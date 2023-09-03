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Хакеры опубликовали секретную информацию о базе атомных подлодок и лаборатории химического оружия Великобритании

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Хакеры опубликовали секретную информацию о базе атомных подлодок и лаборатории химического оружия Великобритании

В открытом доступе появились тысячи страниц еще недавно бывшей совершенно секретной информации о военных объектах Великобритании. Их выложили в интернет хакеры, сообщает издание Mirror.


Опубликованные данные могут помочь шпионам или иным злоумышленникам проникнуть на закрытые объекты. Так, хакеры опубликовали информацию о базе атомных подводных лодок HMNB Clyde и лаборатории химического оружия британских вооруженных сил Porton Down.
Кроме того, в открытом доступе появилась информация о посте радиоперехвата центра правительственной связи, о тюрьмах строгого режима и секретном военном объекте в сфере киберзащиты.

По утверждению британского издания, хакеры принадлежат к группировке LockBit. Они атаковали базы данных компании Zaun, занимающейся производством ограждений для секретных и особо охраняемых объектов.

Как и следовало ожидать, британская пресса поспешила связать взломы баз данных хакерами с активностью российских спецслужб. Это – одна из излюбленных «страшилок» западных СМИ и органов власти. Как только происходят преступления в сфере информации, западные спецслужбы начинают активно прорабатывать «российский след».

С другой стороны, в условиях глобального противостояния, которое Западом и было инициировано, нет и не может быть никаких препятствий для разнообразной разведывательной деятельности, в том числе и в сфере киберпространства.
Использованы фотографии:
https://ru.freepik.com/
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12 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Вчера, 15:25
    +4
    Я бы реально отключил на этих базах систему безопасности,вырубил наглухо источники электроэнергии,устроил в их лабораториях пожары,для начала.....
    1. Татьяна
      Татьяна Вчера, 15:28
      +1
      В открытом доступе появились тысячи страниц еще недавно бывшей совершенно секретной информации о военных объектах Великобритании. Их выложили в интернет хакеры, сообщает издание Mirror.

      Ой, какие же молодцы наши хакеры! Указали России на законные цели для ВС РФ по уничтожению военных объектов Великобритании.
      Англичанка веками ведёт захватническую колониальную прокси-войну против России с целью ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО уничтожения самой России как государства и биологической утилизации её государство образующего русского народа и прочих коренных народов России!
      1. Pete Mitchell
        Pete Mitchell Вчера, 15:52
        +2
        Цитата: Татьяна
        какие же молодцы наши хакеры! Указали России на законные цели для ВС РФ по уничтожению военных объектов Великобритании. Англичанка веками…
        Мадам hi позвольте с вами не согласиться: какие законные цели? Там вообще всего одна цель - для половинки Сармата feel и забыть про этот остров
        1. mann
          mann Вчера, 16:31
          +4
          Там вообще всего одна цель - для половинки Сармата и забыть про этот остров
          Не будем экономить на англии smile Я считаю,она достойна целого Самата.А потом как вы себе это представляете,рота солдат,вооруженных бензопилами,режут Сармат пополам... и только для того,чтобы удовлетворить ваше,извините,жлобство!
          Можно представить себе выражения,которыми будут осыпать вас и ваших близких родственников,бедные солдатики!
          Короче,я категорически не согласен на половину Сармата,только целый! Лады?
          1. Shurik70
            Shurik70 Вчера, 16:50
            +2
            Как только происходят преступления в сфере информации ...

            Какие такие "преступления"?
            Выложить в открытый доступ данные о преступлениях какого-либо государства - это подвиг.
            Что до количества ракет - на всю Англию хватит одной МБР Р-36М с десятью боеголовками (хотя, учитывая ПРО - лучше послать три ракеты). Вот только до начала Последней Мировой мы ракеты послать не можем. А вот хакеры устроить аварию могут.
            Так что да. Хакерам дорога. Незвестным, разумеется.
          2. Pete Mitchell
            Pete Mitchell Вчера, 17:16
            0
            Цитата: mann
            бедные солдатики! Короче, я категорически не согласен на половину Сармата, только целый! Лады?
            Вот о солдатиках я и не подумал recourse конечно целый crying
            А может второй половинкой подровнять регион между RamstainОм и ShpanghdalenОм? Ну для экономии… Мозельского ризлинга конечно после этого не будет, ни и Buchela AFB тоже не будет
          3. Удав КАА
            Удав КАА Вчера, 18:41
            +1
            Цитата: mann
            Я считаю,она достойна целого Самата.

            С дальностью-то 18000 км!? Не слишком ли расточительно? Да и многие могут обидеться: янки, что им Р-28 не додали; ракетчики КОР, что у них законную цель из-под Искандеров вытащили; французы и дойчеры, что только бритым такая честь, а их с Сарматами обошли стороной...
            Не, "на это я пойтить не могу!"(с) yes
            Уж лучше пусть остается все как "застолблено": Искандеры из КОР -- в гости ко всем НАТО-вским болельщикам из ЕУРОППЫ -- согласно расписания... А для особо буйно-вредных, типа ПОЛОНИИ -- можно вне очереди и с добавкой! bully
    2. Румaтa
      Румaтa Вчера, 15:58
      -1
      Цитата: Бережливый
      Я бы реально отключил на этих базах систему безопасности,вырубил наглухо источники электроэнергии,устроил в их лабораториях пожары,для начала.....

      Вы? У вас хоть виза и деньги на билет до Лондона есть?
      1. mann
        mann Вчера, 16:40
        +2
        Цитата: Румaтa
        Цитата: Бережливый
        Я бы реально отключил на этих базах систему безопасности,вырубил наглухо источники электроэнергии,устроил в их лабораториях пожары,для начала.....

        Вы? У вас хоть виза и деньги на билет до Лондона есть?

        А я бы вообще для этого послал в Лондон наших знаменитых на весь мир суперсекретных агентов Петрова и Башарова,тем более они в Лондон уже проторили дорожку... за госчет разумеется smile
  2. Комментарий был удален.
  3. геологоразведка
    геологоразведка Вчера, 15:30
    +1
    Цитата: Татьяна
    Ой, какие же молодцы наши хакеры! Указали России на законные цели для ВС РФ по уничтожению военных объектов Великобритании!

    очень был бы рад, если это наши специалисты отработали...
    1. Татьяна
      Татьяна Вчера, 15:45
      +1
      Цитата: геологоразведка
      очень был бы рад, если это наши специалисты отработали...

      Вряд ли кто другой нам - России - в этом помогает.
      Ещё могут быть специалисты-хакеры из Р.Беларусь. Но я про Беларусь в этом плане ничего не знаю.
  4. Nross
    Nross Вчера, 18:08
    0
    Сия статья скорее всего - дезинформация. А по-современному - обычный фейк.
    Иначе бы в статейке указали хотя бы приблизительный контекст поиска, кроме голимой ссылки на бредовый ресурс и пару названий МО Бриташии.