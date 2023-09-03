Украинский политолог: Секретарь СНБО собрался призвать в армию «огромное количество Швейков»

Если призвать к службе условно годных, то может выйти только то, что описано в «Похождениях бравого солдата Швейка». Данилов настаивает на том, чтобы призвать в армию Швейков. Собрать огромное количество Швейков только для количества, тут не идёт речь о качестве

Потери ВСУ столь велики, что сейчас дефицит личного состава украинские власти пытаются покрыть за счет подготовки к мобилизации военнообязанных-женщин и даже лиц, ограниченно годных к военной службе. Киевский политолог Константин Бондаренко довольно иронично прокомментировал происходящее.С инициативой о призыве «условно годных» граждан в ВСУ ранее выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Речь идет не только о тех людях, которые, например, в мирное время были не годны к военной службе из-за плоскостопия, близорукости или каких-то подобных проблем со здоровьем. В военное время их можно использовать в штабах, как поваров, охранников и так далее. Данилов говорит и о призыве лиц, получивших контузии и ранения на фронте.- подчеркнул украинский политолог.Уже сейчас качество личного состава ВСУ значительно снизилось по сравнению с первым годом боевых действий. Это произошло вследствие массовой принудительной мобилизации гражданских лиц, часто – в возрасте старше 40 лет, физически неподготовленных и не имеющих психологической мотивации. Если начнут призывать «условно годных», то снижение качества ВСУ продолжится, а равным образом увеличатся и потери, причем не только боевые. Такие солдаты будут больше подвержены заболеваниям, несчастным случаям.