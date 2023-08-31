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Министр иностранных дел Украины на саммите глав МИД ЕС призвал «заткнуться» критиков контрнаступления ВСУ

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Министр иностранных дел Украины на саммите глав МИД ЕС призвал «заткнуться» критиков контрнаступления ВСУ

Похоже, киевских правителей окончательно допекла тема постоянного обсуждения провального наступления ВСУ, о чем все чаще говорят и на Западе. В ответ украинские хамы высказываются в привычной для себя манере вседозволенности, которую те самые западные кураторы в них и культивировали.


На этот раз отличился главный украинский дипломат, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Выступая не где-нибудь, а на неформальном саммите глав МИД Евросоюза в испанском Толедо Кулеба призвал «заткнуться» критиков контрнаступления ВСУ, которые твердят, что оно продвигается слишком медленно.

Критика медленного темпа контрнаступления приравнивается к плевку в лицо украинского солдата ... Я рекомендую всем критикам заткнуться, приехать в Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр

— приводит слова главы украинского внешнеполитического ведомства французское информагентство «Франс Пресс» (AFP).

Так Кулеба прокомментировал замечания некоторых журналистов во время пресс-конференции после саммита в Толедо о том, что потеря ВСУ более 120 единиц бронетехники только в районе села Работино – это неудача украинской армии.

Между тем, скрывать реальное положение дел на фронте Киеву становится все сложнее. Западные журналисты и эксперты, знакомые с обстановкой на Украине, наперебой публикуют репортажи и аналитические материалы о безуспешности ВСУ прорвать российскую оборону и огромных потерях в живой силе и технике украинцев.

Вчера польский портал wp.pl опубликовал интервью с поляком Славомиром Высоцким, который регулярно ездит на Украину с гуманитарными миссиями. Недавно он посетил Авдеевку, из которой в конце марта киевские власти объявили эвакуацию населения. По его словам, людские потери у ВСУ огромные, а западная техника «горит как спички».

Все гораздо хуже, чем принято представлять. Высказывания о том, что Украина ведет наступление, можно сравнить с известной поговоркой «бьется головой о стену»

— сообщил польский волонтер, добавив, что лично насчитал 1600 новых могил на львовском кладбище и не менее 2000 на одном из харьковских.

Еще хуже дело обстоит в украинских деревнях, даже небольших, рассказал Высоцкий. Там десятки новых могил с национальными флагами расположены прямо вдоль улиц.

Оценивая обстановку на фронте, польский волонтер рассказал, что российская армия активно наступает на Купянском направлении. Украинские военные «в ужасе» от мощной обороны ВС РФ, возведенной профессиональными строителями «в стиле Линии Мажино», сообщил Высоцкий.
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24 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:42
    +1
    Ничего удивительного.Хвост виляет собакой
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 19:50
      +8
      У Кулебы лицо больного на голову человека. Второй момент, Европе все равно что говорит украинец, им главное свои вопросы закрыть. А сейчас до евродураков доходит, что игра проиграна и надо начинать спасать свою пятую точку, поэтому начинает меняться риторика. У хохла с точностью до наоборот, зная, что война скоро будет проиграна, надо выбить побольше ресурсов из псевдосоюзников.
      Итог будет классическим для любого фашистского режима - верхушку убьют или повесят, среднее звено сбежит с украденными деньгами кто куда сможет, а население будет латать разбитое корыто...
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 20:25
        +5
        « будет латать разбитое корыто» Ради Бога, пусть « латают». Но не за наш счёт. Знаю я шароварников- отлично. Переобуются в воздухе и будут снова скакать но кричать совсем другое. Например ,, Хто не скачет тот не любит Путина». Скользкий и лживый народец.
        1. Incvizitor
          Incvizitor Сегодня, 21:10
          +2
          Выруси просто, которым внушили что они что то стоят.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 21:49
        0
        Цитата: Михаил-Иванов
        Европе все равно что говорит украинец, им главное свои вопросы закрыть.

        Европе главное, чтобы вместо европейца, воевал украинец. Пока укр воюет, Европа готова на всё, даже выслушивать оскорбления.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 20:06
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Ничего удивительного.Хвост виляет собакой

      Холопы звезду поймали, думают что самоходный дед будет вечно за них впрягаться.
      Эх и горькое похмелье будет, когда по Европе пролетит - "можно!" - и ссаные тряпки им покажутся ароматными влажными салфетками!..
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 20:35
        +5
        «в стиле Линии Мажино»

        Любые линии обороны без профессионализма, мужества и отваги солдата, это все равно, что "грозные" "красные линии" на которые никто не обращает внимание.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 21:05
      0
      Кулебе пора бы вспомнить лихие 90е годы,достать кастет,,и бить с лету между глаз оппоненту lol ,неважно что это может быть министр другой страны lol
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:50
    +8
    Идёт третий месяц контрнаступа,уже и Уоллес уходит в отставку,а как он мечтал походить через месяц в июле по Мариуполю и Бердянску.Сломали пиармашину запада- а они такое не прощают.Они не любят проигрывать ,когда банкет ими оплачен.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 20:21
      +3
      Девушку Украину кормили, поили а она.. не ….. Вообщем, не захотела танцевать.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:31
        +1
        Андрей Николаевич .Что делать с такой плохой девочкой ,которая нажралась на "шару" и не хочет танцевать?Даже в Европе не любят ,когда их "динамят"!
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 21:51
      0
      Цитата: tralflot1832
      Они не любят проигрывать ,когда банкет ими оплачен.

      Банкет оплачен, а невесту ангажирует на танец Путин.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:14
    0
    Министр иностранных дел Украины на саммите глав МИД ЕС призвал «заткнуться» критиков контрнаступления ВСУ
    recourse Это естественно. В переводе с незалежного: "Я имею правильное мнение и прошу его уважать, а то хлопцев свистну или сам нагайкой!" request
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 20:20
    +1
    Холоп начал подавать голос?.. Неожиданно…)
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 21:55
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Холоп начал подавать голос?.. Неожиданно…

      А ничего неожиданного нет, холоп знает, что скоро розгами бить будут, хоть молчи хоть кричи, но будет больно.
  5. БойКот
    БойКот Сегодня, 20:24
    +2
    На неформальной встрече неформальное общение, все правильно. Тем более Кулеба по другому не умеет. А идея послать их всех на фронт хороша, мир станет чище немного.
  6. лесник1971
    лесник1971 Сегодня, 20:30
    0
    Я рекомендую всем критикам заткнуться, приехать в Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр

    Украинская "дипломатия" - она такая суровая, а её главарь Кулеба настолько "брутальный", что аж жуть берёт.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:55
    -1
    На неформальном саммите можно и на три буквы послать. Это ж неформальная встреча. То есть или стрелка, или встреча друзей. Там слова разные бывают.

    В Украину прибыть никак не получится. Только на Украину. А как по-английски "прибыть в страну "Украина""?

    А про квадратный сантиметр...
    Теперь ВСУ будет рапортовать о продвижении в квадратных см, а об отступлении в квадратных км?
  8. nordscout
    nordscout Сегодня, 20:55
    +2
    Украинское хамство, на всех уровнях, стало визитной карточкой и неким элементом украинского дипломатического зтикета... Западу уже пора бы привыкнуть... Не за горами, когда вам, укрофюрреры начнут, прилюдно, плевать в физиономии.... Старая истина: "Посеешь ветер - пожнёшь бурю... " Так что господа, готовьте носовые платки, вытирать хохляцкие сопли, со своих холеных еврофизиономий... Процесс пошёл!!!!!!!!!!
  9. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 21:01
    0
    А он не подумал,что за хамство холопу придется отвечать? Когда придет совсем кирдык его же не пустят на Запад.
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 21:01
    0
    Дурная какая кулеба...я думаю, что европейские министры затаили немало негатива по отношению к этой хамской власти. И как только дед-самоход сойдет с рельсов - на шароварную банду посыплется много оплеух...
  11. denis88
    denis88 Сегодня, 21:04
    0
    Зачем они свинью за стол посадили??? Пусть не обижаются, сами виноваты.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:35
    0
    Ха, ха... даже не знаю, это выросло то, что забугорные радетели кураторы выращивали или в той степи все и всегда мутирует в у-ту степь и по другому вырасти не может? request
  13. carpenter
    carpenter Сегодня, 21:43
    0
    . Я рекомендую всем критикам заткнуться, приехать в Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр

    Раб в наглой форме предлагает рабовладельцу, приехать в колонию и воевать вместо раба. Раб должен ноги целовать хозяину, за то что тот дал ему ружье и разрешил воевать за себя.