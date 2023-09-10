«Иметь господство в воздухе – значит победить»: генерал Джулио Дуэ и его теория воздушной войны

«Опальный генерал»: военная карьера Джулио Дуэ

«Вражда, которую вызывали его нетерпимый характер и пророческий гений, сыграла против него. Поэтому он всегда жил на задворках официальной жизни, то признаваемый, то отодвигаемый на второй план [6]».

«Дуэ – выдающаяся личность, сильный характер. Он, безусловно, искренен. Он неспособен не примкнуть немедленно к тому, что он признал истинным. Он также неспособен отказаться от борьбы за то, в истинность чего он верит. Он обладает в высшей степени боевым темпераментом бойца. Страстно любя свою родину, именно для обороны ее он требует, чтобы перевернули существующую организацию. Он преследует свою цель, не считаясь с неприятностями, которые могут вытечь из этого лично для него».

«Господство в воздухе» – основные тезисы

«Завоевать господство в воздухе – это значит достигнуть возможности вести против неприятеля наступательные действия именно такого масштаба, превосходящие все иные, какие только может вообразить ум человеческий; это значит быть в состоянии отрезать неприятельскую сухопутную армию и морской флот от их баз, лишая их возможности не только сражаться, но и жить; это значит защитить верным и безусловным способом свою территорию и свои моря от подобных нападений; сохранять в боеспособном состоянии свою армию и свой флот, позволить своей стране жить и работать в полнейшем спокойствии; одним словом, это значит – победить» [1].

Оценки теории Джулио Дуэ и ее применение на практике

Заключение



Генерал Дуэ первым в мире сумел в должной мере оценить огромные возможности боевой авиации и сделал выводы, не потерявшие актуальности и в наши дни:

«Тот, кто обладает господством в воздухе и располагает соответствующими наступательными силами, с одной стороны, предохраняет свою территорию и свои моря от неприятельских воздушных нападений... с другой стороны, он может предпринимать против неприятеля наступательные действия ужасающего масштаба, которым противник не в состоянии ничем противодействовать» [2]. «Генерал Дуэ оказался трижды прав, сумев на весьма скудном опыте Первой мировой войны (когда военная авиация только делала первые свои робкие шаги) прозорливо предсказать грядущий переход решающей роли на поле боя к военно-воздушным силам, превратившимся на рубеже тысячелетий, по сути дела, в абсолютное оружие , способное самостоятельно решить исход любой военной кампании…Генерал Дуэ первым в мире сумел в должной мере оценить огромные возможности боевой авиации и сделал выводы, не потерявшие актуальности и в наши дни:«Тот, кто обладает господством в воздухе и располагает соответствующими наступательными силами, с одной стороны, предохраняет свою территорию и свои моря от неприятельских воздушных нападений... с другой стороны, он может предпринимать против неприятеля наступательные действия ужасающего масштаба, которым противник не в состоянии ничем противодействовать» [2].

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