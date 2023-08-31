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Заявка на тысячу машин: британская армия намерена заменить внедорожник Land Rover

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Заявка на тысячу машин: британская армия намерена заменить внедорожник Land Rover

В британской армии основными внедорожниками общего назначения являются Land Rover Defender, Land Rover Wolf, Pinzgauer и, предназначенный для фронта, HMT Extenda.


Land Rover Defender выпускался в 1983-2016 годах. Его кузов делался из алюминиевого сплава, что обеспечило долговечность и устойчивость техники к коррозии даже в самых тяжелых условиях.

Он резко критиковался за отсутствие защиты экипажа и непригодность для интенсивных конфликтов, наблюдаемых в войнах в Ираке и Афганистане. Это привело к тому, что на передовой его заменили более живучими платформами, такими как High Mobility Transporter 4×4 и 6×6 производства Supacat

- отмечается в издании

Как сообщается, Минобороны намерено полностью заменить Land Rover Defender, выдав заявку на 1,1 тысячу новых тактических машин 4х4 на сумму в $114,3 млн. Соответствующий запрос направлен оборонной промышленности. Новая машина должна быть представлена в двух варианта – LTMP Medium и LTMP Light.

LTMP Medium должен обладать грузоподъемность 600 кг. LTMP Light – не менее 270 кг; иметь минимальный дорожный просвет 180 мм при полной загрузке, развивать минимальную скорость 40 км/ч по дорогам при буксировке груза весом 450 кг.

В британском издании предполагают, что Land Rover Defender наряду с другими легкими внедорожниками мог передаваться ВСУ, что в итоге и потребовало искать им замену. Так, в ноябре 2022 года Минобороны продало на аукционе 132 Land Rover Defender и 22 Pinzgauer, которые ушли в неизвестном направлении.

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12 комментариев
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  1. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 20:46
    +1
    Ну, а сколько можно?!.
    С другой стороны, а чем он плох?
    С третьей- УАЗ.
    1. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 20:51
      -1
      Как чем? А где розовый цвет, стразы? Кто сейчас в Британии рулит? А еще нужно по раздельной машине каждому гендеру, а их там уже больше сотни.
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 21:59
      +1
      Ох кто-то списанные тачки загребет... fellow Но это и неплохо, пусть у супостата склады почистят, чтобы вдруг в дело не пошло.

      Они вполне себе свежие есть, как у нас на базах с пробегом в сотни километров. Показывали журналисты, как списывали просто так, а затем выставляли на сайтах за хорошие деньги - там резину и прокладки поменять, обслужить... И в муть.
      БТРы, Уралы, УАЗы и так далее. Просто расхищение и позор.
      Встретил тут недавно новость, что прикрывают такую "лавочку" у нас. Давно пора! СВО идет вовсю, а тут за миллионы в интернете БМП продают для охотников-рыболовов с очень условной демилитаризацией.
    3. Escariot
      Escariot Сегодня, 22:03
      +1
      Цитата: Бензорез
      Ну, а сколько можно?!.
      С другой стороны, а чем он плох?
      С третьей- УАЗ.

      СВО показало важность бронирования хотя бы на противоосколочном уровне. Одни картины от прилетов ракет Хаймарсов с осколочной боевой частью чего стоят. Так что логичная замена.
  2. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 20:49
    +1
    На розовые лимузины, а то трансмутанты жалуются.
  3. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 20:56
    +1
    британская армия намерена заменить внедорожник Land Rover

    Поняли наконец, что УАЗ-469 лучше...
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 21:01
    +3
    Ленд Ровер в своём классе лучший внедорожник,но если его ещё и бронировать он потеряет в проходимости. Машину нужно будет делать с нуля чтобы и проходимость и броня были,но вряд ли это будет ЛендРовер...
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 21:43
      +2
      Цитата: Бережливый
      Ленд Ровер в своём классе лучший внедорожник

      Если с военной приемкой, то может быть. А в гражданском варианте по ломучести один из чемпионов, УАЗу в затылок дышит. Недаром существует показательный анекдот:
      Почему владельцы Ленд Роверов всегда приветствуют друг друга? Ладошкой так делают или противотуманками мигнут, или крякнут клаксоном. Потому, что они очень близко знакомы. Минимум два раза в месяц встречаются в автосервисе.
  5. isv000
    isv000 Сегодня, 21:01
    +1
    В британском издании предполагают, что Land Rover Defender наряду с другими легкими внедорожниками мог передаваться ВСУ, что в итоге и потребовало искать им замену. Так, в ноябре 2022 года Минобороны продало на аукционе 132 Land Rover Defender и 22 Pinzgauer, которые ушли в неизвестном направлении.

    Они и вна ушли в неизвестном направлении, нигде не мелькают подбитые Land Rover...
    1. DKuznecov
      DKuznecov Сегодня, 21:10
      +1
      на Украине не мелькают. А так как интересы у Британии практически - в каждой стране мира, где-нибудь да всплывут машинки.
  6. ASM
    ASM Сегодня, 21:07
    +1
    Пытаются что-то сделать с отсутствием собственного автомобилестроения. В Британии просто нет пока собственного автомобилестроения (только производство), ведь индусы и китайцы полностью его скупили.
  7. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 21:12
    +1
    ЦАХАЛ их тоже покупал. Шасси с мотором.
    А броне-кузов монтировали на месте.
    Много поломок, так-себе машинка.