С начала вооруженного конфликта на Украине Киев получил от стран Запада военную и финансовую помощь в размере 100 миллиардов долларов. Такую сумму озвучил министр обороны Украины Алексей Резников.Как отметил глава украинского военного ведомства, 60 миллиардов долларов из этой помощи предоставили США. Остальные 40 миллиардов приходятся, в первую очередь, на Евросоюз и страны НАТО. Таким образом, за полтора года западные страны вложили в помощь киевскому режиму колоссальные средства.Украина превратилась в полностью зависимое от зарубежного финансирования квазигосударственное образование, которое не сможет существовать без постоянных траншей из США и Евросоюза. При этом, поскольку прекращать конфликт Киев не собирается, в будущем Западу придется и далее финансировать Украину.Вероятно, расходы на военную и финансовую помощь украинскому режиму будут только возрастать, тем более, запросы Киева растут. Так, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на передаче Украине 160 самолетов-истребителей F-16 американского производства и дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, а также других средств противовоздушной обороны. Евросоюз сам собирается поставить 1 млн артиллерийских боеприпасов ВСУ, и это – лишь часть анонсированной помощи.Такая «щедрость» западных правительств по отношению к Украине раздражает многих американцев и европейцев. Политики, находящиеся в оппозиции к действующим лидерам государств, этим пользуются, обещая, как Дональд Трамп, способствовать скорейшему мирному урегулированию на Украине.