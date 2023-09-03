От низших чинов до командиров – им не хватает и боевого опыта. Офицеры НАТО не понимают реальной обстановки на местах

Военная подготовка украинских солдат под руководством офицеров армий стран НАТО не является эффективной и мало, что может дать. Об этом одному из украинских изданий рассказали военнослужащие ВСУ, которые пожаловались на неэффективную подготовку западными инструкторами.Одна из главных проблем – языковой барьер. Часто западные переводчики не владеют военной терминологией и не в состоянии правильно передавать точные команды, ответы инструкторов украинским военным. Но кроме того, офицеры НАТО не слишком компетентны.- жалуются украинские военные.Как следствие – подготовка оказывается некачественной. Кроме того, украинские военнослужащие заявляют, что ВС РФ на Купянском направлении имеют хорошее вооружение и солидный боевой опыт. Пропаганда украинских властей пытается представить российскую армию якобы «слабой» и «демотивированной», но на самом деле это не так, рассказывают сами солдаты ВСУ.Зато мотивация у личного состава украинских формирований становится все более слабой. Солдаты называют лишенными смысла такие «подвиги» как атаки российских позиций с бесцельной стрельбой и последующими гибелью или инвалидизацией. По мере выбывания вследствие гибели или увечий кадровых военных и идейных националистов, в среде мобилизованных гражданских украинцев такие сомнения будут все более распространенными.