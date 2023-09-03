Украинская армия все еще очень далека от возможности подойти к полуострову и, скорее всего, никогда не сможет достичь этого

Попытки Киева захватить Крым ведут его к большим потерям территорий. Такая стратегия, которой придерживается Зеленский, неизбежно приведет украинскую армию к самым тяжелым последствиям.Такое мнение высказывает в своей статье для американского журнала Responsible Statecraft Анатоль Ливен.В материале, опубликованном в западной прессе, автор упоминает о новом «плане Саркози» - перечне шагов по выходу из украинского кризиса, изложенном бывшим французским президентом в интервью изданию Le Figaro.В нем экс-глава государства заявил, что считает вполне естественным стремление Киева вернуть свои территории, но крайне скептически относится к такой перспективе. Поэтому он предлагает переходить к плану Б, то есть к дипломатическим шагам.Мнение политика разделяет и Ливен.- утверждает автор.Он предрекает перерастание контрнаступления ВСУ в затяжной вооруженный конфликт на истощение, итогом которого станет победа России.Ливен отмечает, что все меньше западных СМИ продолжает верить в успех украинского контрнаступления.В ходе интервью Николя Саркози заявил, что видит лишь два пути остановки конфликта. Первый заключается в его заморозке. Второй – это проведение на новых российских территориях референдумов с участием международных наблюдателей. На них местные жители высказались бы по поводу того, желают ли они быть гражданами РФ. В случае положительного ответа, киев будет обязан смириться с потерей этих территорий и перестать на них претендовать.За такое видение решения проблемы большинство западных средств массовой информации подвергли Саркози самой жесткой критике, обвиняя его в пророссийских взглядах.