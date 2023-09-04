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Глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман обвинила Шольца в блокировке поставки ракет Taurus Киеву

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Глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман обвинила Шольца в блокировке поставки ракет Taurus Киеву

Поставки Украине немецких крылатых ракет воздушного базирования Taurus блокирует лично канцлер ФРГ Олаф Шольц, с таким заявлением выступила глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.


Несмотря на давление правящей в Германии коалиции, Шольц продолжает выступать против поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. По словам Штрак-Циммерман, канцлер единственный в коалиции, кто не поддерживает отправку ракет. До этого она заявляла, что этот вопрос необходимо решить как можно скорее, так как ситуация на Украине не терпит отлагательств. Действия Шольца глава комитета назвала "безответственными" добавив, что у Германии "много ракет", и пора им дать "зеленый свет".

На данный момент он не хочет поставлять Taurus. На данный момент, однако, на Украине продолжают гибнуть люди. Канцлер Шольц, ради Бога! Он единственный блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно

- написала она в одной из запрещенных в России соцсетей.

Поддакивает Штрак-Циммерман и глава МИД Германии Анналена Бербок заявившая, что вопрос передачи раке Украине нужно решить "немедленно". Отметим, что Штрак-Циммерман является ярой русофобкой и выступает за передачу киевскому режиму любого оружия, лишь бы это было против России.

Киев уже давно выпрашивает у Берлина крылатые ракеты Taurus, но решение по ним до сих пор не принято. Как заявил недавно Шольц, немецкий народ в своем большинстве выступает против передачи ракет Зеленскому, а он лишь выполняет "волю народа". По последним данным 52% населения Германии выступает против отправки ракет на Украину.

Taurus - авиационная крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода носителя в зону ПВО противника.
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17 комментариев
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  1. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 12:27
    +2
    На вид этот глава комитета Бундестага по вопросам обороны продолжает свою месть Германии -_-
    1. Комментарий был удален.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 12:44
      +2
      -обвинила Шольца в блокировке поставки ракет Taurus Киеву
      Синяки на лице канцлера-перестаралась Мари-Агнесс,однако.
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 12:55
        -1
        Дык без ударов по всем известным местам на Урале и за ним смысла в этих дорогих ракетах нет совсем. Немцы это понимают. Что они сделают? Командный пункт разобьют или склад с бк. У нас склады в зоне сво маленькие совсем. Там бк на сумму намного меньше чем ракета стоит. Какой смысл?
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:30
    +2
    Маша-Аглая Шрек Церберман, ответьте пжл. на один вопрос, как леопёрды помогли кеклам в наступлении? Разве что разминированием?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:32
      +1
      Нет, эти Лео шароварным путь подсвечивали огнем от своего горения. Путь в светлое шароварное будущее на встречу с бандерой.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:36
    +3
    Глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман обвинила Шольца в блокировке поставки ракет Taurus Киеву
    . Бабы привласти, у них, совсем очумевшее... хотя, там совсем оно, может оказаться.
    1. LeutnantTom
      LeutnantTom Сегодня, 13:10
      +3
      С Гитлером было то же самое, немецкие женщины были совершенно безумны.
  4. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 12:45
    +3
    Евреи-нацисты это какая то жесть,вааще тормозов нет,летят под откос сломя голову....Вчера читал в телеге,что ракеты таурус уже вна руине с конца августа...
  5. faterdom
    faterdom Сегодня, 12:50
    +1
    Эта циммерман не хочет за Таурус заполучить Кинжал? Или Калибр в специсполнении?
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:53
    0
    Скорее всего , ракеты будут ближе к зиме , применять будут в мороз.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:56
    +2
    Действия Шольца глава комитета назвала "безответственными" добавив, что у Германии "много ракет", и пора им дать "зеленый свет".

    Пора объяснить старой обезьяне на дипломатическом уровне, что у России ракет ещё больше или просто прислать ей лично ультимативное предупреждение с координатами ответного удара (Бундестаг или ещё какое загородное логово этой обезумевшей бабы).
    Простите за мой немецкий.
  8. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 13:01
    +2
    Страк Циммерманн по прозвищу Флак Циммерман — худший поджигатель войны среди немецких политиков.Число 2 — фон дер Ляйен.
    Большинству немцев он/она/оно не нравятся.

    Однако есть и другие, они требуют мира путем переговоров.
    Однако не немецкие политики, а видные военные и политические эксперты, в том числе два бывших советника канцлера и два видных ученых.
    К сожалению, только на немецком и только в австрийских СМИ.

    https://exxpress.at/deutsche-experten-fordern-verhandlungsfrieden-kritik-an-fehlen-einer-strategie/?fbclid=IwAR2S8QgL05wmCAi3WbD1i46NU3oMRA9HK4byf7R8HowNDPLfEpqpqeY_Oas
  9. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 13:02
    +3
    Мы надеемся, что в Германии разразится политическая война между настоящими немцами и некоренными угнетателями, которые используют немецкий народ и манипулируют им.
  10. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 13:27
    0
    это случайно не после обвинений Штрак-Циммерман у Шольца глаз подбитый?
  11. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 13:29
    +1
    как же быстро все они мутировали, ещё пару лет назад, за требование поставок оружия в горячий конфликт, её исключили бы из партии. сегодня - война это мир, а пацифисты - посланники ада (цитата шольца)
  12. Artillerieunteroffizier
    Artillerieunteroffizier Сегодня, 13:51
    0
    И вот она снова ведьма Дракула. В интервью по телевидению ее спросили, пойдет ли она тоже на фронт. Она сказала, что в силу возраста может принять участие только в фольксштурме, но потом покажет россиянам. Отсюда видно, что дама – это, по сути, случай для дурдома.
  13. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:36
    0
    Действия Шольца глава комитета назвала "безответственными" добавив, что у Германии "много ракет", и пора им дать "зеленый свет".

    Похоже что фрау Циммерман, внучка парня из Браунау.