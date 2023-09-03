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Спустя три месяца с начала контрнаступления Зеленскому нечего сказать Байдену о результатах

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Спустя три месяца с начала контрнаступления Зеленскому нечего сказать Байдену о результатах

Три месяца «молниеносного», «феерического», «невероятного» (какие там ещё эпитеты использовали адепты секты Зеленского и он сам?) контрнаступления позади. Пора считать «цыплят», ведь пришла осень, до наступления которой упомянутая украинская секта обещала своим кураторам дойти до Крыма и устроить фотосессию на Ялтинской набережной.


Теперь ситуация складывается таким образом, что американские «ястребы», подсчитав украинских «цыплят» по осени, думают, как обернуть происходящее в выгодную для себя обёртку. Для Украины ситуация такова, что без новой, уже фактически тотальной, мобилизации ни о каких новых «контрнаступлениях» и даже о довершении хоть до какого-то логического конца текущего «контрнаступа» речи идти не может.

Поэтому в Киеве обещают забирать на фронт всех, вплоть до ограниченно годных и тех, кто имел законную отсрочку – студентов. Это притом, что уже сейчас, например, под Купянском в плену у российских войск немало украинских солдат в более чем солидном возрасте – за 50.

В США понимают, что если Зеленский окончательно «передавит» с мобилизацией, то вполне можно будет получить тотальное отторжение со стороны народа Украины. Не от того, что «утёк» за рубеж, а именно от того, кто остался, и которому обещали быструю победу над Россией и танковый парад на Тверской.

Аналитические центры США ждут, что попытается продать Байдену Зеленский во время своего визита в Соединённые Штаты. Напомним, что такого рода визит должен состояться во второй половине сентября, когда Зеленский выступит с трибуны ООН, а затем направится в Вашингтон. Байдену от Зеленского была нужна победа по итогам контрнаступления. Но не выходит. Спустя три месяца о результатах сказать нечего. Значит, будут искать «новую формулу». Вероятно, совместно.

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15 комментариев
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  1. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Вчера, 20:02
    +2
    Да будет так и дальше. Пусть Моника Зеленски плачет горькими слезами и ползает с протянутой рукой, а потом мы возьмем инициативу в свои руки и освободим всю Украину от коричневой чумы.
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 20:50
      0
      Цитата: Николай Иванов_5
      а потом мы возьмем инициативу в свои руки и освободим всю Украину от коричневой чумы.

      Так пусть это "потом" будет не очень долгим.
  2. Million
    Million Вчера, 20:59
    0
    Уж если быть честными: 1,5 года СВО ,но властям нечем похвастаться перед населению России.особенно перед южными регионами.
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Вчера, 21:21
      -3
      Может никто у нас в расчет не брал то, что объединенный запад для Украины организует поставки вооружений, обучение военных, отправку наемников, а также обеспечит киевскую хунту финансами.
      1. Million
        Million Вчера, 21:50
        +1
        Начиная такое ответственное дело и не думать головой? А может все так и было задумано?Не совсем же власть у нас тупая?
        1. Николай Иванов_5
          Николай Иванов_5 Вчера, 21:56
          +2
          Скорее всего звёзднополосатые сделали конфликт неизбежностью.
  3. Eroma
    Eroma Вчера, 21:23
    0
    "Спустя три месяца с начала контрнаступления Зеленскому нечего сказать Байдену о результатах"
    Как нечего? В таких случаях есть класический ответ: - ШЕФ, ВСЁ ПРОПАЛО!!! lol
  4. ЦШВС
    ЦШВС Вчера, 21:55
    +2
    А Путин с Байденом хоть раз разговаривал?
  5. Eugene Zaboy
    Eugene Zaboy Вчера, 22:05
    0
    Почему-же нечего сказать. Зеленский вполне может сказать Байдену примерно следующее. Спустя три месяца активных наступательных действий, ВСУ удалось прорвать первую линию обороны российских войск, несмотря на значительные потери в живой силе и технике, из-за отсутствия авиации. ВСУ Украины продолжают развивать свой успех, с целью развития наступления в направлении Токмака, что позволит создать угрозу российским войскам находящимся на правом берегу Днепра. Дайте нам, минимум 150 самолётиков F-16, много танчиков Абрамс, артиллерию, снарядиков и ракетки дальнобойные и Мы возьмём Запорожскую АЭС, до конца года. Если не дадите, то Мы можем потерять армию.
    Вполне может доложить что-то вышеперечисленное. А уж что сделает Байден, для того чтобы получить Запорожскую АЭС, Мы узнаем из новостей. Байдену нужна реклама его успехов.
    1. Bulrumeb
      Bulrumeb Вчера, 23:37
      0
      что позволит создать угрозу российским войскам находящимся на правом берегу Днепра.

      А на правом берегу Днепра есть наши войска? Я что-то пропустил?
      1. Eugene Zaboy
        Eugene Zaboy Сегодня, 01:05
        -1
        Бывает. Ошибся. Надеюсь простите.
  6. Ghost1
    Ghost1 Вчера, 22:31
    -1
    В целом англосаксов устроит и сейчас положение дел когда ни одна из сторон не может достичь своих целей, что выгодно кураторам как продолжительный конфликт.
  7. Igor1915
    Igor1915 Вчера, 23:34
    +1
    Будут новое и новое оружие выпрашивать. Зачем эта тема так у нас обсуждается - типа они криво..... ничего не могут, но ведь и мы стоим на месте, хотя это и заварили . Мне как жителю России до украинских наступлений до одного места, меня интересует как РФ собирается выигрывать ? - как , мне сейчас не понятно
    1. Eugene Zaboy
      Eugene Zaboy Сегодня, 01:11
      -1
      Так же, как и всегда. Главное ведь не быстрая победа, а люди и мир надолго, желательно навсегда. Правда навсегда, как-то никак не получается. По крайней мере пока. Так что победа придёт, когда фашистики, с крестами, закончатся. А они заканчивается, может и не так быстро как хотелось бы, но заканчивается, раз Зеленский назначил министром обороны Украины экстремиста, крымского татарина. Началась СВО на Украине, а закончится с Золотой Ордой, как-то так. Опять война с Крымско-Хазарским ханством, а Мы думали с Украиной. Одна у них проблема. Одни хотят ханство, другие коганат. Один кандидат в коганы, Коломойский, уже арестован.
  8. Cooper
    Cooper Вчера, 23:35
    0
    Посмотрел сейчас "Воскресный вечер" Соловьёва.. Жалкое зрелище. Сплошные стенания и жалобы участников на злостный беспредел Центробанка РФ, невразумительную экономическую политику, на перманентные и нескончаемые, увы, зверства нацистских ВСУ, террористов из СБУ, на разного рода подлости режима зеленского и коварные (пока успешные, кстати) происки мирового экс-гэгэмона. Господа, вы всё это в Кремль адресуйте и требуйте вразумительного ответа!