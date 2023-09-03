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Минобороны РФ: Над Белгородской областью средства ПВО сбили украинский БПЛА

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Минобороны РФ: Над Белгородской областью средства ПВО сбили украинский БПЛА

В воскресенье в небе над Белгородской областью был зафиксирован полет украинского беспилотного летательного аппарата. Системами ПВО беспилотник был сбит. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.


Полет беспилотника был засечен системами ПВО около 12:30. После этого средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат противника. О пострадавших и разрушениях в сообщении военного ведомства не рассказывается.

Факт уничтожения вражеского БПЛА подтвердил в своем Telegram-канале и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам руководителя региона, беспилотник сбили на подлете к областному центру. Губернатор подчеркнул, что в настоящее время оперативными службами изучается информация о последствиях уничтожения беспилотника.

По предварительным данным, отметил Гладков, пострадавших и разрушений в результате срабатывания системы противовоздушной обороны и уничтожения вражеского беспилотника не было.

Ранее Гладков сообщал, что утром под обстрел вражеской артиллерии попал поселок Уразово в Валуйском городском округе. В течение суток украинские формирования не менее 46 раз обстреливали территорию Белгородской области, подчеркнул губернатор. Киевский режим регулярно пытается атаковать территорию российских регионов с помощью беспилотной авиации, более всего страдают территории Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым.
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3 комментария
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  1. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Вчера, 13:44
    0
    Все верно.А почему нет информации что в результате обстрела погиб парень и шесть человек получили ранения?Санитарная зона о которой говорил президент,откладывается до неопределенного времени.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Вчера, 14:23
      0
      В течение суток украинские формирования не менее 46 раз обстреливали территорию Белгородской области
      И это не в первый раз ! Где ответка, сколько можно терпеть ? am
  2. никникник
    никникник Вчера, 13:47
    +2
    МО постоянно кричит "уничтожены склады, ПУ ...., нанесены удары, цели достиигнуты....." Но почему то обстрелы со стороны ВСУ российских территорий не прекращаются, а наоборот интенсивность их растет, в том числе осваиваются для обстрелов все новые и новые регионы как непосредственной близости к линии соприкосновения, так и в глубь России. (. По зомбоящикам идет зомбопропаганда, а на передовой не все так радужно(. Надо срочно отправить на передовую Скобееву, Соловьева и им подобным, они уж точно дой Вашингтона дойдут и войска наши с собой туда приведут