«Иметь господство в воздухе – значит победить»: генерал Джулио Дуэ и его теория воздушной войны

Понятие «господство в воздухе» возникло еще в годы Первой мировой войны, на заре развития авиации. Тогда же появились и первые теории воздушной войны – концепции, отводившей ВВС главенствующую роль в военных действиях и признававшей за ними способность самостоятельно достигать стратегических целей в войне. Основоположником теории воздушной войны стратегической авиацией является итальянский генерал Джулио Дуэ.
Джулио Дуэ был родоначальником разработки методов использования стратегической авиации и, в частности, теории «стратегических бомбардировок», т. е. нанесения массированных бомбовых ударов по стратегическим целям, находящимся в глубоком тылу противника. Как отмечают исследователи, итальянский генерал одним из первых среди военных теоретиков межвоенного периода проанализировал характер прошедшей мировой войны, выяснил причины возникновения кризиса позиционности и выдвинул свою версию ведения будущей войны [3].
Дж. Дуэ полагал, что, завоевав господство в воздухе, авиация способна ударами по государственным и экономическим центрам тыла противника решить исход войны. При этом отношение к концепции итальянского генерала относительно ведения воздушной войны в научных кругах сложилось неоднозначное – у него есть как известные последователи, как, например, генерал армии США Уильям Митчелл, который считается отцом американских ВВС, так и критики (в свое время эта концепция резко критиковалась и отрицалась советской наукой).
Стоит отметить и достаточно скудные источники на русском языке, в которых бы давался анализ доктрины Дуэ – сюда следует отнести книгу Игоря Дроговоза «Воздушный блицкриг: Доктрина Дуэ в XXI веке или был ли прав итальянский генерал?» и ряд небольших статей, где данный вопрос затрагивается, как прямо (как в статье историка А. А. Черниловского «Прогнозирование будущей войны в 1920-х годах итальянским генералом Джулио Дуэ»), так и косвенно.
О генерале Джулио Дуэ и его доктрине воздушной войны и порассуждаем в данном материале.
«Опальный генерал»: военная карьера Джулио Дуэ
О жизненном пути и военной карьере итальянского генерала известно довольно немного – как уже было сказано выше, это связано в первую очередь со скудностью источников на русском языке.
С зарубежными источниками ситуация обстоит куда лучше. Например, в 2017 году на итальянском языке вышла книга Fra guerra, aviazione e politica. Giulio Douhet, 1914–1916 («Между войной, авиацией и политикой. Джулио Дуэ, 1914–1916 гг.»), в которой на основе обширной документации анализируются труды и мысли Джулио Дуэ в годы Великой войны в контексте взаимоотношений между военной и политической элитой. К сожалению, русский читатель не имеет возможности с ней ознакомиться.
Известно, что генерал Джулио Дуэ родился в итальянском городе Казерта 30 мая 1869 года в семье потомственных военных. Окончил артиллерийско-инженерное училище в Турине и Академию генштаба, получив чин артиллерийского офицера, служил в артиллерийских частях итальянской армии.
Во время итало-турецкой войны 1911–1912 гг. Дуэ был назначен командиром воздухоплавательного батальона, первого авиационного подразделения Италии. Италия стала первой страной, применившей самолеты в боевых действиях во время ливийской войны над Триполи. Основываясь на этом опыте, Дж. Дуэ выпустил в свет в 1913 году свое первое руководство «Правила обращения с военными самолетами».
Именно благодаря поддержке командира батальона авиаторов Джованни Дуэ появились бомбардировщики Caproni Ca.1 – Ca.3 (Ca.30 – Ca.36) – он позволил своему другу авиаконструктору Джованни Капрони, построить трехмоторный бомбардировщик мощностью 300 л. с., не получив на это разрешения вышестоящего руководства. Прототип совершил первый полет в октябре 1914 года [7].
Учитывая то, что аппарат был испытан без ведома министерства, Дуэ был освобожден от должности и переведен в миланскую пехотную дивизию. К новинке сначала отнеслись более чем прохладно – инспектор аэронавтики генерал Маурицио Морис отверг проект, назвав его «технически ошибочным и бесполезным в военном отношении».
Однако, когда Италия вступила в войну против Австро-Венгрии в мае 1915 года, трехмоторный самолет конструкции Caproni стал наиболее востребованным военным самолетом в арсенале итальянцев и был признан одним из лучших бомбардировщиков в мире.
В месяцы, предшествовавшие вступлению Италии в Великую войну (Первую мировую войну), с 7 августа 1914 по 26 марта 1915 года, Дуэ публиковал военные материалы в нескольких изданиях – например, на страницах туринской газеты La Gazzetta del Popolo (газета националистической и либеральной направленности под редакцией Дельфино Орси, в то время одна из самых продаваемых газет в Италии), под псевдонимом Spectator было опубликовано 156 его статей, в которых комментировались боевые действия, в том числе и в критическом ключе [4].
После начала войны возмущенный неподготовленностью армии и некомпетентностью командования Дж. Дуэ вступил в переписку со своим руководством и правительственными чиновниками, критикуя ведение войны и выступая за решения с использованием авиации. Придя к мнению, что наземное наступление невозможно выиграть, он предложил стратегический план бомбардировки Австро-Венгрии силами 500 бомбардировщиков, уверяя, что такой концентрации самолетов будет достаточно, чтобы нанести такие разрушения экономике австрийцев, и парализовать работу тыла и моральный дух, что Австро-Венгрия согласится на капитуляцию [5].
План Дуэ руководству показался слишком радикальным, фантастическим и был отвергнут. Однако публичная критика военного командования, а также мрачные прогнозы, в которых Дуэ предрекал катастрофу для итальянских вооруженных сил не осталась незамеченными – последней каплей в чаше терпения военного руководства стал меморандум кабинету министров, в котором генерал критиковал итальянских военачальников – он был арестован, приговорен военным трибуналом к заключению на один год и отставке.
Однако даже в течение года заключения в крепости он продолжал составлять записки и писать различные сочинения на военные темы – по вопросам авиации, а также тактики и стратегии [4].
Дж. Дуэ был оправдан после катастрофы итальянской армии в битве при Капоретто, которая, по мнению историков, стала худшей катастрофой в истории итальянских вооруженных сил. Специально созданная комиссия, задачей которой было расследование причин поражения итальянской армии, нашла обоснованной критику Дуэ, он был восстановлен в звании и возглавил вновь созданное Центральное бюро воздухоплавания.
В конце 1918 года он вернулся к активной публицистической деятельности, напечатав в одной из столичных ежедневных газет Il Popolo Romano хронологию основных военно-политических событий Великой войны на различных фронтах, предваряемую некоторыми его «краткими заметками» – в них он подчеркивал индустриальный и народный характер только что завершившегося мирового конфликта [4].
Вся интеллектуальная энергия Дж. Дуэ, вся его журналистская деятельность в этот период была направлена на пропаганду идей авиации, которые он отстаивал в годы войны, и на признание решающего значения господства в воздухе. В 1921 году он опубликовал книгу, которая принесла ему мировую известность – «Господство в воздухе» (Il Dominio dell’Aria), которая стала кульминацией его трудов, написанных во время службы в армии, где осмыслялись уроки, которые, по мнению генерала, необходимо было извлечь из Первой мировой войны.
За исключением нескольких месяцев, проведенных в качестве главы авиации в правительстве Бенито Муссолини в 1922 году, Джулио Дуэ большую часть оставшейся жизни занимается научной работой, теоретизируя о воздушной войне. В 1920-е годы генерал вел активную общественную и писательскую деятельность, добившись определенной известности и славы даже за пределами Италии, но, вероятно, похвалы не оправдали его ожиданий [4].
Как отмечает итальянский историк Джорджо Роша:
«Вражда, которую вызывали его нетерпимый характер и пророческий гений, сыграла против него. Поэтому он всегда жил на задворках официальной жизни, то признаваемый, то отодвигаемый на второй план [6]».
Французский полковник Арсен Мари Поль Вотье в свою очередь так характеризовал генерала:
«Дуэ – выдающаяся личность, сильный характер. Он, безусловно, искренен. Он неспособен не примкнуть немедленно к тому, что он признал истинным. Он также неспособен отказаться от борьбы за то, в истинность чего он верит. Он обладает в высшей степени боевым темпераментом бойца. Страстно любя свою родину, именно для обороны ее он требует, чтобы перевернули существующую организацию. Он преследует свою цель, не считаясь с неприятностями, которые могут вытечь из этого лично для него».
Джулио Дуэ скончался от сердечного приступа в Риме в 1930 году.
Его «Господство в воздухе», первоначально опубликованное военным министерством Италии, имеет несколько изданий и переводов. Наиболее читаемым является второе издание Дуэ, опубликованное в 1927 году. В 1932 году, уже после смерти генерала, вышло третье издание с предисловием Итало Бальбо, который являлся сторонником Дуэ.
Многие идеи Дуэ были приняты крупными державами, участвовавшими во Второй мировой войне.
Что же собой представляет собой воздушная доктрина итальянского генерала?
«Господство в воздухе» – основные тезисы
Джулио Дуэ считал, что современная война между крупными сухопутными армиями устарела, более того, он полагал, что современная война благоприятствует обороне. Такие выводы он сделал, исходя из опыта Первой мировой войны.
Центральное место в теории Дуэ занимает тезис о том, что только контроль над воздушным пространством может привести к победе в войне, независимо от того, какие армии находятся на суше или на море. Генерал полагал, что без завоевания господства в воздухе успешное проведение современной войны невозможно, и что это господство достижимо только силами самого воздушного флота, который широкими наступательными действиями должен в короткий срок подавать сопротивляемость неприятельской страны.
Вот как определяет понятие «господство в воздухе» Дж. Дуэ:
«Завоевать господство в воздухе – это значит достигнуть возможности вести против неприятеля наступательные действия именно такого масштаба, превосходящие все иные, какие только может вообразить ум человеческий; это значит быть в состоянии отрезать неприятельскую сухопутную армию и морской флот от их баз, лишая их возможности не только сражаться, но и жить; это значит защитить верным и безусловным способом свою территорию и свои моря от подобных нападений; сохранять в боеспособном состоянии свою армию и свой флот, позволить своей стране жить и работать в полнейшем спокойствии; одним словом, это значит – победить» [1].
Далее он отмечает, что для достижения возможности воспрепятствовать неприятелю летать, необходимо лишить неприятеля всех воздушных средств, а это может быть достигнуто лишь уничтожением этих средств либо в воздухе, либо в их базах, либо на заводах, где они изготовляются, – одним словом, повсюду, где возможно их пребывание или производство [1].
Отсюда Дуэ приходит к выводу, что для подавления и уничтожения воздушного противника нужны прежде всего мощная бомбардировочная авиация дальнего действия и самолеты воздушного боя, которые могли бы успешно поражать в воздухе неприятельскую авиацию, уцелевшую от воздушных бомбардировок и пытающуюся воспрепятствовать вторжениям бомбардировщиков. Эти силы Дуэ предлагает свести в воздушную армию, действующую в массе и независимо от операций на сухопутном и морском театре, но в общем плане войны [1].
Поскольку бомбардировщики при выполнении своих задач все же могут встретить ожесточенное противодействие противника в воздухе, в составе воздушной армии следует также иметь специальные «части воздушного боя», основная задача которых будет состоять в прокладывании дороги бомбардировщикам и отбрасывании противодействующих воздушных сил противника [2].
Учитывая высокий ударный потенциал авиации, Дуэ лучшим способом обороны считал наступление, поскольку «для зашиты от воздушного нападения требуется больше сил, нежели для самого нападения» [2].
Разгром и уничтожение военно-воздушных сил противника в будущей войне генерал представлял как короткий акт, сводящийся к одному или нескольким массированным воздушным ударам и дающий возможность тотчас же всеми имеющимися силами перейти к выполнению других важных задач: на сокрушение противника в целом, на поражение его жизненных центров, вовсе или почти не возвращаясь к борьбе с воздушными силами [2].
Дуэ невысоко оценивал средства противовоздушной обороны – совершенствование систем ПВО он считал напрасной тратой времени и средств. Воздушная армия, по его мнению, должна сорвать мобилизацию, разрушать железнодорожные узлы, склады, парализовать морскую торговлю и морской флот противника, разгромить производственные центры. Войска противника занимали в списке приоритетных целей последнюю очередь.
Дуэ абсолютизировал оперативно независимые действия авиации в воздухе от действий вооруженных сил на земле. По данной теории при достижении господства в воздухе следовало нанесение массовых бомбовых ударов по стратегическим целям. Данное положение определило участие в будущей войне не массовых армий, а достижение эффекта за счет применения техники. По мнению итальянского генерала, остальные рода войск следовало сократить, а их непосредственное использование координировать для обеспечения действий авиации [3].
По мнению Дуэ, страна, потерявшая господство в воздухе, увидит себя подвергающейся воздушным нападениям без возможности реагировать на них с какой-нибудь степенью эффективности; эти повторные, непрекращающиеся нападения, поражающие страну в наиболее сложные и чувствительные части, несмотря на действия ее сухопутных и морских сил, должны неизбежно привести к убеждению, что все бесполезно и всякая надежда погибла. А это убеждение и означает поражение [1].
То, что военная доктрина Дуэ предусматривает разрушительные удары по городам, с неминуемыми жертвами среди населения, с моральной точки зрения не выдерживает критики и может показаться возмутительным. Однако следует учитывать, что Дуэ, являясь участником Первой мировой войны, видел, как воюющие стороны бомбили города друг друга, убивая в большом количестве мирное население.
Профессиональным военным было ясно, что в современном мире, где все военные объекты, в том числе промышленные предприятия, находятся в крупных городах, невозможно избежать жертв среди мирного населения [5]. Опыт мировых войн показывает, что вопросы морали не имеют никакого отношения к военному планированию.
Дуэ был свидетелем того, как в окопах на фронтах убивали миллионы призванных на войну мужчин, в тысячи раз больше, чем количество погибших от бомбежек мирных граждан. И рассуждая так же, как и многие военные, он искал выход из стратегического тупика окопной войны, чтобы подобное не повторилось [5]. Генерал искал способ, как быстро выиграть войну, и разработанная им военная доктрина казалась как раз таким способом.
Оценки теории Джулио Дуэ и ее применение на практике
После того, как генерал Дуэ окончательно сформулировал и опубликовал в печати основные принципы своей доктрины, у него сразу же появилось множество сторонников и не меньшее число противников. Как отмечает историк военной техники Игорь Дроговоз, появился даже специальный термин – дуэсизм, а приверженцев итальянского теоретика стали именовать дуэсистами [2].
Среди наиболее известных последователей идей Джулио Дуэ был американский генерал Уильям Митчелл, который является отцом-основателем военно-воздушных сил США. Как и Дуэ, он принадлежал к первому поколению летчиков и видел будущее за бомбардировочной авиацией. Митчелл высказывал идеи о том, что флот и линкор – это архаизм прошлых дней, что именно авиация будет приносить победы в будущих войнах. В 1925 году генерал ушел в отставку, но имел много последователей, которые стали разрабатывать его идеи на практике и пытались добиться для авиации развития [5].
Довольно оживленная дискуссия вокруг доктрины Дуэ развернулась в 30-е годы и в Советском Союзе. Военное издательство Народного комиссариата обороны СССР в 1935 году выпустило в свет переведенный с итальянского языка сборник избранных трудов Джулио Дуэ «Господство в воздухе». В том же году была переведена на русский язык и издана книга французского полковника Вотье «Военная доктрина Дуэ», являвшегося ярым последователем и пропагандистом идей итальянского генерала [2].
Как отмечает Игорь Дроговоз, общая оценка его теории в СССР была отрицательной, поскольку в основе критики доктрины Дуэ советскими военными теоретиками и практиками лежал классовый подход. Идеологическая ангажированность мешала адекватной оценке, поэтому «доктрина Дуэ» получила в СССР разные ярлыки: буржуазная, авантюристическая и даже фашистская [2].
Нельзя сказать, что вся критика была необоснованной – у военной теории Дуэ, безусловно, были слабые стороны. Например, комкор Хрипин в предисловии к советскому изданию «Господства в воздухе» обоснованно критиковал отрицание Дуэ роли зенитной артиллерии, отмечая, что средства ПВО не смогут совершенно прекратить воздушные нападения, но они их сильно стеснят, вынудят противника действовать в худших условиях, будут наносить ему крупные потери. Также Хрипин считал, что войну нельзя выиграть только воздушными ударами [8].
Тем не менее он признал безусловно верной мысль Дуэ о том, что армия и флот не могут компенсировать слабость авиации и даже просто выжить при господстве противника в воздухе, поскольку действия наземных сил и морского флота в условиях воздушного превосходства воздушного противника будут очень трудными [8].
Еще одним критиком Дж. Дуэ был комбриг Александр Лапчинский, который также считал, что одними бомбежками нельзя выиграть войну и критиковал идею Дуэ о невозможности эффективной противовоздушной обороны. При этом сам Лапчинский делал неадекватные прогнозы действия авиации в начальный период будущей войны, отмечая, что «массовые армии собираются не сразу, и классическим периодом для самостоятельных действий авиации справедливо считается начальный период войны».
Кроме того, советский военный теоретик также сделал нелепый прогноз, что вся полевая артиллерия калибром до 150 мм будет использоваться как зенитная [8].
Несмотря на противоречивые оценки теории Дуэ, следует признать очевидный факт, что многие аспекты его теории были приняты на вооружение всеми военными державами, имеющими в своем распоряжении ВВС.
Теорию итальянского генерала использовали союзники, начав неограниченную бомбовую войну против Германии – по мере численного роста бомбардировочной авиации командование Великобритании и США приняло решение перенести центр тяжести воздушных ударов по территории Третьего рейха с железнодорожных узлов на систематическое разрушение промышленных объектов и жилых кварталов в крупнейших индустриальных центрах.
Результаты неограниченной бомбовой войны оказались более чем спорными: с одной стороны, союзной авиации действительно удалось добиться господства в воздухе над люфтваффе, особенно на завершающем этапе войны (на восточном фронте стратегические бомбардировки с обеих сторон носили лишь эпизодический характер), с другой стороны, вплоть до конца 1944 – начала 1945 года немецкая промышленность функционировала достаточно успешно и не снижала выпуск промышленной продукции. Лишь во второй половине 1944 года неограниченные бомбардировки стали приносить результаты, однако при этом систематически уничтожались целые города вместе с мирным населением.
Несколько по-иному обстояла ситуация на другом театре боевых действий, Тихоокеанском, где столкнулись США и Япония – здесь после ряда провалов ВВС США было принято решение о смене командования, новым командующим стал генерал Кертис Лемей, который являлся сторонником доктрины Дуэ. Лемей разработал новую концепцию бомбардировок Японии, которая соответствовала доктрине итальянского генерала [5].
Лемею было известно, что Япония рассредоточила свою промышленность у небольших субподрядчиков, которые были размещены в деловых и промышленных центрах Японии, и он решил сконцентрировать удар не по самим заводам, а по городским кварталам с людьми, где создается военно-промышленный комплекс Японии. Так, 9 марта 1945 года на Токио было сброшено 1 665 тонн зажигательных снарядов (использовались 325 единиц бомбардировщиков В-29, до Токио долетело 279 единиц), район, в котором проживало 750 тысяч человек, превратился в «ад на Земле», в том пожаре по самой низкой оценке погибло 84 тысячи человек [5].
После еще нескольких бомбардировок подобного рода количество беженцев превышало миллионы, страну охватила гуманитарная катастрофа. Всего за неделю Лемей доказал, что можно победить Японию без высадки десанта. Таким образом американская воздушная мощь и на Тихом океане стала одним из главных факторов достижения победы.
В дальнейшем США использовали доктрину Дуэ во время войны в Корее (1950–1953 гг.), а также во время войны во Вьетнаме. А далее были Югославия и Ирак, где благодаря господству в воздухе, используя технические новшества, американцы смогли осуществить военные кампании с минимальными потерями и полным моральным и материальным уничтожением противника [5].
В Югославии сухопутные войска стран НАТО вообще не принимали непосредственного участия в боевых действиях, но все задачи, поставленные перед авиацией альянса, были выполнены. Операция же «Буря в пустыне», по мнению Игоря Дроговоза, стала подлинным триумфом доктрины генерала Дуэ, наглядно продемонстрировав всему миру, что военно-воздушные силы не только способны стать, а уже реально превратились в решающую силу войн нового поколения [2].
Заключение
Подводя итоги, следует отметить, что уже в 1921 году Джулио Дуэ считал, что авиация по значению превосходит армию и флот и в будущем должна стать самостоятельным видом вооруженных сил. Он отмечал, что авиация дает наступлению преимущество над обороной:
«Новые орудия войны совершенно изменяют положение, потому что они в высшей степени увеличивают преимущества наступательного образа действий, значительно понижая, если не прямо уничтожая, преимущества оборонительного образа действий» [1].
Генерал Дж. Дуэ был прав, говоря, что полную безопасность стране от воздушного нападения может дать лишь господство в воздухе и, лишь имея господство в воздухе, можно обеспечить победу. В то же время он ушёл в крайности, абсолютизировав значение воздушной войны, утверждая, что оборона в такой войне будет невозможна.
Тем не менее «Господство в воздухе» Джулио Дуэ является бесспорной классикой военной стратегии. В знак признания Дуэ историк ВВС США, доктор Ричард П. Халлион писал: «в пантеоне представителей военно-воздушных сил Джулио Дуэ занимает центральное место».
Как отмечал историк Игорь Дроговоз, являющийся приверженцем Дуэ, на фоне разговоров о войнах будущего совершенно незаслуженно оказалось забытым имя автора этого пророчества, сумевшего по сути дела предсказать наступление эпохи войн шестого поколения.
«Генерал Дуэ оказался трижды прав, сумев на весьма скудном опыте Первой мировой войны (когда военная авиация только делала первые свои робкие шаги) прозорливо предсказать грядущий переход решающей роли на поле боя к военно-воздушным силам, превратившимся на рубеже тысячелетий, по сути дела, в абсолютное оружие, способное самостоятельно решить исход любой военной кампании…
Генерал Дуэ первым в мире сумел в должной мере оценить огромные возможности боевой авиации и сделал выводы, не потерявшие актуальности и в наши дни:
«Тот, кто обладает господством в воздухе и располагает соответствующими наступательными силами, с одной стороны, предохраняет свою территорию и свои моря от неприятельских воздушных нападений... с другой стороны, он может предпринимать против неприятеля наступательные действия ужасающего масштаба, которым противник не в состоянии ничем противодействовать» [2].
Генерал Дуэ первым в мире сумел в должной мере оценить огромные возможности боевой авиации и сделал выводы, не потерявшие актуальности и в наши дни:
«Тот, кто обладает господством в воздухе и располагает соответствующими наступательными силами, с одной стороны, предохраняет свою территорию и свои моря от неприятельских воздушных нападений... с другой стороны, он может предпринимать против неприятеля наступательные действия ужасающего масштаба, которым противник не в состоянии ничем противодействовать» [2].
Использованная литература:
[1]. Джулио Дуэ. Господство в воздухе. Сборник трудов по вопросам воздушной войны. Предисловие к русскому изданию комкора В. В. Хрипина. М.: Воениздат НКО СССР, 1936.
[2]. Дроговоз И. Г. Воздушный блицкриг: Доктрина Дуэ в XXI веке или был ли прав итальянский генерал? / И. Г. Дроговоз; Под ред. В. В. Бешанова. – Минск: Харвест, 2003.
[3]. Гвоздев М. Г. К вопросу о появлении основных концепций применения ВВС в межвоенный период //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 4. С. 71–74.
[4]. Giancarlo Finizio. Fra guerra, aviazione e politica. Giulio Douhet, 1914–1916, Tricase, Youcanprint Self-Publishing, 2017.
[5]. Лезина Е. П., Бухлин И. Е., Кажаева М. В. Военная доктрина «Господство в воздухе» Джулио Дуэ и история ее применения США / Е. П. Лезина, И. Е. Бухлин, М. В. Кажаева // Контентус. – 2023. – № 3. – С. 34 – 42.
[6]. G. Rochat, L’esercito italiano da Vittorio Veneto a Mussolini, cit., p. 398.
[7]. R. Abate, G. Alegi, G. Apostolo – Aeroplani Caproni: Gianni Caproni and His Aircraft, 1910–1983, – Museo Caproni, 1992.
[8]. А. А. Черниловский. Прогнозирование будущей войны в 1920-х годах итальянским генералом Джулио Дуэ и критика его теории в СССР [Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-buduschey-voyny-v-1920-h-godah-italyanskim-generalom-dzhulio-due-i-kritika-ego-teorii-v-sssr.