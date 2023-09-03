Военное обозрение
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В Сирии ВКС РФ нанесли серию авиаударов по позициям протурецких группировок на севере страны

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В Сирии ВКС РФ нанесли серию авиаударов по позициям протурецких группировок на севере страны

Российский военный контингент был введен в Сирийскую Арабскую Республику (САР) в конце сентября 2015 года по просьбе законных властей и лично президента Башара Асада для поддержки правительственных войск в борьбе с захватившими большую часть страны террористическими группировками «Аль-Каида», «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (все организации запрещены на территории РФ). Это была первая зарубежная военная миссия в новейшей истории РФ.


Официально наши военнослужащие в сухопутных боевых операциях не участвовали, поддержку национальной армии в уничтожении боевиков оказывали ВКС и ВМФ России. Для прикрытия российских военных баз была развернута группировка ПВО, включающая комплексы «Панцирь-С1», С-300, С-400 и система РЭБ «Красуха-4». В то же время известно, что на территории САР активно действовали бойцы ЧВК «Вагнер». Благодаря поддержке ВС РФ большинство террористических военизированных формирований было уничтожено к концу 2017 года, большая часть Сирии перешла под контроль законного правительства.

К началу 2018 года стало очевидно, что ведомая Россией коалиция, в которой помимо сирийских вооруженных сил принимал участие Иран, близка к выполнению своих главных военно-стратегических задач. Этот успех коалиционных сил убедил Турцию и Саудовскую Аравию в бесперспективности участия в войне спонсируемых ими группировок, а США были вынуждены отказаться от намерения сменить власть президента Башара Асада.

Пока что взять под полный контроль всю территорию страны сирийским военным не удается. Военнослужащие США при поддержке других стран НАТО продолжают оккупировать часть территории САР под предлогом борьбы с террористическими формированиями. В октябре 2019 года президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии «Источник мира», по сути, оккупировав порядка десяти процентов приграничных территорий САР. Эта операция, как и предыдущие, официально направлена на борьбу с курдскими радикальными формированиями, которые Анкара считает террористическими.

Хотя с декабря 2018 года Москва официально заявила о почти полном выводе военного контингента из Сирии, в стране продолжают действовать две военные базы ВС РФ в Хмеймиме и Тартусе. Наши военные не только обучают военнослужащих правительственных войск и принимают участие в учениях. Самолеты ВКС РФ продолжают оказывать боевую поддержку сирийской армии в проведении операций против остающихся на территории государства антиправительственных военизированных формирований, в том числе поддерживаемых другими государствами.

Несколько дней назад в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на севере страны вспыхнуло восстание арабских племен, бойцы которых начали вести активные боевые действия против курдских боевиков из отрядов YPG и YPJ, входящих в проамериканские Сирийские демократические силы (СДС/SDF), контролирующие Заевфратье в САР. О поддержке арабских повстанцев заявили союзные России местные ополченцы и иранские добровольцы.

Российские военные, дислоцированные в Сирии, уже принимают участие в новом конфликте. Вчера ВКС РФ нанесли удар по населенному пункту Аль-Мухсинли рядом с городом Манбидж (450 км от Дамаска) в провинции Алеппо, который был занят боевиками одной из протурецких группировок в ходе боев с СДС. Кадры атаки публикуются в соцсетях. Целью авиаудара было не дать протурецким группировкам оттянуть резервы в провинцию Дейр-Эз-Зор для подавления арабского восстания.



Авианалеты продолжились и в ночное время, когда самолеты ВКС РФ нанесли удары по местам дислокации протурецких группировок, занявших позиции Сирийской армии и СДС в районе населенного пункта Араб Хасан в сельской местности Манбиджа. Как сообщают источники, поддерживаемые Турцией формирования были отброшены и на данный момент ведут беспорядочный обстрел прифронтовых сел.



Эксперты отмечают, что очередное обострение в Сирии на руку США и Западу, где рассчитывают на отвлечение военных и политических ресурсов Москвы в условиях продолжения конфликта на Украине. Кроме того, дестабилизация ситуации в САР в перспективе может остановить все проекты РФ в Африке, где на фоне обострения антиколониальной борьбы Россия значительно усиливает свое влияние. Дело в том, что вся логистика из нашей страны на Африканский континент строится в основном именно через Сирию.

Как пишет телеграм-канал «Рыбарь», в этой ситуации следует перестать разваливать ЧВК «Вагнер» и позволить имеющим соответствующий опыт «музыкантам» скорее подключиться к «наведению порядка» в африканских странах и на Ближнем Востоке, включая Сирию, в интересах РФ.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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22 комментария
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  1. guest
    guest Вчера, 14:10
    +8
    В Сирии ВКС РФ нанесли серию авиаударов по позициям протурецких группировок на севере страны

    И это перед встречей с султаном. laughing
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 14:33
      +7
      Эксперты отмечают, что очередное обострение в Сирии на руку США и Западу
      Это опять берут нас на понт. США, почему-то можно везде находиться и это только плюс им и в военном отношении и политическом.

      следует перестать разваливать ЧВК «Вагнер» и позволить имеющим соответствующий опыт «музыкантам» скорее подключиться к «наведению порядка» в африканских странах и на Ближнем Востоке, включая Сирию, в интересах РФ.
      А, вот это - золотые слова!
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Вчера, 20:52
        +1
        Цитата: Ясная
        США, почему-то можно везде находиться

        А кто может им это запретить? request
        Они это делают, потому что хотят и могут.
    2. Бережливый
      Бережливый Вчера, 14:53
      +4
      Завод в Сирии по производству дронов нужно построить,совместно с персами,и выносить при активном использовании дронов игиловцев и турецких боевиков.
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Вчера, 20:55
        0
        Цитата: Бережливый
        Завод в Сирии по производству дронов нужно построить,совместно с персами

        РФ для этого персам не нужна, но у них затык в этом направлении из за позиции Израиля.
        А РФ не выгодно влезать в ирано-израильские разборки.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Вчера, 14:11
    +3
    ***
    — Готовим переговорные позиции к визиту Эрдогана ...
    ***
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Вчера, 14:15
    +5
    самолеты ВКС РФ нанесли удары по местам дислокации протурецких группировок
    А друг Эрдоган не обидится ?
    1. Анадыреанец
      Анадыреанец Вчера, 14:30
      +4
      После освобождения азовцев не обидится. Этим и пользуемся. Еще не известно кого бомбанули наши, да и не узнаем . Шахматы.
    2. Ясная
      Ясная Вчера, 14:36
      +2
      Цитата: Uncle Lee
      самолеты ВКС РФ нанесли удары по местам дислокации протурецких группировок
      А друг Эрдоган не обидится ?

      Важно, что-бы друг Путин за плоточком не полез, вытереть Эрдогану слезки.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Вчера, 14:41
        +1
        Цитата: Ясная
        Важно, что-бы друг Путин за плоточком не полез, вытереть Эрдогану слезки.

        Эрдоган плакать не будет, собьет еще один самолет и все дела.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 14:20
    +2
    В Сирии сейчас бардак.Турки бьют проасодовских и курдов.Американцы бьют проасодовских.Мы бьём протурецких.И ещё четвёртым Израиль лезет .Они что за курдов,пусть определятся.Дурдом.И каждый в стороне.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Вчера, 14:28
      +2
      Цитата: tralflot1832
      В Сирии сейчас бардак

      Скорей бы пришел лесник и выгнал всех нафиг ! (По анекдоту)
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Вчера, 20:57
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Дурдом.И каждый в стороне.

      Это не Дурдом, это Ближний Восток. laughing
  5. PVV66
    PVV66 Вчера, 14:21
    -2
    По базам американцев в Сирии лупить нужно и самолеты сбивать над территорией Сирии. Объявить бесполетную зону над всей страной и сбивать всех подряд. пусть потом америкозы доказывают что они не верблюды и что делают в стране, которая их не приглашала. Только у кое кого кишка тонка...
    1. Д-восток
      Д-восток Вчера, 16:00
      +1
      Какой вы воинственный. Или вы про Асада это говорите?
    2. Escariot
      Escariot Вчера, 16:55
      0
      Цитата: PVV66
      По базам американцев в Сирии лупить нужно и самолеты сбивать над территорией Сирии. Объявить бесполетную зону над всей страной и сбивать всех подряд. пусть потом америкозы доказывают что они не верблюды и что делают в стране, которая их не приглашала. Только у кое кого кишка тонка...

      Может и нужно, но пока лупят по арабам, кои восстали супротив подпиндовских курдов laughing
    3. А Нас Рать
      А Нас Рать Вчера, 20:59
      -1
      Цитата: PVV66
      По базам американцев в Сирии лупить нужно и самолеты сбивать над территорией Сирии. Объявить бесполетную зону над всей страной и сбивать всех подряд.

      Умиляют утописты, оторванные от реальности. laughing
  6. LeutnantTom
    LeutnantTom Вчера, 14:31
    +1
    Истребители летят не в том районе. Нормальным был бы западный фронт.
  7. Практик23354df
    Практик23354df Вчера, 14:56
    0
    Лучше бы они по позициям укровойск удары нанесли.
  8. фа2998
    фа2998 Вчера, 16:45
    0
    На первом фото -МиГ-23? Что в архиве нет посовременнее? Лишь бы что "прицепить" к статье. request
  9. Escariot
    Escariot Вчера, 16:53
    +1
    Так самое интересное, что эти СДС - курды под крылом США, кои воевали с Вагнером за завод Конако. Супротив них восстали местные арабы, а РФ местных арабов разбомбила. США очень благодарны. Кек
  10. superoper
    superoper Вчера, 20:04
    +1
    Вот вам отдых в Турции. Спосируюте Эрдогана.