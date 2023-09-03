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«Офицеры НАТО не понимают реальной обстановки»: украинские солдаты пожаловались на неэффективную подготовку западными инструкторами

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«Офицеры НАТО не понимают реальной обстановки»: украинские солдаты пожаловались на неэффективную подготовку западными инструкторами

Военная подготовка украинских солдат под руководством офицеров армий стран НАТО не является эффективной и мало, что может дать. Об этом одному из украинских изданий рассказали военнослужащие ВСУ, которые пожаловались на неэффективную подготовку западными инструкторами.


Одна из главных проблем – языковой барьер. Часто западные переводчики не владеют военной терминологией и не в состоянии правильно передавать точные команды, ответы инструкторов украинским военным. Но кроме того, офицеры НАТО не слишком компетентны.

От низших чинов до командиров – им не хватает и боевого опыта. Офицеры НАТО не понимают реальной обстановки на местах

- жалуются украинские военные.

Как следствие – подготовка оказывается некачественной. Кроме того, украинские военнослужащие заявляют, что ВС РФ на Купянском направлении имеют хорошее вооружение и солидный боевой опыт. Пропаганда украинских властей пытается представить российскую армию якобы «слабой» и «демотивированной», но на самом деле это не так, рассказывают сами солдаты ВСУ.

Зато мотивация у личного состава украинских формирований становится все более слабой. Солдаты называют лишенными смысла такие «подвиги» как атаки российских позиций с бесцельной стрельбой и последующими гибелью или инвалидизацией. По мере выбывания вследствие гибели или увечий кадровых военных и идейных националистов, в среде мобилизованных гражданских украинцев такие сомнения будут все более распространенными.
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15 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Вчера, 12:54
    +10
    По мере выбывания вследствие гибели или увечий кадровых военных и идейных националистов

    Никто не хотел умирать, но звериная идейная русофобия в ВФУ поголовная.
    1. михаил3
      михаил3 Вчера, 18:10
      +1
      Цитата: Румaтa
      По мере выбывания вследствие гибели или увечий кадровых военных и идейных националистов

      Никто не хотел умирать, но звериная идейная русофобия в ВФУ поголовная.

      Иногда я думаю, что это и является целью наших стратегов. Просто физически выбить этих тварей. Видимо, никакой надежды на их перевоспитание нет....
  2. Buyan
    Buyan Вчера, 12:54
    +6
    Ну что свиньи, помогли вам ляхи............. wassat
  3. Бережливый
    Бережливый Вчера, 13:01
    +3
    Подготовка неэффективна,оружие неэффективно,и вообще блок нато без ук'-роины неэффективен wassat
    1. сайгон
      сайгон Вчера, 13:19
      +6
      В принципе всуки правы , НАТОвские перцы явно опыта не имеют именно такой войны , Только не одно западное прямо ходящие существо в форме в таком не признается .
      Щеки на мурле будут надувать и базлать что тарасики тупые и не обучаемые.
      1. Kusja
        Kusja Вчера, 13:53
        +3
        У натовцев совсем иные подходы к ведению боевых действий. Они сто раз перестрахуются, прежде чем пойдут в бой. Но и в бой за последнее время вступали уж не с украинецами или русскими, а так, с повстанцами да пастухами.
      2. Егоза
        Егоза Вчера, 15:22
        +2
        Цитата: сайгон
        Только не одно западное прямо ходящие существо в форме в таком не признается .

        А им то что? Главное - зарплата идет. А подготовили - не подготовили, оно им надо? Наоборот, будут требовать увеличения сроков подготовки.
  4. убей фашиста
    убей фашиста Вчера, 13:15
    +7
    Это не новость. Давно говорю, что бандерлоги, особенно выжившие на ЛБС, сами могут инструктировать западных ушлепков инструкторов.
  5. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 13:16
    +4
    Чем дольше мы тянем резину с СВО, тем больше шансов у НАТО научиться борьбе с нами, мы этого хотим?
  6. _КМ_
    _КМ_ Вчера, 13:17
    +4
    Все что могут, это издеваться над пленными, вымещая всю свою бессильную злобу.
  7. HAM
    HAM Вчера, 13:34
    +4
    Главное понты-"мы воевали в Афганистане и Югославии....у нас есть опыт,да ещё какой!" "Да и техника у самая лучшая!"-главное:сложная и дорогая......без понтов не выживешь....."а вы,туземцы,вообще тупые ибо обучению не поддаётесь...."
  8. voyaka uh
    voyaka uh Вчера, 14:08
    +4
    НАТОвские инструкторы не учат тактике.
    Они дают базовую индивидуальную подготовку пехотинца. Стрельба, дистанции, перебежки, первая мед.помощь. И групповую подготовку до уровня отделения.
    Тактике надо учить сержантов и офицеров.
  9. антивирус
    антивирус Вчера, 14:24
    0
    Опять слабость мотивацию опустила? Или че, здается бандноа?
  10. Dart2027
    Dart2027 Вчера, 15:11
    +1
    От низших чинов до командиров – им не хватает и боевого опыта. Офицеры НАТО не понимают реальной обстановки на местах

    А откуда им набраться такого опыта, если они воевали только с заведомо слабейшим противником?
  11. Rage66
    Rage66 Вчера, 18:01
    +1
    Они привыкли к противнику в шлепанцах и ковровым бомбардировкам.
    А тут, вот оно чё hi