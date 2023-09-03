В открытом доступе появились тысячи страниц еще недавно бывшей совершенно секретной информации о военных объектах Великобритании. Их выложили в интернет хакеры, сообщает издание Mirror.
Опубликованные данные могут помочь шпионам или иным злоумышленникам проникнуть на закрытые объекты. Так, хакеры опубликовали информацию о базе атомных подводных лодок HMNB Clyde и лаборатории химического оружия британских вооруженных сил Porton Down.
Кроме того, в открытом доступе появилась информация о посте радиоперехвата центра правительственной связи, о тюрьмах строгого режима и секретном военном объекте в сфере киберзащиты.
По утверждению британского издания, хакеры принадлежат к группировке LockBit. Они атаковали базы данных компании Zaun, занимающейся производством ограждений для секретных и особо охраняемых объектов.
Как и следовало ожидать, британская пресса поспешила связать взломы баз данных хакерами с активностью российских спецслужб. Это – одна из излюбленных «страшилок» западных СМИ и органов власти. Как только происходят преступления в сфере информации, западные спецслужбы начинают активно прорабатывать «российский след».
С другой стороны, в условиях глобального противостояния, которое Западом и было инициировано, нет и не может быть никаких препятствий для разнообразной разведывательной деятельности, в том числе и в сфере киберпространства.