Командующий космическими силами США назвал последствия боевых действий на околоземной орбите

Если в ходе обычной войны вы сбиваете самолет, он исчезает из воздуха. Если вы потопили корабль, он исчезает с морских путей. Если же вы сбиваете спутник, он остается на орбите сотни лет, и его обломки будут создавать постоянные проблемы, особенно по мере их накопления на орбитах в ходе войны

Поэтому, если мы действительно хотим достичь наших военных целей, мы должны уничтожать, лишать доступа, подрывать и снижать способность противника осуществлять нацеливание на наши средства из космоса. А это уже война в ее традиционном смысле

В космической войне никто не сможет победить и она может стать последней для человечества. С таким заявлением в интервью Newsweek выступил командующий Космическими силами США Ченс Солтцман.По мнению генерала, если боевые действия перекинутся на околоземное пространство, это может стать последней войной для человечества, за которую оно будет расплачиваться "сотни лет". Солцман считает, что космическая война будет намного более разрушительной, чем традиционные земные, независимо от театра военных действий. К тому же, в случае войны в космосе, вся околоземная орбита окажется забитой обломками космических аппаратов и спутников.- пояснил генерал.Однако Солцман выступает против войны в космосе с позиции типичного американского военного считающего, что США являются мировым гегемоном и должны диктовать свою волю остальным странам. По его словам, чтобы избежать космических боевых действий, необходимо лишить другие страны возможности сбивать американские спутники.- добавил командующие Космическими силами США.