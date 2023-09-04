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Американская пресса: Джо Байден – рекордсмен среди президентов США по количеству дней, проведённых в отпуске

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Американская пресса: Джо Байден – рекордсмен среди президентов США по количеству дней, проведённых в отпуске

Почти половину срока на своём посту в качестве президента США Байден провёл в отпуске, сообщает газета New York Post. Так, по данным издания, этот показатель равен 39,7%, отметив, также, что уже посредством прессы американского лидера просят чаще появляться на работе.


Президент США Джо [Байден] посвящает отдыху больше времени, нежели любой другой из его предшественников. Так, из 957 дней своего пребывания на данном посту, 382 дня с момента вступления в эту должность он находился в отпусках. Таким образом, это больше времени, проведённого вне овального кабинета, чем у Джорджа Буша (провёл 36% своего президентства вне службы), Дональда Трампа (26%), Билла Клинтона (12%), Рональда Рейгана и Барака Обамы (по 11%). Меньше всего времени вне службы провёл 39-й президент США Джимми Картер

– отмечается в издании.

Более того, авторы материала обращают внимание на высказывание критиков в адрес действующего главы американского государства, называющих его «позорным прогульщиком». Всё это, также уточняется в публикации, вызывает вопросы о его пригодности для работы на этом посту, равно как и его доступности во время кризисов.

Напомним, что ещё ранее в медиапространство просочилась информация о столь «длинных» каникулах американского президента. Как писало издание 19FortyFive, Байден, пытающийся себя выдать за человека, находящегося на стороне народа, гостил на вилле миллиардера Тома Стейера на озере Тахо, оценивающейся минимум в 18 млн долларов.
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17 комментариев
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  1. knn54
    knn54 Сегодня, 11:43
    +1
    ГЛАВНОЕ-не лишиться медстраховки,
    А почему Байден так много отдыхает,он просто не помнит...
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 12:16
      +3
      Говорят, что с возрастом к нам приходит мудрость
      Но порой приходят старость и маразм -
      Будьте снисходительны - проявите чуткость…
      Отложите в сторону шутки и сарказм…
      Ну, заснул он прямо на прямом эфире
      Разве кто не хочет с возрастом поспать…???
      Так уж все устроено в этом грешном мире,
      Чтоб заснуть, нам с возрастом не нужна кровать
      А на трапе падать это же к удаче,
      Ну а трижды падать это ль не судьба…???
      Байдену дул в спину… Путин… Не иначе…
      Так уж получается – жизнь это борьба!!!
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:43
    0
    Американская пресса: Джо Байден – рекордсмен среди президентов США по количеству дней, проведённых в отпуске
    Дедуля "уникум" ... за ним разных "рекордов" можно много набрать.
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:44
    0
    Американская пресса: Джо Байден – рекордсмен среди президентов США по количеству дней, проведённых в отпуске
     А собственно нам какое дело,он же не президент России или всё таки президент? laughing
  4. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 11:45
    +1
    Отдохнуть деду не дадут.
    Дедушка старый, оставьте его в покое, пусть нежится на солнышке и листает порнографические журнальчики.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:46
    +2
    Это должно прежде всего волновать самих американцев и еще раз об управлении в самих США ,страна явно управляется не президентом
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 12:39
      0
      Цитата: APASUS
      страна явно управляется не президентом

      Но этого упорно не хотят понимать большинство народов стран мира...
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:46
    0
    Самоходный Джо работает по установленному им ненармированному рабочему графику.И у него всё отлично получается,Америка на месте- вопросы есть?
  7. Ирек
    Ирек Сегодня, 12:04
    +1
    Пожалеете дедушку , он же старенький у вас и ему ещё второй срок отбывать.
    1. alystan
      alystan Сегодня, 13:00
      0
      Пожалеейте дедушку ,

      Пожалеешь такого, а он всех с потрохами съест и не подавится.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:59
        0
        Цитата: alystan
        Пожалеешь такого, а он всех с потрохами съест и не подавится.

        Пока от такого ни один, американский президент не подавился.
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:11
    0
    Мешок костей накаченный транквилизаторами.
    Нас убеждают что он ещё ого го в ясной памяти и здравом уме...якобы притворяется...что то я сомневаюсь в его дееспособности.
  9. dump22
    dump22 Сегодня, 12:19
    +1
    Что придрались к старикану, ему же 80, он же давно пенсионер!
    И зарплата у него маленькая, всего $400тыс в год. После уплаты всех налогов (а от налогов президент США не освобожден, обязан платить) вообще совсем чуть-чуть остается.
  10. К-50
    К-50 Сегодня, 12:40
    0
    Американская пресса: Джо Байден – рекордсмен среди президентов США по количеству дней, проведённых в отпуске

    Этому хитромудрому уже пора на кладбище лежать, а не в отпуск бегать. fellow lol
  11. alystan
    alystan Сегодня, 12:47
    0
    Неожиданно для многих американцев Джо Байден взял и заявился во Флориду, после прошедшего там урагана "Идалия". Однако встретили его очень прохладно, а губернатор Рон Десантис пренебрег даже общением с хозяином Белого дома, предпочтя отправиться в другую часть штата длч оказания помощи пострадавшим от урагана флоридцам.

    На Байдена тут же обрушились с критикой: почему он до сих пор не может посетить Огайо, где зимой случилось крушение поезда с химикатами? Президент опешив, заявил прямо в стиле Псаки, что мог бы хоть завтра поехать в Огайо, если бы не слишком плотный график. Мол, у него важные визиты во Вьетнам и Индию.

    Вот такой трудяга Джо, забыл только про то, что все оставшееся от отдыха время он в поте лица трудится с командой юристов над тем, как засадить в тюрьму Трампа. А на все остальное, в том числе и на внутренние проблемы в стране и прочие природные катаклизмы, ему попросту наплевать.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:02
      0
      Цитата: alystan
      Вот такой трудяга Джо, забыл только про то, что все оставшееся от отдыха время он в поте лица трудится с командой юристов над тем, как засадить в тюрьму Трампа.

      Цитата: alystan
      Вот такой трудяга Джо, забыл только про то, что все оставшееся от отдыха время он в поте лица трудится с командой юристов над тем, как засадить в тюрьму Трампа.

      Злой этот Чумадед, американцы, так не поступают, у них знаешь ли "демократия".
  12. ShDE
    ShDE Сегодня, 13:37
    0
    Ну у Клинтона была причина чаще бывать в кабинете, а что вы от деда хотите