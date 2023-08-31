Военное обозрение
Войти Регистрация

В России разработан мобильный бункер для участвующих в СВО российских военных

37
В России разработан мобильный бункер для участвующих в СВО российских военных

Российская компания разработала новую версию мобильного бункера для использования в зоне СВО, конструкция обладает специальными полозьями, что позволяет перемещать бункер по земле или по снегу при необходимости. Об этом рассказал гендиректор компании "Доргеотех" Алексей Девятилов.


О компании стало известно весной этого года, когда она отправила в зону спецоперации первый мобильный бункер на колесах, рассчитанный на проживание четырех человек. Как тогда заявлялось, изделие отправилось для опытной эксплуатации. И вот теперь новая разработка, на этот раз бункер на полозьях. В компании считают, что полозья помогут перемещать бункер на небольшие расстояния волоком, а не ждать кран и технику для его перевозки.

Нашими специалистами разработано новшество - мобильный бункер на "лыжах", сделанных из круглого металлического профиля с закруглением как у санок. Бункер, оборудованный данным устройством, отличается повышенной устойчивостью. Также "лыжи" предназначены для перемещения фортификационного сооружения по земле, чтобы тянуть его за собой волоком, а не грузить на транспортное средство

- приводит ТАСС слова Девятилова.

Бункер создан с учетом пожеланий бойцов, участвующих в СВО. Данная модель рассчитана на проживание 9 человек, масса бункера - 1,8 тонны, диаметр - от 2 до 2,2 м, длина - 4,5 м. Установлена печь для отопления. Бункер защищает от осколков осколочно-фугасных снарядов. Может устанавливаться в траншеи или котлованы, при необходимости перебрасываться на другое место.

В компании планируют запустить серийное производство мобильных бункеров, сейчас идет согласование с Минобороны.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
37 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Монтажник
    Монтажник Сегодня, 19:36
    0
    Ничего нового, в вов у немцев было нечто подобное. Но радует что берут на вооружение все полезное.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 19:44
      -1
      Цитата: Монтажник
      Ничего нового, в вов у немцев было нечто подобное. Но радует что берут на вооружение все полезное.

      Эту "полезную" дуру надо таскать чем то тяжелым и габаритным. Буржуйка даст отличную наводку всукам. Такое ощущение что конструировали рыбаки/охотники по образцам 1930-х годов... И вообще - не пора ли переставать "отабориваться"?!
      1. д^Амир
        д^Амир Сегодня, 19:51
        -2
        не 30-х а вполне себе 50-е годы
        https://plankonspekt.ru/articles/ubezhishcha-paket-sooruzheniya-kvs-u-kvs-a.html
        https://guns.allzip.org/topic/151/1093900.html
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 21:17
      0
      У нас кучи старых тягочей и грузовиков пылятся,неужели сложно сделать типа старого Советского кунга?Во первых на колёсах,не нужно на пупке таскать,во вторых личный состав мёрзнуть в полях не будет!Выкопать под такую машину окоп,замаскировать под рельеф местности и пусть люди отдыхают внутри. Кстати,можно делать и передвижные бани на шасси старых автомобилей.
    3. Mister X
      Mister X Сегодня, 21:48
      0
      Новость с той стороны от 06.01.2023
      Тоже про КВСУ

  2. isv000
    isv000 Сегодня, 19:38
    0
    Чем людей по железным бочкам рассовывать в мороз может эти деньги пустить на "камикадзе"?! Или, наконец, поломать таки инфраструктуру, выключить свет и перекрыть поставки в ВСУ?!!! am
    1. DimCorvus
      DimCorvus Сегодня, 20:23
      +3
      Одно другому не мешает, тем более в мороз в железной бочке с печкой лучше чем без.
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 20:47
        0
        Цитата: DimCorvus
        Одно другому не мешает

        А как маскировать эту бочку ? Они сразу, после засечки с БПЛА станут законной целью для противника. И расселять по целому отделению, по моему не есть хорошо.
  3. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 19:38
    +1
    https://www.gazeta.ru/army/news/2023/03/29/20084845.shtml
    29.03.2023. как то запоздала новость...
    1. major071
      major071 Сегодня, 19:54
      +4
      Иногда полезно прочитать текст новости, а не один заголовок. В ней ясно написано, что это новая модель, а в марте компания отправляла в зону СВО четырехместный бункер на колесах. О нем тоже "ВО" тоже писало, как раз в марте hi
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 20:44
        +1
        новость в постановке на полозья того же бункера? полчаса работы сварщика? сильная новость.. эпичная.. а мы приделали к бункеру полозья. правда особо его на ЛБС нет- ни и ничего laughing
  4. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 19:42
    -1
    Я так и не понял что это за бочка...То ли кто-то решил денег срубить, то дт очередной изобретатель хочет реализовать свою идею... Вряд ли это изделие кому-то будет нужно... Любой блиндаж намного надежнее
    1. azkolt
      azkolt Сегодня, 19:44
      +7
      Цитата: Михаил-Иванов
      Я так и не понял что это за бочка...То ли кто-то решил денег срубить, то дт очередной изобретатель хочет реализовать свою идею... Вряд ли это изделие кому-то будет нужно... Любой блиндаж намного надежнее

      Я так понимаю, она должна закапываться в землю, иначе смысла просто нет, да еще с трубой)))
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 19:54
        -2
        Цитата: azkolt
        Я так понимаю, она должна закапываться в землю, иначе смысла просто нет, да еще с трубой)))

        По ящику показывали цеховиков, что придумали конструктор из досок: собрать можно за минуты любое помещение. Если сверху кинуть три наката - будет блиндаж. Доски помогут нагреть помещение и пердячьим паром, в отличии от железа. Разобрать, кстати тоже можно махом и компактно перевезти, если надо, а можно и мирняку оставить, на разживу...
        1. -sa-
          -sa- Сегодня, 20:19
          +3
          А с чего вы взяли,что бункер данный только из металла и в нём нет утеплителя?блиндаж из досок чтоб собрать нужен необходимый инструмент и расходники.собрать его в осенний дождь,стужу,снег,грязь или выкопать и разобрать занятие не из приятных.перевозить кучу отсыревших досок с торчащими из них гвоздями с места на место занятие тоже не очень,выковыривать гвозди тоже,кроме того доски сыреют,плесневеют,гниют.бункер из досок вкопанный в землю вполне себе может и течь.на фото я вижу цельнометаллический бункер,который не будет протекать,более чем вероятно утепленный,защищенный от осколков,долговечный,мобильный,сразу со встроенной буржуйкой и спальными местами.надо переправить-откопали утащили и закопали на новом месте!что не так?!по поводу ненужных по вашим словам выше буржуек...знаю случай когда по просьбе военнослужащих из сво делали и отправляли несколько десятков буржуек на фронт
          1. Михаил-Иванов
            Михаил-Иванов Сегодня, 20:31
            -2
            А бочку тащить по фронту волоком самое оно? Особенно зимой...
            1. -sa-
              -sa- Сегодня, 20:54
              +1
              Лучше зацепить за технику и тащить эту ,,бочку,, по фронту зимой)чем зимой откапывать и разбирать блиндаж из полугнилых досок,выковыривать гвозди,так же грузить их на технику(вероятно вручную) и тащить по фронту кучу досок и брёвен и всё это разгружать и собирать на новом месте(возможно зимой и под обстрелом)я лично работал на стройке зимой в мороз и знаю что это такое.задубеете на холоде и не то что блиндаж собирать желание пропадет,а две доски вместе сколотить не захочется
      2. Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов Сегодня, 19:56
        +1
        Это способ зарабатывания денег, не более того. В Авдеевке украинец пошел более простым путем - они закапывали в землю несколько морских контейнеров и сверху делали накат. Это недорого и эффективно. Знакомые парни из Спарты много раз сталкивались с такой защитой и утверждают, что она эффективна.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:45
      +2
      Насчет надежности-спорно.Это относится к быстроустанавливаемым убежищам,заводской готовности.Кстати,труба продумана,граната пролетит мимо буржуйки
    3. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 19:45
      +3
      И самое интересное, где подразделения возьмут технику для перевозки и погрузки этого "счастья"?
  5. cpls22
    cpls22 Сегодня, 19:42
    -2
    Чтобы от осколков защищал, нужны двойные стенки.
    Если этого нет, то чем он отличается от обычного вагончика контейнерного типа? Разве что формой, экономящей металл.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:47
      +2
      Это сооружение устанавливается в траншею,так скажем блиндаж заводской готовности
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 19:44
    +1
    Похоже на советский квсу (с военноей кафедры 25 лет прошло, могу ошибаться)
  7. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 19:44
    -2
    Бункер 1,8 тонн ?
    Это от Пистолета Макарова что ли ?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 19:49
      0
      Там основную защитную роль выполняет слой земли (около 1м) , бункер закапывается в котттловане и засыпается землёй, но от химерса вряд ли защитит
      П. С. Обычная гофра- оцинковка толщиной 1мм, сама по себе не защищает
    2. Tma197725
      Tma197725 Сегодня, 20:49
      +1
      Макаров для своего времени стал хорошим пистолетом! Хорошее останавливающее действие, прост , прост в разборке и сборке ( проще ТТ) ,ствол един с рамой опять же в отличии от ТТ, дешевле, прост в обучении, удобный предохранитель правда одно меня всегда вымараживало это крайне неудобное крепление для магазина в рукоятке ! Вот это в ТТ лучше! А так хороший пистолет ! Для своего времени!
  8. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 19:53
    0
    Придумали бункер-ноу-хау.
    Потом пределали полозья-аналаговнет.
    К весне раскинут мозгами придумают колеса.
    Нет пределов совершенству.
  9. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 19:57
    +2
    Разработан, да... Согласование идёт... Планируется запуск... Очень хорошо. Теперь читаем:
    16:30, 01.02.23
    ВСУ получили 100 мобильных бункеров-укрытий от Метинвеста
    https://www.unian.net/war/vsu-poluchili-100-mobilnyh-bunkerov-ukrytiy-ot-metinvesta-12129687.html

  10. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 19:58
    +1
    Только в землю, обсыпать песком, сверху- пару накатов + маскировка. Выход в обе стороны в траншею. Вся копка - только техника. Другой вариант - лопата в руки, топор, пила, кругляк, доски. Выбирайте.
  11. Radikal
    Radikal Сегодня, 20:09
    +4
    В России разработан мобильный бункер для участвующих в СВО российских военных

    Гора родила...мышь! Вот только и можно сказать. Оленевод...Бельдыев (помните, как у Жванецкого) рад до невозможности - доча, зять при деле, главного смутьяна, Федота-стрельца отправил на луну, теперь можно развлекаться всякими "Мальвами", бункерами и всякой дребеденью! Что касается обороны военных объектов, вроде аэродромов - да фиг с ними, и с этими аэропланами. Тридцать лет по одному Ил-76 в год строили, ну и что? Зато решили главный вопрос - того, из-за которого пришлось менять нижнее бельё нет. А самолёты... . Построят. Помнится, на Ил-76-х , когда этот Бельдыев возглавляля МЧС успешно возили икру в Москву, оленевод очень хорошо приподнялся на этом трафике... . Есть многое на свете друг Горацио, что и не снилось нашим/многим мудрецам... . sad
  12. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 20:21
    -1
    Помню ещё в советские времена удивлялся. Почему наши мужественные разведчики, а вражеские подлые шпиЁны? Так и здесь, была бы новость с той стороны. все бы катались и смеялись нах хитрыми чубами. А так как это наше, то с серьезными клавиатурами эта шняга обсуждается. Это же чистая железяка. Нагреется будет ну очень жарко, остывать начнет. железо будет "стрелять". Топить даже летом придётся очень часто.
  13. spirit
    spirit Сегодня, 20:24
    -2
    Что они там выясняли на фронте?Самое главное это тепловая маскировка!!!Об этом все знают, трубу нужно делать длинную (сборочную) что бы отвести тепло куда нибудь в сторону хотя бы. А лучше думать над рассеиванием тепла fool
  14. ASM
    ASM Сегодня, 20:24
    0
    Ох сомневаюсь я. Дело в том, что человеку нужно обеспечить температуру и воздухообмен. Т.е. печку и проточную вентиляцию обеспечить придется. Особенно вентиляцию, чтобы можно было сушить одежду - это крайне важно для бойцов. Можно, естественно, сделать минимальную теплозаметность основной палатки, но тогда все тепло пойдет по сторонам этой палатки, куда выводятся дымо/воздухо-воды. В принципе это может сработать, поскольку бить будут именно по тепловому следу и погибнут только те, кто находится ближе всего к тепловыводам.
  15. kwwk
    kwwk Сегодня, 20:27
    +3
    Это просто не забытое советское убежище КВС, только там торцевые стенки посолиднее будут, бункером назвать это нельзя, даже прилично его закопавши.
    1. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 21:06
      +2
      Цитата: kwwk
      Это просто не забытое советское убежище КВС, только там торцевые стенки посолиднее будут, бункером назвать это нельзя, даже прилично его закопавши.

      Старый добрый КВС...
      Всё "новое" - хорошо забытое старое...
      good
  16. Станислав82
    Станислав82 Сегодня, 20:51
    +1
    А может просто применить всю мощь армии РФ и не оставить от Ки
    ева ни чего?
  17. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 21:15
    0
    Это правильно.
    У ВСУ подобные бункеры для траншей уже давно.