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Украинский ресурсы: Залужный доложил Зеленскому об отсутствии возможности взять Токмак в этом году

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Украинский ресурсы: Залужный доложил Зеленскому об отсутствии возможности взять Токмак в этом году

Несмотря на достигнутые "успехи" в районе Работино, украинская армия не имеет шансов окончательно прорвать российскую оборону и выйти к Токмаку. На данный момент перед ВСУ стоит задача расширить прорыв на Ореховском участке и закрепиться там, перейдя в оборону. Такое мнение высказал главком ВСУ Залужный, передают украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе Зеленского.


Украинское контрнаступление окончательно "сдувается", хотя ВСУ все еще пытаются прорваться в районе Работино и Вербового, чтобы выйти к Токмаку. Однако, как отмечают как российские, так и украинские ресурсы, брошенные в прорыв резервы уже "выдохлись", понесли потери и не горят желанием идти вперед. По имеющимся сведениям, под Работино в бой была брошена половина 15-й бригады Нацгвардии из стратегического резерва, потому что всушники уже не справляются самостоятельно. Так вот, за два дня нацгвардейцев потрепали так, что им пришлось бросать в бой и вторую половину.

На прошедшей на днях в Киеве ставке, Залужный доложил Зеленскому, что имеющихся сил не хватит для прорыва российской обороны и взять Токмак вряд ли получится. Главком предложил сосредоточиться на расширении плацдарма на линии Работино-Вербовое до наступления осенних дождей, а затем перейти к обороне, укрепив ее. Наступление предлагается продолжить весной, после того, как будет проведена новая мобилизация, созданы новые бригады прорыва и резервы, а также получена боевая техника от Запада. Останется только продержаться в обороне осень и зиму, отбивая атаки российской армии.

Так это или нет, не известно, официальные сообщения на эту тему не публикуются, правды нам никто не скажет. Со своей стороны отметим, что ни Работино, ни Вербовое ВСУ не взяли, хотя объявили об этом еще несколько дней назад. Вчера украинская армия имела под Вербовым тактический успех, продвинувшись вперед, но войти в сам населенный пункт не смогла. Однако даже взятие этих сел ВСУ ничего не даст, кроме морального удовлетворения. Все дело в том, что они оба находятся в низине, тогда как линия российской обороны проходит по прилегающим высотам. Поэтому ВСУ постоянно откатываются назад, а не закрепляются в том же Работино. Только сбив российские войска с высот, можно говорить о каком-то прорыве.
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20 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:36
    +8
    СВО уже показала себя как довольно непредсказуемая операция. Так что пожуём увидим. Лучше не пытаться предугадать действия ВС РФ или противника - очень легко ошибиться.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:40
      +2
      Украинский ресурсы: Залужный доложил Зеленскому об отсутствии возможности взять Токмак в этом году


      Как же так?И это с такими спражними хероями як на видосе?

      «Ааа, вылазь!»: ВСУшники сняли, как в их БМП прилетел российский снаряд.Одного поцарапало,так они все в панике из бэхи выбежали.
      https://dzen.ru/video/watch/64f09c3ffb06817331ca8320

      ВСУ, не имея возможности выбить российские подразделения из этого села, пытаются его обойти и взять под контроль окрестные высоты.
      «Они в последние дни предпринимают активные попытки захватить село Вербовое, находящееся в нескольких километрах справа от Работино. Сегодня утром они предприняли две атаки силами роты. Но их встретила российская артиллерия.По информации нашей разведки, 100–120 вэсэушников лежат сейчас в поле», — сообщил Матюшин.Хорошие новости сегодня пришли из Марьинки, которая находится на западе от Донецка.«Она практически освобождена. Осталось взять территорию величиной буквально в 400 кв. м. И всё. Дальше надо будет взять два небольших села — Георгиевку и Максимильяновку, а после этого начнется сражение за Курахово. По сведениям нашей разведки, ВСУ перебросили в Курахово 5 танков "Челленджер".Также разведчики сообщают, что ВСУ перебрасывает резервы из-под Артемовска в Купянск, чтобы сделать из города второй Артемовск и задержать наше наступление на полгода», — рассказал Матюшин.

      https://dzen.ru/a/ZPCZz4sWBEpo0br-
      1. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 19:05
        +2
        Наконец-то вижу единомышленника на ресурсе! Опять жму руку!
        Какие у хохла успехи по Работино??? Они сейчас оттуда на Вербовое пошли! Токмак в другой стороне находится, у меня там жена родилась)
        Причем до Вербовое украинец не дошел, а прилег в посадках. Какой Токмак? Какой Бердянск? Им бы Купянск удержать, а они все на море собираются... Неисправимые идиоты...
        1. azkolt
          azkolt Сегодня, 19:23
          0
          Цитата: Михаил-Иванов
          Наконец-то вижу единомышленника на ресурсе! Опять жму руку!
          Какие у хохла успехи по Работино??? Они сейчас оттуда на Вербовое пошли! Токмак в другой стороне находится, у меня там жена родилась)
          Причем до Вербовое украинец не дошел, а прилег в посадках. Какой Токмак? Какой Бердянск? Им бы Купянск удержать, а они все на море собираются... Неисправимые идиоты...

          Давайте отложим эти настроения до конца года ил хотя бы до холодов, потому что от наших высруков можно ожидать все что угодно! В прошлом году тоже как бы ничего не предвещало, а пока приехал из Крыма, они уже к Купянску подходили.
          1. Михаил-Иванов
            Михаил-Иванов Сегодня, 19:37
            +2
            С тех пор многое изменилось. И даже несмотря на отодвижение Попова, пропажу Суровикина, исчезновение Вагнера и многие другие проблемы, наша оборона выстроена и правильно работает. Потери хохла носят неразумный характер и имеют точку конца. За всем этим торчат уши англичан, которые всю жизнь так действуют. Наша задача выстоять до листопада, подкопить сил и ударить в полную мощь! Это проломит хохлу фронт и он побежит.
            1. Incvizitor
              Incvizitor Сегодня, 21:38
              0
              Ударить теперь зимой, осенью варик паршивый.
      2. topol717
        topol717 Сегодня, 19:43
        +1
        Хорошие новости сегодня пришли из Марьинки, которая находится на западе от Донецка.«Она практически освобождена. Осталось взять территорию величиной буквально в 400 кв. м. И всё

        10 лет уже Марьинка является серой зоной, за которую 10 лет идет сражение.
        Неужели там есть еще укрытия? Что мешает нашим применить ФАБ-500 или Солнцепек?
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:41
    +2
    Главком ВСУ и в окружении картин… Какой тонкий « ценитель искусства». Одним словом, комплексы хуторянина. « тяга к искусству»- есть. Мозгов- нет. В этом и беда.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:41
    +3
    Не знаю что докладывает Залужный Зелнескому ,но то что он докладывает на Запад рисует совсем другую картинку.Сегодня штудировал норвежскую прессу( по другому вопросу).Кто им карты рисует?Нагло норвежские сми используют российский видеоряд.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:49
    +3
    Тут без вариантов,пока не начались осенние ливни ,нам нужно по максимуму нанести им ущерб,активнее авиацию использовать,побольше дронов-камикадзе,и желательно бить им не по глубоким тылам а по второй-,третий линии обороны. И опять же главная проблема с нашей стороны отсутствие дальнобойной артиллерии чтобы наносить им максимальный ущерб с безопасного расстояния.
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 19:05
    -5
    Зима..
    Зима чем хороша -убрать, а не взять/прорвать.
    Если продюсеры подготовят ВСУ к зимней кампании , то у них будет прорыв.
  6. Uma Palata
    Uma Palata Сегодня, 19:06
    0
    Всё, что Зеленский реально может взять , так это свою очередную дозу наркоты.
  7. Roust
    Roust Сегодня, 19:10
    0
    Цыплят по осени считают, а руинские кладбища квадратными километрами.
  8. Керенский
    Керенский Сегодня, 19:13
    0
    перед ВСУ стоит задача расширить прорыв на Ореховском участке и закрепиться там, перейдя в оборону.

    Оригинально! То есть, вместо того, чтобы вводить в чистый прорыв высокомобильные соединения с целью выхода на оперативный простор... Предлагается пробить оборону, немного расширить прорыв и перекурить до весны?!
  9. azkolt
    azkolt Сегодня, 19:20
    0
    МО булки сразу не расслабляем! Недаром говорится , когда хозел родился еврей заплакал!
  10. bambr731
    bambr731 Сегодня, 19:27
    +1
    На прошедшей на днях в Киеве ставке, Залужный доложил Зеленскому, что имеющихся сил не хватит для прорыва российской обороны и взять Токмак вряд ли получится. Главком предложил сосредоточиться на расширении плацдарма на линии Работино-Вербовое до наступления осенних дождей, а затем перейти к обороне, укрепив ее.

    Не боевые действия, а ток-шоу какое-то. Зеля на ставку ещё журналистов пригласил бы, чтобы он-лайн совещание освещали
  11. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 20:02
    -1
    главком ВСУ Залужный

    Это не тот, которого здесь урякалки много раз хоронили? С того света вещает, что ли?
  12. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 20:21
    0
    Не заблуждайтесь на стороне доверия, России придется начать контратаку и вернуть их на исходные позиции.
  13. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 21:38
    0
    Там должен быть котел для ВСУ и надеюсь именно такой план у Генштаба, но если будут тянуть и дадут укрепится на этой впадине-не видать успеха.
    Залужный видит западню, умный таки собака.
  14. Касатик
    Касатик Сегодня, 22:07
    0
    Залужный с 2009 года командовал 51-й мехбригадой. Ее разгромили в 2014-м полностью, то есть в хлам. До расформирования как утратившую боеспособность. Подзабыл, что ли, незаможный?