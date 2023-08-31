То, что Берлин ещё не отправил Киеву ракеты [Taurus], вовсе не означает утрату им доверия по отношению к нашей стране: напротив, ФРГ поступает так, поскольку испытывает страх к России. В то время как некоторые страны боятся раздражать Россию, мы же считаем данную точку зрения в корне неправильной

Германия пока что не решается на передачу Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus лишь по причине «боязни России». Об этом заявил в интервью немецкой газете Die Welt секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.Об этом украинский чиновник сообщил следующее:О нежелании Германии поставлять на данном этапе вышеупомянутые ракеты ВСУ уже ранее высказался глава правительства республики Олаф Шольц. Своё решение он аргументировал тем, что вопрос, связанный с поставками Киеву вооружений должен сначала быть согласован с внешними партнёрами, в том числе и с США. Однако бытует и другая версия, согласно которой немецкие власти, в частности, сам Шольц, не желают эскалации конфликта, поскольку они (ракеты) могут достигать Москвы и других территорий РФ, чего, по его мнению, допустить нельзя.Однако, как отмечал ранее журнал Der Spiegel, кабмин страны рассматривает различные возможности отправки ВСУ вышеупомянутых ракет, в том числе не исключая и их выделения из запасов Бундесвера, что может произойти уже в считанные месяцы. В этой связи, правительство ФРГ ведёт конфиденциальные переговоры с представителями оборонной промышленности.Для справки: для нужд ВС республики было приобретено порядка 600 дальнобойных ракет Taurus 10 лет тому назад. Они выступают в качестве аналога британским Storm Shadow, которые уже были получены киевским режимом. Правда, что касается дальности первых, то она немного выше, достигая 500 км. Как уже не раз подчёркивал Кремль, дальнейшее накачивание Киева вооружениями, в том числе и подготовка украинских военнослужащих странами Запада не сулят ничего хорошего, напротив, усугубляя конфликт и, не влияя на его исход.