Украинская сторона, заявившая о том, что сбила «большинство (23 из 32) дронов российских войск, атаковавших объекты в Рени и Измаиле», теперь решила отыграть очередной вариант прямого втягивания в конфликт стран НАТО. Понимая, что собственный мобресурс далеко не бесконечен, украинская власть в лице коррумпированного «95 квартала» ищет возможности бросить в бой против России натовские армии. Для этого используется пропаганда якобы о том, что ВС РФ нанесли удары «по территории Румынии».
Так, представитель МИД Олег Николенко, ссылаясь на «данные» Госпогранслужбы Украины, заявил о том, что этой ночью «российские дроны упали и взорвались на территории Румынии».
Приводится ночная фотография, подпись под которой гласит, что это «взрывы на правом, румынском, берегу Дуная».
Николенко:
Мы призываем румынскую сторону и других партнёров из стран НАТО усилить украинскую противовоздушную оборону, чтобы воздушные границы стран Североатлантического альянса оставались защищёнными.
При этом Николенко, конечно же, ни слова не говорит о том, что, если взрывы на румынской территории действительно были, то это и есть результаты работы украинской ПВО.
Напомним, что украинские зенитные ракеты уже неоднократно падали на территории сопредельных государств, включая Молдавию и Польшу. В Польше в результате такого взрыва оказалась поражена сельскохозяйственная техника. В этой связи просьба «усилить украинскую ПВО» может звучать в большей степени как угроза для альянса НАТО.
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