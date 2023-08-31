Критика медленного темпа контрнаступления приравнивается к плевку в лицо украинского солдата ... Я рекомендую всем критикам заткнуться, приехать в Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр

Все гораздо хуже, чем принято представлять. Высказывания о том, что Украина ведет наступление, можно сравнить с известной поговоркой «бьется головой о стену»

Похоже, киевских правителей окончательно допекла тема постоянного обсуждения провального наступления ВСУ, о чем все чаще говорят и на Западе. В ответ украинские хамы высказываются в привычной для себя манере вседозволенности, которую те самые западные кураторы в них и культивировали.На этот раз отличился главный украинский дипломат, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Выступая не где-нибудь, а на неформальном саммите глав МИД Евросоюза в испанском Толедо Кулеба призвал «заткнуться» критиков контрнаступления ВСУ, которые твердят, что оно продвигается слишком медленно.— приводит слова главы украинского внешнеполитического ведомства французское информагентство «Франс Пресс» (AFP).Так Кулеба прокомментировал замечания некоторых журналистов во время пресс-конференции после саммита в Толедо о том, что потеря ВСУ более 120 единиц бронетехники только в районе села Работино – это неудача украинской армии.Между тем, скрывать реальное положение дел на фронте Киеву становится все сложнее. Западные журналисты и эксперты, знакомые с обстановкой на Украине, наперебой публикуют репортажи и аналитические материалы о безуспешности ВСУ прорвать российскую оборону и огромных потерях в живой силе и технике украинцев.Вчера польский портал wp.pl опубликовал интервью с поляком Славомиром Высоцким, который регулярно ездит на Украину с гуманитарными миссиями. Недавно он посетил Авдеевку, из которой в конце марта киевские власти объявили эвакуацию населения. По его словам, людские потери у ВСУ огромные, а западная техника «горит как спички».— сообщил польский волонтер, добавив, что лично насчитал 1600 новых могил на львовском кладбище и не менее 2000 на одном из харьковских.Еще хуже дело обстоит в украинских деревнях, даже небольших, рассказал Высоцкий. Там десятки новых могил с национальными флагами расположены прямо вдоль улиц.Оценивая обстановку на фронте, польский волонтер рассказал, что российская армия активно наступает на Купянском направлении. Украинские военные «в ужасе» от мощной обороны ВС РФ, возведенной профессиональными строителями «в стиле Линии Мажино», сообщил Высоцкий.