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Еще один монастырь канонической православной церкви решили закрыть на Украине

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Еще один монастырь канонической православной церкви решили закрыть на Украине

На Украине продолжается «охота на ведьм», выражающаяся в преследовании всего, что так или иначе напоминает Россию или хоть как-то связано с нашей страной. Один из ударов киевских властей приходится на Украинскую православную церковь (УПЦ), представителей которой притесняют в разных уголках страны.


Больше шести месяцев идет давление властей на монахов и прихожан древней православной святыни - Киево-Печерской лавры, из которой хотят выдавить представителей канонического православия. Теперь же приходят сообщения из Тернопольской области Украины, где полиция оцепила Кременецкий женский монастырь.

Как заявили в УПЦ, власти преследуют туже цель, что и с Киево-Печерской лаврой – закрытие монастыря и выселения монахинь. Здесь найден похожий повод с тем, что было с Лаврой – якобы появились проблемы с арендой и руководством заповедника, чем решили и воспользоваться «правоохранители».

Формально причиной всего этого является окончание срока аренды, который был заключен в 2018 году на пять лет. Представители храма отправили зарос в Минкульт и Фонд госимущества на продление аренды. Однако, не дожидаясь ответа, руководство заповедника при помощи полиции решило зачистить территорию монастыря от его обитателей. Хотя отмечается, что его настоятельница просила директора заповедника не выселять монахинь, пока не будет получен ответ Минкульта и Фонда госимущества на запрос о продлении аренды. Кстати, на этот момент фонд госимущества возглавляет Рустем Умеров, который назначается на должность главы Минобороны Украины.
Использованы фотографии:
Википедия/Vimoculars
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3 комментария
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:05
    0
    Один из ударов киевских властей приходится на Украинскую православную церковь (УПЦ)

    Человека можно быстро обратить в другую веру, если поставить его перед выбором – обращение или смерть. Так можно быстро устранить неподдающихся. Чтобы помочь человеку перейти в новую веру, надо заставить его участвовать в общественных церемониях и освоить формальный язык этой веры. Необходимо также ни на минуту не выпускать новообращенных из виду, чтобы они не вернулись к прежней вере. Но формальное обращение станет искренним только в том случае, если все средства информации перестанут упоминать о прежней вере.
    Если для быстрого массового обращения людей требуются крупномасштабные и жестокие военные меры, то нужного результата можно достичь и другим путем – сохранив прежнюю религию, но установив многочисленные привилегии для последователей новой веры. Пусть люди завоеванной страны отправляют обряды и обычаи своей прежней веры скромно и у себя на дому. Участие же в общественной жизни – политической, культурной или экономической – возможно только для тех, кто принял новую веру. При таких условиях потомки несогласных с новыми порядками через несколько поколений обратятся в новую веру, желая стать богатыми, образованными и могущественными, а к последователям старой будут относиться с подозрением, и у тех не будет ни власти, ни силы.
    Оба этих принципа в свое время помогли исламу широко распространиться на земле. В годы Второй мировой войны они широко применялись нацистами – первый на территории Польши, Украины и Белоруссии, второй – в Голландии, Бельгии, Норвегии и других западных странах. Возможно, они снова станут востребованными.

    Осуществление первого принципа связано с большими трудностями и большой кровью, но зато результатов можно достичь очень быстро. Осуществление второго надежно как паровой каток – он сметает на своем пути все.
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 15:08
    0
    Проблемы православных правоверного не волнуют.
  3. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 15:09
    0
    Снова скажут то, за что меня заминусуют - ну и что?