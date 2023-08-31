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Секретарь СНБО Украины прокомментировал ситуацию по поводу отказа ФРГ от передачи Киеву ракет Taurus

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Секретарь СНБО Украины прокомментировал ситуацию по поводу отказа ФРГ от передачи Киеву ракет Taurus

Германия пока что не решается на передачу Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus лишь по причине «боязни России». Об этом заявил в интервью немецкой газете Die Welt секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.


Об этом украинский чиновник сообщил следующее:

То, что Берлин ещё не отправил Киеву ракеты [Taurus], вовсе не означает утрату им доверия по отношению к нашей стране: напротив, ФРГ поступает так, поскольку испытывает страх к России. В то время как некоторые страны боятся раздражать Россию, мы же считаем данную точку зрения в корне неправильной

О нежелании Германии поставлять на данном этапе вышеупомянутые ракеты ВСУ уже ранее высказался глава правительства республики Олаф Шольц. Своё решение он аргументировал тем, что вопрос, связанный с поставками Киеву вооружений должен сначала быть согласован с внешними партнёрами, в том числе и с США. Однако бытует и другая версия, согласно которой немецкие власти, в частности, сам Шольц, не желают эскалации конфликта, поскольку они (ракеты) могут достигать Москвы и других территорий РФ, чего, по его мнению, допустить нельзя.

Однако, как отмечал ранее журнал Der Spiegel, кабмин страны рассматривает различные возможности отправки ВСУ вышеупомянутых ракет, в том числе не исключая и их выделения из запасов Бундесвера, что может произойти уже в считанные месяцы. В этой связи, правительство ФРГ ведёт конфиденциальные переговоры с представителями оборонной промышленности.

Для справки: для нужд ВС республики было приобретено порядка 600 дальнобойных ракет Taurus 10 лет тому назад. Они выступают в качестве аналога британским Storm Shadow, которые уже были получены киевским режимом. Правда, что касается дальности первых, то она немного выше, достигая 500 км. Как уже не раз подчёркивал Кремль, дальнейшее накачивание Киева вооружениями, в том числе и подготовка украинских военнослужащих странами Запада не сулят ничего хорошего, напротив, усугубляя конфликт и, не влияя на его исход.
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11 комментариев
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  1. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 19:48
    0
    Захарова напряглась....и облегчённо выдохнула. Не время ещё.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 19:52
      +1
      Данилов, наверное, то же думает что пора переобуваться?
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 20:57
        0
        Данилов насчёт передачи ракет зло подумал "зажралась ливерная колбаса "! lol
  2. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 19:51
    +3
    "Германия пока что не решается на передачу Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus лишь по причине «боязни России». Об этом заявил в интервью немецкой газете Die Welt секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.". Может, немцы просто не подают нищим по четвергам.
    1. Pete Mitchell
      Pete Mitchell Сегодня, 20:11
      +2
      Цитата: Sasha1979
      Может, немцы просто не подают нищим по четвергам.
      Вот именно это и возмущает 404ых: что это за вольности по четвергам belay не подавать 404ым. В их понимании им все обязаны и 24/7 по первому требованию, желательно чтоб еще и доплачивали …. Клинические недоумки - у большинство ведь сбежать не получится
  3. Штрек
    Штрек Сегодня, 20:00
    +3

    О нежелании Германии поставлять на данном этапе вышеупомянутые ракеты ВСУ уже ранее высказался глава правительства республики Олаф Шольц. Своё решение он аргументировал тем, что вопрос, связанный с поставками Киеву вооружений должен сначала быть согласован с внешними партнёрами, в том числе и с США.


    Видимо ракеты придут в Украину к появлению самолетов-носителей F-16 . "На данном этапе" как сказал Шольц они преждевременны.
  4. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 20:16
    +1
    "по причине «боязни России».
    Не знаю, какая там боязнь чего. Но ПВО нашего города начала работать с завидной регулярностью. Буквально минут сорок назад- велась стрельба.
    Раньше такие случаи были экзотикой. Теперь- похоже это стаёт системой. hi
  5. Cypa
    Cypa Сегодня, 20:43
    -1
    Не все коту Масленица, пусть еще подумают сто раз. И пусть боятся
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 21:13
    -1
    Да почему надо обязательно искать везде "руку России" и "боязнь России"? А то, что немцы тупо не желают передавать свои драгоценные ракеты задарма нищим оборванцам - этим оборванцам вообще в голову не приходит? Ведь они же уже давно ничего не покупают, они только принимают милостыню...
  7. nordscout
    nordscout Сегодня, 21:17
    -1
    Чувство "здоровой бздиловатости" заложено СССР в генетическую память немцев, похоже, на долгие годы... Они "кожей чувствуют", что если, к ним, "прилетит" из России, то это будет окончательный конец нации, как таковой.... В данной ситуации возмущаться может только убогий или даун...
  8. konstantinos kontogiannidis
    konstantinos kontogiannidis Сегодня, 21:28
    +1
    мы им нефть, они нам ракеты! бизнес, ничего личного!