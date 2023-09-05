Zumwalt получит на вооружение гиперзвуковые ракеты

Эсминец Zumwalt, который вернулся в Сан-Диего из-за нераскрытой проблемы с системой технического обслуживания после тестового похода на испытания СУ, прибыл в Паскагулу 19 августа. В настоящее время корабль проходит модернизацию, включая установку гиперзвуковой ракетной системы ВМФ с ракетами CPS.
«Модернизация гарантирует, что Zumwalt останется одним из самых технологически продвинутых и смертоносных кораблей в ВМС США»,
— сказал командир Арло Абрахамсон, представитель надводных сил ВМС, сообщил Navy Times в своём заявлении ранее в этом месяце.
Служба намерена разместить гиперзвуковое оружие на эсминце к 2025 году, и компания Lockheed Martin объявила в феврале, что готовит корабельную гиперзвуковую ракетную пусковую установку для лётных испытаний в 2024 году. Lockheed разрабатывает пусковую установку, систему управления вооружением и другие компоненты. Ракеты, предназначены для вооружения двух эсминцев УРО – USS Zumwalt (DDG-1000) и USS Michael Monsoor (DDG-1001), будут размещаться в корабельных УВП – четырёхблочных модулях VPM (Virginia Payload Module) по четыре ракеты в каждом, по 16 ракет на каждый корабль. Ракета – RGM – 51A CPS (Conventional Prompt Strike) – совместно разработанная военно-морским флотом и армией. Универсальная твердотопливная БРСД AUR – двухступенчатая, длина – 10,44 метра, диаметр миделя – 887 миллиметров. Стартовый вес – 7400 килограммов. Максимальная дальность полёта ракеты – 1000 морских миль (1850 км), оснащена маневрирующим боевым блоком с гиперзвуковой скоростью полёта Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) в модификации Block 1, теоретически способной развивать скорость более 6000 км/час. Вес боевого блока – 800 фунтов (360 килограммов). Возможно оснащение как конвенциональной, так и ядерной БЧ, теоретически позволят разместить в нём любое ЯЗУ из имеющихся в арсенале США, от «лёгких», например W-61, до «тяжёлых», таких как W-88.
Между тем армия свою ракету МGM – 51A LRHW (Long Range Hypersonic Weapon), получившую наименование Dark Eagle, собирается представить к концу этого года.
29 августа ВМС заключили с HII контракт на сумму 154,8 миллиона долларов на модернизацию эсминца Zumwalt после того, как ранее в январе компания заключила с судостроителем предварительный контракт на сумму 10,5 миллиона долларов на технический проект модернизации Zumwalt и эсминца УРО Michael Monsoor.
USS Michael Monsoor (DDG-1001) получит свой гиперзвуковой ракетный комплект из 16 ракет RGM – 51A CPS «в период будущей модернизации», – говорится в пресс-релизе HII.
«Для меня большая честь служить морякам «Замволта» и приветствовать их в нашем сообществе, — заявил в пресс-релизе менеджер по строительству судов Ingalls Shipbuilding Брюс Ноулз, — Команда Ingalls готова поддержать вас в выполнении этой важной работы.»
Прошлой осенью Zumwalt завершил трёхмесячный боевой поход в западной части Тихого океана, где провёл серию совместных и двусторонних операций в рамках своего первого боевого применения.
Первое боевое развертывание эсминца Zumwalt с новым ракетным гиперзвуковым оружием ожидается в конце 2026 или начале 2027 календарного года, он будет действовать в составе 7-го флота США и Индо-Тихоокеанского командования США.