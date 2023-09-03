Военное обозрение
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Появились кадры авиаудара по казармам бригады ВСУ под Бериславом на Херсонском направлении

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Появились кадры авиаудара по казармам бригады ВСУ под Бериславом на Херсонском направлении

На Херсонском направлении был нанесен мощный авиационный удар по очередному военному объекту ВСУ – казармам территориальной обороны в Бериславском районе. Кадры удара публикует Telegram-канал «Днепровский рубеж».


Согласно полученной информации, в казармах, по которым был нанесен удар, размещается 126-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ. Она задействована в боевых действиях против российских войск на Херсонском направлении.

На кадрах мы видим сильные взрывы и столбы дыма и пламени. По информации местных пабликов, в результате авиаудара могли быть уничтожены до нескольких десятков боевиков территориальной обороны. Российская армия продолжает нанесение мощных ударов по местам дислокации украинских формирований.




До этого, в ночь на 3 сентября, ВС РФ нанесли масштабные удары с помощью беспилотной авиации по местам хранения топлива для снабжения ВСУ в порту Рени в Одесской области. Кроме того, были нанесены удары по целям в Измаиле (Одесская область) и в Николаевской области.


Украинские власти пытаются хранить в тайне информацию о реальных последствиях «прилетов» российских ракет, авиабомб и беспилотников. Но даже жесточайшая цензура в информационном обществе не может выступать в качестве стопроцентной гарантии непопадания данной информации в социальные сети. Поэтому вскоре становится известно о реальных последствиях российских ударов.
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12 комментариев
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  1. parabyd
    parabyd Вчера, 17:20
    +3
    Снова пошли относительно массовые удары. В прошлый раз такая серия была для срыва украинского наступления.

    В этот раз уж не подготовка ли к нашему?
    1. Бережливый
      Бережливый Вчера, 20:14
      +1
      Такие удары с нашей стороны должны быть непрерывными,а то иначе они подкопят сил для продолжения своего наступления.
  2. Sith
    Sith Вчера, 17:37
    +2
    Цитата: parabyd
    Снова пошли относительно массовые удары. В прошлый раз такая серия была для срыва украинского наступления.

    В этот раз уж не подготовка ли к нашему?

    Куда торопится , если можно не двигаясь ... иссушать их резервы
    Как кроты с той стороны скажут , что пора ... так и пойдут
    Можно обвинить в каком угодно разгильдяйстве текущую компанию ... но не в напрасной трате людей ...
    Если что и потратили ... то по наведению из за дальности полёта арты/рзсо
  3. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Вчера, 18:13
    +15
    А помните как в начале СВО мы специально не наносили ударов по казармам, жалея украинских солдат? Думали что это кто-то оценит... То же самое и с многочисленными жестами "доброй воли".
    1. Ghost1
      Ghost1 Вчера, 19:01
      -1
      Не кто оценит, а скорее из разряда что всу воевать не хотят и не будут, а воюют только всякие нацбаты и им подобные.
    2. hhurik
      hhurik Вчера, 19:03
      -3
      Я даже помню, как Конашенков гордо сообщал, что по плывущему через реку противнику, спасающемуся из разбитой техники, огонь не открывался fool Потом, правда, пошли ролики как наших пленных пытают и убивают массово - че то он приуныл, но про плен до сих пор талдычат. Прям ВСУ все бегут сдаваться хором, волосы назад.
      А еще помню, как урякалы про какой-то трибунал талдычили, ага. Ужо мы им покажем,типа - и ножками сучили. laughing
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 22:00
      -2
      Цитата: Юрий Васильев
      Думали что это кто-то оценит... То же самое и с многочисленными жестами "доброй воли".

      Похоже "жестов доброй воли" было существенно больше чем озвученных открыто.
      Но у каждого из них была своя цена.
    4. TwilightElf
      TwilightElf Сегодня, 02:37
      0
      ну почему же. Они и оценили.Только приняли это за тщедушность и нашу слабость. А слабых бьют
  4. убей фашиста
    убей фашиста Вчера, 19:21
    +5
    Ляпота! Медленно, но верно стальные челюсти Родины превращают в труху бандеромра зоту. Все бы что тут не постила ципсотная плесень, но очередную волну могилизации не от хорошей жизни фрицы затеяли.
  5. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Вчера, 19:23
    +1
    Это хорошее действие, нужно только почаще и точнее. Жалеть это дерьмо нельзя, помните в 14 году они взяли ружья не для салюта, а что - бы убивать, что до сих пор и делают. Осталась у нас одна беда, вредители и дураки в кремле, дороги малость исправляют.
  6. SUKRAM
    SUKRAM Вчера, 20:31
    +3
    the more the better
    just a pity it is not on the zelensky abode,
    along with all the foreign puppet master advising him
  7. was-witek
    was-witek Вчера, 23:02
    0
    Система управления государства должны быть нарушена полностью и по всем направлениям, вплоть до последнего узла связи...