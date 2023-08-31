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Новейший подводный ракетоносец «Генералиссимус Суворов» начал межфлотский переход к месту постоянного базирования

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Новейший подводный ракетоносец «Генералиссимус Суворов» начал межфлотский переход к месту постоянного базирования

Новейший атомный подводный ракетный крейсер "Генералиссимус Суворов" проекта 955А ("Борей-А") отправился к месту постоянной дислокации на Камчатке, межфлотский переход займет примерно две недели. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.


"Генералиссимус Суворов" - второй серийный атомный ракетоносец стратегического назначения модернизированного проекта "Борей-А". Заложен 26 декабря 2014 года, выведен из эллинга 25 декабря 2021 года, спущен на воду 11 января 2022 года. В боевой состав ВМФ РФ передан 29 декабря 2022 года. Ракетоносец был построен для Тихоокеанского флота, но был оставлен на Северном для тренировок и подготовки к межфлотскому переходу. По предварительной информации, переход был запланирован на конец августа, судя по сообщению, так и получилось.

На днях подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" начал межфлотский переход с СФ на ТОФ к месту постоянного базирования на Камчатке. Продолжительность перехода составит около двух недель

- приводит ТАСС слова источника.

Переход с Северного на Тихоокеанский флот АПРКСН "Генералиссимус Суворов" совершит по Северному морскому пути, часть пути будет пройдена в подводном положении. Межфлотский переход атомные подлодки традиционно совершают в сопровождении групп кораблей Северного и Тихоокеанского флотов.

Водоизмещение подводное - 24000 тонн, глубина погружения - 480 метров, экипаж - 107 человек, автономность - 90 суток, подводная скорость - 29 узлов. На вооружении БРПЛ Р-30 Булава, торпеды калибра 533 мм, ракеты-торпеды РПК-6М "Водопад". Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.
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8 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 21:07
    +5
    Ну,7 футов под килем и удачного перехода! drinks good
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 21:23
      +4
      Подводный крейсер - стиратель стран. Пусть супостат боится!
      1. Borik
        Borik Сегодня, 21:31
        +1
        Удачного перехода и долгой безаварийной службе в составе Российского флота.
  2. Комментарий был удален.
  3. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:31
    +1
    7 футов под килем и славной службы экипажу hi
  4. karabas-barabas
    karabas-barabas Сегодня, 21:41
    -2
    Чтобы эта АПЛ смогла быть полноценной частью триады, ей нужно сопровождение из АУГ, чтоб обеспечить проход до места пуска в тихом океане. иначе её пасти будут ещё при выходе из бухты. Полноценный флот сегодня это минимум АУГ, с как минимум 30ми бортами на палубе авика + ДРЛО, заправка в воздухе и корабли класса эсминец в количестве минимум 10и, для создания мощной сети ПРО/ПВО и арсеналом в сотню и более ячеек для ПКР, КР, ЗУР и несколько ПЛ, разного класса. АУГ мог бы контролировать радиус в 1500км, в том же Чёрном Море, тот же Кузя, если бы он был бы тем, чем должен быть, с адекватным сопровождением, мог бы позволить эффективно применять ЧФ. Как видим ЧФ не способен выполнять боевые задачи так, как должен был их выполнять, но это не удивительно когда корабли тупа болтаются там да сям в море и иногда что-то выполняют. Укры надырявили уже столько больших кораблей, что адмиралам всем утопиться пора, или бежать с должности. А если украм подарят пару списанных Тихондерог? У укров нет флота, одни мопеды, а если флот?
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 22:02
      0
      Цитата: karabas-barabas
      А если украм подарят пару списанных Тихондерог? У укров нет флота, одни мопеды, а если флот?

      Ну т.е. Укры могут дырявить наш флот, а мы их не сможем?
      В современном мире, любой корабль как и танк элементарно уничтожается.
      Высокоскоростные низколетящие крылатые ракеты с дальностью под 1000 км, и с наведением через спутник есть у всех стран. А кораблику в море негде спрятаться. Так что весь этот АУГ будет уничтожен парочкой стратегических воздушных ракетоносцев.
  5. Cypa
    Cypa Сегодня, 21:49
    0
    Правильно, нужно укреплять Тихоокеанский Флот.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:55
    -1
    Источника информации о переходе Генералиссимуса Суворова поймать и два раза головой об кнехт.А потом семье сказать что он сам самоубився.Не оскудела земля русская идиотами.Западу вообще чесаться не надо.У Чукотки, американцы встретят.Источника спасёт только если это "деза".