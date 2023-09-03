Появились кадры авиаудара по казармам бригады ВСУ под Бериславом на Херсонском направлении

На Херсонском направлении был нанесен мощный авиационный удар по очередному военному объекту ВСУ – казармам территориальной обороны в Бериславском районе. Кадры удара публикует Telegram-канал «Днепровский рубеж».
Согласно полученной информации, в казармах, по которым был нанесен удар, размещается 126-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ. Она задействована в боевых действиях против российских войск на Херсонском направлении.
На кадрах мы видим сильные взрывы и столбы дыма и пламени. По информации местных пабликов, в результате авиаудара могли быть уничтожены до нескольких десятков боевиков территориальной обороны. Российская армия продолжает нанесение мощных ударов по местам дислокации украинских формирований.
До этого, в ночь на 3 сентября, ВС РФ нанесли масштабные удары с помощью беспилотной авиации по местам хранения топлива для снабжения ВСУ в порту Рени в Одесской области. Кроме того, были нанесены удары по целям в Измаиле (Одесская область) и в Николаевской области.
Украинские власти пытаются хранить в тайне информацию о реальных последствиях «прилетов» российских ракет, авиабомб и беспилотников. Но даже жесточайшая цензура в информационном обществе не может выступать в качестве стопроцентной гарантии непопадания данной информации в социальные сети. Поэтому вскоре становится известно о реальных последствиях российских ударов.