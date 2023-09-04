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Мятежники в Габоне инициировали расследование против представителей свергнутой власти

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Мятежники в Габоне инициировали расследование против представителей свергнутой власти

Новые власти африканской республики Габон решили начать расследование против свергнутой элиты. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.


Напомним, что в конце августа текущего года в стране произошел государственный переворот, в результате чего власть захватили военные.

Временным лидером республики был назначен генерал Брис Олиги Нгема. Уже сегодня он может принять присягу и возглавить так называемое переходное правительство.

Основным триггером вышеупомянутых событий стало объявление Избирательной комиссией в Габоне о том, что на президентских выборах снова (уже в третий раз) победил Али Бонго. В итоге, группа высокопоставленных военных объявила о том, что не признает выборы, обвинила действующие власти в коррупции и устроила переворот.

В материале говорится, что в качестве основных обвинений в текущем расследовании рассматриваются коррупция, растрата государственных средств и даже госизмена. Под подозрением находятся представители задержанной в ходе переворота элиты, включая сына президента страны Али бен Бонго Ондимбы.

Стоит добавить, что свергнутый на прошлой неделе и посаженный под домашний арест бен Бонго впервые вступил в свою должность в 2009 году. При этом он стал преемником своего отца, который правил страной на протяжении 42 лет.
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7 комментариев
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  1. faterdom
    faterdom Сегодня, 12:48
    0
    Ну, мы-то не Габон, слава Богу, лодки не раскачиваем...
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 13:01
      +7
      Французы не могут защитить своих "сyкиныx сынов"?
      Вот так и полагайся на милость метрополии...
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:03
    +2
    За всю историю независимого Габона в нём сменилось лишь три президента.Богатое и стабильное государство,за счёт нефти.Однако из-за неравенства в распределении доходов значительная часть населения остаётся бедной.
  3. Aken
    Aken Сегодня, 13:22
    +1
    Расследование должно быть быстрым и эффективным.
    Чтобы восстанавливать во власти некого было.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:25
    0
    И что?
    А ничего ....
    Всё идёт своим чередом.
  5. dump22
    dump22 Сегодня, 13:36
    0
    он стал преемником своего отца, который правил страной на протяжении 42 лет.

    Вот как надо обходиться с пожизненными и наследственными президентами.
    Раз и готово.
    И плевать потом на мнение запада.
  6. alystan
    alystan Сегодня, 13:42
    +1
    Извиняюсь заранее, но будет много букв...

    Не все так однозначно получается с Габоном, особенно с генералом Брисом Олиги Нгемадаже.
    Даже как-то слишко запутано...

    Согласно итальянскому онлайн-изданию Agenzia Nova, переворот в Габоне имеет семейную подоплеку, поскольку лидер повстанцев, главнокомандующий Республиканской гвардии Габона Брис Олигуи Нгема, представленный как новый президент на переходный период, является двоюродным братом свергнутого президента страны Али Бонго Ондимбы.

    Ниже чуть подробнее.

    Брис Олигуи Нгема еще относительно молод (прим. 1975 года рождения) - обучался в Королевской военной академии Мекнеса в Марокко, работал военным атташе в посольствах Габона в Марокко и Сенегале.

    Ну откуда может быть у него опыт управления государством (?!)

    Республиканскую гвардию он возглавил лишь в апреле 2020 года, заменив генерала Грегуара Куна, который также доводится двоюродным братом свергнутому президенту Али Бонго Ондимбы.

    То есть один кузен сменил другого, чтобы затем сместить третьего, но президента.

    Была еще одна попытка, правда неудачная, отстранения от власти вооруженным путем в январе 2019 года того же Али Бонго Ондимбу.

    Если рассматривать ситуацию в Габоне в широком геополитическом контексте (в рамках всей Африки), то можно обратить внимание на активность Франции, США, России и Китая в борьбе за право участвовать в освоении природных богатств не только Габона, но и всех африканских стран в целом, а также за геостратегическое доминирование в странах субсахарской Африки.

    И в этой связи можно и нужно утверждать о "рукотворной" версии вооруженного мятежа в Либревиле, как в 2019 году, так и нынешнего, и приглядеться к возможным его/их инициаторам, прежде всего США.

    Применительно к попытке неудавшегося переворота четырехлетней давности и в пользу предположения о роли США говорит такой момент. За полгода до провалившегося путча, в июле 2018 года президент Габона побывал с визитом в Москве, где встречался с президентом России и высказался за наращивание присутствия не только России, но и Китая как на африканском континенте, так и в Габонской Республике. И появление в Габоне американских военных можно вполне объяснить желанием Вашингтона не допустить установления ни военного, ни экономического сотрудничества этой страны с Россией. А вовсе не их миролюбивыми взглядами.

    Странности и нестыковки попытки переворота 7 января 2019 года.

    В тот день рано утром пять человек в форме республиканской гвардии на армейских джипах блокировали здание государственной радиовещательной станции в Либревиле и из ее аппаратной выступили с обращением. Некий лейтенант Ондо Обианг Келли заявил о конце правления президента Али Бонго Ондимбы и объявил себя лидером Патриотического движения военных и спецслужб Габона. Пообещав в скором времени создать Национальный совет восстановления демократии в республике.

    Позже выяснилась следующая подробность - по словам командующего BBC Габона Эрика Мбадинга, армия всегда считалась верной семье Бонго, костяком которой была президентская гвардия и в которую рекрутировали в основном жителей района Верхних Огуэ, т.е. из родных мест президентского клана (вот и объяснение про двоюродных братьев). Президентская гвардия имела прямое подчинение перед руководством разведки в министерстве обороны, которые соответственно возглавляли двоюродный брат президента Грегуар Куна и родной брат президента Федерико Бонго.

    А вскоре после подавления путча появилось сообщение, что никто из числа мятежников в армии Габона никогда не служил. Выходит, что непричастных к армии путчистов кто-то специально вырядил в президентских гвардейцев (?!)

    Что получаем в итоге?

    Президент, вместе с отцом правивший долгие почти 50 лет богатой природными ресурсами страной, которая после краха французской колониальной империи вновь "оказалась в объятиях" той же Франции, все это время остававшаяся по сути псевдогосударством, вдруг совершает визит в "ненавистную" для Запада Россию и делает там просто ошеломительные заявления по развитию сотрудничества не с нынешними неоколонизаторами, а с Россией и Китаем.

    Что оставалось делать Западу в такой ситуации? Единственный вариант, убрать "предавшего их интересы" Али Бонго, и к тому же уже немощного (из-за болезни) и заменить его своим человеком.

    Получается, что Али Бонго стал поперек интересов Франции и США. А утверждение, что новый временный президент будеть радеть только за свою страну и бороться за освобождение от неоколонизаторов, это еще требует подтверждения не словами, а делами.

    И только время рассудит, кто был прав, а кто заблуждался...