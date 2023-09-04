Мятежники в Габоне инициировали расследование против представителей свергнутой власти

Новые власти африканской республики Габон решили начать расследование против свергнутой элиты. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.Напомним, что в конце августа текущего года в стране произошел государственный переворот, в результате чего власть захватили военные.Временным лидером республики был назначен генерал Брис Олиги Нгема. Уже сегодня он может принять присягу и возглавить так называемое переходное правительство.Основным триггером вышеупомянутых событий стало объявление Избирательной комиссией в Габоне о том, что на президентских выборах снова (уже в третий раз) победил Али Бонго. В итоге, группа высокопоставленных военных объявила о том, что не признает выборы, обвинила действующие власти в коррупции и устроила переворот.В материале говорится, что в качестве основных обвинений в текущем расследовании рассматриваются коррупция, растрата государственных средств и даже госизмена. Под подозрением находятся представители задержанной в ходе переворота элиты, включая сына президента страны Али бен Бонго Ондимбы.Стоит добавить, что свергнутый на прошлой неделе и посаженный под домашний арест бен Бонго впервые вступил в свою должность в 2009 году. При этом он стал преемником своего отца, который правил страной на протяжении 42 лет.