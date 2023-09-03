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Минобороны Румынии заявило, что удары ВС РФ по объектам в порту Рени не угрожают безопасности страны

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Минобороны Румынии заявило, что удары ВС РФ по объектам в порту Рени не угрожают безопасности страны

Ночные удары беспилотной авиации ВС РФ по хранилищам топлива в порту Рени (Украина) не являют собой военную угрозу для Румынии. С таким заявлением выступила пресс-служба министерства обороны Румынии.


По утверждению румынского военного ведомства, ответственные структуры министерства занимались отслеживанием событий в Рени в режиме реального времени. На основании полученной информации и был сделан вывод о безопасности атаки дронов ВС РФ для румынского государства.

Средства атаки, применяемые Российской Федерацией, никогда не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии

- заявили в министерстве национальной обороны Румынии.

Таким образом, Бухарест довольно спокойно воспринял мощные удары по инфраструктуре расположенного вблизи румынской границы дунайского порта. Однако военное ведомство страны все же отметило, что занимается укреплением обороны на восточном фланге НАТО в рамках мер, которые были приняты Североатлантическим альянсом.

Напомним, что ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении этой ночью ударов с помощью беспилотных летательных аппаратов по хранилищам топлива в Рени. По утверждению российского военного ведомства, данное топливо предназначалось для снабжения группировок ВСУ, задействованных на фронте.

Украинская сторона, в свою очередь, сообщила о «прилете» по стоянке бензовозов и продолжила привычные утверждения о том, что едва ли не все выпущенные Россией беспилотники были сбиты средствами противовоздушной обороны ВСУ.
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7 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Вчера, 16:26
    +2
    данное топливо предназначалось для снабжения группировок ВСУ, задействованных на фронте.

    Боюсь, что это несущественно. Если что - изымут из гражданского оборота. Вна Украине топлива как гуталина на фабрике. Все заправки работают, на улицах страшные заторы из крутых иномарок.
    1. Сергей3
      Сергей3 Вчера, 16:50
      +3
      Боюсь, что это несущественно.

      Курочка по зёрнышку клюёт, главное не останавливаться на достигнутом и продолжать долбить дальше.
  2. oldzek
    oldzek Вчера, 16:27
    0
    удары по краине вам действительно не угрожают,а если убрать томагавки с вашей территории то мы вас в упор видеть не будем.ИМХО
  3. ASM
    ASM Вчера, 16:32
    +6
    Мне кажется, что румыны сейчас тихонечко потирают руки. Ведь после гибели окраинных портов все пойдет через них, а уже потом, на каких-нибудь речных паромах, в скакуасию. Ну не будут же русские охотиться за отдельными паромами, а гешефт просто липнет к ручонкам.
    1. Mister X
      Mister X Вчера, 17:11
      +2
      Цитата: ASM
      после гибели окраинных портов все пойдет через них

      Уже идет, с самого начала СВО.
      Порт Констанца забит, наши контейнеры тоже туда перенаправили из Одессы
  4. isv000
    isv000 Вчера, 16:38
    +4
    Хоть кто то с той стороны адекватно себя ведёт, помимо венгров. Или просто цогане помнят, как в июне 1941-го наши перешли в контратаку и захватили изрядный плацдарм на том берегу. Держали его долго, практически без потерь, отступили только по приказу, на защиту Одессы. Не хотят румыны по сусалам отхватить...
  5. nepunamemuk
    nepunamemuk Вчера, 16:58
    +1
    побеспокоиться всё же надо
    а то опять буки будут убивать каких нибудь фермеров sad