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Командующий космическими силами США назвал последствия боевых действий на околоземной орбите

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Командующий космическими силами США назвал последствия боевых действий на околоземной орбите

В космической войне никто не сможет победить и она может стать последней для человечества. С таким заявлением в интервью Newsweek выступил командующий Космическими силами США Ченс Солтцман.


По мнению генерала, если боевые действия перекинутся на околоземное пространство, это может стать последней войной для человечества, за которую оно будет расплачиваться "сотни лет". Солцман считает, что космическая война будет намного более разрушительной, чем традиционные земные, независимо от театра военных действий. К тому же, в случае войны в космосе, вся околоземная орбита окажется забитой обломками космических аппаратов и спутников.

Если в ходе обычной войны вы сбиваете самолет, он исчезает из воздуха. Если вы потопили корабль, он исчезает с морских путей. Если же вы сбиваете спутник, он остается на орбите сотни лет, и его обломки будут создавать постоянные проблемы, особенно по мере их накопления на орбитах в ходе войны

- пояснил генерал.

Однако Солцман выступает против войны в космосе с позиции типичного американского военного считающего, что США являются мировым гегемоном и должны диктовать свою волю остальным странам. По его словам, чтобы избежать космических боевых действий, необходимо лишить другие страны возможности сбивать американские спутники.

Поэтому, если мы действительно хотим достичь наших военных целей, мы должны уничтожать, лишать доступа, подрывать и снижать способность противника осуществлять нацеливание на наши средства из космоса. А это уже война в ее традиционном смысле

- добавил командующие Космическими силами США.
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6 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:37
    0
    Он и правда думает, что "Сармата" летает низенько?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:37
    -1
    Если в ходе обычной войны вы сбиваете самолет, он исчезает из воздуха. Если вы потопили корабль, он исчезает с морских путей. Если же вы сбиваете спутник, он остается на орбите сотни лет, и его обломки будут создавать постоянные проблемы, особенно по мере их накопления на орбитах в ходе войны
    Логично, обоснованно ... в общем понятно, что не стоит такое делать.
  3. megadeth
    megadeth Сегодня, 11:43
    0
    Если в ходе обычной войны вы сбиваете самолет, он исчезает из воздуха. Если вы потопили корабль, он исчезает с морских путей. Если же вы сбиваете спутник, он остается на орбите сотни лет, и его обломки будут создавать постоянные проблемы, особенно по мере их накопления на орбитах в ходе войны
    Открыл "америку"....!!! laughing
  4. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 12:03
    +3
    Такого страху нагнал что не дай бог, а в принципе ни чего не будет. И через 100,200, триста лет обломки потихоньку сгорят в атмосфере, а нам то что? Нас то уже не будет. yes what drinks
  5. koralevviktor
    koralevviktor Сегодня, 12:41
    +1
    Да, но в космосе имеется много другого мусора и с ним ничего не делается. И что тогда с этим делать? Не нужно забывать, что почти все инциденты в космосе связаны именно с США. Про радиационное заражение многих акваторий вообще никому не нужно говорить, всем известно кто за этим стоит.
  6. cpls22
    cpls22 Сегодня, 14:11
    0
    Последствия будут катастрофическими для военных технологий , в которых американцы сейчас лидируют.
    Потому и риторика такая у них. Начало войны в космосе обнулит их преимущества.