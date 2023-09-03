Британская разведка утверждает, что Россия вместо мобилизации попытается нанимать на военную службу среднеазиатских мигрантов

С целью объяснить, почему Россия, у которой, по утверждению западной и украинской пропаганды, «все так плохо», отказывается от массовой мобилизации, на Западе придумывают все новые версии. Так, британская разведка утверждает, что в качестве альтернативы мобилизации Москва рассматривает массовое привлечение к участию в боевых действиях мигрантов и выходцев из стран Средней Азии.По информации британских спецслужб, в Российской Федерации находится не менее 6 миллионов мигрантов из государств Средней Азии. Кремль, утверждают британские разведчики, якобы рассматривает среднеазиатских мигрантов как потенциальных новобранцев вооруженных сил и рано или поздно постарается отправить их на фронт.Кроме того, британская разведка сообщает, что в Армении и Казахстане якобы были зафиксированы объявления в интернете с призывами поступать на службу в российскую армию. Контрактникам обещали 5140 долларов начального денежного обеспечения и заработную плату от 1973 долларов.На самом деле, пока российские власти как раз не собираются заниматься мобилизацией или массовым набором среднеазиатских мигрантов на военную службу. Это связано с опасениями относительно их лояльности, уровня подготовки и так далее.Но в самой подобной идее нет ничего удивительного и исключительного, как и в объявлениях о найме контрактников. Та же Украина привлекает наемников со всего мира за американские и европейские деньги, и Запад почему-то не обращает на это особого внимания. Но в данном случае британская разведка пытается объяснить, как при полутора годах боевых действий в России, в отличие от Украины, нет принудительной мобилизации.