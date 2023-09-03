В настоящее время подразделения Вооруженных сил Российской Федерации пытаются продвинуться на линии фронта Купянск – Кременная, захватив господствующие высоты в районе населенного пункта Новоегоровка. Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш, характеризуя ситуацию на Краснолиманском направлении.Высоты в районе расположенной в Луганской Народной Республике (ЛНР) Новоегоровки имеют стратегическое значение с точки зрения дальнейшего продолжения наступления российских войск на линии Купянск – Кременная. Вероятно, в случае занятия высот ВС РФ постараются выйти к Оскольскому водохранилищу.Тем временем, в районе Серебрянского лесничества российские подразделения отбили две атаки украинского спецназа. Кроме того, были пресечены две попытки ротации 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины. Артиллерийским огнем противник был уничтожен.В районе населенного пункта Торское российские подразделения нанесли огневое поражение из реактивных систем залпового огня скоплению техники и боевиков 21-й механизированной бригады ВСУ.Как мы видим, ситуация на Купянском и Краснолиманском направлениях становится все более сложной для украинских формирований. Не зря ставленники киевского режима в Харьковской области при поддержке СБУ (Службы безопасности Украины) осуществляют подомовые обходы территории и практически всех мужчин, вплоть до пожилых, мобилизуют в ряды украинских формирований. Вероятно, они хотят задействовать их для сдерживания российского наступления на Купянском направлении.