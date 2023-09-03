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Радио Германии: По данным украинских военных, контрнаступление на юге страны прошло успешно

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Радио Германии: По данным украинских военных, контрнаступление на юге страны прошло успешно

В западных СМИ напоминают своим читателям (пользователям) о том, что украинское контрнаступление продолжается ровно 3 месяца.


Началось оно 3 июня с массированной атаки в Запорожской области южнее Орехова. Основной задачей ВСУ, как известно, была объявлена задача по «быстрому охвату Мелитополя» и не менее «быстрому выходу к границам Крыма». В немецкой прессе пишут о том, что ни того, ни другого нет и спустя три месяца с начала «контрнаступа».

Однако переходить к критике украинских войск могут себе далеко не все западные обозреватели и аналитики. В связи с этим изобретаются особые оценки хода украинского наступления, в котором ВСУ убитыми и тяжелоранеными потеряли уже более 80 тысяч человек.

Так, радиостанция Deutschland Funk использует оригинальную формулировку:

По данным украинских военных, контрнаступление на юге страны прошло успешно.

Здесь обращает на себя внимание сразу два момента. Во-первых, о контрнаступлении говорится в прошедшем времени. Во-вторых, о его успехе, но только со слов украинских военных. Остаётся выяснить, каких именно.

Как выясняется, отсылка идёт к генералу Тарнавскому, который теперь утверждает, что ВСУ «прорвали несколько линий российской обороны в направлении Токмака». Только генерал не раскрывает карты и не говорит, что речь идёт не о линиях обороны, а, главным образом, о предполье, на котором наступающие украинские войска и понесли огромные потери за три месяца с начала контрнаступления. Потерять не менее 10 бригад убитыми, чтобы продвинуться на 5-7 км и дойти до первой полноценной линии обороны ВС РФ – вот, судя по всему, тот «успех», на который указывает немецкая радиостанция, ссылаясь на Тарнавского.
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30 комментариев
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  1. Paul Zewike
    Paul Zewike Вчера, 15:06
    +7
    Это очень странная война. Ей не видно ни конца, ни края.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Вчера, 15:27
      -2
      Это очень странная война. Ей не видно ни конца, ни края.

      А Вы за последние 75 лет слышали про не "странные войны"...??? Никто не хотел умирать...
      ***
      Война не может длиться бесконечно –
      Она должна закончиться когда-то…
      Мир без войны не будет длиться вечно,
      К чему тогда профессия солдата…???
      Мы на войне о мире лишь мечтаем,
      Наступит мир – готовимся к войне…
      При этом мы прекрасно понимаем,
      Что нужен мир всегда любой стране…
      Мы понимаем это, но не знаем,
      Как вырваться из замкнутого круга...
      И мы опять друг друга убиваем,
      И снова ненавидим мы друг друга...
    2. Румaтa
      Румaтa Вчера, 15:30
      +2

      Paul Zewike (Paul)
      Сегодня, 15:06
      Это очень странная война. Ей не видно ни конца, ни края.

      Очень видно. Чтобы ВФУ стали небоеспособны, то по Клаузевицу нужно денацифицировать ещё примерно 500 000 укронацистов. При нынешнем темпе 500/сутки нужно еще примерно 1000 суток, т.е. примерно 2,5 года.
    3. glk63
      glk63 Вчера, 15:58
      +2
      Да нет в ней ничего странного. Всё весьма прагматично. Потери атакующих (в идеале) 3:1. Вот пусть и дальше атакуют. Мы подождем.
      1. Кармела
        Кармела Вчера, 18:12
        0
        Цитата: glk63
        Потери атакующих (в идеале) 3:1. Вот пусть и дальше атакуют. Мы подождем.


        Но люди-то всё равно гибнут. И с той стороны тоже люди - очередная гражданская война в нашей стране.
    4. К_4
      К_4 Вчера, 16:06
      -1
      Это война не странная, она аналог 1-ой мировой. Просто на этой войне и крови наживаются "нужные" люди и пока это выгодно так все и будет идти. На обычных людей им плевать. Вспомните 1-ую....когда в России вспыхнула революция то всё быстро свернули, ибо стало понятно, что недовольство может перекинуться и дальше. Так и сейчас, пока народ молчит, будут мясорубка, ибо "бабло превыше всего" - капитализм.
      1. частное лицо
        частное лицо Вчера, 16:48
        +5
        Так и сейчас, пока народ молчит,

        Вы про чей народ ? Если про укров то их походу всё устраивает , гейроппа их кормит и даёт жильё а это то к чему они стремились. А в России люди понимают что назад ходу нет если прогнёмся так ходить всю оставшуюся жизнь на четвереньках.
    5. Ныробский
      Ныробский Вчера, 16:54
      +1
      Цитата: Paul Zewike
      Это очень странная война. Ей не видно ни конца, ни края.

      Разве?
      Вот у матрасов в Афганистане действительно была странная война. Двадцать лет "воевали", угробили несколько тысяч солдат, истратили пару триллионов долларов и.......поменяли Талибан на Талибан.
      1. Кармела
        Кармела Вчера, 18:15
        +1
        Да наплевать нам и на матрасов, и на талибан. Их потери с нашими не сравнить. Я считаю потерями людей с обеих сторон. Когда война закончится, нам всё равно придётся жить рядом. Это вам любой географ скажет.
        1. gsev
          gsev Вчера, 19:27
          0
          Цитата: Кармела
          Когда война закончится, нам всё равно придётся жить рядом. Это вам любой географ скажет.

          Поэтому сами украинцы считают, что пока русские не истребят миллион украинских карателей у Зеленского с Коломойским не пропадет желание запретить образование на русском языке везьде куда дойдут каратели-неопетлюровцы.
    6. Gato
      Gato Вчера, 18:49
      -3
      Видимо, это выгодно всем: Западу, Зеленскому и Co (пока война - не будет выборов, если пындосы не заставят), всем башням Кремля (по многим причинам). Даже рядовым хохлам тоже выгодно - хоть деньги платят.
  2. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 15:11
    +3
    Когдаблокируют доступ к другим сми, хомячки с удовольствием хавают любое гуано, за неимением другого.
    1. Gato
      Gato Вчера, 15:24
      0
      Хомячки не знают, что такое VPN? Думаю, знают, но читают только хорошие новости (в зависимости от стороны баррикады).
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Вчера, 15:54
        +3
        Цитата: Gato
        Хомячки не знают, что такое VPN

        вы удивитесь, но многие не знают, они как попки по заученной схеме жмут одни и те же иконки и если её подвинуть в другое место для них это будет означать сломанный комп
        1. Gato
          Gato Вчера, 18:43
          -1
          Это и называется тоннельное мышление - шаг в сторону от шаблона воспринимается как сатанинская ересь. am
  3. Constantin N
    Constantin N Вчера, 15:16
    +4
    ну значит нужно учитывать, что всу готовы разменивать тысячи жизней своих солдат на квадратные километры территории.
  4. DenD
    DenD Вчера, 15:19
    +2
    Ну всё правильно. Погоняли мышей в полях, потеряли людей, потеряли технику - порядок. Это с точки зрения россиян, трагедия. А со стороны НАТО, ЕС - успех. Как ещё озвучить, что столько русских погибло-полегло по их воле?
    1. Румaтa
      Румaтa Вчера, 15:38
      -1
      Цитата: DenD
      Как ещё озвучить, что столько русских погибло-полегло по их воле?

      Даже Путин озвучил, что наши потери в 7...8 раз меньше укронацистских. Военкоры подтверждают.
      1. Кармела
        Кармела Вчера, 18:17
        0
        Цитата: Румaтa
        Даже Путин озвучил, что наши потери в 7...8 раз меньше укронацистских.


        Меньше, не меньше - всё равно десятки тысяч людей. А ещё инвалиды, не только физические, но и психические.
  5. Бережливый
    Бережливый Вчера, 15:23
    +1
    То есть чем больше свучьё положит вояк в землю,тем "лучше" идёт наступление?А идеальным оно будет когда общая цифра только убитых укроинцев будет больше миллиона?
    1. Румaтa
      Румaтa Вчера, 15:40
      -1
      Цитата: Бережливый
      идеальным оно будет когда общая цифра только убитых укроинцев будет больше миллиона?

      Если правда, что сегодня 400 000, то да, нужно еще примерно 500 000 денацифицировать.
  6. эльбрус
    эльбрус Вчера, 15:31
    +2
    а вот армянское радио сообщило... немецкое радио и весь мейнстрим германии - сплошная чёрно-белая пропаганда, очевидно же. ждать какую-то объективную и важную информацию - напрасная трата времени. а показать, как сми зомбируют массы, так это давно известно и написаны книги. лучше цитировать их, чем этот медийный мусор
  7. ASM
    ASM Вчера, 15:35
    +4
    Ну смотря с какой стороны считать. Утилизация в мясных штурмах 10 бригад за 3 месяца - это несомненный успех. Мои поздравления Тарнавскому. И вишенка, они же приблизились к 1 линии обороны наших войск. Правда не взяли, но приблизились, да и резервы еще не совсем кончились. Утилизация продолжается, пэрэмога, однако.
  8. horiszahari
    horiszahari Вчера, 15:44
    +1
    "Давить" бесполезно: у России теперь слишком твёрдая скорлупа и иммунитет от обещаний Запада, а из Украины польется жидкое д****о.
    От Запада со времени Мюнхенской конференции 2007 г. и до начала СВО Россия требовала тревердых гарантий безопасности, но...
    1. guest
      guest Вчера, 15:59
      0
      Цитата: horiszahari
      у России теперь слишком твёрдая скорлупа и иммунитет от обещаний Запада

      Про иммунитет у меня сомнения.
      1. Кармела
        Кармела Вчера, 18:20
        -1
        Цитата: guest
        Про иммунитет у меня сомнения.


        Большие сомнения. Противная сторона ждёт смерти Путина, и тогда пятая колонна ещё неизвестно что предпримет. И боюсь, что у неё получится в очередной раз предать нашу страну.
  9. guest
    guest Вчера, 15:47
    -2
    Радио Германии

    Это что ли?

    Перевод надписи: "вся Германия слушает фюрера".
  10. Metallurg_2
    Metallurg_2 Вчера, 17:35
    +1
    По данным украинских военных, контрнаступление на юге страны прошло успешно

    Ну, если задачей контрнаступа была десвинизация - она действительно проходит успешно.
    Несколько десятков тысяч пятачков утилизировали.
    1. Кармела
      Кармела Вчера, 18:23
      -1
      Не надо злорадствовать. Некоторые из них были вполне нормальные люди до некоторых пор.
  11. prosto_rgb
    prosto_rgb Вчера, 20:34
    0
    Если бы так успешно наступали во Вторую Мировую, то...
    Она, наверное, продолжалась бы до сих пор, где то в окрестностях Варшавы.
    А французы с англичанами так и сидели бы на Линии Мажино.