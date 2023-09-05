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Zumwalt получит на вооружение гиперзвуковые ракеты

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Zumwalt получит на вооружение гиперзвуковые ракеты

Эсминец Zumwalt, который вернулся в Сан-Диего из-за нераскрытой проблемы с системой технического обслуживания после тестового похода на испытания СУ, прибыл в Паскагулу 19 августа. В настоящее время корабль проходит модернизацию, включая установку гиперзвуковой ракетной системы ВМФ с ракетами CPS.


«Модернизация гарантирует, что Zumwalt останется одним из самых технологически продвинутых и смертоносных кораблей в ВМС США»,

— сказал командир Арло Абрахамсон, представитель надводных сил ВМС, сообщил Navy Times в своём заявлении ранее в этом месяце.

Служба намерена разместить гиперзвуковое оружие на эсминце к 2025 году, и компания Lockheed Martin объявила в феврале, что готовит корабельную гиперзвуковую ракетную пусковую установку для лётных испытаний в 2024 году. Lockheed разрабатывает пусковую установку, систему управления вооружением и другие компоненты. Ракеты, предназначены для вооружения двух эсминцев УРО – USS Zumwalt (DDG-1000) и USS Michael Monsoor (DDG-1001), будут размещаться в корабельных УВП – четырёхблочных модулях VPM (Virginia Payload Module) по четыре ракеты в каждом, по 16 ракет на каждый корабль. Ракета – RGM – 51A CPS (Conventional Prompt Strike) – совместно разработанная военно-морским флотом и армией. Универсальная твердотопливная БРСД AUR – двухступенчатая, длина – 10,44 метра, диаметр миделя – 887 миллиметров. Стартовый вес – 7400 килограммов. Максимальная дальность полёта ракеты – 1000 морских миль (1850 км), оснащена маневрирующим боевым блоком с гиперзвуковой скоростью полёта Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) в модификации Block 1, теоретически способной развивать скорость более 6000 км/час. Вес боевого блока – 800 фунтов (360 килограммов). Возможно оснащение как конвенциональной, так и ядерной БЧ, теоретически позволят разместить в нём любое ЯЗУ из имеющихся в арсенале США, от «лёгких», например W-61, до «тяжёлых», таких как W-88.

Между тем армия свою ракету МGM – 51A LRHW (Long Range Hypersonic Weapon), получившую наименование Dark Eagle, собирается представить к концу этого года.

29 августа ВМС заключили с HII контракт на сумму 154,8 миллиона долларов на модернизацию эсминца Zumwalt после того, как ранее в январе компания заключила с судостроителем предварительный контракт на сумму 10,5 миллиона долларов на технический проект модернизации Zumwalt и эсминца УРО Michael Monsoor.

USS Michael Monsoor (DDG-1001) получит свой гиперзвуковой ракетный комплект из 16 ракет RGM – 51A CPS «в период будущей модернизации», – говорится в пресс-релизе HII.

«Для меня большая честь служить морякам «Замволта» и приветствовать их в нашем сообществе, — заявил в пресс-релизе менеджер по строительству судов Ingalls Shipbuilding Брюс Ноулз, — Команда Ingalls готова поддержать вас в выполнении этой важной работы.»

Прошлой осенью Zumwalt завершил трёхмесячный боевой поход в западной части Тихого океана, где провёл серию совместных и двусторонних операций в рамках своего первого боевого применения.

Первое боевое развертывание эсминца Zumwalt с новым ракетным гиперзвуковым оружием ожидается в конце 2026 или начале 2027 календарного года, он будет действовать в составе 7-го флота США и Индо-Тихоокеанского командования США.
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7 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 05:03
    +1
    Вопрос не в том будет ли иметь Zumvolt гиперзвуковые КР или нет: будет, к 25-му или к 30-му, но будет; а в том, чтобы Россия имела к этому кратно больше.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 06:20
      -3
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Вопрос не в том будет ли иметь Zumvolt гиперзвуковые КР или нет: будет, к 25-му или к 30-му, но будет; а в том, чтобы Россия имела к этому кратно больше.

      Гм. А Вы чиновник или пенсионер Газпрома?
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:46
    -1
    Выдержит ли Zumwalt удар Циркона?
    Вот в чем вопрос.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:52
    +1
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Вопрос не в том будет ли иметь Zumvolt гиперзвуковые КР или нет: будет, к 25-му или к 30-му, но будет; а в том, чтобы Россия имела к этому кратно больше.

    Гм. А Вы чиновник или пенсионер Газпрома?

    Homo sum.
  4. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 08:38
    +1
    Пока это все из области теории, потому что в Конгрессе по прежнему сомневаются в том, что получат гиперзвуковое оружие в обозримом будущем.
  5. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:43
    -2
    Цитата: Леха с Андроида.
    Выдержит ли Zumwalt удар Циркона?
    Вот в чем вопрос

    Не только - будет ли у циркона целеуказание или он просто полетит куда-то, будет хотя бы 100 штук этих цирконов, или опять нужно импортозамещение,... В общем вы правы, вопросы есть!
    1. letinant
      letinant Сегодня, 08:48
      0
      Цитата: Владимир80
      Не только - будет ли у циркона целеуказание или он просто полетит куда-то, будет хотя бы 100 штук этих цирконов, или опять нужно импортозаме

      Я делаю вывод из ваших слов. Способы наведения ПКР вы не знаете?