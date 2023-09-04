Власти Польши приступили к выдаче киевскому режиму находящихся на территории страны украинских мужчин призывного возраста

С начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, на территорию Польши въехали около 2,87 миллионов граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Значительную часть из них составляют лица мужского пола, которые не имели законных оснований на освобождение от мобилизации на военную службу. Теперь польские власти начали их выдавать украинскому государству, о чем пишет издание Rzeczpospolita.Поскольку есть соответствующее соглашение между Варшавой и Киевом, Польша уже приступила к выдаче первых украинских граждан. Всего речь может идти о выдаче до 80 тысяч украинских граждан, которые «выпали» с воинского учета. Украинский режим рассчитывает значительно пополнить численность вооруженных сил за счет мобилизации перебравшихся в Польшу украинцев.Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский утверждает, что прокуратура страны с помощью международных ордеров на арест может начать преследование украинских граждан, которые покинули страну, скрываясь от мобилизации на военную службу. В свою очередь, в польской полиции заявляют, что вопросы об экстрадиции будут решаться в судебном порядке.Поскольку присутствие большого количества украинских молодых мужчин не очень нравится польскому населению, вряд ли Варшава будет сильно препятствовать процессу выдачи. Наоборот, стоит ожидать, что в Польше начнут отлавливать украинских мужчин призывного возраста и отправлять их на Украину. В то же время, не исключено, что сейчас украинские мужчины, осевшие в Польше, попытаются перебраться в другие страны Евросоюза, которые с куда меньшей вероятностью могут выдать их киевскому режиму. Прежде всего, это страны Западной Европы, начиная с Германии.