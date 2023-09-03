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Украинский политолог: Секретарь СНБО собрался призвать в армию «огромное количество Швейков»

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Украинский политолог: Секретарь СНБО собрался призвать в армию «огромное количество Швейков»

Потери ВСУ столь велики, что сейчас дефицит личного состава украинские власти пытаются покрыть за счет подготовки к мобилизации военнообязанных-женщин и даже лиц, ограниченно годных к военной службе. Киевский политолог Константин Бондаренко довольно иронично прокомментировал происходящее.


С инициативой о призыве «условно годных» граждан в ВСУ ранее выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Речь идет не только о тех людях, которые, например, в мирное время были не годны к военной службе из-за плоскостопия, близорукости или каких-то подобных проблем со здоровьем. В военное время их можно использовать в штабах, как поваров, охранников и так далее. Данилов говорит и о призыве лиц, получивших контузии и ранения на фронте.

Если призвать к службе условно годных, то может выйти только то, что описано в «Похождениях бравого солдата Швейка». Данилов настаивает на том, чтобы призвать в армию Швейков. Собрать огромное количество Швейков только для количества, тут не идёт речь о качестве

- подчеркнул украинский политолог.

Уже сейчас качество личного состава ВСУ значительно снизилось по сравнению с первым годом боевых действий. Это произошло вследствие массовой принудительной мобилизации гражданских лиц, часто – в возрасте старше 40 лет, физически неподготовленных и не имеющих психологической мотивации. Если начнут призывать «условно годных», то снижение качества ВСУ продолжится, а равным образом увеличатся и потери, причем не только боевые. Такие солдаты будут больше подвержены заболеваниям, несчастным случаям.
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9 комментариев
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Вчера, 14:56
    +9
    Ничего не поделаешь, — серьёзно ответил Швейк. — Меня за идиотизм освободили от военной службы. Особой комиссией я официально признан идиотом. Я — официальный идиот
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Вчера, 15:25
      +1
      Кто может быть в армии под командованием клоуна? Несомненно, идиоты!
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Вчера, 16:54
        +2
        Если люди уаерены,что в их стране не может быть фашизма,потому что президент- еврей,то КТО ОНИ?!... конечно- идиоты! В окопы,рагулье!
  2. dzvero
    dzvero Вчера, 15:08
    +8
    В военное время их можно использовать в штабах, как поваров, охранников и так далее.

    В чем новость? Второй год в плен попадают только повара, водители и писари...
    1. Fitter65
      Fitter65 Вчера, 15:36
      +1
      Цитата: dzvero
      В чем новость? Второй год в плен попадают только повара, водители и писари...

      Прошу прощения, но вы про музыкантов забыли упомянуть...
      1. dzvero
        dzvero Вчера, 18:43
        0
        Виноват, в будущем постараюсь быть корректнее hi drinks
  3. Бережливый
    Бережливый Вчера, 15:14
    +2
    Там идиотов во главе армии и самой ук-роины стада,их изолировать нужно даже силовыми методами.
    1. Путник_2
      Путник_2 Вчера, 15:32
      0
      Те, кто во главе армии и самой Украины давно набили себе миллиардами счета в заграничных банках и купили виллы на Средиземноморье. А не идиоты гибнут по их указке в окопах. Так кто тут реально идиот?
  4. ASM
    ASM Вчера, 15:48
    -1
    Интересно, что будет, когда близорукому дадут в руки автомат? При первом же попадании в грязь его очки будут все в разводах, которые на передовой вряд ли можно стереть, просто из-за отсутствия средств ухода. Если он несколько раз попадет в грязь, то его очки уже не спасти - они покроются сеткой мелких царапинок. А еще они могут соскользнуть с потного носа куда-нибудь в лужу, их можно раздавить просто если при усталости в них уснуть... И вот такой "воин" получит оружие. Я бы бежал от такого подальше, поскольку в горячке боя он перестреляет своих.