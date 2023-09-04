Уже 20 лет Сербию и ее граждан обманывают, что они могут стать частью ЕС, но видим, что нет, уже десять лет ни одно государство не вступило. На последнем саммите сказано, что ЕС должен подготовиться к приему новых членов лишь к 2030 году

В Сербии осенью 2023 года будет проведен конгресс «Движения социалистов» для ознакомления с вероятными преимуществами от возможного вступления страны в БРИКС. Об этом сообщил РИА Новости заместитель председателя Движения социалистов, депутат Скупщины Боян Торбица.Как отметил Торбица, «Движение социалистов» является коалиционным партнером правящей в стране Сербской прогрессивной партии. Организация всегда выступала за «сербский мир» и сотрудничество с такими организациями как БРИКС.Лидер движения Александр Вулин, который возглавляет Агентство безопасности и информации Сербии, всегда выступал за то, чтобы граждане Сербии на референдуме решили сами, быть стране членом Евросоюза или БРИКС.- рассказал РИА Новости Боян Торбица.Поскольку процесс интеграции страны в Евросоюз явно зашел в тупик, как и сам европейский путь, альтернативным вариантом становится вступление Сербии в БРИКС. Торбица отметил, что в это объединение входят страны, которые традиционно были дружественно настроены по отношению к Югославии, а затем и к Сербии. Ни одно из этих государств не признало «независимость» Косово, отметил политик.На самом деле, вступление Сербии в БРИКС было бы неплохим вариантом для этого государства, которое явно подвергается нападкам и дискриминации со стороны Евросоюза и НАТО.