим областям старой России.

      Вопросов много - ответов нет.
      С уважением кмоей Родине России.
      1. Непостижимый
        Непостижимый Сегодня, 19:04
        -2
        Время изменения комментария истекло.

        У кого есть ответы по происходящему на войне, поделитесь своим мнением? Что вы знаете, думаете?
        И хватит уже оперировать лозунгами и шапками:)

        МО отчитывается об уничтожении их катера, они уничтожают наши крейсера и авиацию..
      2. rusboris
        rusboris Сегодня, 20:43
        +1
        Рассуждения у вас дилетанта. Поэтому и комментов нет. Читайте больше научно популярную литературу.
        1. Непостижимый
          Непостижимый Сегодня, 20:57
          -1
          Рассуждения у вас дилетанта. Поэтому и комментов нет. Читайте больше научно популярную литературу.

          Какие рассуждения? Несколько слов написал и появились вы - судья. На этом с вас достаточно...
          Апдейт. Минусы я не ставлю, плюсы только одаренным)
  4. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 18:28
    0
    Логистика у них капец, представляю сколько у них там матов у снабженцев.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 19:00
      +7
      Цитата: Виктор Сергеев
      Логистика у них капец, представляю сколько у них там матов у снабженцев.

      Логистика со времён ВОВ сильно поменялась. Сейчас есть 1С, где можно оперативно делать запросы на запчасти, а так же сборные грузы непосредственно под данные запросы. Тем более противник не разбрасывает разнотипные машины одного класса в разные подразделения. Есть батальон на М113, есть на БМП-2, есть на Страйкерах. И вы сравните это с каким-нибудь полком Рейха, когда в одном строю шли и Пантеры и Т-3 и трофейные Т-34. Так что не так страшен черт как его малюют
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:42
    -3
    Какой то коллекционер оказался неумным человеком fool Теперь этот музейный экземпляр сгорит на поле боя fool fool
  6. ASM
    ASM Сегодня, 19:10
    +1
    Это какой же там зоопарк вооружений. Я просто уверен, что у рагулей просто нет специалистов для обслуживания всего этого хоз-ва. Заменить что-то по ходовой еще можно, но провести грамотное регламентное обслуживание или даже грамотный средний ремонт невозможно. И куда дальше? К полякам или румынам? Но это длинное логистическое плече и быстрого возвращения в строй ждать не приходится. Или окраина просто плюет на обслуживание/ремонт и тупо шлет на убой "подшаманенные" полуразвалюхи? Но тогда о надежности техники говорить нельзя.
  7. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 19:44
    0
    Интересно, они это бесплатно украинцам предоставили, или те опять будут должны за этот хлам, который утилизировать в Голландии, наверняка денег стоит? Такое ощущение, что европейцы, иной раз, просто утилизируют бесплатно свою устаревшую технику, попутно загоняя Украину в долги. Неплохой, такой ход лошадью, если это так.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 21:01
      +2
      попутно загоняя Украину в долги. Неплохой, такой ход лошадью, если это так.
      ....хочу тебя огорчить...такого государства уже нет..потому и долгов нет...внау уже поделена...идёт утилизация её гуманоидов...коллективная империя лжи их толкает на бойню а мы их утилизируем..вот и усё
  8. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 20:54
    +1
    да уж...уродец....так и погибнет уродцем...кстати...а что там австрияки...не предлагают своего танка-уродца кирасира...по ходу этого хлама там полно...почти около 600 единиц