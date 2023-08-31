Украинский ресурсы: Залужный доложил Зеленскому об отсутствии возможности взять Токмак в этом году

Несмотря на достигнутые "успехи" в районе Работино, украинская армия не имеет шансов окончательно прорвать российскую оборону и выйти к Токмаку. На данный момент перед ВСУ стоит задача расширить прорыв на Ореховском участке и закрепиться там, перейдя в оборону. Такое мнение высказал главком ВСУ Залужный, передают украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе Зеленского.Украинское контрнаступление окончательно "сдувается", хотя ВСУ все еще пытаются прорваться в районе Работино и Вербового, чтобы выйти к Токмаку. Однако, как отмечают как российские, так и украинские ресурсы, брошенные в прорыв резервы уже "выдохлись", понесли потери и не горят желанием идти вперед. По имеющимся сведениям, под Работино в бой была брошена половина 15-й бригады Нацгвардии из стратегического резерва, потому что всушники уже не справляются самостоятельно. Так вот, за два дня нацгвардейцев потрепали так, что им пришлось бросать в бой и вторую половину.На прошедшей на днях в Киеве ставке, Залужный доложил Зеленскому, что имеющихся сил не хватит для прорыва российской обороны и взять Токмак вряд ли получится. Главком предложил сосредоточиться на расширении плацдарма на линии Работино-Вербовое до наступления осенних дождей, а затем перейти к обороне, укрепив ее. Наступление предлагается продолжить весной, после того, как будет проведена новая мобилизация, созданы новые бригады прорыва и резервы, а также получена боевая техника от Запада. Останется только продержаться в обороне осень и зиму, отбивая атаки российской армии.Так это или нет, не известно, официальные сообщения на эту тему не публикуются, правды нам никто не скажет. Со своей стороны отметим, что ни Работино, ни Вербовое ВСУ не взяли, хотя объявили об этом еще несколько дней назад. Вчера украинская армия имела под Вербовым тактический успех, продвинувшись вперед, но войти в сам населенный пункт не смогла. Однако даже взятие этих сел ВСУ ничего не даст, кроме морального удовлетворения. Все дело в том, что они оба находятся в низине, тогда как линия российской обороны проходит по прилегающим высотам. Поэтому ВСУ постоянно откатываются назад, а не закрепляются в том же Работино. Только сбив российские войска с высот, можно говорить о каком-то прорыве.