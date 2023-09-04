Космический корабль Crew Dragon c российским космонавтом вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon-6 американской компании SpaceX, в экипаж которого вошел российский космонавт Андрей Федяев, успешно вернулся на Землю. Американское космическое агентство NASA сообщает, что аппарат приводнился в Атлантическом океане недалеко от берегов штата Флорида.Корабль Crew Dragon был 2 марта запущен к Международной космической станции (МКС). Помимо Андрея Федяева, в экипаж космического аппарата также входили два гражданина США Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также подданный ОАЭ Султан Аль-Нейади. Космический аппарат отстыковался от МКС 3 сентября. После возвращения на Землю члены экипажа отправлены в расположенный в городе Хьюстон космический центр американского космического агентства.На МКС недавно прибыл еще один корабль Crew Dragon, в экипаж которого входят российский космонавт Константин Борисов, американский астронавт Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен и японский космонавт Сатоси Фурукава.Работающий на МКС уже почти год еще один российский космонавт Сергей Прокопьев изначально должен был вернуться на Землю 28 марта, однако из-за произошедшей на российском корабле "Союз МС-22", вылет задерживается предположительно на шесть месяцев. Прокопьев вернется с МКС вместе с американским астронавтом Фрэнком Рубио в конце сентября, а на замену им на "Союзе МС-24" на космическую станцию прибудут российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Лорал О'Хара.