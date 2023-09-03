Юридический казус: олигарха Коломойского в Киеве нельзя судить как гражданина Украины, так как власти страны ранее лишили его украинского гражданства

На Украине обнаружился юридический казус в отношении бывшего главы Днепропетровской области Игоря Коломойского. Напомним, что ранее Коломойскому сотрудниками СБУ было вручено так называемое подозрение, после чего он был доставлен в Шевченковский суд Киева, где было озвучено решение о его аресте до 31 октября. Там же Коломойскому было предложено внести залог в размере 509 млн гривен (более 1,3 млрд рублей), от чего олигарх отказался.Юридический казус состоит в том, что Игорь Коломойский на данный момент не является гражданином Украины. Причиной является решение властей Украины лишить бизнесмена и бывшего главу одного из регионов страны украинского гражданства. Соответственно, и судить его как гражданина Украины на Украине нельзя.В такой ситуации перед следственными органами возник вопрос: в каком статусе находится на данный момент Коломойский, какой статус прописывать в возбужденном уголовном деле?В итоге решили, что уголовное дело открыто против Коломойского как против иностранного гражданина – гражданина Кипра и Израиля. Именно паспорта этих двух стран официально закреплены за олигархом, проживающим на Украине.Соответственно адвокаты Игоря Коломойского собираются подключить сотрудников консульств Израиля и Кипра. Официального сообщения от посольств этих стран в Киеве относительно их готовности встретиться с Коломойским в СИЗО на данный момент не публиковалось.Напомним, что Коломойский является подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере и об отмывании средств за рубежом через подконтрольный банк. В СБУ заявили, что такими махинациями он занимался с 2013 года как минимум до 2020 года. В связи с этим интересно, спонсирование олигархом президентской кампании Зеленского являлось частью этой преступной схемы?