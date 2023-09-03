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Минобороны РФ: На Артемовском направлении российская армия отразила атаки четырех бригад ВСУ

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Минобороны РФ: На Артемовском направлении российская армия отразила атаки четырех бригад ВСУ

В зоне проведения специальной военной операции Вооруженные силы РФ продолжают отражать атаки противника и наносить удары по местам скопления личного состава, военной техники, вооружений ВСУ. Это следует из традиционной сводки Министерства обороны Российской Федерации.


Сегодня ночью Воздушно-космические силы РФ с помощью беспилотной авиации нанесли мощные удары по местам хранения топлива, используемого для снабжения ВСУ, в порту Рени Одесской области Украины.

На Артемовском направлении подразделениями ВС РФ были отражены четыре атаки штурмовых групп 4-й бригады национальной гвардии, 5-й штурмовой, 77-й аэромобильной и 30-й механизированных бригад ВСУ. Эти украинские формирования пытались атаковать в районах Артемовска, Дубово-Василевки, Зализнянского и Клещеевки.


Кроме того, ВС РФ отбили атаки110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Веселого и Старомихайловки. На Донецком и Артемовском направлениях были уничтожены до 250 боевиков украинских формирований, 2 бронемашины, 3 автомобиля, американская артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

Продолжаются активные боевые действия на Запорожском направлении. Здесь артиллерия и авиация помогли нашим бойцам отбить три атаки украинских 47-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад в окрестностях Вербового и Работино. С помощью авиации и огнеметных систем были нанесены удары по местам скопления личного состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Всего противник потерял на Запорожском направлении более 130 боевиков, 2 бронемашины, 3 автомобиля, 3 артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119 американского производства, три гаубицы Д-30. У Новоселовки, Червоной Криницы и Орехова были уничтожены склады боеприпасов украинских сил. В районе населенного пункта Бекаровка Запорожской области ВС РФ сбит истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины.

На Южно-Донецком направлении были нанесены удары по местам концентрации боевиков 38-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ у населенных пунктов Шевченко Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. В результате были уничтожены более 125 боевиков, бронемашина и два автомобиля.

В Херсонской области нашими войсками были уничтожены пункт управления БПЛА, 2 склада с боеприпасами, до 60 боевиков ВСУ, 1 танк и 5 автомобилей противника.

Российские войска продолжают наступать на Купянском направлении. Здесь были отражены три контратаки ВСУ в районе Сергеевки (Луганская Народная Республика). За сутки на данном направлении ВС РФ уничтожили до 40 боевиков противника, 2 автомобиля, САУ «Krab» польского производства, 1 артиллерийскую систему М777 американского производства.

Наконец, на Краснолиманском направлении наши бойцы отразили атаки штурмовых групп 5-й бригады национальной гвардии Украины и 12-й бригады специального назначения ВСУ. Украинские боевики пытались атаковать у Кузьмино и Григоровки, но безуспешно. Кроме того, были нанесены удары по местам концентрации сил противника из 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Всего противник потерял на данном направлении до 50 военных, 2 пикапа. ВС РФ был уничтожен пункт управления БПЛА в районе Червоной Дибровы.
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8 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Вчера, 13:48
    +4
    Держитесь парни, гордимся Вами....Бейте нациков
  2. Попуас
    Попуас Вчера, 13:51
    -3
    Голосом Конашенкова прочитал smile парням удачи soldier
    1. Д-восток
      Д-восток Вчера, 16:15
      -2
      Займите его место, вас послушаем и оценки поставим
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Вчера, 14:05
    -2
    Вооруженные силы РФ продолжают отражать атаки противника и наносить удары по местам скопления личного состава, военной техники, вооружений ВСУ.

    ***
    — «Работайте,братья!» ...
    ***
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Вчера, 14:16
    0
    Это следует из традиционной сводки Министерства обороны Российской Федерации.

    Как точно сказано! Это я про традиционную сводку МО laughing
  5. voyaka uh
    voyaka uh Вчера, 14:17
    +3
    "3 автомобиля, 3 артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119 американского производства, три гаубицы Д-30"///
    ----
    Все по три. smile
    "Магнитофона ...три, кинокамеры ...три"
    1. Д-восток
      Д-восток Вчера, 16:17
      -1
      2 автомобиля, САУ «Krab» польского производства, 1 артиллерийскую систему М777 - а здесь сколько?
  6. Astra wild2
    Astra wild2 Вчера, 15:33
    -1
    Если коротко под итожить новости: наши войска ,успешно отражают превосходящие атаки ВСУ.
    Мне поэтому ночью пришлось бежать из квартиры .
    Сосед решили и постановили:украинские войска несут нам социализма!
    Поскольку мои мальчики воют добровольцам,значит они "путиноиды",а я если бы хотела социализма должна:1)бросить работу,поддержка Владимира Владимировича . 2) заставить сыновей дизертироват.
    3),не слушать Газманова и Толкунова,а Пугачёву. Кстати,уменьшилось колличество ",пугачеауевцев".
    На мои замечания,что Даша Шастливая бредит,ОУН были ,есть. И будут враги социализма.
    Пообещали: девочек по кругу пустить: им7 лет и 9.
    Пришлось: ночью такси вызывать и удирать.
    Р.
    S.
    Обидно такое слышать: была,есть и буду сторонницей социализма.
    Но я ПРОТИВ выплачивания репараций Украине ..
    С какого перепугу? Может и"ключи от квартиры,где деньги лежат*(с)