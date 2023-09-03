Радио Германии: По данным украинских военных, контрнаступление на юге страны прошло успешно

По данным украинских военных, контрнаступление на юге страны прошло успешно.

В западных СМИ напоминают своим читателям (пользователям) о том, что украинское контрнаступление продолжается ровно 3 месяца.Началось оно 3 июня с массированной атаки в Запорожской области южнее Орехова. Основной задачей ВСУ, как известно, была объявлена задача по «быстрому охвату Мелитополя» и не менее «быстрому выходу к границам Крыма». В немецкой прессе пишут о том, что ни того, ни другого нет и спустя три месяца с начала «контрнаступа».Однако переходить к критике украинских войск могут себе далеко не все западные обозреватели и аналитики. В связи с этим изобретаются особые оценки хода украинского наступления, в котором ВСУ убитыми и тяжелоранеными потеряли уже более 80 тысяч человек.Так, радиостанция Deutschland Funk использует оригинальную формулировку:Здесь обращает на себя внимание сразу два момента. Во-первых, о контрнаступлении говорится в прошедшем времени. Во-вторых, о его успехе, но только со слов украинских военных. Остаётся выяснить, каких именно.Как выясняется, отсылка идёт к генералу Тарнавскому, который теперь утверждает, что ВСУ «прорвали несколько линий российской обороны в направлении Токмака». Только генерал не раскрывает карты и не говорит, что речь идёт не о линиях обороны, а, главным образом, о предполье, на котором наступающие украинские войска и понесли огромные потери за три месяца с начала контрнаступления. Потерять не менее 10 бригад убитыми, чтобы продвинуться на 5-7 км и дойти до первой полноценной линии обороны ВС РФ – вот, судя по всему, тот «успех», на который указывает немецкая радиостанция, ссылаясь на Тарнавского.