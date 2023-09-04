Еще один монастырь канонической православной церкви решили закрыть на Украине

На Украине продолжается «охота на ведьм», выражающаяся в преследовании всего, что так или иначе напоминает Россию или хоть как-то связано с нашей страной. Один из ударов киевских властей приходится на Украинскую православную церковь (УПЦ), представителей которой притесняют в разных уголках страны.Больше шести месяцев идет давление властей на монахов и прихожан древней православной святыни - Киево-Печерской лавры, из которой хотят выдавить представителей канонического православия. Теперь же приходят сообщения из Тернопольской области Украины, где полиция оцепила Кременецкий женский монастырь.Как заявили в УПЦ, власти преследуют туже цель, что и с Киево-Печерской лаврой – закрытие монастыря и выселения монахинь. Здесь найден похожий повод с тем, что было с Лаврой – якобы появились проблемы с арендой и руководством заповедника, чем решили и воспользоваться «правоохранители».Формально причиной всего этого является окончание срока аренды, который был заключен в 2018 году на пять лет. Представители храма отправили зарос в Минкульт и Фонд госимущества на продление аренды. Однако, не дожидаясь ответа, руководство заповедника при помощи полиции решило зачистить территорию монастыря от его обитателей. Хотя отмечается, что его настоятельница просила директора заповедника не выселять монахинь, пока не будет получен ответ Минкульта и Фонда госимущества на запрос о продлении аренды. Кстати, на этот момент фонд госимущества возглавляет Рустем Умеров, который назначается на должность главы Минобороны Украины.