В России разработан мобильный бункер для участвующих в СВО российских военных

Российская компания разработала новую версию мобильного бункера для использования в зоне СВО, конструкция обладает специальными полозьями, что позволяет перемещать бункер по земле или по снегу при необходимости. Об этом рассказал гендиректор компании "Доргеотех" Алексей Девятилов.
О компании стало известно весной этого года, когда она отправила в зону спецоперации первый мобильный бункер на колесах, рассчитанный на проживание четырех человек. Как тогда заявлялось, изделие отправилось для опытной эксплуатации. И вот теперь новая разработка, на этот раз бункер на полозьях. В компании считают, что полозья помогут перемещать бункер на небольшие расстояния волоком, а не ждать кран и технику для его перевозки.
Нашими специалистами разработано новшество - мобильный бункер на "лыжах", сделанных из круглого металлического профиля с закруглением как у санок. Бункер, оборудованный данным устройством, отличается повышенной устойчивостью. Также "лыжи" предназначены для перемещения фортификационного сооружения по земле, чтобы тянуть его за собой волоком, а не грузить на транспортное средство
- приводит ТАСС слова Девятилова.
Бункер создан с учетом пожеланий бойцов, участвующих в СВО. Данная модель рассчитана на проживание 9 человек, масса бункера - 1,8 тонны, диаметр - от 2 до 2,2 м, длина - 4,5 м. Установлена печь для отопления. Бункер защищает от осколков осколочно-фугасных снарядов. Может устанавливаться в траншеи или котлованы, при необходимости перебрасываться на другое место.
В компании планируют запустить серийное производство мобильных бункеров, сейчас идет согласование с Минобороны.