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Telegram-каналы сообщили о мощном авиаударе по украинским позициям на Купянском направлении

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Telegram-каналы сообщили о мощном авиаударе по украинским позициям на Купянском направлении

На Купянском направлении Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по местам расположения украинских формирований. Telegram-каналы сообщили о мощном ударе с воздуха по позициям ВСУ в районе Купянска.


Согласно информации, размещенной в украинских пабликах, взрывы слышались к востоку от Петропавловки. Здесь находятся тыловые объекты и склады с боеприпасами 14-й, 41-й и 88-й механизированных бригад ВСУ. Поскольку воздушную тревогу в данном районе не объявляли, авиаудар мог быть нанесен специальными планирующими авиабомбами ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции.

Самолеты оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил России могут сбросить такие бомбы с расстояния в 40-50 километров. Заметность подобных бомб существенно ниже, чем у реактивных снарядов или крылатых ракет, сообщают Telegram-каналы, и этот нюанс тоже повышает шансы неожиданности ударов.

Купянское направление сейчас характеризуется далеко не лучшей ситуацией для украинских формирований. Российские войска здесь активно продвигаются вперед, из-за чего даже западные эксперты допускают скорую сдачу ВСУ Купянска.

Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в оккупированном ВСУ Херсоне. Однако, что могло взорваться в этом городе, пока не сообщается. Ранее днем была информация о сильном взрыве в другом контролируемом украинскими формированиями городе – Запорожье.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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3 комментария
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  1. ASM
    ASM Вчера, 16:20
    +9
    Все правильно делают - тылы крайне важный объект для ударов. Мало того, чтобы ликвидировать врага и его запасы, так и логистика нарушается, ведь теперь подвоз на передовую ограничен, а пополнение тыловых складов еще нужно выполнить. А часики тикают неумалимо.
  2. Александр Константинович Макеев
    Александр Константинович Макеев Вчера, 16:43
    +6
    Приятно узнавать о применении ФАБ-500 по нацистам! Надо продолжать уничтожать нацистов и их военную технику!
    Таким образом проводится операция по освобождению населения из заложников у нацистов!
  3. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Вчера, 18:08
    +1
    Авиация подводит, мало бомбят. Нужно сделать так что-бы кастрюлеголовые боялись смотреть на небо.