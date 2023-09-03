Запад, поддерживающий Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО Украине

В текущей ситуации необходимо заняться мирным урегулированием украинского конфликта, но Запад должен предоставить России гарантии безопасности. С таким заявлением выступил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергели Гуляш, заявление которого приводит издание Hirado.Гуляш считает, что результативность российско-украинских переговоров может быть обеспечена только посредством участия в них США. Обеспечить мир на Украине возможно с помощью размещения миротворческого контингента, но никак не путем ее вступления в Североатлантический альянс, считает венгерский чиновник.- заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии.По мнению Гуляша, Украина уже не сможет вернуть контроль над территориями, которые были заняты российскими войсками. Но для Европы, считает венгерский чиновник, Россия не представляет военной угрозы. Он аргументирует эти слова тем, что армия РФ не смогла добиться впечатляющих успехов в боевых действиях на Украине за полтора года.Понятно, что такое высказывание ставит своей целью «успокоить» различных соседей Венгрии вроде Чехии, Словакии или Румынии, которых США запугивает наличием российской военной угрозы, призывая в силу этого оказывать всестороннюю помощь киевскому режиму.