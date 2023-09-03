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Премьер-министр Израиля потребовал немедленно депортировать устроивших массовые беспорядки мигрантов из Эритреи

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Премьер-министр Израиля потребовал немедленно депортировать устроивших массовые беспорядки мигрантов из Эритреи

Власти страны примут жесткие меры по отношению к мигрантам, участвовавшим в массовых волнениях 2 сентября, включая немедленную депортацию их из страны. Об этом на экстренном совещании кабинета министров заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.


Собрать совещание глав министерств и ведомств Нетаньяху пришлось после вчерашних масштабных беспорядков в Тель-Авиве. На улицы города вышли тысячи выходцев из Эритреи. Они протестовали против мероприятия, организованного посольством Эритреи в Израиле. Участники беспорядков обвинили Израиль в поддержке «эритрейской диктатуры».

Израильской полиции пришлось вступить в противостояние с беснующимися мигрантами. В результате столкновений были ранены 150 человек, у нескольких из них – огнестрельные ранения. В числе пострадавших – около 50 сотрудников полиции, в которых протестующие бросали камни. Примерно 40 участников беспорядков были арестованы.

Биньямин Нетаньяху назвал нелегальную миграцию из Африки одной из главных проблем современного Израиля. На границе с Египтом для противодействия проникновению нелегалов уже построен забор. Но в страну успели проникнуть несколько десятков тысяч нелегальных мигрантов. Преимущественно это выходцы из стран Северо-Восточной Африки – Эритреи, Эфиопии, Сомали, Судана.

Двенадцать тысяч африканцев власти Израиля убедили покинуть страну добровольно, сейчас существует потребность в депортации остальных мигрантов. Что касается участников беспорядков, то их власти страны собираются депортировать однозначно и в первую очередь.
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40 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Вчера, 14:13
    +24
    Жестко действуют евреи! Кое-кому бы поучиться надо в этом вопросе!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Вчера, 14:19
      +9
      Двенадцать тысяч африканцев власти Израиля убедили покинуть страну добровольно
      Умеют же убеждать !
    2. AUL
      AUL Вчера, 14:19
      +11
      Что касается участников беспорядков, то их власти страны собираются депортировать однозначно и в первую очередь.
      Вполне адекватное решение. Ибо нефиг в чужой монастырь(синагогу) со своим уставом ломиться!
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 15:21
        +6
        Цитата: AUL
        Вполне адекватное решение. Ибо нефиг в чужой монастырь(синагогу) со своим уставом ломиться!

        Израиль пустил их в свою страну, накормил напоил, а они в благодарность ведут себя как свиньи. С такими я каждый день встречаюсь и не в Израиле.
    3. seregatara1969
      seregatara1969 Вчера, 14:50
      +6
      Это не гуманно! Это нарушает права человека! Это наплювательство на всех! Зато быстро и эффективно! Учитесь господа управители.
      1. Igool
        Igool Вчера, 15:16
        +5
        Цитата: seregatara1969
        Это нарушает права человека!


        Они проникли в страну нелегально- тем самым уже нарушив уголовный закон данной стрраны. Или отсидка в тюрьме за уголовные преступления- Вы так же причислите к нарушениям прав человека? Права человека гарантируются законопослушным гражданам страны. В случае нарушения уголовного законодательства- идет ограниечение прав граждан на место проживания, мест посещения и т.д.
    4. Маз
      Маз Вчера, 16:39
      +4
      Жёстко действуют евреи? Чушь собачья. Полиция стояла и смотрела, пока две черные толпы громили друг дружку и все и всех на центральной улице города ха Масгер, причём полицию предупредили о бойне в центре города союз африканских репатриантов за два дня, но полиция проигнорировали предупреждения и разрешила провокационные мероприятие, теперь делают вид что они жёстко пресекают чего то. Толпа была вооружена палками, камнями, там такой кошмар был, шо ой вавой. И это в центре города! И это среди бела дня, в выходной, в шабат. Позорище. Там как после торнадо. Посмотрите видосы. Южный тельавив ранее был одним из самых процветающих районов города, после того как там поселились эритрейцы и прочие чёрные ребята из африки, там даже днем опасно ходить. Особенно женщинам
      1. Наган
        Наган Вчера, 18:10
        0
        Негры feel ах простите неполиткорректность, Африканские Американцы они и в Америке Африканские Американцы, и в Израиле, и везде, где они появляются. Может именно это объясняет, почему Африка самый процветающийnonegative континент.
        1. Военком77
          Военком77 Вчера, 22:24
          0
          Как к Тим Скотту относитесь? Или к Кларенсу Томасу? Нельзя всех под одну гребенку. Термин “white trash” вам знаком?
          1. Наган
            Наган Сегодня, 01:02
            0
            Цитата: Военком77
            Как к Тим Скотту относитесь? Или к Кларенсу Томасу?
            Как к редким исключениям, подтверждающим правило. Вы еще Конди Райс забыли упомянуть, она лучшая из всех черных политиков, если бы Республиканская партия ее выдвинула в президенты, я бы проголосовал за нее не задумываясь.
            Цитата: Военком77
            Термин “white trash” вам знаком?
            Теоретически да. Лично ни с одним из них не знаком, но видел их в новостях. Там, где я живу, они не водятся, слишком дорогое для них жилье в белых местах, а вместе с небелыми они не селятся. Если им начистить морды гуталином, получатся Африканские Американцы, повадки и образ жизни весьма схожи.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 14:19
    +10
    Уважение, не хотят жить по законам страны куда приехали, поедите куда хотите.
    1. AUL
      AUL Вчера, 15:24
      +4
      Участники беспорядков обвинили Израиль в поддержке «эритрейской диктатуры».
      Т е уважаемые гости(незванные) стали требовать от хозяев изменить их политику! Немножечко оборзели гости. Интересно, а как на иврите звучит "Вот вам Бог, а вот порог"?
      1. nepunamemuk
        nepunamemuk Вчера, 17:34
        +5
        "הנה אלוהים, והנה הסף"

        пожалуйста laughing
  3. Stella el-Khouri
    Stella el-Khouri Вчера, 14:25
    +1
    Капля в море, их уже более 10 лет никак не могут депортировать.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 14:29
    0
    Арон Зави. что за дурдом с эритрейцами в Израиле происходит.Вы же сами спецоперацию по их вывозу проводили - поставив мировой рекорд по количеству пассажиров в воздухе на одном самолёте.Даже в Норвегии ,от Израиля- локоть по карте,в Бергене 200 эритрейцев пытаются бузить.200 эритрейцев в Бергене,в Норвегии,а что они там делают,каким боком они там оказались?Кто "эфиопам" на фаберже наступил в стране обетованной или в Израиле существует кастовость,Еврей еврею рознь,от места рождения ?Гастарбайтеры еврейскго происхождения взбунтовались?Я думаю что это ваши проблемы и для нас это хорошо.Когда наконец ,стрелять начнёте.Что за протесты без стрельбы,пора кому-то к вам на майдан снайперов подкинуть,заранее предупреждаю.Домовёнок Кузя самоходного Джо отмажет.
    1. Stella el-Khouri
      Stella el-Khouri Вчера, 14:41
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Арон Зави. что за дурдом с эритрейцами в Израиле происходит.Вы же сами спецоперацию по их вывозу проводили - поставив мировой рекорд по количеству пассажиров в воздухе на одном самолёте.Даже в Норвегии ,от Израиля- локоть по карте,в Бергене 200 эритрейцев пытаются бузить.200 эритрейцев в Бергене,в Норвегии,а что они там делают,каким боком они там оказались?Кто "эфиопам" на фаберже наступил в стране обетованной или в Израиле существует кастовость,Еврей еврею рознь,от места рождения ?Гастарбайтеры еврейскго происхождения взбунтовались?Я думаю что это ваши проблемы и для нас это хорошо.Когда наконец ,стрелять начнёте.Что за протесты без стрельбы,пора кому-то к вам на майдан снайперов подкинуть,заранее предупреждаю.Домовёнок Кузя самоходного Джо отмажет.


      Их никто не вывозил, это нелегальные мигранты 00-10х, которые пришли в регион с Египта.
      Негры в принципе везде плохо социализированы в виду их отсталой культуры на родине.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 17:19
        0
        Вам об операции спецслужб Израиля " Моисей" ничего не известно?И в Норвегии на фото очень похоже на генотип - фалаши .В Израиле цензура - крупного плана фото не нашёл,в Норвегии есть.
        1. Stella el-Khouri
          Stella el-Khouri Вчера, 19:22
          0
          Цитата: tralflot1832
          Вам об операции спецслужб Израиля " Моисей" ничего не известно?И в Норвегии на фото очень похоже на генотип - фалаши .В Израиле цензура - крупного плана фото не нашёл,в Норвегии есть.


          Вам неизвестно, что раньше на границе Израиля и Египта не было барьера, чем пользовались нелегалы-неевреи? Бедуины их либо продают за 10-20 тысяч баксов, либо потрошат на органы, жуткое место и зрелище(Синай)
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Вчера, 23:38
      0
      Цитата: tralflot1832
      Вы же сами спецоперацию по их вывозу проводили

      Вы перепутали эритрейцев с эфиопами.
      Вывозили эфиопских евреев, а тут эритрейские беженцы, это две абсолютно разные и не связанные между собой группы населения.
  5. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Вчера, 14:30
    +5
    Всегда знал,что они УМНЫЕ и МУДРЫЕ люди,а сегодня еще больше уверился в этом !
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 14:40
      +4
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      Всегда знал,что они УМНЫЕ и МУДРЫЕ люди,а сегодня еще больше уверился в этом !

      Не сотвори себе кумира! winked
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Вчера, 23:42
        0
        Цитата: Ясная
        Не сотвори себе кумира!

        Одна из главных заповедей иудаизма. laughing
    2. 30 вис
      30 вис Вчера, 15:32
      +1
      Цитата: Себастьян Аристархович Перейра
      Всегда знал,что они УМНЫЕ и МУДРЫЕ люди,а сегодня еще больше уверился в этом !

      Самый обычный прагматизм . Забота о собственном народе . Государствообразующем народе ... Своём родном . . Ни чего умного и мудрого . Это наши мудрилы , мудрят и умничают .... И тут задом повиляли , и там задом повиляли ... Есть немецкое выражение орднунг - порядок - закон .- дисциплина . Которое не известно многим эффективным менеджерам из России . Евреи помнят , и знают ...
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Вчера, 14:43
    +4
    Вот пример действия настоящей, национальноориентированной власти, которая заботится о своих гражданах
    1. Stella el-Khouri
      Stella el-Khouri Вчера, 14:49
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Вот пример действия настоящей, национальноориентированной власти, которая заботится о своих гражданах


      С угрозой превращения Израиля в религиозное государство и оттоком кадров lol
      1. фа2998
        фа2998 Вчера, 17:07
        +3
        Вы вот этих называете "кадрами".Да они могут работать только наркодилером на улице.В Израиле для черновых работ хватает арабов.А этих-обратно в Африку. wassat wassat
        1. Stella el-Khouri
          Stella el-Khouri Вчера, 19:20
          0
          Цитата: фа2998
          Вы вот этих называете "кадрами".Да они могут работать только наркодилером на улице.В Израиле для черновых работ хватает арабов.А этих-обратно в Африку. wassat wassat


          Не этих, а светское образованное население Израиля, желание эмигрировать выросло достаточно сильно после этой "реформы" судебной системы.
      2. А Нас Рать
        А Нас Рать Вчера, 23:45
        0
        Цитата: Stella el-Khouri
        и оттоком кадров

        Ну в оттоке ТАКИХ кадров, точно ничего страшного нет. laughing
        Еще хасидов бы к х...хлам на ПМЖ выселить... feel
  7. avdkrd
    avdkrd Вчера, 15:09
    +1
    А у нас, такое впечатление, что чужие ошибки никто не изучает. Строят деревни для африканцев, чтобы в среднесрочной перспективе, столкнуться с таким же кризисом.
    1. U-58
      U-58 Вчера, 15:17
      -1
      Чужие ошибки изучены. Закон о лишении приобреиённого гражданства за уклонение от воинского учета (всместе с семьями) только что принят.
      И публикация эта- один из этапов подготовки общественного мнения к грядущим депортациям из России тех мигрантов, которые забыли, что кроме прав российские граждане имеют ещё и обязанности.
      1. Stella el-Khouri
        Stella el-Khouri Вчера, 15:21
        -2
        Цитата: U-58
        Чужие ошибки изучены. Закон о лишении приобреиённого гражданства за уклонение от воинского учета (всместе с семьями) только что принят.
        И публикация эта- один из этапов подготовки общественного мнения к грядущим депортациям из России тех мигрантов, которые забыли, что кроме прав российские граждане имеют ещё и обязанности.


        А нужен он им? Сейчас паспорты среднеазиатских стран сильнее, чем российский, а разница между уровнем жизни уже не такая явная(Кроме Таджикистана и Киргизстана).
      2. TwilightElf
        TwilightElf Сегодня, 01:54
        0
        вава в голове? кто принял, когда..депутатишки на КАНИКУЛАХ. То что кто то внес Законопроект так это еще не одно его чтение пройдет) на первом же завернут))
  8. Stella el-Khouri
    Stella el-Khouri Вчера, 15:12
    -3
    Цитата: avdkrd
    А у нас, такое впечатление, что чужие ошибки никто не изучает. Строят деревни для африканцев, чтобы в среднесрочной перспективе, столкнуться с таким же кризисом.


    А у вас отрицательная рождаемость, низкий уровень жизни и автоматизации, чем будете менять гостей с Средней Азии? Сейчас даже условные армяне и грузины не горят желанием ездить в РФ на работу.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 15:30
      0
      Цитата: Stella el-Khouri
      Сейчас даже условные армяне и грузины не горят желанием ездить в РФ на работу.

      Только вот из России никто из "условных", на родину возвращаться не желает.
      1. Stella el-Khouri
        Stella el-Khouri Вчера, 15:38
        -2
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: Stella el-Khouri
        Сейчас даже условные армяне и грузины не горят желанием ездить в РФ на работу.

        Только вот из России никто из "условных", на родину возвращаться не желает.


        Вообще-то уже едут обратно и это без программы репатриации. И даже Ваньки бегом побежали в Ереван в 2022, большая часть же армян России прибыли в неё ещё во времена империи или СССР как беженцы от погромов в Османской империи или экономические мигранты.
  9. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Вчера, 17:38
    0
    Вечное непонимание правильных и неправильных евреев. Один выгоняет мигрантов, другой зарабатывает на трафике негров.
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 00:06
      0
      Цитата: Олег Апушкин
      правильных и неправильных евреев

      Не существует, это расистское клише.
  10. AdAstra
    AdAstra Вчера, 17:40
    +1
    Таки учиться у товарищей евреев надо в этом, а не марши по Москве разрешать.
  11. Сибиряк70регион
    Сибиряк70регион Вчера, 19:42
    +3
    Когда на первом месте безопасность страны и граждан, а не как в России бизнес-интересы барыг-депутатов от строительства, которые везут вагонами джамшутов hi
  12. Дво
    Дво Вчера, 23:56
    0
    Вот так с неграми надо поступать, нечего их к себе домой пускать .А у нас ВВП деревни строит неграм.Видели все чем кончается заигрывание с неграми Франция ,Германия ,Израиль и нас на эти грабли хотят поставить, гнать негров из России.