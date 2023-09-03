Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии: Запад должен гарантировать безопасность России и не принимать Украину в НАТО

6
Глава канцелярии премьер-министра Венгрии: Запад должен гарантировать безопасность России и не принимать Украину в НАТО

В текущей ситуации необходимо заняться мирным урегулированием украинского конфликта, но Запад должен предоставить России гарантии безопасности. С таким заявлением выступил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергели Гуляш, заявление которого приводит издание Hirado.


Гуляш считает, что результативность российско-украинских переговоров может быть обеспечена только посредством участия в них США. Обеспечить мир на Украине возможно с помощью размещения миротворческого контингента, но никак не путем ее вступления в Североатлантический альянс, считает венгерский чиновник.

Запад, поддерживающий Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО Украине

- заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии.

По мнению Гуляша, Украина уже не сможет вернуть контроль над территориями, которые были заняты российскими войсками. Но для Европы, считает венгерский чиновник, Россия не представляет военной угрозы. Он аргументирует эти слова тем, что армия РФ не смогла добиться впечатляющих успехов в боевых действиях на Украине за полтора года.

Понятно, что такое высказывание ставит своей целью «успокоить» различных соседей Венгрии вроде Чехии, Словакии или Румынии, которых США запугивает наличием российской военной угрозы, призывая в силу этого оказывать всестороннюю помощь киевскому режиму.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. km-21
    km-21 Вчера, 15:04
    +9
    Никакие гарантии Запада не стоят ломаного гроша.
    Единственной гарантией не вступления Украины в НАТО
    может быть только полный контроль над нею со стороны России.
  2. 30 вис
    30 вис Вчера, 15:19
    +2
    Лучшая гарантия безопасности России . Это военные базы на западе бывшей УССР . В Черновцах , Ужгороде , Львове , Тернополе и Луцке . Военные корабли Черноморского флота в освобождённой от свидобандеровцев Одессе , Измаиле , речная военная флотилия в устье Дуная . И сильные Армия , флот и ВКС . А так же высокий уровень жизни граждан России . А не отдельных упырей с тремя гражданствами ...
  3. Бережливый
    Бережливый Вчера, 15:19
    +5
    Гарантии запада это профанация чистой воды. Мы уже наступали на грабли с их гарантией нерасширять блок нато в сторону России. Только ликвидация ук-роины совсем и навсегда и в возврат земель Россией в саму Россию может быть гарантией что нас станут считать действительно сильным государством позиция которого жестка и не подлежит обсуждению.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Вчера, 15:31
      -1
      нас станут считать действительно сильным государством позиция которого жестка и не подлежит обсуждению.

      Согласен с вами. Только один вопрос.
      Кто это все будет делать? Нынешняя власть? Очень сомневаюсь! Ванька с Петькой? Им это не дозволено!
      Вот и получается в итоге ТУПИК!
  4. al3x
    al3x Вчера, 15:28
    0
    Гарантии запада? Не смешите мои тапочки. Эти два слова противоречат друг другу. Но есть сомнения, что такое же мнение имеют кремлевские обитатели.
  5. Александр Ра
    Александр Ра Вчера, 19:01
    0
    Насколько у европейцев свихнуты мозги, живут рядом, но плохо понимают. Казалось, иногда Орбан и Сийярто говорят правильные слова. Но вот Гуляш считает, что судьбу славян будет улаживать решала-США. По себе других судят. Понимают ли в нашей столице, что порядок на окраине – наша обязанность и ответственность?
    Венгрия видит выход в заморозке, в сбережении ударного кулака НАТО на окраине.