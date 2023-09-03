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Минобороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе и упростило требования к призыву десантников и морпехов

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Минобороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе и упростило требования к призыву десантников и морпехов

На Украине с этого дня будет разрешаться мобилизация ограниченно годных к военной службе мужчин. Соответствующий приказ выпустило министерство обороны Украины.


В соответствии с данным приказом, годными к военной службе будут считаться все лица со «спорными» статьями. Речь идет о статьях 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в. Граждан, признанных ограниченно годными к военной службе, будут считать годными к прохождению службы по конкретным военным специальностям. Соответствующие постановления будут принимать военно-врачебные комиссии.

Еще одно важное нововведение – Минобороны Украины упростило требования к призыву и мобилизации в воздушно-десантные, десантно-штурмовые, аэромобильные подразделения, подразделения морской пехоты военно-морских сил. Таким образом, мобилизовать в эти войска смогут тех, кто ранее не мог и мечтать о службе в морской пехоте или десанте.

Решение Минобороны Украины о призыве ограниченно годных свидетельствует о большом кадровом дефиците на фронте. Если решили взяться за людей с медицинскими ограничениями, которые скорее станут обузой для воинских частей, то значит, нехватка личного состава в украинской армии становится катастрофической.

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко в ироничной манере заявил, что военно-политическое руководство Украины собралось призвать «огромное количество Швейков», проведя параллели между текущей ситуацией на Украине с произведением «Похождения бравого солдата Швейка» и судьбой его главного героя.
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48 комментариев
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  1. Маз
    Маз Вчера, 16:50
    +5
    Надо купить автомат, 13 магазинов, два ящика патронов , пистолет , с парой магазов, цинк патронов к нему и четыре гранаты с узргм. И пусть призывают падлы. И штук десять разных мин. И мотков пять мзп. Я бы и танк взял и бмп с бэтром. Нашёл бы экипажи. И пару конкурсов с рпо. Не забыть глушаки и ПГтрубки на законцовки стволов.... хотя , нет, пусть призывают , я им навоюю.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 16:58
      +7
      Так они и раньше призывали не вполне здоровых.Как пример.Инвалида третьей группы призвали в ВСУ в Винницкой области. Врачи Шаргорода признали его годным к военной службе! Мужчина на учете у психиатра и даже ходит не твердым шагом. Он не может жить без помощи матери.А после телодвижений Зеленского они наверно из всех медучреждений будут на фронт забирать всех подряд.



      Новость от фефраля 2023 года,ещё до начала контрнаступления ВСУ.

      На Украине начали отправлять в тюрьму людей, которые по медицинским показаниям не смогли вовремя мобилизоваться. А руководство ВСУ заявило, что под ружье нужно поставить даже «ограниченно годных в военное время». Данные меры говорят о том, что все, кто был мало-мальски мотивирован или хотя бы принципиально согласен воевать, закончились. Но лидеров киевского режима это не смущает, поэтому они продолжают гнать на убой всех украинцев до последнего.«Те военнообязанные, которые ограниченно пригодны к службе в военное время, могут быть мобилизованы», — заявил на днях средствам массовой информации начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

      https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20230206-prizyv-invalidov-i-tyurma-dlya-otkaznikov-na-ukraine-idut-na-kraynie-mery-pri-mobilizatsii/
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Вчера, 17:31
        +7
        В самой Виннице, есть большой психиатрический центр. Наверное,оттуба будут призывать,в спецназ ВДВ Украины.
        1. Игорь К
          Игорь К Вчера, 18:28
          +2
          Спецназ специального разминирования контактным путём.
          1. Комментарий был удален.
          2. Комментарий был удален.
        2. Xenofont
          Xenofont Вчера, 22:34
          0
          Из психов крутые штурмовики выходят! Без галопередола они вообще непобедимы, ибо ничего не страшит в их собственном мире.
      2. Arzoo
        Arzoo Вчера, 19:36
        +2
        А где делась вся чубня, которая тут на форуме писала, что у Украины проблем с мобилизацией нет? Конечно это начало конца для ВСУ и ничто иное.
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 20:40
        +2
        Суть в том что не годные для мобилизации для могилизации вполне годны.
    2. Neo-9947
      Neo-9947 Вчера, 17:03
      +5
      Цитата: Маз
      рпо. Не забыть глушаки и ПГтрубки на законцовки стволов.... хотя , нет,

      На рыбалку сбираетесь?
      laughing
      1. Mazunga
        Mazunga Вчера, 18:26
        0
        да в десантуру можно и гипертоников в принципе брать тут как повезет))а морпех без артроза не морпех
  2. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Вчера, 16:52
    +4
    Интересненько! 100 км выходы у них будут? Раз в месяц?
  3. Бережливый
    Бережливый Вчера, 16:53
    +9
    Скоро начнут и инвалидов-колясочников брать,будут новые войска "очень лёгкой бронетехники "на каждого колясочника оденут 2 бронежелета и вооружат их гранатометвми и крупнокалиберными пулеметами....
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 20:48
      0
      Не рационально.
      Колясочники более пригодны для разминирования. (Ёр, разумеется.)
    2. Алексей Кошкаров
      Алексей Кошкаров Вчера, 21:23
      0
      Очень свежее решение !!! Войска легких танкеток
  4. ASM
    ASM Вчера, 16:55
    +8
    По прямой ухабистой дороге
    Объезжая горы напрямик
    Ехали на подвиги рагули
    Ехали живого хоронить
    Вдруг из леса выскочила банда
    Грузовик пришлось остановить
    Тут немой глухому что-то крикнул
    А безрукий вскинул дробовик
    И раздались выстрелы слепого
    Десять душ ему пришлось убить
    В страхе разбежалася вся банда
    И безногий кинулся ловить...
  5. Enceladus
    Enceladus Вчера, 17:03
    +5
    А так же требования к космодесантникам. Чет их армия больше стала напоминать звездный десант
  6. Essex62
    Essex62 Вчера, 17:04
    -1
    Скоро упоротые,с пелёнок впитавшие ненависть, подрастут кончится нехватка л.с. Кураторы наверняка уже смекнули,что успехов не будет,а поддерживать конфликт ,неограниченно долго, можно. Либо перестанут наркошу подгонять,на предмет "освобождения" территорий мясными штурмами и будут баблом подкармливать,либо его уберут и сменят тактику на умеренное бодание. У ВС РФ то- же продвижения не особо заметно. ХЗ сколько это будет длиться,если запад бензинчик будет плескать время от времени.
  7. nepunamemuk
    nepunamemuk Вчера, 17:08
    +2
    вторая группа запросто может занять места за пулемётами
    а третья вообще боевые штурмовики
    правда одноразовые am
  8. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Вчера, 17:09
    +2
    Таким образом, мобилизовать в эти войска смогут тех, кто ранее не мог и мечтать о службе в морской пехоте или десанте

    ***
    — А сейчас тем более не мечтает ...
    ***
  9. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 17:12
    +7
    Это проблемы украинцев, чего хотели, чего добивались то и получили, с 2014 они орут что не рабы и САМИ решают кто будет руководить и в какой союз им идти, вот и пусть едят полной ложкой.
  10. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Вчера, 17:18
    +6
    Когда-то у нас смеялись что на Украине назначили танкиста командовать флотом. Потом скромно опускали глаза после того как ВКС возглавил пехотинец. Смеялись над переделанными тягачами в боевую технику, теперь подобное есть у нас.
    Так что не нужно над этим шутить.
  11. Sancho_SP
    Sancho_SP Вчера, 17:26
    +3
    Это все весьма относительно.

    В армии (любой) вспомогательных подразделений по числу людей кабы не больше, чем непосредственно «боевых». А даже и «боевые» подразделения далеко не все находятся на фронте.

    Половина «ограниченно годных» по дурдому со своей тонкой душевной организацией вполне вменяемо могут быть дворниками, грузчиками, водителями и тд. То же касается и многих других категорий годности (и даже инвалидности).

    И это позволит высвободить оставшихся «годных», да направить их в строевые части на фронт.

    Если не обсуждать общую упоротость пятаков, то это логичный шаг в условиях тотальной мобилизации.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 01:31
      0
      Цитата: Sancho_SP
      Половина «ограниченно годных» по дурдому со своей тонкой душевной организацией вполне вменяемо могут быть дворниками, грузчиками, водителями и тд.
      В мирное время им водительские права не дают, а тут сразу водителями? Причем не легковушки, а тяжелого грузовика.
      А ваще-то любопытно будет посмотреть, как освобожденным по дypдoму вручат автоматы.
  12. Алексей_1954
    Алексей_1954 Вчера, 17:32
    +2
    Круто, никогда не думал, что десантники и морпехи в приоритете.
    1. Мамин-Сибиряк
      Мамин-Сибиряк Вчера, 17:44
      +2
      Понты. Основную тяжесть боёв берет на себя обычная мотопехота. Все помнят присказку про яйца пехотинца
  13. Румaтa
    Румaтa Вчера, 17:35
    0
    Безалкогольное пиво - первый шаг к резиновой женщине.
    Призыв ограниченно годных - первый шаг к Фольксштурму и Гитлерюгенду.
  14. Румaтa
    Румaтa Вчера, 17:38
    +4
    нехватка личного состава в украинской армии становится катастрофической.

    Не потому, что мало годных, а потому что мало тех, у кого нет различного рода отмазок. Гребут нищих и убогих. Успешные и богатые по ресторанам и ночным клубам. Там всё на аншлаге.
  15. Владислав_2
    Владислав_2 Вчера, 17:44
    -2
    эти "вояки 60+" за ночь по три раза в туалет ходят laughing ....а при виде молодого бойца РФ опорожнится на месте. Возможно они в те времена чтили Бандераса,только время берёт своё!...они конечно опасны,как волк загнаный в угол и расслабляться не стоит
  16. Almeka
    Almeka Вчера, 17:47
    0
    Новость интересная, но не нужно заниматься самоуспокоеннием. Дескать, одни инвалиды там остались. Мобилизационный ресурс у Украины до нескольких миллионов. И даже те кто не хочет воевать, попадая на фронт, не бегут в плен. Массовых сдачь в плен ротами, батальонами, к сожалению, нет.

    Поэтому нам нужно поднять военную промышленность на новый уровень. В первую очередь количественно. Я считаю, что для этого вполне можно ввести в стране налог на войну. 1% от наших зарплат не ударит сильно по карманам жителей, но позволит обеспечить финансирование нашим военным и военной промышленности.

    К сожалению, война дошла до той стадии, что либо мы, либо они. Они это уже поняли, мы ещё нет.
    1. Владислав_2
      Владислав_2 Вчера, 18:01
      +2
      вы забыли про "дивчуль"....эти твари "улыбнутся и прикинутся" милыми и бешенками.....и стоит отвернуться и или дать слабену и отвернёшься на секунду-нож в спине гарантирован! в Афгане было тоже самое
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 21:03
      0
      Во многом согласен.
      Добавлю: если даже на 3-5 "инвалидов" погибнет один наш парень,
      то это ведь наш парень. Его надо беречь!
    3. Наган
      Наган Сегодня, 01:39
      0
      Цитата: Almeka
      даже те кто не хочет воевать, попадая на фронт, не бегут в плен. Массовых сдачь в плен ротами, батальонами, к сожалению, нет.

      Бегущим в плен стреляют в спину, и все это знают. А договориться побежать целым взводом невозможно в силу некоторых национальных особенностей. Если не в курсе про "партизанский отряд с предателем" - погуглите.
  17. Enceladus
    Enceladus Вчера, 18:00
    0
    Скоро на фронте... штурмовые отряды бомжей laughing
    1. Игорь К
      Игорь К Вчера, 18:32
      0
      Эти самые отъявленные, им главное направление показать куда бежать, ползти.
  18. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 18:05
    +2
    Отстрелял рожок на учениях-морпех, отстрелял два-десантник ылиты.
    1. Игорь К
      Игорь К Вчера, 18:31
      +2
      Прошёл прямо не падая 10 метров - спецназ.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 21:09
      0
      Цитата: Incvizitor
      Отстрелял рожок на учениях-морпех, отстрелял два-десантник ылиты.

      В советской армии часто за всё время службы и рожка отстрелянного не набиралось . hi
  19. Игорь К
    Игорь К Вчера, 18:30
    -3
    Смех смехом но то что сейчас чувствуют матери этих самых инвалидов нам с вами не понять.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Вчера, 19:10
      +6
      Случайно не те, которые ковыряли мостовую на майдане, чтобы бросать булыжники в "беркутов"?
  20. Бензорез
    Бензорез Вчера, 18:33
    +2
    Как бы и в РФ
    Не приняли подобного постановления..
    Бронь у мну закончилась год назад.
    С другой стороны- работа стабильная, зарплата вроде исправно начисляется .
    Чего бы не поехать. Если приказ будет.
    Добровольно- нет. Слишком мутные схемы по оплате труда. love
  21. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 18:42
    -2
    То есть: официально признаные идиотами тоже подлежат призыву.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 21:14
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      То есть: официально признаные идиотами тоже подлежат призыву.

      Им ещё и приоритет.
      Дешевле/выгоднее могилизировать чем лечить или изничтожать как в рейхе.
  22. rocket757
    rocket757 Вчера, 18:55
    +1
    "оздоровление нации" можно проводить разными методами.
    Они нашли свой метод, свой путь... всех не полноценных отправить разминировать проходы на передовой...
    Вопрос... если наши все ж сподобятся заровнять раду и прочие места сбора зелебобиков, вместе со всеми причастны и, это будет для Украины благо или трагедия?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 21:17
      +1
      Цитата: rocket757
      Вопрос... если наши все ж сподобятся заровнять раду и прочие места сбора зелебобиков, вместе со всеми причастны и, это будет для Украины благо или трагедия?

      Пока "партнёры" добро не дадут, - не сподобятся. hi
  23. Аль Манах
    Аль Манах Вчера, 19:06
    +3
    разрешило мобилизацию ограниченно годных

    Правильно, не забирать же тех, которые в киевских кабаках сидят - там все негодные... bully
  24. opuonmed
    opuonmed Вчера, 19:12
    0
    запад зеле дал команду уничтожить украинский народ ! а для своих детей верха киевского режима выбрали другую долю жизнь на западе на ворованные деньги это так сказать приз от западных кураторов ! стати укрр хоть понимают как их подставили с этим майданам что им в уши нагадили !
  25. Cayz Kfgby
    Cayz Kfgby Вчера, 21:33
    +1
    Минобороны Украины упростило требования к призыву и мобилизации в воздушно-десантные, десантно-штурмовые, аэромобильные подразделения, подразделения морской пехоты военно-морских сил. Таким образом, мобилизовать в эти войска смогут тех, кто ранее не мог и мечтать о службе в морской пехоте или десанте
    Так и вижу ролик под лозунгом "слава украине": "Герой" украины на инвалидной косяске с парашютом в транспортном самолёте готовится к "прыжку" над территорией "оккупированного" Крыма, и к отрытому люку его подвозит залужный или зеленский, и выбрасывая "героя" из люка самолёта, говорит: "слава героям украины". ... И дальше комменты с телевизионной картинкой, в которой два десятка бойцов на инвалидных колясках с нашивками сине-желтыми едут по улицам города: "мобильная бригада вдв всу взяла под контроль Симферополь". ПС я не хочу оскорбить никого, кто стал жертвой несчастного случая или военных действий в следствии участия в них прямо или косвенно - это лишь реакция на данное сообщение о действиях властей на украине
  26. Баюн
    Баюн Вчера, 22:27
    +1
    Да, совершенствуется мировое сатанинское иезуитство, надо отдать должное. Зачем концлагеря для "неполноценных"? Проще - на фронт! Жаль, что "кошками, на которых они тренируются", оказались не чужие нам люди-У.
  27. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 01:04
    0
    Вот же уродцы во власти на Украине!
    Вообще то смешного мало. Они ж там, на Украине, думают, что раз мы перешли границу, так значит они защитники, а мы агрессоры. Что они сами (не каждый украинец, а ВСУ, как зеркало большинства украинцев) стреляли по Донбассу не один год, то мало кто помнит и ещё меньше понимает.
    И что Донбасс 2014-2022 - это не сепаратисты, не русские приспешники, а их же соседи, родственники, такие же украинцы, но со своим мнением, это ещё меньше понимают.
    У нас всякие депутаты есть. И дураки хитрозадые случаются, и купившие себе кресла наверное тоже есть.
    Но до такого маразма, что б призывать на воинскую службу тех, кто и в обычной жизни не всегда справляется - то нужно быть богоизбранным Депутатом Рады Украинской.