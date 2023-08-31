В качестве символа растущего партнерства президенту Зеленскому вручили памятный сертификат, отмечающий открытие украинского офиса BAE Systems и начало сотрудничества компании с украинским государством

31 августа 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский провел встречу с представителями BAE Systems, по итогам которой компания подписала два рамочных (то есть предварительных) соглашения: о локализации производства вооружений на Украине и о сотрудничестве в проведении ремонта, поставок запчастей и производства легких гаубиц M119.- говорится на сайте компании.В ходе встречи Зеленский отметил, что производимые BAE Systems системы, включая 105-мм гаубицы M119 и M777 [последняя все же 155-мм калибра], а также БМП CV90, уже активно развертываются на Украине и получили положительные отзывы от военнослужащих.BAE Systems имеет штаб-квартиру в Британии, но фактически является классической западной ТНК со множеством активов в различных странах, главным образом «цивилизованного мира». В частности, она контролирует часть американских предприятий по производству боеприпасов и орудий.На находящихся в ее владении на территории США мощностях ранее, в 1989 по 2013 годах, выпускалась 105-мм гаубица M119. На протяжении многих лет она подвергалась модернизациям, в результате чего появились различные варианты, такие как M119A1, M119A2 и M119A3. При полной комплектации базовыми элементами гаубица весит 2320 кг. Легкая конструкция обеспечивает быстрое развертывание и высокую мобильность. Расчет представлен 5-7 солдатами.Максимальная скорострельность составляет 8 выстрелов в минуту, но возможна в течение короткого периода в 3 минуты; устойчивая скорострельность – 3 выстрела в минуту в течение 30 минут.