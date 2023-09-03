Telegram-каналы сообщили о мощном авиаударе по украинским позициям на Купянском направлении

На Купянском направлении Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по местам расположения украинских формирований. Telegram-каналы сообщили о мощном ударе с воздуха по позициям ВСУ в районе Купянска.
Согласно информации, размещенной в украинских пабликах, взрывы слышались к востоку от Петропавловки. Здесь находятся тыловые объекты и склады с боеприпасами 14-й, 41-й и 88-й механизированных бригад ВСУ. Поскольку воздушную тревогу в данном районе не объявляли, авиаудар мог быть нанесен специальными планирующими авиабомбами ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции.
Самолеты оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил России могут сбросить такие бомбы с расстояния в 40-50 километров. Заметность подобных бомб существенно ниже, чем у реактивных снарядов или крылатых ракет, сообщают Telegram-каналы, и этот нюанс тоже повышает шансы неожиданности ударов.
Купянское направление сейчас характеризуется далеко не лучшей ситуацией для украинских формирований. Российские войска здесь активно продвигаются вперед, из-за чего даже западные эксперты допускают скорую сдачу ВСУ Купянска.
Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в оккупированном ВСУ Херсоне. Однако, что могло взорваться в этом городе, пока не сообщается. Ранее днем была информация о сильном взрыве в другом контролируемом украинскими формированиями городе – Запорожье.