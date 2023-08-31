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BAE Systems подписала рамочные соглашения о производстве гаубиц M119 на Украине

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BAE Systems подписала рамочные соглашения о производстве гаубиц M119 на Украине

31 августа 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский провел встречу с представителями BAE Systems, по итогам которой компания подписала два рамочных (то есть предварительных) соглашения: о локализации производства вооружений на Украине и о сотрудничестве в проведении ремонта, поставок запчастей и производства легких гаубиц M119.


В качестве символа растущего партнерства президенту Зеленскому вручили памятный сертификат, отмечающий открытие украинского офиса BAE Systems и начало сотрудничества компании с украинским государством

- говорится на сайте компании.

В ходе встречи Зеленский отметил, что производимые BAE Systems системы, включая 105-мм гаубицы M119 и M777 [последняя все же 155-мм калибра], а также БМП CV90, уже активно развертываются на Украине и получили положительные отзывы от военнослужащих.

BAE Systems имеет штаб-квартиру в Британии, но фактически является классической западной ТНК со множеством активов в различных странах, главным образом «цивилизованного мира». В частности, она контролирует часть американских предприятий по производству боеприпасов и орудий.

На находящихся в ее владении на территории США мощностях ранее, в 1989 по 2013 годах, выпускалась 105-мм гаубица M119. На протяжении многих лет она подвергалась модернизациям, в результате чего появились различные варианты, такие как M119A1, M119A2 и M119A3. При полной комплектации базовыми элементами гаубица весит 2320 кг. Легкая конструкция обеспечивает быстрое развертывание и высокую мобильность. Расчет представлен 5-7 солдатами.

Максимальная скорострельность составляет 8 выстрелов в минуту, но возможна в течение короткого периода в 3 минуты; устойчивая скорострельность – 3 выстрела в минуту в течение 30 минут.

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11 комментариев
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  1. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:57
    +2
    Им надо расположить производство на одной территории с Байрактарами...
  2. ASM
    ASM Сегодня, 20:09
    +2
    Ну производство - это слишком оптимистично, а вот сборку из полностью готовых компонентов сделать можно. Только придется делать много мелких мастерских, поскольку любой завод будет засажен цветами герани просто моментально. А ведь мелкие мастерские выдают продукцию различного качества.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 20:22
      +2
      Ну производство минометов на своей территории Украина наладила. Гаубица - это конечно сложнее, но и способность России к садоводству то же не стоит сильно переоценивать.
  3. БойКот
    БойКот Сегодня, 20:18
    0
    Предварительные соглашения - это ни о чем. Полный текст никто не опубликут, а там наверняка несколько страниц условий, которые должны быть выполнены для заключения следующих соглашений. Причём невыполнимых в настоящее время.
  4. К-50
    К-50 Сегодня, 20:20
    +1
    BAE Systems подписала рамочные соглашения о производстве гаубиц M119 на Украине

    До тупых гейропейцев не доходит, что военное производство на ур ка и не не жизнеспособно пока идёт СВО. Деньги будут потрачены напрасно.
    Хотя если исходить из того, что производство якобы запущено, а потом разрушено ударом российских ВКС, то сколько же бабла можно под это списать и попилить.
    Эльдорадо! fellow lol
  5. Hashmaster
    Hashmaster Сегодня, 20:36
    +8
    Нацистская Германия только наращивала производство во время войны и в 1944 производила даже больше, чем 1939-1940 и это под постоянными бомбежками союзников. Так что не вижу каких-то сложностей, при желании вполне возможно организовать производство.
    1. Бензорез
      Бензорез Сегодня, 20:54
      +3
      Нет причин не согласиться.
      Казалось бы ЭРА шапкой закидать- давно уже закончилась...
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 20:46
    -4
    Адресок черкните, будь ласка! fellow Заглянем, как стемнеет... soldier
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:54
    -2
    Всукам нужно требовать чтобы и патенты на орудия им подарили lol а то как же без халявы то crying lol ?
  8. denis88
    denis88 Сегодня, 21:01
    -2
    Производство на Украине невозможно. Только сборка.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:28
    -2
    Объекты которые наследники нацисткой Германии строят на оккупированной российской территории должны уничтожаться в первую очередь.