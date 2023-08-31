Новейший подводный ракетоносец «Генералиссимус Суворов» начал межфлотский переход к месту постоянного базирования

Новейший атомный подводный ракетный крейсер "Генералиссимус Суворов" проекта 955А ("Борей-А") отправился к месту постоянной дислокации на Камчатке, межфлотский переход займет примерно две недели. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.
"Генералиссимус Суворов" - второй серийный атомный ракетоносец стратегического назначения модернизированного проекта "Борей-А". Заложен 26 декабря 2014 года, выведен из эллинга 25 декабря 2021 года, спущен на воду 11 января 2022 года. В боевой состав ВМФ РФ передан 29 декабря 2022 года. Ракетоносец был построен для Тихоокеанского флота, но был оставлен на Северном для тренировок и подготовки к межфлотскому переходу. По предварительной информации, переход был запланирован на конец августа, судя по сообщению, так и получилось.
На днях подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" начал межфлотский переход с СФ на ТОФ к месту постоянного базирования на Камчатке. Продолжительность перехода составит около двух недель
- приводит ТАСС слова источника.
Переход с Северного на Тихоокеанский флот АПРКСН "Генералиссимус Суворов" совершит по Северному морскому пути, часть пути будет пройдена в подводном положении. Межфлотский переход атомные подлодки традиционно совершают в сопровождении групп кораблей Северного и Тихоокеанского флотов.
Водоизмещение подводное - 24000 тонн, глубина погружения - 480 метров, экипаж - 107 человек, автономность - 90 суток, подводная скорость - 29 узлов. На вооружении БРПЛ Р-30 Булава, торпеды калибра 533 мм, ракеты-торпеды РПК-6М "Водопад". Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.