Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары с помощью беспилотных летательных аппаратов по объектам военного назначения в Днепропетровской области. Это следует из сообщений украинских СМИ, ссылающихся на власти Днепропетровской области.
Как сообщают представители киевского режима, над регионом ночью якобы сбили шесть российских БПЛА. Всего в ночных атаках было задействовано, по утверждению ВСУ, 32 беспилотных летательных аппаратов. Якобы, утверждают украинские военные, 23 БПЛА были сбиты средствами противовоздушной обороны в различных регионах страны.
Не приводится информация о том, какой именно объект инфраструктуры был атакован. Вероятно, речь идет об объекте военного назначения. В Днепропетровской области, учитывая ее близость к фронту, находится большое количество воинских частей, складов с боеприпасами, мастерские по ремонту военной техники.
Естественно, украинские власти утверждают, что удары наносились БПЛА «Шахед». Так на Украине именуют беспилотники «Герань», намекая якобы на их иранское происхождение. Но власти и Ирана, и России ранее неоднократно заявляли о том, что иранские дроны не поставляются российской армии для их применения на Украине.
Кроме того, украинские СМИ сообщили также о прилетах дронов в районе дунайских портов в Одесской области. Вчера в порту Рени были нанесены удары по местам хранения топлива, используемого затем украинскими формированиями.