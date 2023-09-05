Zumwalt получит на вооружение гиперзвуковые ракеты

«Модернизация гарантирует, что Zumwalt останется одним из самых технологически продвинутых и смертоносных кораблей в ВМС США»,

«Для меня большая честь служить морякам «Замволта» и приветствовать их в нашем сообществе, — заявил в пресс-релизе менеджер по строительству судов Ingalls Shipbuilding Брюс Ноулз, — Команда Ingalls готова поддержать вас в выполнении этой важной работы.»