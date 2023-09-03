Минобороны РФ: На Артемовском направлении российская армия отразила атаки четырех бригад ВСУ

В зоне проведения специальной военной операции Вооруженные силы РФ продолжают отражать атаки противника и наносить удары по местам скопления личного состава, военной техники, вооружений ВСУ. Это следует из традиционной сводки Министерства обороны Российской Федерации.
Сегодня ночью Воздушно-космические силы РФ с помощью беспилотной авиации нанесли мощные удары по местам хранения топлива, используемого для снабжения ВСУ, в порту Рени Одесской области Украины.
На Артемовском направлении подразделениями ВС РФ были отражены четыре атаки штурмовых групп 4-й бригады национальной гвардии, 5-й штурмовой, 77-й аэромобильной и 30-й механизированных бригад ВСУ. Эти украинские формирования пытались атаковать в районах Артемовска, Дубово-Василевки, Зализнянского и Клещеевки.
Кроме того, ВС РФ отбили атаки110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Веселого и Старомихайловки. На Донецком и Артемовском направлениях были уничтожены до 250 боевиков украинских формирований, 2 бронемашины, 3 автомобиля, американская артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубицы Д-20 и «Мста-Б».
Продолжаются активные боевые действия на Запорожском направлении. Здесь артиллерия и авиация помогли нашим бойцам отбить три атаки украинских 47-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад в окрестностях Вербового и Работино. С помощью авиации и огнеметных систем были нанесены удары по местам скопления личного состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Всего противник потерял на Запорожском направлении более 130 боевиков, 2 бронемашины, 3 автомобиля, 3 артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119 американского производства, три гаубицы Д-30. У Новоселовки, Червоной Криницы и Орехова были уничтожены склады боеприпасов украинских сил. В районе населенного пункта Бекаровка Запорожской области ВС РФ сбит истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины.
На Южно-Донецком направлении были нанесены удары по местам концентрации боевиков 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ у населенных пунктов Шевченко Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. В результате были уничтожены более 125 боевиков, бронемашина и два автомобиля.
В Херсонской области нашими войсками были уничтожены пункт управления БПЛА, 2 склада с боеприпасами, до 60 боевиков ВСУ, 1 танк и 5 автомобилей противника.
Российские войска продолжают наступать на Купянском направлении. Здесь были отражены три контратаки ВСУ в районе Сергеевки (Луганская Народная Республика). За сутки на данном направлении ВС РФ уничтожили до 40 боевиков противника, 2 автомобиля, САУ «Krab» польского производства, 1 артиллерийскую систему М777 американского производства.
Наконец, на Краснолиманском направлении наши бойцы отразили атаки штурмовых групп 5-й бригады национальной гвардии Украины и 12-й бригады специального назначения ВСУ. Украинские боевики пытались атаковать у Кузьмино и Григоровки, но безуспешно. Кроме того, были нанесены удары по местам концентрации сил противника из 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Всего противник потерял на данном направлении до 50 военных, 2 пикапа. ВС РФ был уничтожен пункт управления БПЛА в районе Червоной Дибровы.