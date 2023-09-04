Американская пресса: Джо Байден – рекордсмен среди президентов США по количеству дней, проведённых в отпуске

Президент США Джо [Байден] посвящает отдыху больше времени, нежели любой другой из его предшественников. Так, из 957 дней своего пребывания на данном посту, 382 дня с момента вступления в эту должность он находился в отпусках. Таким образом, это больше времени, проведённого вне овального кабинета, чем у Джорджа Буша (провёл 36% своего президентства вне службы), Дональда Трампа (26%), Билла Клинтона (12%), Рональда Рейгана и Барака Обамы (по 11%). Меньше всего времени вне службы провёл 39-й президент США Джимми Картер

Почти половину срока на своём посту в качестве президента США Байден провёл в отпуске, сообщает газета New York Post. Так, по данным издания, этот показатель равен 39,7%, отметив, также, что уже посредством прессы американского лидера просят чаще появляться на работе.– отмечается в издании.Более того, авторы материала обращают внимание на высказывание критиков в адрес действующего главы американского государства, называющих его «позорным прогульщиком». Всё это, также уточняется в публикации, вызывает вопросы о его пригодности для работы на этом посту, равно как и его доступности во время кризисов.Напомним, что ещё ранее в медиапространство просочилась информация о столь «длинных» каникулах американского президента. Как писало издание 19FortyFive, Байден, пытающийся себя выдать за человека, находящегося на стороне народа, гостил на вилле миллиардера Тома Стейера на озере Тахо, оценивающейся минимум в 18 млн долларов.