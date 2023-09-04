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Сербская партия решила собрать конгресс для изучения возможных преимуществ при вступлении страны в БРИКС

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Сербская партия решила собрать конгресс для изучения возможных преимуществ при вступлении страны в БРИКС

В Сербии осенью 2023 года будет проведен конгресс «Движения социалистов» для ознакомления с вероятными преимуществами от возможного вступления страны в БРИКС. Об этом сообщил РИА Новости заместитель председателя Движения социалистов, депутат Скупщины Боян Торбица.


Как отметил Торбица, «Движение социалистов» является коалиционным партнером правящей в стране Сербской прогрессивной партии. Организация всегда выступала за «сербский мир» и сотрудничество с такими организациями как БРИКС.

Лидер движения Александр Вулин, который возглавляет Агентство безопасности и информации Сербии, всегда выступал за то, чтобы граждане Сербии на референдуме решили сами, быть стране членом Евросоюза или БРИКС.

Уже 20 лет Сербию и ее граждан обманывают, что они могут стать частью ЕС, но видим, что нет, уже десять лет ни одно государство не вступило. На последнем саммите сказано, что ЕС должен подготовиться к приему новых членов лишь к 2030 году

- рассказал РИА Новости Боян Торбица.

Поскольку процесс интеграции страны в Евросоюз явно зашел в тупик, как и сам европейский путь, альтернативным вариантом становится вступление Сербии в БРИКС. Торбица отметил, что в это объединение входят страны, которые традиционно были дружественно настроены по отношению к Югославии, а затем и к Сербии. Ни одно из этих государств не признало «независимость» Косово, отметил политик.

На самом деле, вступление Сербии в БРИКС было бы неплохим вариантом для этого государства, которое явно подвергается нападкам и дискриминации со стороны Евросоюза и НАТО.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Prime Minister's Office - Press Information Bureau
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4 комментария
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:36
    -2
    Смешно звучит для страны у которой нету своего выхода к морю, а вокруг ЕС.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:38
    +1
    Сербская партия решила собрать конгресс для изучения возможных преимуществ при вступлении страны в БРИКС
    . Что можно сказать... да ничего, пока.
  3. ГИС
    ГИС Сегодня, 13:07
    0
    а почему им не попробовать? все равно каких либо значимых вариантов пока не предвидится
  4. Бывший...СССР
    Бывший...СССР Сегодня, 13:35
    0
    Их смело можно в БРИКС. Они не предадут.