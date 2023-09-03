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В западной прессе о новом «плане Саркози»: попытки Киева захватить Крым ведут его к большим потерям территорий

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В западной прессе о новом «плане Саркози»: попытки Киева захватить Крым ведут его к большим потерям территорий

Попытки Киева захватить Крым ведут его к большим потерям территорий. Такая стратегия, которой придерживается Зеленский, неизбежно приведет украинскую армию к самым тяжелым последствиям.


Такое мнение высказывает в своей статье для американского журнала Responsible Statecraft Анатоль Ливен.

В материале, опубликованном в западной прессе, автор упоминает о новом «плане Саркози» - перечне шагов по выходу из украинского кризиса, изложенном бывшим французским президентом в интервью изданию Le Figaro.

В нем экс-глава государства заявил, что считает вполне естественным стремление Киева вернуть свои территории, но крайне скептически относится к такой перспективе. Поэтому он предлагает переходить к плану Б, то есть к дипломатическим шагам.

Мнение политика разделяет и Ливен.

Украинская армия все еще очень далека от возможности подойти к полуострову и, скорее всего, никогда не сможет достичь этого

- утверждает автор.

Он предрекает перерастание контрнаступления ВСУ в затяжной вооруженный конфликт на истощение, итогом которого станет победа России.

Ливен отмечает, что все меньше западных СМИ продолжает верить в успех украинского контрнаступления.

В ходе интервью Николя Саркози заявил, что видит лишь два пути остановки конфликта. Первый заключается в его заморозке. Второй – это проведение на новых российских территориях референдумов с участием международных наблюдателей. На них местные жители высказались бы по поводу того, желают ли они быть гражданами РФ. В случае положительного ответа, киев будет обязан смириться с потерей этих территорий и перестать на них претендовать.

За такое видение решения проблемы большинство западных средств массовой информации подвергли Саркози самой жесткой критике, обвиняя его в пророссийских взглядах.
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/nicolassarkozy/
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17 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 18:42
    +7
    Планы, планы... вот кому интересны планы, которые предлагают разные бывшые?
    1. carpenter
      carpenter Вчера, 18:48
      +6
      Цитата: rocket757
      Планы, планы... вот кому интересны планы, которые предлагают разные бывшые?

      Да кому интересны планы, что предлагают и разные действующие.
      Самый действенный план, который всегда продвигала Россия, еще до начала СВО.
    2. parabyd
      parabyd Вчера, 19:42
      +7
      Вопрос в том, кто стоит за Саркози. Он же не сам по себе мыслитель, а говорящая голова от какой-то группы олигархов.

      То есть можно смело утверждать, что часть европейского олигархата, видимо страдающего без российских ресурсов, уже не просто тихо возмущаются, а сформировали свою позицию и начали её продвигать. Ну а что будет дальше - будем поглядеть, есть ведь и другие
    3. леонидыч
      леонидыч Вчера, 20:55
      +2
      Планы, планы. Советую всем посмотреть последние 10 минут фильма Шахназарова "Белый тигр". Там всё предельно ясно сказано и показано.
    4. Наган
      Наган Сегодня, 02:08
      0
      Цитата: rocket757
      Планы, планы... вот кому интересны планы, которые предлагают разные бывшые?
      Тем, кому охота забить косяк. Если конечно цена предложения разумная.

      - Что мы будем делать теперь, мистер Фикс? Есть ли у вас план, мистер Фикс?
      - Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня есть целый мешок отличнейшего плана! Я обкурю этого Фогга!
  2. Бензорез
    Бензорез Вчера, 18:48
    +7
    Оспиди. Колы вы мой Крым в покое уже оставите.
    Дайте людЯм жить наконец спокойно. И так- не фонтан. Давай ещё усугубим. love
  3. Arzoo
    Arzoo Вчера, 19:41
    +3
    Сегодня в новостях для следующего наступав ВСУ будут вич-инфецированных набирать. Кто дальше? Женщины и старики? На Перекоп 7-классики выйдут. Был же один, который успешно до Волги наступал.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Вчера, 20:07
      +4
      Надо чтобы дальше был Зеленский первый в очереди на Мясокомбинат. Если бы это произошло ещё в первые дни конфликта,то сейчас уже бы все успели про этот конфликт забыть,потому что он бы уже давно закончился и никто бы не утилизировал народ.А вот эти вот размышления что если не Зеленский то кто то другой точно также бы поступал это всё отговорки от лукавого и нежелание брать на себя ответственность.Сколько народа бы уберегли. Зеленский это как тараканище из мультика которого вроде как все боялись,а прилетела птичка синичка и сожрала таракана и всем стало хорошо. Это самый реальный и самый бескровный выход из ситуации.
  4. Опториус
    Опториус Вчера, 19:58
    +4
    Они там в Европе какие блаженненькие что-ли, если их почитать. Их совершенно не смущает тот простой факт, что Украина "хероически освобождает" Крым и Донбасс уже битых девять лет кряду. И все эти девять лет-"вот-вот освободит". "Ещё две-три недели, не больше."™ Гг.
  5. Опториус
    Опториус Вчера, 20:04
    -2
    Уже скоро целое поколение на Донбассе вырастет, не знающее ни одного дня мирного неба. А ослобонители, по-ходу, все так же и дальше продолжат че-то там где-то ослобонять "в ближайшее время".
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 20:21
    +4
    Обратил внимание, что запад предлагает любой план,но ни кто не рассматривает наш план заявленый Путиным в ноябре - декабре 2022.Юлят ,хотя прекрасно знают что все их планы не приемлемы для нас.Думают что у них прокатит с планами.Уже не прокатит,с нашей стороны уже много крови пролито и мы пойдём до конца.У нас пока проходит скрытая мобилизация и подготовка боеспособных и обка танных в боях войск.Учения это одно,а вот когда " мишени" на учениях начинают наваливать в ответку боевыми - это совсем другое.Опыт в время реальных боёв ни чем не заменить и не приобрести во время учений.И кто то на западе начал это понимать из военных и журналистов.Как только мы начнём наступательные действия ,вой на западе увеличится в разы.Радует что у Зеленского и компании пришло понимание - что мирные переговоры с Россией это их капитуляция и других вариантов для них нет.
  7. alekc75
    alekc75 Вчера, 20:42
    +5
    лягушатник ты у себя проведи референдум!!!
    1. Опториус
      Опториус Вчера, 21:38
      -1
      Да какой им к черту референдум? Они в кабале полной после второй мировой. Лягушатники, гансы, макаронники, ипонцы-все в долговых обязательствах перед
      СШП. Кто им деньги ссуживал на восстановление послевоенной разрухи? Про план Маршалла не слыхали, не? Да пусть только попробуют вякнуть что нибудь против воли кредитора-им экономически такое бо-бо сделают, что охренеют от жизни. На них экономическая удавка в виде таких внешних долгов, что тому Габону и не снились. Соединённые Штаты тана-империя ростовщиков. И это работает. А почему не должно? Коллекторы-тому прямое подтверждение. Международные коллекторы ещё хуже частных. Уж поверьте. В их руках финансовые рычаги целых континентов.
  8. Ulan.1812
    Ulan.1812 Вчера, 21:09
    +1
    Конечно факт что на западе есть те кто терпит убытки из-за войны на Украине и политики ЕС и США.
    Есть и политики, которые считают, что пора выбираться из этого тупика. Всё чаще раздаются голоса за переговоры и дипломатическое решение.
    Они прекрасно понимают, что план Зеленского неприемлем и что Россия на него не пойдёт.
    Потому и появляются предложения типа Саркози.
    Но есть проблема-Зеленский, который вопит что ни на какие переговоры не пойдёт, Россия должна капитулировать.
    А значит проблему нужно решать.
    Зеленский должен уйти. Как это второй вопрос.
    Сам подать в отставку, авиакатастрофа, проиграет на выборах, заболеет и тд.
    Путин тоже не будет вести переговоры с Зеленским, значит нужен тот кто не будет вызывать отторжения у Кремля.
  9. larsikkot
    larsikkot Вчера, 23:18
    0
    Я бы перевел его слова так -кормить и воружать украинцев дорого- олигархи экономика несут убытки пора сливать проект украина..
  10. Fangaro
    Fangaro Вчера, 23:31
    +1
    За такое видение решения проблемы большинство западных средств массовой информации подвергли Саркози самой жесткой критике, обвиняя его в пророссийских взглядах.

    За такое предложение Саркози будут заплевывать и с Запада, и из России.
    Хотя в его предложении, которое повторяет предложение Маска годичной (примерно) давности, есть и разумное зерно.
    За следующие слова мне достанется от соотечественников...
    Если предположить, что будет проведён повторный референдум, и результатом окажется повторное желание уже наших сограждан оставаться частью Российской Федерации, значит Президент оказался прав.
    Ну, а если меньше половины проголосуют за то, что бы оставаться частью Российской Федерации, значит мы не смогли принять в свою семью новых родных.
  11. alystan
    alystan Вчера, 23:57
    0
    Ну пустите меня обратно во власть, ну дайте мне разрулить ситуацию с Украиной Африкой...
    Обещаю, что не допущу второй Ливии.
    Блин, когда же его наконец посадят по-настоящему, без всяких электронных браслетов.