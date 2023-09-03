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Немецкий эксперт: власти ФРГ не доверяют обещаниям Киева не применять ракеты Taurus по целям в РФ

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Немецкий эксперт: власти ФРГ не доверяют обещаниям Киева не применять ракеты Taurus по целям в РФ

Власти ФРГ не доверяют обещаниям Киева не применять ракеты Taurus по целям в РФ. Несмотря на дискуссии в немецком обществе по данному вопросу, их поставки все же произойдут.


Такое мнение высказал в интервью для телеканала Phoenix военный эксперт Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала.

Он считает, что главной причиной того, что правительство Германии не спешит с поставками ракет, является недоверие к украинским властям и военным.

С другой стороны, считает немецкий эксперт, такое отношение к заверениям официальных лиц из Киева не станет причиной отказа в предоставлении дальнобойного вооружения. Масала утверждает, что технически ограничить дальность ракет перед их поставкой невозможно.

Постоянно ошибочно говорят, что радиус действия Taurus может быть, так сказать, ограничен

- заявил он.

Вместо этого, считает эксперт, возможен запрет на задание определенных целей в частности, объектов на территории России. Именно к этому, утверждает Масала, стремится немецкое правительство.

Сам Масала по какой-то причине не разделяет опасений властей своей страны и не склонен испытывать недоверие к Киеву, считая его необоснованным.

Я не понимаю, чем именно это обосновано

- говорит он.

Конечно, немецкие официальные лица могут рассуждать и спорить, сколько угодно. Но поступят они, судя по всему, так, как им порекомендуют вышестоящие заокеанские партнеры.

Ранее секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что Берлин затягивает передачу ВСУ ракет Taurus не из-за недоверия к Киеву, а из-за страха перед Москвой.
Использованы фотографии:
https://taurus-systems.de/
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23 комментария
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  1. oldzek
    oldzek Вчера, 16:33
    +4
    не доверяем,но поставлять будем .Россию опасаемся но краину вооружать будем.в общем будем плакать но жевать кактус фашингтона.
  2. Румaтa
    Румaтa Вчера, 16:36
    -7
    Die Welt заявил, что Берлин затягивает передачу ВСУ ракет Taurus не из-за недоверия к Киеву, а из-за страха перед Москвой.

    Боятся - значит уважают.
    1. частное лицо
      частное лицо Вчера, 17:16
      +3
      Боятся - значит уважают.

      Да ни чего они не боятся просто эти ракеты стоят не малых денег а задарма их гансы поставлять не хотят.
      1. Nexcom
        Nexcom Вчера, 17:19
        +3
        Вот если бы США дали шароварным денег, а те купили бы эти ракеты у гансов - от это для них было бы дело.....
        Все бы погрели руки - и США откатов получили бы за выданный транш денег, и шароварные бы потырили денег, и гансы бы получили оплату за ракеты. Всем им стало бы зашибись!
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 16:37
    -1
    Они опасаются, что КР поразит гражданский объект и будет непредсказуемая реакция России, причём открестится у них не получится.
    1. Комментарий был удален.
  4. Ghost1
    Ghost1 Вчера, 16:39
    +2
    Ну как бы после таких новостей через какое-то время не поставили, уже ни раз такие заявления были по поводу разного оружия.
    1. Удав КАА
      Удав КАА Вчера, 17:50
      0
      Цитата: Ghost1
      Ну как бы после таких новостей через какое-то время не поставили, уже ни раз такие заявления были по поводу разного оружия.

      будут носители -- поставят и ракеты. Получат шароварные F-16 в полной НАТО-вской комплектации, без каких-либо ограничений по дальности Таурусов... Поэтому нужно давить свидомых до того как они получат КР СД...Иначе хлебнем лиха полной мерой.
  5. km-21
    km-21 Вчера, 16:41
    +6
    Немецкий эксперт: власти ФРГ не доверяют обещаниям Киева не применять ракеты Taurus по целям в РФ

    Недоверие тут вообще не причем. Киев для того и вооружают, чтобы атаковать цели в РФ. Но при этом Запад старается не вызвать лавинную эскалацию. Потому и ведутся всяческие разговоры о якобы сомнении и недоверии. На самом деле под эти разговоры Запад неуклонно повышает градус конфликта. Но - достаточно медленно и почти незаметно...
    1. Escariot
      Escariot Вчера, 16:47
      +3
      Цитата: km-21
      Немецкий эксперт: власти ФРГ не доверяют обещаниям Киева не применять ракеты Taurus по целям в РФ

      Недоверие тут вообще не причем. Киев для того и вооружают, чтобы атаковать цели в РФ. Но при этом Запад старается не вызвать лавинную эскалацию. Потому и ведутся всяческие разговоры о якобы сомнении и недоверии. На самом деле под эти разговоры Запад неуклонно повышает градус конфликта. Но - достаточно медленно и почти незаметно...

      Я бы не сказал, что Запад повышает градус конфликта. Все системы вооружений, кои он поставляет, уже используются в зоне СВО одной или обеими сторонами: ПЗРК используются, ПТРК используются, гаубицы используются, РЗСО используются, танки используются, самолёты используются.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 16:50
      +1
      Тактико-технические характеристики Taurus
      длина – 5100 мм
      ширина – 1080 мм
      размах крыла – 2064 мм
      масса – 1360 кг (заправленная)
      масса боевой части – 481 кг
      головка самонаведения – инфракрасная ГСН с сенсором высокого разрешения и автоматическим распознаванием целей
      двигатель – ТРД Williams International P8300-15
      максимальная дальность – 500 км
      скорость полета – 0,6-0,95 Маха
      носители – Panavia Tornado, McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, Saab JAS 39 Gripen.

      Депутат бундестага Родерих Кизеветтер высказался о передаче Украине германо-шведских дальнобойных крылатых ракет Taurus в беседе с изданием Redaktionsnetzwerk Deutschland.
      "Партнеры Украины должны пойти va-банк и поставить Украине все, что она может использовать в общевойсковых боях, и что разрешено международным правом, и что допустимо международным правом", – сказал немецкий политик.
      По его мнению, крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров были бы очень полезным вкладом Германии. Кизеветтер отметил, что 10 лет назад для бундесвера было закуплено около 600 ракет Taurus, однако только 150 из них готовы для эксплуатации. И целесообразнее передать их Киеву, чем хранить в Германии, считает депутат. Местные эксперты считают, что оборонный концерн MBDA может увеличить производство Taurus в случае передачи их Украине.

      https://ren.tv/longread/1106475-chto-izvestno-o-raketakh-taurus-kotorye-predlozhili-peredat-vsu
      1. Maxim G
        Maxim G Вчера, 17:12
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        носители – Panavia Tornado, McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, Saab JAS 39 Gripen.

        И грузовые самолеты - можно из грузового люка выпихивать на поддоне TAURUS T.
      2. Удав КАА
        Удав КАА Вчера, 17:59
        0
        [quote=Orange-Bigg]
        [quote] Депутат бундестага Родерих Кизеветтер высказался о передаче Украине германо-шведских дальнобойных крылатых ракет Taurus ...
        "Партнеры Украины должны пойти va-банк и поставить Украине все, что она может использовать в общевойсковых боях, и что разрешено международным правом, и что допустимо международным правом", – сказал немецкий политик.
        По его мнению, крылатые ракеты Taurus с дальностью действия до 500 километров были бы очень полезным вкладом Германии. [b][/b] [/quote]
        Впечатление такое, что этот бюргер и слыхом не слыхивал о м-н договоре с запретом продавать/передавать РАКЕТНОЕ ОРУЖИЕ с дальностью более 300 км!
        Уж очень короткая память у гансов. Видимо пришла пора лечить этот "склероз". am
    3. parabyd
      parabyd Вчера, 17:30
      +1
      Именно поэтому надо резко обострить конфликт со своей стороны, начав действовать максимально жестоко и применять все виды вооружений, кроме ЯО. ЯО просто наглядно испытать.

      Приостановить действие оборонительной ядерной доктрины и временно перейти ровно на такую же, которую используют Штаты. Выразить её слово в слово на уровне минимум Министра обороны. Она допускает применение и в наступательных целях. Не опровергать и не подтверждать возможность применения ЯО по странам-поставщикам оружия.

      Все должны вдруг осознать, что шуточки закончились, ещё одно неверное слово и привет.
  6. ximkim
    ximkim Вчера, 16:52
    -1
    Месяц пройдёт, подкинут.
    Тем более есть повод в поставках таких ракет.
  7. Бережливый
    Бережливый Вчера, 16:57
    +1
    Поставят естественно,они просто уже готовы автоматом отдавать туда всё что от них потребует зелёный "благодаря "трусу во главе Германии.
  8. nepunamemuk
    nepunamemuk Вчера, 17:04
    0
    Военный эксперт Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала считает, что главной причиной того, что правительство Германии не спешит с поставками ракет, является недоверие к украинским властям и военным.

    поставляйте тогда ракеты вместе с ракетчиками laughing
  9. Sith
    Sith Вчера, 17:44
    -1
    Цитата: parabyd
    Именно поэтому надо резко обострить конфликт со своей стороны, начав действовать максимально жестоко и применять все виды вооружений, кроме ЯО. ЯО просто наглядно испытать.

    Приостановить действие оборонительной ядерной доктрины и временно перейти ровно на такую же, которую используют Штаты. Выразить её слово в слово на уровне минимум Министра обороны. Она допускает применение и в наступательных целях. Не опровергать и не подтверждать возможность применения ЯО по странам-поставщикам оружия.

    Все должны вдруг осознать, что шуточки закончились, ещё одно неверное слово и привет.

    Пока мы не испытаем ЯО на Варшаве ... болтология не прекратится ... поддержка тоже
  10. Владислав_2
    Владислав_2 Вчера, 17:53
    0
    крысы загнанные в угол при тонущем корабле.....обещать ничего не могут!!!
  11. Александр Ра
    Александр Ра Вчера, 18:16
    +1
    Германия возлелеяла бандеровщину, теперь по факту продолжает войну 40-х, но мы, дети победителей 45-го не будем отвечать, как бы не спровоцировать войну.
  12. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 18:19
    0
    Меня просто поражает безбоязненность немецких официальных лиц...А кто сказал, что ракеты ВС РФ не могут полететь по равнозначным целям на территории Германии минуя передачи посредникам?
    Такая практика должна применяться повсеместно. А то получается странная стратегия: нацисты лупят по чём и ком зря а добрые Гансы и разные Питеры подносят им боеприпасы...Наверняка ждут награду...
  13. LeutnantTom
    LeutnantTom Вчера, 19:29
    0
    Немецкие эксперты — скорее немецкие поджигатели войны.
    Не удивительно
    Шольц - юрист, министр экономики Хабек - философ и автор детских книг, министр финансов Линднер изучал политологию и философию, министр труда Хайль изучал политологию и социологию, министр сельского хозяйства Оздемир изучал социальное образование и так далее, и тому подобное.
    и это тоже
    Немецкая катастрофа в заголовках, только на прошлой неделе
    Пятница, 25 августа: «Ifo-Index – «Период засухи в немецкой экономике становится дольше»»
    Понедельник, 28 августа: «Исследование рентабельности – время хорошей прибыли для автопроизводителей скоро закончится», «Экономическая ситуация – экономика Гримма жалуется на цены на энергоносители», «Экономист Фельбермайр об угрозе деиндустриализации - »Германия отставание в конкурентной борьбе. Но это хорошо для Европы» и «Прогноз IW – экономика Германии сократится до 0,5 процента в 2023 году»
    Среда, 30 августа: "Оценка на август - 6,1 процента - инфляция в Германии остается высокой" и "Затраты на ремонт - 372 миллиарда евро - настолько ветхие дороги и железные дороги Германии"
    Пятница, 1 сентября: «Опрос: половина немцев опасается краха экономики»

    И тогда немецкие политики хотят играть в войну.
  14. Jarys_Valach
    Jarys_Valach Вчера, 19:46
    0
    Rusko otočí jeden Taurus ve vzduchu, a ten doletí až do Ramsteinu....
  15. Fangaro
    Fangaro Вчера, 23:19
    0
    Власти ФРГ не доверяют обещаниям Киева не применять ракеты Taurus по целям в РФ.

    Вот немцы зануды!
    Львовский Голова обещал. Ровенский Голова обещал. Винницкий Голова обещал два разу! Ивано-Франкивский Голова обещал раз, а потом ещё дважды. А эта немчура всё не верит.
    И как с такими в напёрстки играть?
    Один Дьяк знает.