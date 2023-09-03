Военное обозрение
Войти Регистрация

Юридический казус: олигарха Коломойского в Киеве нельзя судить как гражданина Украины, так как власти страны ранее лишили его украинского гражданства

67
Юридический казус: олигарха Коломойского в Киеве нельзя судить как гражданина Украины, так как власти страны ранее лишили его украинского гражданства

На Украине обнаружился юридический казус в отношении бывшего главы Днепропетровской области Игоря Коломойского. Напомним, что ранее Коломойскому сотрудниками СБУ было вручено так называемое подозрение, после чего он был доставлен в Шевченковский суд Киева, где было озвучено решение о его аресте до 31 октября. Там же Коломойскому было предложено внести залог в размере 509 млн гривен (более 1,3 млрд рублей), от чего олигарх отказался.


Юридический казус состоит в том, что Игорь Коломойский на данный момент не является гражданином Украины. Причиной является решение властей Украины лишить бизнесмена и бывшего главу одного из регионов страны украинского гражданства. Соответственно, и судить его как гражданина Украины на Украине нельзя.

В такой ситуации перед следственными органами возник вопрос: в каком статусе находится на данный момент Коломойский, какой статус прописывать в возбужденном уголовном деле?

В итоге решили, что уголовное дело открыто против Коломойского как против иностранного гражданина – гражданина Кипра и Израиля. Именно паспорта этих двух стран официально закреплены за олигархом, проживающим на Украине.

Соответственно адвокаты Игоря Коломойского собираются подключить сотрудников консульств Израиля и Кипра. Официального сообщения от посольств этих стран в Киеве относительно их готовности встретиться с Коломойским в СИЗО на данный момент не публиковалось.

Напомним, что Коломойский является подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере и об отмывании средств за рубежом через подконтрольный банк. В СБУ заявили, что такими махинациями он занимался с 2013 года как минимум до 2020 года. В связи с этим интересно, спонсирование олигархом президентской кампании Зеленского являлось частью этой преступной схемы?
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
67 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. Normann
    Normann Вчера, 20:23
    +5
    Интересно с кем он не поделился, или кому стал неугоден.
    1. gmss
      gmss Вчера, 20:30
      +9
      вроде писали уже, что самоходный дед со своим семейством на него зуб точат.
      ну и зельц действует, что бы задобрить старика. от каломайского все что мог - получил, а байден - более золотая курочка wassat
      1. Mitos
        Mitos Вчера, 20:38
        +2
        А кого там в самой "демократической" стране остановит отсутствие гражданства. Был свой стал не свой, для хозяина там все ресурс.
        1. Татьяна
          Татьяна Вчера, 21:36
          +3
          Юридический казус: олигарха Коломойского в Киеве нельзя судить как гражданина Украины, так как власти страны ранее лишили его украинского гражданства

          Представляю, как ржал над офисом Зеленского и Байденом Коломойский, который умеет просчитывать БЕЗОПАСНОСТЬ своих финансовых и рейдерских операций на два шага вперёд!
          У Бени Коломойского гражданство Израиля... Семья его давно живёт в Швейцарии.

          Ученик Зеленский не смог переплюнуть в циничности и откровенном рейдерском грабеже своего учителя Беню Коломойского! У Коломойского бандитская интуиция за версту опасность чует.
      2. Алексей Красногорский
        Алексей Красногорский Вчера, 21:39
        0
        Надеюсь, его выдадут самоходному деду, и будет ему демократический электрический стул!
      3. Fangaro
        Fangaro Вчера, 21:53
        +1
        Зельц.
        )))
        Впервые такую трансформацию увидел. Спасибо за неполиткорректный, но юмор!
        1. Николай Иванов_5
          Николай Иванов_5 Вчера, 22:12
          +2
          киевская мерзость пожирает своих родителей
    2. Ясная
      Ясная Вчера, 21:03
      +7
      Цитата: Normann
      Интересно с кем он не поделился, или кому стал неугоден.

      Администрация Зеленского пытается повысить свой антикоррупционный авторитет на фоне проведения СВО.
      А, самое главное, это начало выборной компании на Украине.
      Война переходит на второе место.
    3. RealPilot
      RealPilot Вчера, 23:47
      +2
      Признать решение о лишении гражданства незаконным.
      Ибо, сущностно, оно таковым и является по общеюридическим критериям.
      Лишение гражданства человека, формально платившего налоги и исполнявшего основные обязанности перед государством, является нарушением естественных прав и свобод личности. Особенно если решение политически мотивировано или осуществлено чиновниками из личной неприязни... hi
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 00:37
        +1
        Цитата: RealPilot
        Лишение гражданства человека, формально платившего налоги и исполнявшего основные обязанности перед государством, является нарушением естественных прав и свобод личности.

        Законодательство Украины де-юре запрещает обладание дополнительно каким либо иным гражданством. Поэтому формально, это является легитимной юридической причиной для лишения украинского.
  3. Бережливый
    Бережливый Вчера, 20:25
    +15
    А у нас что иначе?Достаточно напомнить про рому абромойшу у которого нет Российского гражданства а он был в России губернатором,и миллиарды долларов в нашей стране "заработал "!Я уж не говорю про такое "совпадение "что наши военные ушли из Херсона который "навеки с Россией:"а абрамойше запад вдруг его бабло в сумме 9 миллиардов долларов разморозил...
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 21:12
      +13
      Цитата: Бережливый
      А у нас что иначе?Достаточно напомнить про рому абромойшу у которого нет Российского гражданства

      Абрамович является гражданином трех стран: Португалия, Россия, Израиль.
      Совсем недавно он получил ещё гражданство - Португальское.
      Получил он гражданство Португалии и Израиля благодаря своему происхождению и корням.
      Этот прохиндей нашел в себе сефардские корни аж с 14 и 15 веков. Это при том, что в России проживают только ашкеназы.
      Еще известно, что Абрамович в тесной связке с российскими хасидами, в целом, вместе со Львом Леваевым главным спонсором хасидского Хабада. А хасиды с сефардами, как известно, не совместимы. Но всё это ему не помешало стать сефардом.
      Большие деньги могут помочь и не с такими проблемами.
      1. Krasnodar
        Krasnodar Вчера, 22:23
        +3
        Цитата: Ясная
        гражданство Португалии и Израиля благодаря своему происхождению и корням.

        Вроде за инвестиции
        1. Николай Иванов_5
          Николай Иванов_5 Вчера, 22:42
          0
          Инвестиции - размещение капитала с целью получения прибыли. За такое ему никто не дал бы подтверждений его происхождения от сефардских корней, а за подкуп возможно, но это уже явная коррупция.
    2. spirit
      spirit Вчера, 21:48
      +4
      рому абромойшу

      Вы забыли про второго "дружбана" многоходовочника с рыжей шевелюрой ,сейчас где то проживающий на земле обетованной hi
    3. Fangaro
      Fangaro Вчера, 22:00
      0
      Абрамович чаще на слуху лишь потому, что слишком публичен и раньше и сейчас.
      А так то, сильно он хуже для России, чем остальные, добившиеся состояния, влияния и вхожести в "Палаты царские"?
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Вчера, 20:26
    +3
    В связи с этим интересно, спонсирование олигархом президентской кампании Зеленского являлось частью этой преступной схемы?

    И это самый существенный момент. hi
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 20:27
    +3
    До суда Коломойский может не дожить,повесится на чём угодно.И напишет записку ,что он сделал это сам в здравом уме.
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 20:54
      +2
      Цитата: tralflot1832
      До суда Коломойский может не дожить,повесится на чём угодно

      Ой! "Сумлеваюсь я, сумлеваюсь". В любом случае он уже "жертва режЫму", а потому ему будут всяческие скидки, особенно, если до него наши доберутся. И будет песня "обманул меня Зеля! А я ж его в президенты протолкнул!"
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 21:23
        +1
        Егоза.Честно говоря у Коломойского мало шансов умереть,просто поставят на " счётчик" за каждый день жизни.Почему то банкиры долго не живут в тюрмах- довольно часто вешаются.
        1. Репеллент
          Репеллент Вчера, 22:06
          +2
          Цитата: tralflot1832
          Почему то банкиры долго не живут в тюрмах- довольно часто вешаются

          Цитата: Навеяло
          Если птице отрезать руки,
          Если ноги отрезать тоже -
          Эта птица сдохнет со скуки,
          Потому что сидеть не сможет
        2. Alex777
          Alex777 Вчера, 22:10
          +2
          Цитата: tralflot1832
          Честно говоря у Коломойского мало шансов умереть

          Таки мы все умрем. Рано или поздно. Но у "жидобандеры" есть нюансы. wink
          Коломойский собрал компромат на Байдена и передал республиканцам.
          За это демократы могут и порешить. Когда им надо, они не церемонятся.
          Но дело в том, что республиканцам он нужен живым. Запасаем попкорн. bully
      2. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 21:35
        +1
        Цитата: Егоза
        И будет песня "обманул меня Зеля! А я ж его в президенты протолкнул!"

        Колыма еврей, прохиндей каких поискать надо, а еврей клоун провел его как поца. Ведь Колыма знал девиз - "своим верить нельзя".
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 21:40
      +1
      Цитата: tralflot1832
      До суда Коломойский может не дожить,повесится на чём угодно.И напишет записку ,что он сделал это сам в здравом уме.

      Нее, он ещё Трампу пригодится ежели тот изберётся, так что косвенно он под защитой.
      Правда это и допугроза.
    3. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 00:12
      0
      Цитата: tralflot1832
      И напишет записку ,что он сделал это сам в здравом уме.

      Причем посмертную. laughing
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 20:32
    +2
    А я и забыл,что он лишен гражданства Украины. Это интересно... Процесс обещает быть очень интересным.))))
  7. avianic
    avianic Вчера, 20:35
    +6
    Да уж надуть еврея надо постараться wink
    1. bessonov932
      bessonov932 Вчера, 20:40
      +4
      Против лома нет приёма! Если нет другого лома...
    2. A2AD
      A2AD Вчера, 22:01
      +3
      А я б на месте прокурора поднапрегся. Когда один еврей судиться с другим, вероятность чтои в итоге срок получит тупой хохлопрокурор далеко не иллюзорна. laughing
  8. Dart2027
    Dart2027 Вчера, 20:49
    +4
    Соответственно адвокаты Игоря Коломойского собираются подключить сотрудников консульств Израиля и Кипра.
    А в посольстве Израиля будут чесать затылки, пытаясь понять что им делать в такой ситуации.
    1. pudelartemon
      pudelartemon Вчера, 20:56
      +7
      Тут бы и припомнить его футболочку в 2014 с надписью "жидо-бандеровец" да и израильского лишить
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 00:16
        0
        Цитата: pudelartemon
        Тут бы и припомнить его футболочку в 2014 с надписью "жидо-бандеровец" да и израильского лишить

        Увы, закон подобного не предусматривает.
    2. dedusik
      dedusik Вчера, 21:00
      +2
      По-моему, украинцы надеются его на оружие поменять bully . ИМХО
    3. Ясная
      Ясная Вчера, 21:18
      +8
      Цитата: Dart2027
      Соответственно адвокаты Игоря Коломойского собираются подключить сотрудников консульств Израиля и Кипра.
      А в посольстве Израиля будут чесать затылки, пытаясь понять что им делать в такой ситуации.

      Украина многи страны заставит чесать затылки, т.к. они сами себя загнали в ловушку позволяя Украине вытворять что угодно, при этом одобрительно кивая.
    4. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 00:15
      0
      Цитата: Dart2027
      А в посольстве Израиля будут чесать затылки, пытаясь понять что им делать в такой ситуации.

      Не будут, скорее запасутся попкорном, он свою судьбу решил, назвавшись бандеровцем.
  9. seamen2
    seamen2 Вчера, 20:49
    +9
    — Доктор, я буду жить?
    — А шо, без этого никак?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 21:44
      0
      Цитата: seamen2
      — Доктор, я буду жить?
      — А шо, без этого никак?

      +1 good good
  10. sifgame
    sifgame Вчера, 20:55
    +3
    Какой может быть юридический казус в стране, где не действуют законы этой страны
  11. pudelartemon
    pudelartemon Вчера, 20:55
    +6
    А нам,собственно, какое дело до этого? Ни холодно,ни жарко.
    1. Ясная
      Ясная Вчера, 21:18
      +4
      Цитата: pudelartemon
      А нам,собственно, какое дело до этого? Ни холодно,ни жарко.

      Ради хохмы.
  12. LeutnantTom
    LeutnantTom Вчера, 21:02
    +4
    Не имеет значения,
    Коломойский поддерживал Селенского финансово, а сам Селенский пришел к власти через коррупцию.
    Более того, еще в 2014 году Коломойский финансировал правоэкстремистские «эскадроны смерти». Это также доказывает, что Селенский и его нацистские приспешники являются правыми экстремистами.
  13. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Вчера, 21:17
    +3
    Думаю, это сделано для его экстрадиции по запросу США, где против него возбуждены уголовные дела
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 21:49
      0
      Цитата: ЦитатаЛаврова
      Думаю, это сделано для его экстрадиции по запросу США, где против него возбуждены уголовные дела

      Не исключено, что Байден с удовольствием бы его упаковал или хотя бы заткнул ему пасть до выборов в полосатии.
  14. Братец Лис_2
    Братец Лис_2 Вчера, 21:20
    +6
    если иностранец совершает преступление то его судят,при чем тут гражданство?
    1. hhurik
      hhurik Вчера, 23:14
      +1
      Совершенно ни при чем - гражданин он, подданный или, прости господи, апатрид. По территории России этих лиц с неясным гражданство в 90-е бродило немеряно, что совершенно не мешало их опускать на шконку. Там технические трудности - переводчик нужен, ну ежели с какого-нибудь племени людоедского понаехал, это да - трудно найти иногда. А со стороны консульской службы иностранной, ну если признают своим - по протоколу могут встретиться, поинтересоваться, как оно, тепло и светло в камере? Все остальное - в обычном порядке.
      А вот что гражданства украинского приобретенного по праву территории и крови могут лишать - любопытно.
    2. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 00:21
      0
      Цитата: Братец Лис_2
      если иностранец совершает преступление то его судят,при чем тут гражданство?

      Не все так просто, его обвиняют в финансовых махинациях на территории другой страны, то есть вне юридического поля Украины. И если гражданину еще можно что-то предъявить, то иностранцу - уже проблема.
      Это как судить в Москве гражданина Австралии за его преступление на территории Канады. Это нонсенс.
  15. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Вчера, 21:27
    0
    Совсем как в еврейской сказке, помните как голем решил ( возможно была программа или сбой) всё крушить, а возможно и дать создателю глиняный хук ( отметелить так сказать) - но в этом хитрый еврей не признался или утаил после больнички.
  16. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 21:59
    +1
    А Зелёный разве не ставленник Коломойсеого или кукла думает обойтись без кукловода?
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Вчера, 22:50
      +1
      киевская мерзость пожирает своих родителей
    2. gyn
      gyn Сегодня, 01:39
      0
      у этой куклы давно уже другой кукловод
  17. beibenderbei
    beibenderbei Вчера, 22:08
    +2
    Вот всё-таки мерзкий Зеля !!! Беню надо было отпускать как Гарант Чубайса !!; Мужик всю страну кинул и свалил !;;
  18. Fangaro
    Fangaro Вчера, 22:09
    -1
    Зеленский : Коломойский.
    Весь мир с интересом следит за тем, что происходит... Поле битвы ограничено доступным простанствои и правилами турнира, если стороны будут их придерживаться.
    Но не исключены и неожиданности...
    Кто то может начать подсказывать одной из сторон, как выиграть (лошадью ходи, лошадью). И тогда товарищеский матч может превратиться в ристалище...
    Следим за развитием событий и надеемся на ничью.
    Что бы оба игрока остались у разбитого корыта.
  19. RoninO
    RoninO Вчера, 22:28
    +3
    С каких пор отсутствие гражданства делает человека неподсудным ?
  20. Комментарий был удален.
  21. Decimalegio
    Decimalegio Вчера, 22:34
    +4
    Я не понимаю смысла новости? тот факт, что человек не имеет гражданства, не гарантирует безнаказанности. Сколько иностранцев сидит в тюрьме в Италии. Я знаю, что в России то же самое. Каждый судебный процесс начинается с серии юридических стычек между сторонами.
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 00:24
      0
      Цитата: Decimalegio
      Сколько иностранцев сидит в тюрьме в Италии.

      И сколько из них за преступления, совершенные например в Индии?
  22. Eugene Zaboy
    Eugene Zaboy Вчера, 22:40
    -1
    Мёртвый Коломойский - дискредитация режима Зеленского. Он им нужен только живым. Другой вопрос, как далеко они зайдут в показательной борьбе с коррупцией. Коломойский ведь не только коррупционер, но и флаг украинских нацистов, на которых держится и режим Зеленского. Если нацисты, перемолоты, на фронтах, то Зеленский может пойти на обострение, но патриоты, всё равно не простят ему Коломойского. Коломойский- лебединая песня Зеленского. Коломойский потратил свою жизнь на строительство тюрьмы для себя, фактически превратив Украину в свою тюрьму. Вот тебе и тёмный гений - профессор Мориарти. Недальновидно.
  23. komandir8
    komandir8 Вчера, 22:44
    +1
    Коломойский - жидобандера, как зеркало нацистского территориального образования под названием украина...
  24. larsikkot
    larsikkot Вчера, 23:05
    0
    ставлю банку пива против 2х бутылок водки что каломойского помытарят скока то и выпустят-с таким баблом и такими связями он быстро в израиле окажется ..
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 00:29
      0
      Цитата: larsikkot
      с таким баблом и такими связями он быстро в израиле окажется..

      Скорее на Кипре. Израиль не самое безопасное место для подобных персонажей, а точнее для их капитала. Вход шекель - выход пять.
      Гайдамак не даст соврать, он в своем "израильском вояже" потерял 800млн зеленых в пользу бюджета страны. Ему просто заморозили активы до "разъяснения легитимности и законности их происхождения" и он три года пытался выгрызть хотя бы часть обратно.
      Только пятки в сторону Британии потом сверкали.
  25. LeutnantTom
    LeutnantTom Вчера, 23:11
    0
    Следующий laughing
    Диктатор Зеленский уволил министра обороны Резникова

    RAND Rapers постепенно приходят в себя!
    1. TwilightElf
      TwilightElf Сегодня, 01:22
      0
      один наворовался теперь и другому надо дать возможность
  26. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Вчера, 23:20
    0
    Юридический казус - это хороший в целом ариант для названия для 404ой
  27. Azzzwer
    Azzzwer Вчера, 23:42
    0
    Судить как гражданани нельзя, а как не гражданина, можно
  28. Codett
    Codett Сегодня, 01:17
    0
    Было бы хорошо если бы у нас хотя бы рыжиго осудили, вместе того чтобы отпустить, как и остальных олигархов в известном направлении, но видимо ворон ворону глаз не выклюет..
    Эх
  29. TwilightElf
    TwilightElf Сегодня, 01:21
    0
    да ладно) расскажите это американцам, которые могут судить любого не имеющего даже гражданства США)) и достаточно даже не факта совершения преступления на территории США))
  30. gyn
    gyn Сегодня, 01:37
    0
    а причем здесь гражданин - не гражданин? есть закон, исполнение для всех обязательно, нарушил - отвечай независимо от гражданства
  31. Krilion
    Krilion Сегодня, 02:43
    0
    отменят указ о лишении украинского гражданства и всех делов... тоже мне, проблему нашли....