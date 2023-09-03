Премьер-министр Израиля потребовал немедленно депортировать устроивших массовые беспорядки мигрантов из Эритреи

Власти страны примут жесткие меры по отношению к мигрантам, участвовавшим в массовых волнениях 2 сентября, включая немедленную депортацию их из страны. Об этом на экстренном совещании кабинета министров заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.Собрать совещание глав министерств и ведомств Нетаньяху пришлось после вчерашних масштабных беспорядков в Тель-Авиве. На улицы города вышли тысячи выходцев из Эритреи. Они протестовали против мероприятия, организованного посольством Эритреи в Израиле. Участники беспорядков обвинили Израиль в поддержке «эритрейской диктатуры».Израильской полиции пришлось вступить в противостояние с беснующимися мигрантами. В результате столкновений были ранены 150 человек, у нескольких из них – огнестрельные ранения. В числе пострадавших – около 50 сотрудников полиции, в которых протестующие бросали камни. Примерно 40 участников беспорядков были арестованы.Биньямин Нетаньяху назвал нелегальную миграцию из Африки одной из главных проблем современного Израиля. На границе с Египтом для противодействия проникновению нелегалов уже построен забор. Но в страну успели проникнуть несколько десятков тысяч нелегальных мигрантов. Преимущественно это выходцы из стран Северо-Восточной Африки – Эритреи, Эфиопии, Сомали, Судана.Двенадцать тысяч африканцев власти Израиля убедили покинуть страну добровольно, сейчас существует потребность в депортации остальных мигрантов. Что касается участников беспорядков, то их власти страны собираются депортировать однозначно и в первую очередь.