Ночные удары беспилотной авиации ВС РФ по хранилищам топлива в порту Рени (Украина) не являют собой военную угрозу для Румынии. С таким заявлением выступила пресс-служба министерства обороны Румынии.
По утверждению румынского военного ведомства, ответственные структуры министерства занимались отслеживанием событий в Рени в режиме реального времени. На основании полученной информации и был сделан вывод о безопасности атаки дронов ВС РФ для румынского государства.
Средства атаки, применяемые Российской Федерацией, никогда не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии
- заявили в министерстве национальной обороны Румынии.
Таким образом, Бухарест довольно спокойно воспринял мощные удары по инфраструктуре расположенного вблизи румынской границы дунайского порта. Однако военное ведомство страны все же отметило, что занимается укреплением обороны на восточном фланге НАТО в рамках мер, которые были приняты Североатлантическим альянсом.
Напомним, что ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении этой ночью ударов с помощью беспилотных летательных аппаратов по хранилищам топлива в Рени. По утверждению российского военного ведомства, данное топливо предназначалось для снабжения группировок ВСУ, задействованных на фронте.
Украинская сторона, в свою очередь, сообщила о «прилете» по стоянке бензовозов и продолжила привычные утверждения о том, что едва ли не все выпущенные Россией беспилотники были сбиты средствами противовоздушной обороны ВСУ.