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Британская разведка: Российские хакеры запустили вирус для Android-устройств с целью кражи военной информации на Украине

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Британская разведка: Российские хакеры запустили вирус для Android-устройств с целью кражи военной информации на Украине

Конфликт на Украине идет не только на поле боя, но и в киберпространстве. Уже не раз приходили сообщения об атаках хакеров как с одной, так и с другой стороны. И в наше время высоких технологий умение вести войну на этом уровне во многом способствует успеху и на передовой.


Как сообщает ряд украинских СМИ со ссылкой на разведку Великобритании, российские хакеры запустили вирус, поражающий Android-устройства для получения информации военного характера. Поэтому якобы британская разведка предупреждает украинских военных быть предельно осторожными при использовании смартфонов с операционными системами Android.

Если верить Национальному центру кибербезопасности Британии (NCSC), то хакеры, связанные с российской разведкой, разработали вирусное программное обеспечение Infamous Chisel, которое взламывает смартфоны с Android. После этого хакеры получают постоянный доступ к этим устройствам и имеют возможность их обработки и фильтрации. Следует отметить, что украинские военные используют на смартфонах приложения для нацеливания, которые также могу стать целью вредоносной программы.

Ранее украинские спецслужбы говорили о попытках проникновения российских хакеров в электронную систему планирования операций ВСУ.
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6 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:41
    0
    Британская разведка: Российские хакеры запустили вирус для Android-устройств с целью кражи военной информации на Украине
    Где тонко, там и рвётся ...
    Впрочем, такое реализовать, это ещё пол дела ... гораздо сложнее суметь это всё использовать эффективно. В общем, упорства в труде, самое то, чего можно им пожелать.
  2. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 11:49
    +2
    Слава российским хакерам!
    Всё что работает на нашу Победу, нужно делать.
  3. Кариб
    Кариб Сегодня, 11:52
    0
    Прям не верится. Рад за достижения Российских хакеров.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:52
    0
    Кто же такую инфу сольет ,а сказать что русские ломанули Пентагон ,может любое издание ,со ссылкой на самого Бога
  5. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 12:00
    -1
    Я так понимаю, что этот вирус поражает не только украинские андроиды? Что скажут наша контрразведка по поводу утечки информации с наших смартфонов? А Димон не обидится?
  6. Ирек
    Ирек Сегодня, 12:07
    0
    Да вирус и не нужен, любое хахло за десятку долларей секрет выдаст.