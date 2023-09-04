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МИД Украины утверждает, будто бы российские дроны ночью взорвались на румынской территории

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МИД Украины утверждает, будто бы российские дроны ночью взорвались на румынской территории

Украинская сторона, заявившая о том, что сбила «большинство (23 из 32) дронов российских войск, атаковавших объекты в Рени и Измаиле», теперь решила отыграть очередной вариант прямого втягивания в конфликт стран НАТО. Понимая, что собственный мобресурс далеко не бесконечен, украинская власть в лице коррумпированного «95 квартала» ищет возможности бросить в бой против России натовские армии. Для этого используется пропаганда якобы о том, что ВС РФ нанесли удары «по территории Румынии».


Так, представитель МИД Олег Николенко, ссылаясь на «данные» Госпогранслужбы Украины, заявил о том, что этой ночью «российские дроны упали и взорвались на территории Румынии».

Приводится ночная фотография, подпись под которой гласит, что это «взрывы на правом, румынском, берегу Дуная».

Николенко:

Мы призываем румынскую сторону и других партнёров из стран НАТО усилить украинскую противовоздушную оборону, чтобы воздушные границы стран Североатлантического альянса оставались защищёнными.

При этом Николенко, конечно же, ни слова не говорит о том, что, если взрывы на румынской территории действительно были, то это и есть результаты работы украинской ПВО.

Напомним, что украинские зенитные ракеты уже неоднократно падали на территории сопредельных государств, включая Молдавию и Польшу. В Польше в результате такого взрыва оказалась поражена сельскохозяйственная техника. В этой связи просьба «усилить украинскую ПВО» может звучать в большей степени как угроза для альянса НАТО.

Комментариев от Бухареста на данный момент не прозвучало.
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11 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:23
    +3
    МИД Украины утверждает, будто бы российские дроны ночью взорвались на румынской территории
    Да кто ж им поверит то ...
    А румыны уже высказались и никаких угроз, себе не нашли...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:35
      +5
      что сбила «большинство (23 из 32)
      Неправда ! Уточнение : Сбили 32 из 23 ! laughing
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 11:39
      +3
      Может МИД Украины считает эту территорию(т.н Южную Буковину) уже румынской?
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:27
    +2
    Во как, а цыгане то не знали! У наты тоже дырявое ПВО? Тут и думай, то ли за "дружеский огонь" оправдались, то ли нату носом в унитаз макнули. Очень тонкая грань.
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 11:39
      +1
      "дружеский огонь", однозначно. Там вчера крутились авакс и разведчик, сегодня другой разведчик; было бы правда, вой стоял бы знатный.
  3. Дедок
    Дедок Сегодня, 11:27
    +2
    Комментариев от Бухареста на данный момент не прозвучало.


    это самое главное
  4. Комментарий был удален.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:28
    +2
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    МИД Украины утверждает, будто бы российские дроны ночью взорвались на румынской территории

    Румыны , думаю знают как работает укро ППО , польскийе трактористы не дадут соврать . wink
  6. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 11:36
    +2
    Само собой, ракеты в Румынию попали российские. А в прошлый раз,тоже в сентябре, в мирный немецкий городок Гляйвиц нагло ворвались польские солдаты, захватили местную радиостанцию и такое там устроили!.. Возмущение общественности не знало границ!
  7. ASM
    ASM Сегодня, 11:52
    +1
    Проходили уже. В Польше рагульские ракеты уже пытались раскручивать, как российские. Но не вышло и все благополучно спустили на тормозах. Теперь народ уже ученый и на вторую серию вряд ли поведется.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:55
    +1
    Метким попаданием украинской ПВО, сбит нефтяной терминал ,на территории Румынии ?
  9. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 12:25
    +2
    да даже если и взорвались, румынии т.е. нато не выгодно такая эскалация, вот и будут молчать или свалят всё на украину, им можно, "это совсем другое". поэтому не стоит особо беспокоится