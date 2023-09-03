Немецкий эксперт: власти ФРГ не доверяют обещаниям Киева не применять ракеты Taurus по целям в РФ

Постоянно ошибочно говорят, что радиус действия Taurus может быть, так сказать, ограничен

Я не понимаю, чем именно это обосновано

Власти ФРГ не доверяют обещаниям Киева не применять ракеты Taurus по целям в РФ. Несмотря на дискуссии в немецком обществе по данному вопросу, их поставки все же произойдут.Такое мнение высказал в интервью для телеканала Phoenix военный эксперт Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала.Он считает, что главной причиной того, что правительство Германии не спешит с поставками ракет, является недоверие к украинским властям и военным.С другой стороны, считает немецкий эксперт, такое отношение к заверениям официальных лиц из Киева не станет причиной отказа в предоставлении дальнобойного вооружения. Масала утверждает, что технически ограничить дальность ракет перед их поставкой невозможно.- заявил он.Вместо этого, считает эксперт, возможен запрет на задание определенных целей в частности, объектов на территории России. Именно к этому, утверждает Масала, стремится немецкое правительство.Сам Масала по какой-то причине не разделяет опасений властей своей страны и не склонен испытывать недоверие к Киеву, считая его необоснованным.- говорит он.Конечно, немецкие официальные лица могут рассуждать и спорить, сколько угодно. Но поступят они, судя по всему, так, как им порекомендуют вышестоящие заокеанские партнеры.Ранее секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что Берлин затягивает передачу ВСУ ракет Taurus не из-за недоверия к Киеву, а из-за страха перед Москвой.