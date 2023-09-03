"Спустя три месяца с начала контрнаступления Зеленскому нечего сказать Байдену о результатах"

Три месяца «молниеносного», «феерического», «невероятного» (какие там ещё эпитеты использовали адепты секты Зеленского и он сам?) контрнаступления позади. Пора считать «цыплят», ведь пришла осень, до наступления которой упомянутая украинская секта обещала своим кураторам дойти до Крыма и устроить фотосессию на Ялтинской набережной.
Теперь ситуация складывается таким образом, что американские «ястребы», подсчитав украинских «цыплят» по осени, думают, как обернуть происходящее в выгодную для себя обёртку. Для Украины ситуация такова, что без новой, уже фактически тотальной, мобилизации ни о каких новых «контрнаступлениях» и даже о довершении хоть до какого-то логического конца текущего «контрнаступа» речи идти не может.
Поэтому в Киеве обещают забирать на фронт всех, вплоть до ограниченно годных и тех, кто имел законную отсрочку – студентов. Это притом, что уже сейчас, например, под Купянском в плену у российских войск немало украинских солдат в более чем солидном возрасте – за 50.
В США понимают, что если Зеленский окончательно «передавит» с мобилизацией, то вполне можно будет получить тотальное отторжение со стороны народа Украины. Не от того, что «утёк» за рубеж, а именно от того, кто остался, и которому обещали быструю победу над Россией и танковый парад на Тверской.
Аналитические центры США ждут, что попытается продать Байдену Зеленский во время своего визита в Соединённые Штаты. Напомним, что такого рода визит должен состояться во второй половине сентября, когда Зеленский выступит с трибуны ООН, а затем направится в Вашингтон. Байдену от Зеленского была нужна победа по итогам контрнаступления. Но не выходит. Спустя три месяца о результатах сказать нечего. Значит, будут искать «новую формулу». Вероятно, совместно.