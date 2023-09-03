Военное обозрение
Войти Регистрация

Представитель ВСУ заявил о попытке ВС РФ захватить высоты у Новоегоровки на линии Купянск-Кременная

6
Представитель ВСУ заявил о попытке ВС РФ захватить высоты у Новоегоровки на линии Купянск-Кременная

В настоящее время подразделения Вооруженных сил Российской Федерации пытаются продвинуться на линии фронта Купянск – Кременная, захватив господствующие высоты в районе населенного пункта Новоегоровка. Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш, характеризуя ситуацию на Краснолиманском направлении.


Высоты в районе расположенной в Луганской Народной Республике (ЛНР) Новоегоровки имеют стратегическое значение с точки зрения дальнейшего продолжения наступления российских войск на линии Купянск – Кременная. Вероятно, в случае занятия высот ВС РФ постараются выйти к Оскольскому водохранилищу.

Тем временем, в районе Серебрянского лесничества российские подразделения отбили две атаки украинского спецназа. Кроме того, были пресечены две попытки ротации 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины. Артиллерийским огнем противник был уничтожен.


В районе населенного пункта Торское российские подразделения нанесли огневое поражение из реактивных систем залпового огня скоплению техники и боевиков 21-й механизированной бригады ВСУ.

Как мы видим, ситуация на Купянском и Краснолиманском направлениях становится все более сложной для украинских формирований. Не зря ставленники киевского режима в Харьковской области при поддержке СБУ (Службы безопасности Украины) осуществляют подомовые обходы территории и практически всех мужчин, вплоть до пожилых, мобилизуют в ряды украинских формирований. Вероятно, они хотят задействовать их для сдерживания российского наступления на Купянском направлении.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Buyan
    Buyan Вчера, 18:30
    +6
    Бейте нациков, парни и берегите себя!!! hi
  2. антивирус
    антивирус Вчера, 18:34
    -7
    Я верю, что ухры все сдюжат.
    Черноморекопатели еще не раз удивят мир. Все им по плечу... или по колено?
    1. invisible_man
      invisible_man Вчера, 19:03
      -7
      С обеих сторон (особенно - в штабах) находятся те, кому по колено и очень мешают.
  3. Бережливый
    Бережливый Вчера, 20:19
    -2
    Я согласен что им там фигово,но ведь и нам также не мед!В первую очередь из за отсутствия у нас дальнобойной артиллерии к нашему сожалению.
  4. 30 вис
    30 вис Вчера, 21:26
    -4
    Пока мы слышим и читаем радостные сводки - наши войска отбили восемь атак , отразили пять прорывов , сбили четыре хаймерса и пять дронов ... И такие новости звучат уже три - четыре месяца ... Пока не будет в новостях наши войска атаковали и перешли в наступление по всему фронту . Всё звучит печально . Всуки будут медленно давить и двигать вперёд. Перемалывать наши боевые порядки ... Может звучит не радостно , но зато это правда ..
  5. Fangaro
    Fangaro Вчера, 22:14
    0
    А что то нет в новостях про госпитализацию подразделений ВСУ от легионнеллеза. В Яндексе мелькнуло, но сейчас не найти.
    Малозначимо? Или это обоюдоостро и лучше не знать?