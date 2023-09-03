Минобороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе и упростило требования к призыву десантников и морпехов

На Украине с этого дня будет разрешаться мобилизация ограниченно годных к военной службе мужчин. Соответствующий приказ выпустило министерство обороны Украины.В соответствии с данным приказом, годными к военной службе будут считаться все лица со «спорными» статьями. Речь идет о статьях 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в. Граждан, признанных ограниченно годными к военной службе, будут считать годными к прохождению службы по конкретным военным специальностям. Соответствующие постановления будут принимать военно-врачебные комиссии.Еще одно важное нововведение – Минобороны Украины упростило требования к призыву и мобилизации в воздушно-десантные, десантно-штурмовые, аэромобильные подразделения, подразделения морской пехоты военно-морских сил. Таким образом, мобилизовать в эти войска смогут тех, кто ранее не мог и мечтать о службе в морской пехоте или десанте.Решение Минобороны Украины о призыве ограниченно годных свидетельствует о большом кадровом дефиците на фронте. Если решили взяться за людей с медицинскими ограничениями, которые скорее станут обузой для воинских частей, то значит, нехватка личного состава в украинской армии становится катастрофической.Ранее украинский политолог Константин Бондаренко в ироничной манере заявил, что военно-политическое руководство Украины собралось призвать «огромное количество Швейков», проведя параллели между текущей ситуацией на Украине с произведением «Похождения бравого солдата Швейка» и судьбой его главного героя.