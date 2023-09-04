Британская разведка: Российские хакеры запустили вирус для Android-устройств с целью кражи военной информации на Украине

Конфликт на Украине идет не только на поле боя, но и в киберпространстве. Уже не раз приходили сообщения об атаках хакеров как с одной, так и с другой стороны. И в наше время высоких технологий умение вести войну на этом уровне во многом способствует успеху и на передовой.Как сообщает ряд украинских СМИ со ссылкой на разведку Великобритании, российские хакеры запустили вирус, поражающий Android-устройства для получения информации военного характера. Поэтому якобы британская разведка предупреждает украинских военных быть предельно осторожными при использовании смартфонов с операционными системами Android.Если верить Национальному центру кибербезопасности Британии (NCSC), то хакеры, связанные с российской разведкой, разработали вирусное программное обеспечение Infamous Chisel, которое взламывает смартфоны с Android. После этого хакеры получают постоянный доступ к этим устройствам и имеют возможность их обработки и фильтрации. Следует отметить, что украинские военные используют на смартфонах приложения для нацеливания, которые также могу стать целью вредоносной программы.Ранее украинские спецслужбы говорили о попытках проникновения российских хакеров в электронную систему планирования операций ВСУ.