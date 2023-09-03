В Сирии ВКС РФ нанесли серию авиаударов по позициям протурецких группировок на севере страны

Российский военный контингент был введен в Сирийскую Арабскую Республику (САР) в конце сентября 2015 года по просьбе законных властей и лично президента Башара Асада для поддержки правительственных войск в борьбе с захватившими большую часть страны террористическими группировками «Аль-Каида», «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (все организации запрещены на территории РФ). Это была первая зарубежная военная миссия в новейшей истории РФ.
Официально наши военнослужащие в сухопутных боевых операциях не участвовали, поддержку национальной армии в уничтожении боевиков оказывали ВКС и ВМФ России. Для прикрытия российских военных баз была развернута группировка ПВО, включающая комплексы «Панцирь-С1», С-300, С-400 и система РЭБ «Красуха-4». В то же время известно, что на территории САР активно действовали бойцы ЧВК «Вагнер». Благодаря поддержке ВС РФ большинство террористических военизированных формирований было уничтожено к концу 2017 года, большая часть Сирии перешла под контроль законного правительства.
К началу 2018 года стало очевидно, что ведомая Россией коалиция, в которой помимо сирийских вооруженных сил принимал участие Иран, близка к выполнению своих главных военно-стратегических задач. Этот успех коалиционных сил убедил Турцию и Саудовскую Аравию в бесперспективности участия в войне спонсируемых ими группировок, а США были вынуждены отказаться от намерения сменить власть президента Башара Асада.
Пока что взять под полный контроль всю территорию страны сирийским военным не удается. Военнослужащие США при поддержке других стран НАТО продолжают оккупировать часть территории САР под предлогом борьбы с террористическими формированиями. В октябре 2019 года президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии «Источник мира», по сути, оккупировав порядка десяти процентов приграничных территорий САР. Эта операция, как и предыдущие, официально направлена на борьбу с курдскими радикальными формированиями, которые Анкара считает террористическими.
Хотя с декабря 2018 года Москва официально заявила о почти полном выводе военного контингента из Сирии, в стране продолжают действовать две военные базы ВС РФ в Хмеймиме и Тартусе. Наши военные не только обучают военнослужащих правительственных войск и принимают участие в учениях. Самолеты ВКС РФ продолжают оказывать боевую поддержку сирийской армии в проведении операций против остающихся на территории государства антиправительственных военизированных формирований, в том числе поддерживаемых другими государствами.
Несколько дней назад в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на севере страны вспыхнуло восстание арабских племен, бойцы которых начали вести активные боевые действия против курдских боевиков из отрядов YPG и YPJ, входящих в проамериканские Сирийские демократические силы (СДС/SDF), контролирующие Заевфратье в САР. О поддержке арабских повстанцев заявили союзные России местные ополченцы и иранские добровольцы.
Российские военные, дислоцированные в Сирии, уже принимают участие в новом конфликте. Вчера ВКС РФ нанесли удар по населенному пункту Аль-Мухсинли рядом с городом Манбидж (450 км от Дамаска) в провинции Алеппо, который был занят боевиками одной из протурецких группировок в ходе боев с СДС. Кадры атаки публикуются в соцсетях. Целью авиаудара было не дать протурецким группировкам оттянуть резервы в провинцию Дейр-Эз-Зор для подавления арабского восстания.
Авианалеты продолжились и в ночное время, когда самолеты ВКС РФ нанесли удары по местам дислокации протурецких группировок, занявших позиции Сирийской армии и СДС в районе населенного пункта Араб Хасан в сельской местности Манбиджа. Как сообщают источники, поддерживаемые Турцией формирования были отброшены и на данный момент ведут беспорядочный обстрел прифронтовых сел.
Эксперты отмечают, что очередное обострение в Сирии на руку США и Западу, где рассчитывают на отвлечение военных и политических ресурсов Москвы в условиях продолжения конфликта на Украине. Кроме того, дестабилизация ситуации в САР в перспективе может остановить все проекты РФ в Африке, где на фоне обострения антиколониальной борьбы Россия значительно усиливает свое влияние. Дело в том, что вся логистика из нашей страны на Африканский континент строится в основном именно через Сирию.
Как пишет телеграм-канал «Рыбарь», в этой ситуации следует перестать разваливать ЧВК «Вагнер» и позволить имеющим соответствующий опыт «музыкантам» скорее подключиться к «наведению порядка» в африканских странах и на Ближнем Востоке, включая Сирию, в интересах РФ.