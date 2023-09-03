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Британская разведка утверждает, что Россия вместо мобилизации попытается нанимать на военную службу среднеазиатских мигрантов

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Британская разведка утверждает, что Россия вместо мобилизации попытается нанимать на военную службу среднеазиатских мигрантов

С целью объяснить, почему Россия, у которой, по утверждению западной и украинской пропаганды, «все так плохо», отказывается от массовой мобилизации, на Западе придумывают все новые версии. Так, британская разведка утверждает, что в качестве альтернативы мобилизации Москва рассматривает массовое привлечение к участию в боевых действиях мигрантов и выходцев из стран Средней Азии.


По информации британских спецслужб, в Российской Федерации находится не менее 6 миллионов мигрантов из государств Средней Азии. Кремль, утверждают британские разведчики, якобы рассматривает среднеазиатских мигрантов как потенциальных новобранцев вооруженных сил и рано или поздно постарается отправить их на фронт.

Кроме того, британская разведка сообщает, что в Армении и Казахстане якобы были зафиксированы объявления в интернете с призывами поступать на службу в российскую армию. Контрактникам обещали 5140 долларов начального денежного обеспечения и заработную плату от 1973 долларов.

На самом деле, пока российские власти как раз не собираются заниматься мобилизацией или массовым набором среднеазиатских мигрантов на военную службу. Это связано с опасениями относительно их лояльности, уровня подготовки и так далее.

Но в самой подобной идее нет ничего удивительного и исключительного, как и в объявлениях о найме контрактников. Та же Украина привлекает наемников со всего мира за американские и европейские деньги, и Запад почему-то не обращает на это особого внимания. Но в данном случае британская разведка пытается объяснить, как при полутора годах боевых действий в России, в отличие от Украины, нет принудительной мобилизации.
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59 комментариев
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  1. alystan
    alystan Вчера, 15:36
    +4
    Видать Британской разведке "неведомо" количество граждан из других стран, воюющих за киевский режим?
    Или она не в курсе того, сколько "диких гусей" и прочих головорезов по всему миру Запад собирал для уничтожения той же Сирии?
    Аль Каиду, движение Талибан, Хиз-бут-тахрир, Игил и другие псевдо-религиозные вооруженные формирования даже не будем сюда приплетать.
    1. Татьяна
      Татьяна Вчера, 15:59
      +8
      Британская разведка утверждает, что Россия вместо мобилизации попытается нанимать на военную службу среднеазиатских мигрантов

      Да пусть британцы пишут, чего хотят. Они веками известные провокаторы.

      А вот Россия должна сама жить своими мозгами, а не жить ПРОЗАПАДНОЙ - пропагандируемой Вашингтоном на экспорт - идеологией попустительства неограниченного завоза в Россию иностранных "трудовых" и "экономических" иностранных мигрантов - исключительно с приданием им прав и без каких-либо обязанностей с их стороны - с целью ЗАМЕЩЕНИЯ ими коренного российского населения!
      1. дядя_Рустам
        дядя_Рустам Вчера, 21:18
        -11
        Не могу понять вашу позицию. Если русские женщины не хотят рожать детей и в первую очередь не хотят их рожать от русских мужчин, то руководству РФ волей-неволей приходиться завозить в страну мигрантов из СА, с возможной последующей заменой русского народа (как гипотетической титульной нацией) на какой-то другой народ. Согласитесь вы же не будете возмущаться действиями хозяина стада баранов, если он в какой-то момент решит заменить породу баранов являющейся титульной породой его стада, но при это не способную выполнять основную задачу баранов- отращивать шерсть нужного качества , давать хороший привес в массе и размножаться в достаточных количествах , на другую породу баранов, у которых с выполнением всех этих основных "бараньих" задач всё обстоит гораздо лучше. laughing
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Вчера, 21:29
          +5
          А, бараны породистые пусть сидят в своем бараньем стойле и не лезут к нам, а то как бы не только без шерсти, но и без тупой башки бы не остались.
          1. дядя_Рустам
            дядя_Рустам Вчера, 22:48
            -2
            А вот это- сильно вряд ли. Это именно русских в России можно бить толпой без какого-либо риска, что хоть кто-нибудь из проходящих мимо русских за него вступиться. А вот ни со среднеазиатами ни тем более с кавказцами такое вряд ли получится сделать- сразу земляки набегут. Так что не стоит выдавать свои бесплотные мечты за вероятную реальность laughing
            1. suhorukofal
              suhorukofal Вчера, 23:52
              +1
              Цитата: дядя_Рустам
              русских в России можно бить толпой без какого-либо риска

              В этом Вы сильны, бить толпой без всякого риска. Не сравнивайте поведение цивилизованного гражданина, с поведением диких обезьян. Кстати, спешу порадовать, рано или поздно придет много тысяч не совсем добрых людей, которые за свою Родину воевали, пока кто-то на этой Родине наживался, так что всем этим землячествам не совсем легко придется, в стойло будете поставлены
              1. Fedor1
                Fedor1 Сегодня, 02:30
                0
                А государство(полиция) на чьей стороне будет? Мы это знаем,проходили на стороне землячеств и против ветеранского синдрома всех посадят кого надо и никакое геройство не поможет).
        2. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 00:19
          0
          Цитата: дядя_Рустам
          Если русские женщины не хотят рожать детей и в первую очередь не хотят их рожать от русских мужчин,
          Вы вообще-то с головою дружите, заявляя такое?!!! Кто Вас этой мерзости научил? Вы ещё русских женщин проститутками назовите! С Вас станется.

          Я давно занимаюсь национальными вопросами - с начала первой войны России в 1995 году с дудаевской Ичкерией.
          Всё гораздо сложнее, чем кажется. Исторически всё началось с СОЗНАТЕЛЬНЫХ ОШИБОК в коммунистической теории внука двух раввинов К.Маркса и его апологета Ленина. А именно.

          Классики м/л. указывали, что гл. вопросом построения всякого государства является вопрос о власти и решали этот вопрос всегда с классовых позиций. Однако при этом в методологическом плане нужно отдавать себе отчёт в том, что деление общества на эксплуататорские и эксплуатируемые классы носит всего лишь АБСТРАКТНЫЙ, УСЛОВНЫЙ характер. Это означает, что все реальные люди, живущие в обществе, вне зависимости от их национальной принадлежности, возраста, пола и т.п., УСЛОВНО делятся между собой на две большие группы только по одному определённому признаку, а именно по отношению к общественным средствам производства и земле. Все остальные отличительные признаки при этом не учитываются.
          Это абстрагирование метафизически производится аналогично тому, как в механике вводится понятие «материальной точки». При этом, когда реальное физическое тело условно (т.е. по договорённости) абстрагируется до понятия «материальной точки», то из всех свойств этого реального физического тела в расчёт принимаются во внимание только его масса и положение его центра тяжести в пространстве, а размеры тела и т.п. не учитываются.
          В м/л. теории условное, абстрактное деление общества на эксплуататорские и эксплуатируемые классы позволило ввести в общественное сознание такое понятие, как "ПРОЛЕТАРСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ". На этом изучение классиками национальных проблем в социалистическом государстве в м/л. теории и закончилось. А это НЕПРАВИЛЬНО!
          О метафизической ограниченности такого изучения общества классиками МЛТ подсказывает диалектический метод. В диалектическом материализме существует принцип о том, что В АБСОЛЮТЕ всякое ЕДИНИЧНОЕ относится к другому ЕДИНИЧНОМУ как диалектические ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ уже хотя бы потому, что ЕДИНИЧНЫЕ – это то, что существует отдельно друг от друга]. И по закону единства и борьбы противоположностей между ними могут возникать противоречия. Этот диалектико-материалистический принцип и закон распространяется не только на отношения между отдельными людьми, но и на взаимоотношения между целыми народами, нациями.
          И тогда, если говорить, что гл. вопросом построения всякого гос-ва является вопрос о власти, то применительно к построению МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО гос-ва главным НАЦИОНАЛЬНЫМ вопросом построения всякого многонац. гос-ва является вопрос - «Народ какой национальности возглавляет данное многонациональное государство? Или представители какой национальности доминируют во властных и управленческих государственных структурах?»

          ИТОГО. Вместе с Вел. Окт. соц. революцией и административным делением большевиками Советской России по признаку т.н. "титульных" национальностей в России и произошёл также и геополитический националистический ГОСПЕРЕВОРОТ.
          Т.е. при этом если Россия исторически первоначально складывалась как государство исконно РУССКОГО НАРОДА, который брал под своё покровительство др. народы, ищущие у него защиты и опоры, то в результате административного деления большевиками территории России по нац. признаку после Вел. Окт. социалист. революции государство Русского народа перестало существовать – Россия стала государством НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ.
          При этом права русских, их национальное самосознание и самоидентификация стали искусственно политически и экономически русофобски подавляться советскими властями наделением шовинистическими привилегиями для национальных меньшинств. Итог - сепаратистский распад СССР по "национальным квартирам" и ГЕНОЦИД Русских в бывших национальных ССР.
          И эта западно-либеральная политика никуда не исчезла, а продолжается в России и теперь. Кончится она УНИЧТОЖЕНИЕМ России.
    2. р_у_с_с_к_и_й
      р_у_с_с_к_и_й Вчера, 16:11
      +27
      Лично я - только за. Молодые русские ребята умирают, а эти плодятся как тараканы. Пускай отрабатывают получение паспорта, раз они теперь граждане России. А то игра в одни ворота получается. Едешь иногда в общественном транспорте, и чувствуешь себя не в Российском городе, а где-то в Средней Азии.
      Не доведёт до добра эта политика завоза мигрантов тысячами
      1. kakvastam
        kakvastam Вчера, 19:27
        +2
        Вы - за, власти - против...
        Капиталисту мигрант, за которого налогов и сборов платить надо меньше (это если вообще платить), гораздо милее, а на страну ему плевать.
      2. _просто
        _просто Вчера, 21:21
        -2
        А теперь представьте, что теоретически сотни мигрантов( потенциальных ваххов) оказались с оружием в руках где-нибудь в окружении офицеров и солдат...
      3. дядя_Рустам
        дядя_Рустам Вчера, 21:28
        -1
        Да вы однако русский националист, батенька. bully Хочу вам напомнить (если вы это забыли), что в России всячески приветствуется и поощеряется любой национализм любых народов и этносов, за исключением русского национализма. Вот с ним политическая власть в РФ борется абсолютно бескомпромисно и присекает самым жёстким образом. Это еврей Вовочка Соловьёв может за одну свою программу раз десять повторить, что он -настоящий еврей и дико гордится этим фактом своей биографии. А вот какому-нибудь русскому человеку произносить подобное в отношении своей нации, да ещё и на центральном ТВ, строжайше запрещено. Так что вы как-нибудь поосторожнее с этим были. bully
        1. р_у_с_с_к_и_й
          р_у_с_с_к_и_й Вчера, 22:49
          0
          К сожалению, вы правы.
          Но я и так стараюсь держать себя в руках, но, иногда прорывает
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Вчера, 15:38
    +22
    Если бы... Выходцы из Средней Азии окромя метлы и мастерка в своих руках отродясь ничего не держали... Еще в СССР проходя службу, исключительно возле кухни отирались и в стройбате служили... Но в последнее время расхулиганились и палки в руки взяли... Очередная ступень эволюции...А хорошо бы так разрешить миграционный вопрос?!! Надоели хуже горькой редьки...
    1. Репеллент
      Репеллент Вчера, 15:42
      +12
      Цитата: Lev_Russia
      Выходцы из Средней Азии окромя метлы и мастерка в своих руках отродясь ничего не держали...

      Это раньше так было. И то не всегда. А сейчас - найти в Москве и области русского таксиста, например... не поверите - довольно сложно request

      Цитата: Lev_Russia
      Надоели хуже редьки...

      Ну, не без того, да.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Вчера, 15:56
        +5
        Цитата: Репеллент
        айти в Москве и области русского таксиста, например... не поверите - довольно сложно
        еще рынок курьеров отжали, последнее время на достависте исключительно они
      2. Комментарий был удален.
      3. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Вчера, 21:24
        +1
        А сейчас - найти в Москве и области русского таксиста,
        ...ты как в фильме Брат-2..."а у вас случаем родственника в Москве нет?"
      4. свой1970
        свой1970 Вчера, 22:55
        0
        Цитата: Репеллент
        Цитата: Lev_Russia
        Выходцы из Средней Азии окромя метлы и мастерка в своих руках отродясь ничего не держали...

        Это раньше так было. И то не всегда. А сейчас - найти в Москве и области русского таксиста, например... не поверите - довольно сложно request

        Цитата: Lev_Russia
        Надоели хуже редьки...

        Ну, не без того, да.

        Вы можете не верить- но они уежают.Много.
        Как житель пограничья подтверждаю - после последнего скачка курса уезжают.Невыгодно стало им - сьем жилья+2 конвертации при пересылке бабок+ слухи всякие...
        1. Репеллент
          Репеллент Вчера, 23:02
          0
          Цитата: свой1970
          Вы можете не верить- но они уежают.Много

          Хорошо бы, коли так. ИМХО этого контингента в стране - серьёзный перебор.
    2. Румaтa
      Румaтa Вчера, 15:54
      +2
      Цитата: Lev_Russia
      Выходцы из Средней Азии окромя метлы и мастерка в своих руках отродясь ничего не держали...

      Это солдаты, а офицеры были очень толковые.
      1. 30 вис
        30 вис Вчера, 21:12
        +4
        Цитата: Румaтa
        Цитата: Lev_Russia
        Выходцы из Средней Азии окромя метлы и мастерка в своих руках отродясь ничего не держали...

        Это солдаты, а офицеры были очень толковые.

        Были и солдаты - сержанты толковые . Те кто из городов с образованием . Было в СССР одно для всех республик образование и всё таки был интернационализм . После развала страны будущие мигранты обвинили во всех своих бедах русскоязычных и выдавили из своих мигрантостанов ... А теперь лезут в Россию у себя им плохо стало ...
    3. bandabas
      bandabas Вчера, 16:21
      +5
      "— Шайтан!
      — Твоя?
      — Мой.
      — А золото... где? Пойдем, покажешь.
      — Ай конь, конь. Я конь жалел. Бай, собак, лицо камча бил...
      — Твой отец бай?
      — Кака́я бай? Каюм жениться хотел! Деньга не был — калым платить! Папка старый у мине. Старый! Мамка старый. Юрт совсем худая стал... дождик мимо крыша капает... Халат! О! Халат не был у мене, халат не был, честное слово, у мене халат не был... каждый шакал халат носит. Я целый год без халат ходил! Конь! Конь держал! Конь! Давно уехать надо был! Конь держал, конь болел! Конь жалел!" "Свой среди чужих, чужой среди своих" Фильм 1974 года. Ничего не изменилось.
    4. KCA
      KCA Вчера, 16:32
      +4
      Я, конечно, за всех не скажу, но у меня в доме живут таджики, дети, 4 девочки, всегда здороваются, ну здороваются две, две мелкие, по русски говорят без акцента, часто в лифте попадал с ними в 8 утра, у них или противень с пирогом, или казан с пловом, я прям слюной исходил, запах такой, куда шли? На рынок? Хрена там, в школу, свои ДР отмечать, или праздники какие, не знаю. Откуда знаю что в школу? Да шел в туда в магазин, ну и не мог не видеть, на магазин прямо, школа на лево в 20 метров
      1. дядя_Рустам
        дядя_Рустам Вчера, 22:14
        -1
        Ну да всё так и есть. Все народы из СА прекрасно умеют налаживать, как сейчас это принято называть, "горизонтальны связи". А вот вопрос почему русские эту способность либо утратили, либо и никогда не умели, это уже вопрос к самим русским. what
      2. Alex777
        Alex777 Вчера, 22:28
        0
        Цитата: KCA
        Я, конечно, за всех не скажу, но у меня в доме живут таджики, дети,

        Вот именно, что дети. Мигранты есть 2-х категорий: с детьми и без.
        И основные проблемы сейчас с теми, кто без семей, но в диаспоре.
    5. kakvastam
      kakvastam Вчера, 19:32
      +2
      Надоели хуже горькой редьки...

      Все претензии не к ним, а к нашим барыгам и тамошним баям, наладившим такое вот "взаимовыгодное сотрудничество". Правда, сейчас это уже одни и те же люди, пятнадцать миллионов, однако...
    6. дядя_Рустам
      дядя_Рустам Вчера, 21:47
      0
      Ну с ролью ребят из СА в рядах СА вы, пожалуй несколько погорячились, хотя и доля истины в ваших словах присутствует. Ну а насчёт того, что кто-то из мигрантов позволяет себе вести себя неподобающим образом, ну так надо понимать, что жизнь вообще- штука не стабильная и пребывающая в постоянном движении. И если какая-то нация где-то покидает собственные позиции (причём на тот момент, абсолютно добровольно) то эти позиции немедленно занимают представители других наций и народов. Напрмер: в той же Москве в девяностые и нулевые русские парни отслужившие срочку в РА совершенно не собирались идти на работу в милицию (даже в метро постоянно объявления делали), и в тоже время для парня из какого-нибудь среднеазиатского кишлака отслужившего срочную службу, работа простым ППСником представлялась весьма заманчивой. Ибо эта работа даёт тебе жильё, форму, ксиву, оружие, карьерный рост, и, самое главное- власть над другими людьми. А любая власть- это в первую очередь -деньги и возможности.
  3. HAM
    HAM Вчера, 15:41
    -3
    Да,да--так и есть,азиатам пообещали после победы лондонскую прописку и английских леди в гаремы..... fool
    1. Аль Манах
      Аль Манах Вчера, 20:40
      +1
      А пока они рады московской прописке и московским же ледям...
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Вчера, 15:48
    +2
    Москва рассматривает массовое привлечение к участию в боевых действиях мигрантов и выходцев из стран Средней Азии.

    Их бы слова да Богу в уши!
  5. Владимир Щенников
    Владимир Щенников Вчера, 15:50
    +8
    Служил в СА (ГСВГ) - боже, упаси Россию от воинов-азиатов... Тупее воинов нет...
    1. Комментарий был удален.
  6. Румaтa
    Румaтa Вчера, 15:53
    -2
    На самом деле, пока российские власти как раз не собираются заниматься мобилизацией или массовым набором среднеазиатских мигрантов на военную службу. Это связано с опасениями относительно их лояльности, уровня подготовки и так далее.

    У нас на технике сержантами-механиками работали только русскоязычные, кроме приебалтов, после полугода учебки и пары месяцев практики.
    Средняя Азия и Кавказ - только в приданном батальоне охраны "курками". Звери! Один пристрелил старлея, кторый забыл ключи от дома возле бункера со спецбоеголовками и вернулся за ними в неурочное время.
    1. Репеллент
      Репеллент Вчера, 17:11
      +5
      Цитата: Румaтa
      Один пристрелил старлея, кторый забыл ключи от дома возле бункера со спецбоеголовками и вернулся за ними в неурочное время

      Либо байка, либо старлей - сам тетерев. Ну, надо тебе туда, куда низя - возьми с собой начкара, потом с ним сочтешься. А буром переть на часового, да на таком посту... я бы, лично - не стал бы request no
      1. свой1970
        свой1970 Вчера, 23:01
        +1
        Цитата: Репеллент
        Цитата: Румaтa
        Один пристрелил старлея, кторый забыл ключи от дома возле бункера со спецбоеголовками и вернулся за ними в неурочное время

        Либо байка, либо старлей - сам тетерев. Ну, надо тебе туда, куда низя - возьми с собой начкара, потом с ним сочтешься. А буром переть на часового, да на таком посту... я бы, лично - не стал бы request no

        У нас часовой "Грамотным огнем загнал на неудобную позицию" - в лужу feel замполита. Того черти с косых глаз послали бдительность караула проверить.
        Поскольку стрелок был хороший, магазин был расстрелян полностью а замполит был мелким гадом и шкурой - замять не удалось, ржали все...
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 00:29
        0
        Цитата: Репеллент
        А буром переть на часового, да на таком посту...

        Не пёр он буром. Часовой его с вышки издали хлопнул.
  7. Черноречье
    Черноречье Вчера, 15:56
    +9
    С такими новыми азиатскими гражданами и врагов не надо. Всем своим естевством они демонстрируют ненависть и неуважение к России и россиянам. Защищать новую родину они не будут и не собираются это делать в будущем. Их задача захватить Россию изнутри и построить на нашей земле халифат. А кто то из башен Кремля усиленно им в этом помогает.
    1. kakvastam
      kakvastam Вчера, 19:39
      +1
      демонстрируют ненависть и неуважение к России и россиянам.

      Есть такое дело, особенно последнее время. Так ведь их только как скот и используют часто, "бригадиры" сознательно препятствуют их интеграции, чтобы деньги за их работу себе в карман класть, но виноваты в этом, конечно, русские.
      За мигранта надо драть больше налогов и сборов, а у нас наоборот.

      Их задача захватить Россию изнутри

      У таксиста и дворника такой задачи нет, они ребята более приземлённые. Но использовать их может кто угодно, раз у нас никакой работы с ними не ведут.
    2. дядя_Рустам
      дядя_Рустам Вчера, 22:25
      -1
      К вопросу о неуважении, или говоря другими словами- наглости ребят из СА. Напомню, наглость обладает одним из классических свойств газа. То есть занимает весь предоставленный ей объём. Так что ответ на вопрос почему ребята из Кавказского региона и СА позволяют себе вести себя подобным образом по отношению к русским людям, совсем прост- потому что САМИ русские люди им это позволяют. А вот вопрос почему русские люди позволяют этим ребятам вести себя по отношении к себе подобным образом- вот этот вопрос надо адресовать уже к самим русским.
  8. r5555
    r5555 Вчера, 16:03
    +1
    Британская разведка не Димон с Кошенковым конечно...
  9. Мамин-Сибиряк
    Мамин-Сибиряк Вчера, 16:04
    +6
    Многие выходцы из Средней Азии получили гражданство РФ. Приобрели не только права, но и обязанности. Призыв на СВО хороший повод проверить лояльность неофитов. Офицерами к ним ставить кавказцев - те очень хорошо находят общий язык с подобным контингентом. Во время своей срочки служил в полку, где командиром части и начштаба были осетины - замечательно решали проблемы межнациональных конфликтов и нарушения дисциплины (дисбат, перевод в части стоявшие в тайге на краю света)
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Вчера, 17:08
      -1
      Цитата: Мамин-Сибиряк
      Многие выходцы из Средней Азии получили гражданство РФ. Приобрели не только права, но и обязанности. Призыв на СВО хороший повод проверить лояльность неофитов. Офицерами к ним ставить кавказцев - те очень хорошо находят общий язык с подобным контингентом. Во время своей срочки служил в полку, где командиром части и начштаба были осетины - замечательно решали проблемы межнациональных конфликтов и нарушения дисциплины (дисбат, перевод в части стоявшие в тайге на краю света)

      Напомнили laughing . Во время строительства Экибастузской ГРЭС-1, там было 4 батальона строителей. Все среднеазиаты. В одном батальоне замполитом был армянин, майор. Так он этих азиатов воспитывал так. Были насыпаны на территории большие кучи щебня, и при том куч было много. Кучи друг от друга лежали метрах в десяти. Вот он собирал этих, которые по "русски не понимают" и начинал гонять бегом через кучи щебня! Гонял до тех пор, пока не заговорят по русски! laughing
  10. bubalik
    bubalik Вчера, 16:07
    +8
    Только за первый квартал 2023 года и только граждан Таджикистана с паспортами граждан РФ стало на 45 тысяч больше. А по данным главы СК Александра Бастрыкина, за пять лет нашими соотечественниками официально стали ни много ни мало миллион гостей из бывших советских республик Средней Азии. Со всемивытекающими отсюда правами: на собственность, работу, учебу и лечение за счет бюджета РФ. С правом на материнский капитал, наконец, что в силу известных обстоятельств для них особенно важно. Но никто из этих молодых мужчин брать в руки повестки из военкоматов не желает.

    Кстати, отказники ничего не нарушают. Ведь они благоразумно не отказались от прежнего гражданства при обретении российского. И теперь у них двойное гражданство. И нашим законодательством, и законами среднеазиатских республик это не возбраняется. А вот если дело касается военной службы в России, то возникает юридическая коллизия. Скажем, в Узбекистане этим людям грозит обвинение по статье «Наемничество» с лишением свободы сроком до 10 лет.

    «Складывается несправедливая ситуация, когда умирают за родину мужчины коренных народов России, прежде всего русские. А уроженцы Средней Азии, получившие гражданство России, занимаются их замещением», - считает депутат Госдумы Михаил Матвеев. Вместе с коллегами он готовит поправки к закону «О воинской службе», которые позволят в случае необходимости мобилизовать и уроженцев Средней Азии и Закавказья, которые получили российское гражданство.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Вчера, 16:34
      +2
      Цитата: bubalik
      А вот если дело касается военной службы в России, то возникает юридическая коллизия. Скажем, в Узбекистане этим людям грозит обвинение по статье «Наемничество» с лишением свободы сроком до 10 лет.

      ни каких коллизий
      Согласно статье 154 Уголовного кодекса Узбекистана, наемничество, то есть участие на территории или стороне иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим страны, находящейся в конфликте, или постоянно не проживающего на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте, либо не уполномоченного никаким государством для выполнения официальных обязанностей в составе вооруженных сил, с целью получения материального вознаграждения или иных личных выгод

      четок и внятно прописано кто такой наемник
      1. дядя_Рустам
        дядя_Рустам Вчера, 22:32
        0
        Там всё немного сложнее. Гражданин Узбекистана надевший любые погоны любого другого государство автоматически утрачивает гражданство Узбекистана.
    2. Sergej1972
      Sergej1972 Вчера, 16:42
      +4
      Это не двойное гражданство. Это наличие у гражданина РФ гражданства другого государства. Это не позволяет такому гражданину работать в некоторых структурах, занимать некоторые должности. Но это не отменяет обязательств как гражданина РФ в плане защиты страны.
  11. Tim666
    Tim666 Вчера, 16:33
    +1
    Цитата: Татьяна
    Британская разведка утверждает, что Россия вместо мобилизации попытается нанимать на военную службу среднеазиатских мигрантов

    Да пусть британцы пишут, чего хотят. Они веками известные провокаторы.

    А вот Россия должна сама жить своими мозгами, а не жить ПРОЗАПАДНОЙ - пропагандируемой Вашингтоном на экспорт - идеологией попустительства неограниченного завоза в Россию иностранных "трудовых" и "экономических" иностранных мигрантов - исключительно с приданием им прав и без каких-либо обязанностей с их стороны - с целью ЗАМЕЩЕНИЯ ими коренного российского населения!

    Ну кто то же должен его замещать, коренное население стареет, бухает, торчит капитально на наркоте, ясен красен что оно сокращается, а тут ещё и СВО ко всему.
    1. дядя_Рустам
      дядя_Рустам Вчера, 22:39
      -1
      Вот и я пытаюсь объяснить русским, что жизнь штука не стабильная и пребывает в постоянном движении, и если одни нации и народы по собственной воли уступают свои позиции в своей же собственной стране - ну например не хотят идти работать на стройку, в полицию, таксистами, и так далее, то эти позиции сразу будут заняты представителями других наци и народов. И вопрос кто в этом виноват русским надо обращать исключительно к самим себе.
  12. Sergej1972
    Sergej1972 Вчера, 16:44
    0
    Всё-таки, если проанализировать информацию из открытых источников и сопоставить общее количество среднеазиатов, работающих в РФ, с числом принявших российское гражданство, то можно сделать вывод, что наше гражданство приобретает меньшая их часть, а большинство к этому не стремится.
  13. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 16:50
    -2
    Скажите спасибо что не нанимаем, они же вообще русского языка не понимают, звери,всех порвут, и английский тоже не понимают и любой другой язык не разумеют а вы непонимаете их язык, так что и договорняк замутить не выйдет.)))
  14. Сергей3
    Сергей3 Вчера, 16:54
    -1
    Надо не мигрантов нанимать, а с ближнего востока, там они все мотивированы, в шлёпанцах будут бегать с криками аллах акбар! wassat
    1. дядя_Рустам
      дядя_Рустам Вчера, 22:41
      -1
      Да зачем вам эти арабы? Как воины они- полный отстой. Если есть деньги и желание- наймите пуштунов. Правда встанет вопрос- как вы потом от них самих избавляться будете? bully
  15. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 18:12
    0
    Хоть какойто толк от них будет но верить им что то не получается могут и на наших напасть.
  16. МятныйПряник
    МятныйПряник Вчера, 18:38
    +2
    Эх, жаль что британская разведка ошибается. Так то этих мигрантов миллионы в стране. Выдёргиваются из экономики и погибают в большей степени, коренные жители, а эти низкоквалифицированные граждане других стран, спокойно проживают и работают. В случае песца, спокойно свалят на малую землю в свои города и аулы. Ну и криминальная сводка значительно из-за них выросла.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Вчера, 21:49
      0
      Цитата: МятныйПряник
      жаль что британская разведка ошибается.

      Если верить полковнику Шувалову, в зоне СВО на полном серьезе говорят о мигрантах и офицерам все это категорически не нравится.
      Гражданские, радостно визжащие от мысли, что "русские улицы очистят от мультинационалов отловом их для армии" - я за вас просто очень рад. Но мне с этим добром что делать?
    2. дядя_Рустам
      дядя_Рустам Вчера, 22:43
      -1
      Аулы- это на Кавказе. В СА-кишлаки. feel
  17. Макс1995
    Макс1995 Вчера, 19:44
    -1
    Интересно ,ведь об этом давно уже пишут и наши СМИ, и телеграм-каналы.
    Какито тормоза? или наши Сми делает акцент на тормознутость?
  18. larsikkot
    larsikkot Вчера, 23:12
    +1
    работаю на стройке- мигранты сейчяс меньше 3тыс в день не хотят работать если кто не знал -в месяц это от 90т и выше у них оплата. это разнорабочие. если штукатур плиточник то повыше зарплата выходит от 150 до 200т в месяц если норм обьем работ по профилю . пойдут ли они за 200 -300тыс в месяц под пули большой вопрос. я вот сомневаюсь.
  19. TwilightElf
    TwilightElf Сегодня, 01:55
    0
    а какой от них там прок? окопы и траншеи только равзе что рыть?
  20. ratcatcher
    ratcatcher Сегодня, 02:08
    0
    "Когда в дивизии оставалось меньше 50% русских, я знал, что дивизию нужно расформировывать"
    Маршал Иван Христофорович Баграмян