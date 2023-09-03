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Министр обороны Украины озвучил сумму полученной с начала конфликта военной и финансовой помощи от Запада

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Министр обороны Украины озвучил сумму полученной с начала конфликта военной и финансовой помощи от Запада

С начала вооруженного конфликта на Украине Киев получил от стран Запада военную и финансовую помощь в размере 100 миллиардов долларов. Такую сумму озвучил министр обороны Украины Алексей Резников.


Как отметил глава украинского военного ведомства, 60 миллиардов долларов из этой помощи предоставили США. Остальные 40 миллиардов приходятся, в первую очередь, на Евросоюз и страны НАТО. Таким образом, за полтора года западные страны вложили в помощь киевскому режиму колоссальные средства.

Украина превратилась в полностью зависимое от зарубежного финансирования квазигосударственное образование, которое не сможет существовать без постоянных траншей из США и Евросоюза. При этом, поскольку прекращать конфликт Киев не собирается, в будущем Западу придется и далее финансировать Украину.

Вероятно, расходы на военную и финансовую помощь украинскому режиму будут только возрастать, тем более, запросы Киева растут. Так, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на передаче Украине 160 самолетов-истребителей F-16 американского производства и дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, а также других средств противовоздушной обороны. Евросоюз сам собирается поставить 1 млн артиллерийских боеприпасов ВСУ, и это – лишь часть анонсированной помощи.

Такая «щедрость» западных правительств по отношению к Украине раздражает многих американцев и европейцев. Политики, находящиеся в оппозиции к действующим лидерам государств, этим пользуются, обещая, как Дональд Трамп, способствовать скорейшему мирному урегулированию на Украине.
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52 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Вчера, 17:45
    0
    Министр обороны Украины озвучил сумму полученной с начала конфликта военной и финансовой помощи от Запада


    С начала вооруженного конфликта на Украине Киев получил от стран Запада военную и финансовую помощь в размере 100 миллиардов долларов. Такую сумму озвучил министр обороны Украины Алексей Резников.


    Ему лично или с кем то поделиться пришлось?Ну и крохи достались ВСУ по остаточному принципу.
    1. Бережливый
      Бережливый Вчера, 20:17
      0
      Так и дальше будут финансировать,возможно не так щедро,но ведь натовщина приняла решение и дальше поддерживать войну что естественно потребует финансовых вложений.
      1. Stas157
        Stas157 Вчера, 23:51
        -2
        Секундочку. Для тех у кого память короткая. А сколько Запад у нас украл? По нашим данным 300 млрд. государственных заначек. По западным данным всего 700 млрд долларов вместе с частными средствами олигархов. Так что им воевать на наши деньги ещё очень долго можно, пока до собственных трат не дойдёт.
    2. Наган
      Наган Сегодня, 01:17
      +1
      Как отметил глава украинского военного ведомства, 60 миллиардов долларов из этой помощи предоставили США.
      Врет. По данным Fox News, предоставлено как минимум 77 миллиардов. Спрашивается, куда делась разница? Вполне возможно что на условных Канарах сейчас строится дачка на имя какого-нить племянника Резникова.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 17:59
    +8
    Раздражает эти траты очень не многих, и то тех кто на этой волне хочет подсидеть власть имущих, половина из обывателей верят в то что Украина борется за свою независимость, другой половине поровну так как они даже и не знают где та Украина.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 19:52
      +3
      Цитата: Ропот 55
      Раздражает эти траты очень не многих, и то тех кто на этой волне хочет подсидеть власть имущих, половина из обывателей верят в то что Украина борется за свою независимость, другой половине поровну так как они даже и не знают где та Украина.

      То, что любые эти средства не помощь Украине, но вклад в кампанию "анти Россия" понимают мало кто. Увы.
  3. Roust
    Roust Вчера, 18:01
    +6
    Эти нелюди - нацисты за деньги продали душу дьяволу, уничтожили государство, стравили братьев - славян, убив их сотни тысяч. Пусть будут прокляты они и их потомки и каждую ночь слушают во сне плач вдов и сирот.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 20:01
      +1
      Цитата: Roust
      Эти нелюди - нацисты за деньги продали душу дьяволу, уничтожили государство, стравили братьев - славян, убив их сотни тысяч. Пусть будут прокляты они и их потомки и каждую ночь слушают во сне плач вдов и сирот.

      +1
      Атеист. Вне конфессий.
      Но будь бы верующим любой из конфессий молился бы за то, чтоб врагам нашим похреновело! hi
  4. Enceladus
    Enceladus Вчера, 18:02
    +4
    Лучше бы написал сколько денег отмыто what
    Сколько зеле, ермак, коломойский и т.д. ( у них баден, соросятина и т.д.)
    1. Ныробский
      Ныробский Вчера, 18:11
      +5
      Цитата: Enceladus
      Лучше бы написал сколько денег отмыто

      Недавно в СМИ фигурировала сумма в 115 млрд.долларов, а этот лысый крендель, не моргнув глазом, упомянул лишь о 100 млрд.долларов. Получается так, что 15 млрд. проскочило мимо кассы и были благополучно распиханы по карманам главных бандерлогов и причастных к выделению финансирования. winked
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 20:05
        +2
        Цитата: Ныробский
        Получается так, что 15 млрд. проскочило мимо кассы и были благополучно распиханы по карманам главных бандерлогов и причастных к выделению финансирования.

        Классика. Это по умолчанию. hi
      2. Тополь
        Тополь Вчера, 23:54
        +1
        в СМИ фигурировала сумма в 115 млрд.долларов

        А если верить Трампу, то штаты потратили 200 лярдов, а Европа 40. Так что, по ходу там гораздо больше по карманам рассовано, чем 15 млрд. :-) В шароварах карманы ну о-о-очень большие.
        Про Зелю пишут, что у него уже несколько лярдов завелось, а там же ещё куча имеющих широкие возможности: министры, замминистры, начальники главков, отделов, подотделов, ректоры-проректоры, олигархи и прочие, вплоть до начальника склада и прапорщика. И все воруют в силу своих возможностей. Плюс ещё, возможно, и откаты какие-то западным персонажам имеют место быть.
        В общем, вполне возможно, что и Трамп прав и Резников не врёт: выделили 240 лярдов, но окраина получила только 100
    2. неприкаянный
      неприкаянный Вчера, 19:47
      +2
      Арестовали Коломойского на 2 месяца, видно перестал денег давать на Азов, даже залог не внёс 14 лямов за свое освобождение. Коломойский сейчас в опале...
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Вчера, 20:44
        0
        Цитата: неприкаянный
        Арестовали Коломойского на 2 месяца, видно перестал денег давать на Азов, даже залог не внёс 14 лямов за свое освобождение. Коломойский сейчас в опале...

        Я думаю Беню рано списали, он мужик тёртый и денег у него достаточно чтобы отомстить всём своим врагам, вплоть до ликвидации.
        Так что ждём продолжения балета.
  5. Escariot
    Escariot Вчера, 18:05
    +3
    100 миллиардов долларов - это огромная сумма? Да США в одно лицо на Афганистан в год больше тратили, а тут весь Запад за полтора года. Копейки.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 20:07
      +2
      Цитата: Escariot
      Копейки.

      Печатный станок это почти не ускорило.
    2. suhorukofal
      suhorukofal Вчера, 21:18
      -1
      Двоякая ситуация, там, в Афганистане, эти деньги тратились на собственных солдат, на их содержание, следовательно возвращались в экономику. На Украине эти деньги вкладываются в черную дыру, которая им обратно затраты может не вернуть. Зато есть другой плюс, здесь они ослабляют напрямую своего врага, не расходуя свой личный состав, есть мясо, которое радостно умрет за хозяина.
  6. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Вчера, 18:19
    -7
    Итогом войны будет массовое убийство миллионов украинцев...Ядерная война все ближе
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 18:44
      +3
      Цитата: Арман Бахтикян
      Итогом войны будет массовое убийство миллионов украинцев...
      х
      По своей жестокости, художник их под Линца и клоун из Кривого Рога идентичны, с одним различием, что первый еще как то жалел свой народ, а для второго, это чужой народ.
      1. Fangaro
        Fangaro Вчера, 22:28
        0
        carpenter
        По своей жестокости, художник их под Линца и клоун из Кривого Рога идентичны, с одним различием, что первый еще как то жалел свой народ, а для второго, это чужой народ.

        художник был ещё и постановщиком... Организовал "нападение поляков на мирных немцев". Это ни его не спасло, ни страну, которую он вёл в "славное германское будущее", но всё же постарался объегорить.
    2. Escariot
      Escariot Вчера, 19:09
      0
      Цитата: Арман Бахтикян
      Итогом войны будет массовое убийство миллионов украинцев...Ядерная война все ближе

      Не переживайте. Все согласно плана СВО
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 20:10
        0
        Цитата: Escariot
        Не переживайте. Все согласно плана СВО

        Да, возможно. hi
  7. carpenter
    carpenter Вчера, 18:32
    +6
    Таким образом, за полтора года западные страны вложили в помощь киевскому режиму колоссальные средства.

    Хочешь воевать, "пушечным мясом", а не своими солдатам и не такую сумму вложишь, а столько, сколько требует Киевский режим. Когда за восемь десятков лет, такая "халява" в лице глупых селюков подвалила, торг не уместен.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Вчера, 20:46
      +1
      Цитата: carpenter
      такая "халява" в лице глупых селюков подвалила

      Эта халява не сама собой подвалила и печеньки на майдане не российский посол раздавал, а помощник госсекретаря США.
      1. Fangaro
        Fangaro Вчера, 22:32
        0
        мордвин 3
        Эта халява не сама собой подвалила и печеньки на майдане не российский посол раздавал, а помощник госсекретаря США.

        Задним умом конечно все умные...
        Но сейчас то получается, что наш Посол рубль сберёг, а тысячу теряем. К сожалению.
  8. МятныйПряник
    МятныйПряник Вчера, 18:56
    +1
    Чтобы вы понимали, если округлить, это почти 10 триллионов рублей. У России бюджет в 22 году был, 25 триллионов рублей. what На 2023 год, у России был план только на 5 трлн рублей. А этим папуасам, просто вкинули десятку.
    1. al3x
      al3x Вчера, 20:24
      +1
      На выплаты мобилизованным сейчас идёт более 600млрд ежемесячно, это не считая трат на вооружение и регулярные части. Думаю триллиона 1,5 в месяц уходит, скорее всего больше.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Вчера, 20:49
        +3
        Цитата: al3x
        Думаю триллиона 1,5 в месяц уходит, скорее всего больше.

        Этой месячной суммой можно было всю украинскую верхушку купить. Кто то пожадничал на осла с золотом.
        1. al3x
          al3x Вчера, 21:56
          +2
          Цитата: мордвин 3
          можно было всю украинскую верхушку купить

          Плюс до 2014 года в Украину было вбухано более 200млрд $. За эти деньги всю Украину можно было купить. А по факту получается деньги были "спущены в унитаз" и в довесок получили под боком враждебное, вооружённое до зубов государство и, как итог, СВО. Многоходовочка, однако...
  9. LeutnantTom
    LeutnantTom Вчера, 19:01
    +2
    Болото коррупции Зеленского: военные куртки вдруг подорожали вдвое.
    В Украине также стремительно приближается сезон холодов. А вот закупка зимней одежды для солдат Зеленского оборачивается коррупционным скандалом.
    План был довольно простой: купить по дешевке ткань в Азии и шить из нее куртки и брюки в тылу для солдат на фронте. Но видимо ответственные лица в ответственном Минобороны увидели возможность быстрого заработка. По крайней мере, об этом свидетельствуют исследования газеты «Зеркало недели». Чиновники Зеленского подписали с турецкой компанией контракт на поставку 233 тысяч курток и 202 тысяч пар брюк.
    Поставка из Турции видимо не состояла исключительно из зимней одежды. Также были доставлены летние куртки. И это по очень высокой цене: если в Турции товары по-прежнему маркировались долларами за штуку, то Министерству обороны в Киеве выставили счет по 86 долларов за штуку, сообщает газета. Кроме того, стоимость одежды, проходящей транзитом через Молдову, составила 27 500 долларов США. Как по волшебству, на границе с Украиной это вдруг превратилось в 367 500 долларов.
    Журналисты раскрыли еще одну взрывную деталь: турецкой компанией владеет украинец Роман Плетнев. Не один. До февраля 2023 года он также принадлежал 26-летнему Александру Касаи, племяннику Геннадия Касаи, члена комитета по обороне парламента Украины от президентской партии "Слуга народа".

    И последнее, но не менее важное: ранее в этом году та же газета сообщила, что Министерство обороны заключило сделку на поставку продовольствия на сумму, эквивалентную 340 миллионам евро, по ценам, которые были завышены в несколько раз, между близкими соратниками министра.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 20:19
      0
      Цитата: LeutnantTom
      Журналисты раскрыли еще одну взрывную деталь: турецкой компанией владеет украинец Роман Плетнев. Не один. До февраля 2023 года он также принадлежал 26-летнему Александру Касаи, племяннику Геннадия Касаи, члена комитета по обороне парламента Украины от президентской партии "Слуга народа".

      Не раскрыто главное: национальность бенефициаров.
    2. al3x
      al3x Вчера, 20:19
      +2
      Вы вспомните, что наши торгаши учудили, когда замес начался. Цены кратно выросли в мгновение ока. Не даром говорят - один народ, даже схемы одинаковые.
      1. suhorukofal
        suhorukofal Вчера, 21:25
        +1
        Цитата: al3x
        Цены кратно выросли в мгновение ока.

        Мда, наш военторг тогда порадовал. Тогда и вскрылось хищение 1.5 млн комплектов формы, кстати, кто виноват, куда делась? Вы не брали?
        1. al3x
          al3x Вчера, 21:51
          +1
          Да про 1,5 млн комплектов ратника кто только не писал, всё без толку, наверняка, тот, кто в этом виновен имеет статус "неприкасаемый". Думается, что эта форма лишь верхушка айсберга.
          1. suhorukofal
            suhorukofal Вчера, 22:03
            0
            Цитата: al3x
            Думается, что эта форма лишь верхушка айсберга

            Не то слово. Я в это время как раз уезжал на Украину. Практически, все и все покупали на собственные деньги. У меня брони и каска были с гуманитарной помощи. На передовую приехал в уставной форме, через месяц лежания в окопах она в хлам превратилась, это даже не китайский ширпотреб, это хуже. Я даже представить не могу какие астрономические суммы, причем такое ощущение, что воровалось на всем до последней копейки. Была бы возможность, нам бы бумажные треуголки выдали. Естественно, говорю только за свой полк, не думаю, что мы прям такое исключение были. Я понимаю, что сейчас минусов мне наставят, здесь любители подонка соловья, который, разливаясь, прекрасные басни поет, как у нас все круто. Ну да местным знатокам виднее.
            1. Репеллент
              Репеллент Вчера, 22:16
              0
              Цитата: suhorukofal
              здесь любители подонка соловья, который, разливаясь, прекрасные басни поет, как у нас все круто. Ну да местным знатокам виднее

              Вы не допускаете, что у "местных знатоков" есть родные, близкие, друзья и знакомые, участвующие в СВО? Зря, батенька... ой, зря wink

              Проверить ваши слова - не просто просто, а очень просто... вы пометьте там, у себя yes laughing
              1. suhorukofal
                suhorukofal Вчера, 22:42
                -1
                Вот такое наличие смайликов к чему? Вам так весело? Может Вам в песочнице сходить поиграться с ребятишками?
                Я не понимаю в чем проблема, вы так здесь распаляетесь, вперед на передовую, в чем проблема? Но Вам лучше на теплом диванчике хихикать, ведете себя как подросток с которым позволили не согласиться.
                1. Репеллент
                  Репеллент Вчера, 22:48
                  0
                  Цитата: suhorukofal
                  Я не понимаю в чем проблема, вы так здесь распаляетесь, вперед на передовую, в чем проблема?

                  Понятненько. Ну, чё сказать - клиент спекся.

                  Сынок, постарайся понять, что в РФ много людей, имевших, и даже имеющих, непосредственное отношение к тем вещам, о которых вы себе тут позволяете врать. И не всем из этих людей ваши тут пляски - нравятся. Все, свободен... воен интернетный.

                  ЗЫ: Как я и предполагал - "цыганка, дочь офицера". Что ж вы все похожи-то так, инкубаторские, что ли? what laughing
                  1. suhorukofal
                    suhorukofal Вчера, 23:05
                    -1
                    Цитата: Репеллент
                    Понятненько. Ну, чё сказать - клиент спекся.

                    Это Вы мне? После того что ничего по факту возразить не можете?
                    Цитата: Репеллент
                    Сынок

                    Вы так со своими друзяшками в песочнице разговаривайте.
                    Цитата: Репеллент
                    Сынок, постарайся понять, что в РФ много людей, имевших, и даже имеющих, непосредственное отношение к тем вещам, о которых вы себе тут позволяете врать. И не всем из этих людей ваши тут пляски - нравятся

                    Так в чем проблема, возражайте или считаете, что есть только единственно верное мнение? Хотя конечно, оно же основанное на чужих рассказах, а там люди врать не будут, вру только я один, правда Вы этого обосновать все никак не можете.
                    Цитата: Репеллент
                    Все, свободен... воен интернетный.

                    Отвечу вашими же словами:
                    Цитата: Репеллент
                    Ну, чё сказать - клиент спекся.
                    1. Репеллент
                      Репеллент Вчера, 23:11
                      -2
                      Цитата: suhorukofal
                      Это Вы мне? После того что ничего по факту возразить не можете?

                      Чудесно. Повадки типичного сетевого троллика.

                      Ты там в другой ветке еще ответь, не забудь. Про "гражданских, которые тебя, по воле генерала, красивой стрельбе учили. На передовой"... не, ну и фантазия у людей, чудны дела твоя, Господи... request laughing
                      1. suhorukofal
                        suhorukofal Вчера, 23:20
                        0
                        Ну да, если сказать нечего, то переходите на личности. Можете продолжать, я таких слабаков достаточно насмотрелся, когда маленькая собачонка может только лаять.
            2. al3x
              al3x Вчера, 22:38
              0
              Цитата: suhorukofal
              Я понимаю, что сейчас минусов мне наставят

              Вы на эту ерунду внимания поменьше обращайте. Контингент разный здесь обитает и мнения диаметрально противоположные - это нормально. hi
              1. suhorukofal
                suhorukofal Вчера, 23:24
                +1
                Спасибо за совет, действительно, надо поменьше внимания обращать на всяких дегенератов. Я заметил, что больше всего и громче всего кричат те, кто на передовой никогда и не был, это самые знающие знатоки.
    3. Fangaro
      Fangaro Вчера, 22:40
      +1
      LeutnantTom

      Давайте не говорить про коррупцию на Украине? Про подорожание снаряжения и обмундирования для солдат ВСУ.
      Если так припекает про проблемы с поставками в вооружённые силы написать, просто пишите одновременно и про укропитеков и про нас. Про нас - это про страну, в которой живём. Я живу в Российской Федерации.
      Если у нас всё хорошо и коррупционеров днём с огнём не сыскать, значит половина страны дураки и помогают мошенникам, а не нашим военнослужащим?
  10. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 19:18
    +1
    А можно озвучить сколько осело на счетах Зеленского, Залужного и прочих? А сколько из помощи наркотой поставили?
  11. Опториус
    Опториус Вчера, 19:51
    +1
    Сто миллиардов долларов. Такова цена жизней десятков( если не сотен) тысяч убитых и покалеченных. Не так уж и дорого, в принципе, матрасы оценили жизни и здоровье украинцев. Тем более, вряд ли они им их подарили. Потомкам возвращать придется. Если будет кому.
  12. al3x
    al3x Вчера, 20:14
    +1
    Это война на истощение. Украина кроме душ на кон ничего не кладёт, её снабжают и снабжение только увеличивается. Нам же помощи откуда-то из вне ждать не приходится. Всё сами. Вот в чём разница, а ведь ресурсы тоже не безграничны, как финансовые, так и людские. И напряжение постепенно нарастает внутри страны на фоне всевозможных договорняков и не понятных перспектив.
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Вчера, 20:22
    0
    Народ волнуется: сколько украли, Зе со Компанией?
  14. SUKRAM
    SUKRAM Вчера, 20:35
    0
    the nazis claims for more weapons, money, cannot be made to come true, if there no ukraine left,
    along with all the nazis and followers.
    it must be taken over compleatly

    the western lot are like terminators,
    they will not stop, cannot be reasoned with, the will go on and on.
  15. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 20:53
    0
    Интересно сколько из этой суммы они украли.
    И кто отдавать. Будет и чем.
    Как Ельцин в анекдоте?
    1. al3x
      al3x Вчера, 23:55
      0
      Цитата: Ulan.1812
      Интересно сколько из этой суммы они украли.

      Вам ли не всё равно, что творится в коррупционной составляющей в стане противника? Все потуги нашей инфомашины для них, что слону дробина. Там для плебса преподнесут всё, как нужно, схавают. Как и у нас. Собственно, как и везде.
  16. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Вчера, 20:58
    +1
    Правильно кастрюлеголовый озвучил, только вот бабло ушло не во благо, а на дальнейшие разрушения. Как говорят - Не в коня корм.
  17. Комментарий был удален.