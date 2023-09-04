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Космический корабль Crew Dragon c российским космонавтом вернулся на Землю

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Космический корабль Crew Dragon c российским космонавтом вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon-6 американской компании SpaceX, в экипаж которого вошел российский космонавт Андрей Федяев, успешно вернулся на Землю. Американское космическое агентство NASA сообщает, что аппарат приводнился в Атлантическом океане недалеко от берегов штата Флорида.


Корабль Crew Dragon был 2 марта запущен к Международной космической станции (МКС). Помимо Андрея Федяева, в экипаж космического аппарата также входили два гражданина США Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также подданный ОАЭ Султан Аль-Нейади. Космический аппарат отстыковался от МКС 3 сентября. После возвращения на Землю члены экипажа отправлены в расположенный в городе Хьюстон космический центр американского космического агентства.

На МКС недавно прибыл еще один корабль Crew Dragon, в экипаж которого входят российский космонавт Константин Борисов, американский астронавт Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен и японский космонавт Сатоси Фурукава.

Работающий на МКС уже почти год еще один российский космонавт Сергей Прокопьев изначально должен был вернуться на Землю 28 марта, однако из-за произошедшей на российском корабле "Союз МС-22", вылет задерживается предположительно на шесть месяцев. Прокопьев вернется с МКС вместе с американским астронавтом Фрэнком Рубио в конце сентября, а на замену им на "Союзе МС-24" на космическую станцию прибудут российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Лорал О'Хара.

Использованы фотографии:
Wikipedia
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9 комментариев
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 11:35
    +4
    Не может быть, Маск мошенник, у америкосов только батуты рогозинские.
    ПС с возвращением!
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:35
    0
    Вернулись, приводнились и это хорошо!
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:40
      0
      Цитата: rocket757
      Вернулись, приводнились

      А наши приземляются ! Почувствуйте разницу !
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:45
        0
        Это понятно, но ... пусть как умеют так и делают, на наших экспериментировать не надо.
      2. shikin
        shikin Сегодня, 12:22
        +4
        Разница прежде всего в географии. У них ракеты стартуют с мыса Канаверал на берегу Атлантики, развитое судоходство, средства спасения, много разной инфраструктуры на берегу. У нас вариант приводнения - Охотское море и Тихий океан. Как там у нас с населением, инфраструктурой и прочим? При старте с Байконура гораздо проще приземлить на свою землю, и искать, и спасать тоже проще. А с технической точки зрения ничего сложного в приводнении нет.
        Наши спускаемые аппараты, при попадании в воду (озеро, море) тоже не утонут.
  3. военком Котёнок
    военком Котёнок Сегодня, 11:50
    +1
    Тем временем новые партнёры, пришедшие на смену старым (которые окончательно свернут сотрудничество с завершением проекта МКС), не горят желанием работать с Россией в рамках российской орбитальной станции.

    Индия пока не заинтересована в участии в строительстве модуля перспективной российской орбитальной станции (РОС), присоединиться к созданию которого «Роскосмос» предложил странам БРИКС в июле. Об этом на брифинге в Ахмедабаде, штат Гуджарат, заявил, отвечая на вопрос «Ведомостей», директор Space Application Centre департамента космонавтики Индии в Ахмедабаде Шри Нилеш М. Десаи.

    «Мы пока не планируем присоединяться к проекту базового модуля перспективной российской станции. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы успешно запустить человека в космос в рамках миссии "Гаганьян", затем, через несколько лет после этого, запустить собственную небольшую обитаемую орбитальную станцию и эксплуатировать ее (...)
    1. ИВЗ
      ИВЗ Сегодня, 12:20
      0
      По-моему позиция Индии, Вьетнама и некоторых других государств в отношении РФ, это плата за особые отношения с КНР, хотя почему за них приходится платить - вопрос к МИД РФ. Какая -то неуклюжесть во внешней политике.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 12:41
        +1
        Вот только нет никаких особых отношений с КНР. Это в частности и по космосу видно.

        "Говоря о России, есть один фактор, который мы должны учитывать. Территория России расположена на очень высоких широтах, а для стыковки с китайской космической станцией у нас есть основное требование: широта, на которой расположена стартовая площадка, должна быть не выше 42 градусов, это трудность с которой столкнется Россия", - заявил Ян Юйгуан во вторник в эфире китайского телеканала CGTN.

        При этом Ян Юйгуан отметил, что США, Япония, а также страны ЕС, которые эксплуатируют космодром Куру во Французской Гвиане, не столкнутся с подобными трудностями.
  4. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:37
    +1
    Так мы с Америкой воюем? Или дружим взасос?
    Они увеличивают постоянно усилия, чтобы уничтожить Россию на поле боя? Или они наши уважаемые партнеры?
    Они посылают огромнейший ассортимент вооружений, включая кассетные боеприпасы - чтобы погибало как можно больше русских? Или они миротворцы, полные гуманистических побуждений?

    Мне вообще это странно. Я представил себе как в 1942 году советский и немецкий космонавты участвуют в совместной космической программе...