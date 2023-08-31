В России разработан мобильный бункер для участвующих в СВО российских военных

Нашими специалистами разработано новшество - мобильный бункер на "лыжах", сделанных из круглого металлического профиля с закруглением как у санок. Бункер, оборудованный данным устройством, отличается повышенной устойчивостью. Также "лыжи" предназначены для перемещения фортификационного сооружения по земле, чтобы тянуть его за собой волоком, а не грузить на транспортное средство

Российская компания разработала новую версию мобильного бункера для использования в зоне СВО, конструкция обладает специальными полозьями, что позволяет перемещать бункер по земле или по снегу при необходимости. Об этом рассказал гендиректор компании "Доргеотех" Алексей Девятилов.О компании стало известно весной этого года, когда она отправила в зону спецоперации первый мобильный бункер на колесах, рассчитанный на проживание четырех человек. Как тогда заявлялось, изделие отправилось для опытной эксплуатации. И вот теперь новая разработка, на этот раз бункер на полозьях. В компании считают, что полозья помогут перемещать бункер на небольшие расстояния волоком, а не ждать кран и технику для его перевозки.- приводит ТАСС слова Девятилова.Бункер создан с учетом пожеланий бойцов, участвующих в СВО. Данная модель рассчитана на проживание 9 человек, масса бункера - 1,8 тонны, диаметр - от 2 до 2,2 м, длина - 4,5 м. Установлена печь для отопления. Бункер защищает от осколков осколочно-фугасных снарядов. Может устанавливаться в траншеи или котлованы, при необходимости перебрасываться на другое место.В компании планируют запустить серийное производство мобильных бункеров, сейчас идет согласование с Минобороны.