Военное обозрение
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Власти Польши приступили к выдаче киевскому режиму находящихся на территории страны украинских мужчин призывного возраста

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Власти Польши приступили к выдаче киевскому режиму находящихся на территории страны украинских мужчин призывного возраста

С начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, на территорию Польши въехали около 2,87 миллионов граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Значительную часть из них составляют лица мужского пола, которые не имели законных оснований на освобождение от мобилизации на военную службу. Теперь польские власти начали их выдавать украинскому государству, о чем пишет издание Rzeczpospolita.


Поскольку есть соответствующее соглашение между Варшавой и Киевом, Польша уже приступила к выдаче первых украинских граждан. Всего речь может идти о выдаче до 80 тысяч украинских граждан, которые «выпали» с воинского учета. Украинский режим рассчитывает значительно пополнить численность вооруженных сил за счет мобилизации перебравшихся в Польшу украинцев.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский утверждает, что прокуратура страны с помощью международных ордеров на арест может начать преследование украинских граждан, которые покинули страну, скрываясь от мобилизации на военную службу. В свою очередь, в польской полиции заявляют, что вопросы об экстрадиции будут решаться в судебном порядке.

Поскольку присутствие большого количества украинских молодых мужчин не очень нравится польскому населению, вряд ли Варшава будет сильно препятствовать процессу выдачи. Наоборот, стоит ожидать, что в Польше начнут отлавливать украинских мужчин призывного возраста и отправлять их на Украину. В то же время, не исключено, что сейчас украинские мужчины, осевшие в Польше, попытаются перебраться в другие страны Евросоюза, которые с куда меньшей вероятностью могут выдать их киевскому режиму. Прежде всего, это страны Западной Европы, начиная с Германии.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Stiopa - Praca własna
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44 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:14
    +7
    Какой облом шароварным.... Столько заплатили чтобы сбежать и опаньки!
    С другой стороны - плохо, их всех загребут в ВСУ и придётся и их перемалывать.
    А так бы сидели в ЕС и не попали бы на ЛБС.....
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 12:24
      +16
      Гоголь - гений. "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? "
      1. Pavel73
        Pavel73 Сегодня, 12:30
        +6
        Гоголевского Андрия ещё как-то по-мужски можно понять, на бабу повёлся бедолага, вот крыша и слетела. А эти-то на что повелись? На "цеевропство"?
      2. seamen2
        seamen2 Сегодня, 14:05
        0
        дак они запретили *Тараса Бульбу* в прокате. И *Битву за Севастополь* тоже. Хотя принимали участие в создании этих фильмов. А Богдан Ступка был министр культуры и искусств Украины. и Героем Украины.
        Но они его же и запретили.. Вот и все, что надо знать о бандеровцах.

    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:32
      +8
      Это не облом.Просто,ничего хорошего нам от этого нет.Конечно,отловить все 80 тыс,не смогут,но кто то и отправится из них на передовую.Лучше бы там ,пьянствовали ,да буянили по общагам
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 13:08
        +1
        Фишка в том, что новость врет ни к какой выдаче они не преступили механизма выдачи даже нет правового к ним только иски поступили.
        1. Пуз Большой
          Пуз Большой Сегодня, 13:31
          0
          Был бы человек, а статья найдётся. Побырому оформят что-нибудь, было бы желание.
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 12:34
      -1
      -Прежде всего, это страны Западной Европы, начиная с Германии.
      Далее-цепная реакция.Найдут/добавят статью в законодательстве ЕС.
      В связи с этим найдутся не мало и тех,кто захочет переехать в РБ/РФ.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 12:41
        +4
        Цитата: knn54
        В связи с этим найдутся не мало и тех,кто захочет переехать в РБ/РФ

        Вот этих хлопцев даром тут не надо. И так уже запустили вместе с нормальными людьми целую ораву диверсантов, мимикрирующих под беженцев. Теперь органы замаются их вылавливать.
      2. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 12:47
        +1
        Тю... граница Польши и Беларуси давно перекрыта и отделена забором с колючкой. Единственный способ -самолетом в Турцию, а оттуда как-нибудь в Россию /если документы на въезд сделают.../
    4. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 12:35
      +6
      Столько заплатили чтобы сбежать и опаньки!

      Вы хотели так вступить укры в НАТО,
      Так ступайте же теперь во солдаты...
      И умрите за свободу Европы
      Или прячьте от "друзей" свои ж(попы)_
      1. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 14:33
        +1
        Цитата: Lev_Russia
        Вы хотели так вступить укры в НАТО,
        Так ступайте же теперь во солдаты...
        И умрите за свободу Европы
        Или прячьте от "друзей" свои ж(попы)_

        Вы не верили Шевченко Тарасу
        Шо все ляхи, как один - п..(плохие)
        Они щаз свои законы подправят
        И обратно вас на мясо отправят
        Хлопцы, шоб не возвращаться в Краину
        Срочно мажьте рожи вы гуталином
        И чтоб не было проблемы с законом
        Принимайте вы гражданство Габона

        P.S. Ой куда ты, куманек, ой куда ты?
        До Габону я, кума, як до хаты
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:16
    +5
    стоит ожидать, что в Польше начнут отлавливать украинских мужчин призывного возраста и отправлять их на Украину.

    Поступил приказ из Вашингтона - "всех мужиков призывного возраста, вернуть на Украину", поляки взяли под козырек, за ними пойдут прибалты. Для Росси это не лучший вариант.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:26
      +2
      всех мужиков призывного возраста, вернуть на Украину
      Сдается когда кончатся мужики, пойдут женщины.
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 13:00
        +1
        Сдается когда кончатся мужики, пойдут женщины.
        Пойдут раньше чем кончатся. Противник думает стратегически, на перспективу. Медработниц уже с 1 октября на обязательный учет.
  3. ASM
    ASM Сегодня, 12:16
    +3
    Этого давно ожидали. И даже медийную подготовку проводили. Вот, например, недавний эпизод с дракой, растиражированный всеми польскими Сми. Т.е. начнут с нарушителей чего-нибудь, о чем громко заявят, а под шумок и остальных загребут.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:56
      +2
      Цитата: ASM
      Т.е. начнут с нарушителей чего-нибудь, о чем громко заявят, а под шумок и остальных загребут.

      Любое нарушение законодательства и правил страны пребывания, может являться актом возвращения в страну проживания. Перешел улицу не на светофор, украл пирожок в магазине, вышел на улицу с жовто-блакидным флагом, это повод для выселения.
  4. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 12:17
    +1
    похоже скоро в германии украинская диаспора будет самой многочисленной. сейчас турки на первом месте, но разрыв невелик
    1. Aken
      Aken Сегодня, 12:20
      +5
      Только женская часть диаспоры. На радость туркам.
      1. эльбрус
        эльбрус Сегодня, 13:17
        0
        скорее на "радость"

        Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 13:23
          0
          В чём разница?
          Текст моего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:02
        0
        Цитата: Aken
        Только женская часть диаспоры. На радость туркам.

        Да и немцы не чураются, некоторые мужики берут на свое содержание беженок из Украины и те и другие довольны.
  5. alystan
    alystan Сегодня, 12:20
    +2
    "Великая охота" по-Зеленскому. Уничтожение выкормивших его украинцев, что может быть печальнее этого. Похлеще, чем сын-иуда Андрий Тараса Бульбы. Печально для кастрюлеголовых скакуасов, останутся одни вдовы и сироты. И ни в одной стране мира им теперь не спрятаться. Отовсюду будут от них избавляться с превеликим удовольствием. Да и сказать больше нечего, поделом им. Как бы горько не было.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 12:51
      +3
      А кто для него украинцы? -Быдло, гои, расходный материал! Он своего бывшего друга Коломойского, такого же еврея как и он сам,- и то арестовал, а вы тут по украинцам плачете!
      1. Aken
        Aken Сегодня, 13:25
        +1
        Коломойский не друг, Коломойский хозяин . Был.
        Как говаривал Жириновский, игравший в одной их постановок короля - уничтожай тех, кто привёл тебя к власти.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:59
      +1
      Цитата: alystan
      И ни в одной стране мира им теперь не спрятаться.

      Говорил я им - "хлопчики, до Руанды гребите, Европа вас сдаст !"
      Не поверили, а сейчас бы жили в тепле, под кокосовым деревом пили горилку "африка-джин".
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:21
    +2
    При этом ни один афро-арабский беженец не напрягся, шмольц нервно в стороне курит.....
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:22
    -8
    Ещё одна особенность текущей реальности в сравнении с прошлыми временами. В старые добрые хиповские времена вудстоков детей цветов всяких, можно было пересидеть в канадщине какой и не попасть на войну, а нынче тебя таки выдадут на Родину и как миленький пойдёшь куда скажут.
    И это будет у всех в 21 веке победившего капитализма без альтернативы! Хихикаете над убогими из 404? Думаете у нас будет как то иначе?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:10
      +1
      Цитата: Копчёный
      можно было пересидеть в канадщине какой и не попасть на войну, а нынче тебя таки выдадут на Родину и как миленький пойдёшь куда скажут.

      А куда ж ты, паренек, а куда ты?
      Не ходил бы ты Тарас во солдаты
      Не ходил бы ты Тарас во солдаты

      В ВСУ штыки чай найдутся
      Без тебя наци Зелика обойдутся
      Без тебя наци Зелика обойдутся

      Поневоле ты идешь аль с охотой
      Ой Тарасик, Тарас, пропадешь ни за что ты
      Ой Тарасик, Тарас, пропадешь ни за что ты
  8. Andreich A.
    Andreich A. Сегодня, 12:29
    +1
    Грустно, но предсказуемо.
    Вспоминаются концлагеря для беженцев по ЕС, где чётко нарезанные сектора не позволют взбунтоваться всем разом.

    А в статье непоняточка: почти 3 млн въехало, а "значительная часть" из этих миллионов - 80 тысяч призывников...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:14
      +1
      Цитата: Andreich A.
      А в статье непоняточка: почти 3 млн въехало, а "значительная часть" из этих миллионов - 80 тысяч призывников...

      Остальные мужики до 60 лет, являются военнообязанными. тех других на пол миллиона тянет. НЕ попадут в этот список "заробитчане", которые получили вид на жительство, да начала СВО.
  9. bandabas
    bandabas Сегодня, 12:32
    +1
    Все логично. "Что сынку, помогли тебе твои ляхи? " Не учит история великих укров.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:35
    +2
    Власти Польши приступили к выдаче киевскому режиму находящихся на территории страны украинских мужчин призывного возраста
    . Всё может быть.
    А так, им говорили, намекал, что от туда пора валить...
  11. avianic
    avianic Сегодня, 12:35
    +2
    Пошёл дух шароварный,дух мужества по просторам Европы laughing
  12. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 12:37
    +1
    А как же "потерь нет и что люди сами идут в военкоматы", ведь в западных СМИ про это часто писали . Теперь же западные страны "оплот демократии" будут ловить украинских мужчин и отправлять на Украину, как шаблон то не порвётся у них.
  13. Опториус
    Опториус Сегодня, 12:44
    +4
    Те, кому хватило ума вовремя втикаты в Россию, наверно, под эту новость открывают шампанское. Чтобы отпраздновать второе рождение. З России то точно не экстрадируют. "Безвиз", который они заслужили.
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 14:12
      0
      Вы про "пятую колонну"?
  14. topol717
    topol717 Сегодня, 12:49
    +1
    До Германии там максимум 1000 км. Но что делать в той Германии без работы?
    1. AC130 Ganship
      AC130 Ganship Сегодня, 13:35
      -1
      Конкретно про Германию - не скажу. Но в целом в странах с построенным социализмом (Сша, Канада и др) всем людям, кто там легально находитсч и не имеющим работы, каждые 2 недели дают чек. На него конечно не пошикуешь, но на хлеб с колбасой и сыром хватит, и на аренду комнаты - тоже. В южных штатах некоторые черные живут так всю жизнь и вообще не собираются работать
  15. Светлан
    Светлан Сегодня, 12:49
    +1
    И походу у немецких беглецов, очко уже сузилось ))
  16. NaBerlin
    NaBerlin Сегодня, 12:51
    +1
    Гейропейские укряки эту тему ещё месяца 3 назад прочухали, массово западнее дернули
  17. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 13:23
    +2
    А вы писали, что людского ресурса у них нема, вон как ещё ма.
  18. Cannon
    Cannon Сегодня, 14:19
    0
    Ю.Подоляка в Телеграмме пишет:"Что же делать украинцам, которые не хотят воевать, быть «пушечным мясом» в игре за чужие интересы? Приезжать в Россию, там их точно не выдадут, и воевать за Зеленского не заставят. Россия сегодня – спасение для украинцев" +++Сделали из России выгребную яму.И кого дерьма у нас только нет.
  19. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:00
    0
    До последнего руинца, всё как положено.