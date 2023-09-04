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Концерн «Калашников» заявил о планах по увеличению выпуска высокоточных боеприпасов в два раза

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Концерн «Калашников» заявил о планах по увеличению выпуска высокоточных боеприпасов в два раза

Российский концерн "Калашников" открывает новое производство по выпуску управляемых артиллерийских снарядов и высокоточных ракет, в ближайшее время в эксплуатацию будут запущены два новых крупных цеха. До конца года будет сформирован новый крупный современный кластер, который позволит кратно нарастить производство необходимых военным боеприпасов.


Согласно сообщению концерна, новое производство позволит увеличить в два раза выпуск управляемых ракет "Вихрь-1" и высокоточных артиллерийских снарядов "Китоло-2М". Кроме того, также будет увеличен выпуск зенитных управляемых ракет 9М33. Как заявляется, новое производство разворачивается на свободных площадях концерна. Возводятся два новых цеха, в которые войдут участки термообработки, инструментальные, сборочные, механические и вспомогательные административно-бытовые помещения.

Новые объекты по производству высокоточных изделий (ЗУР 9М33, "Вихрь-1", "Китолов-2М") возводятся на свободных площадях концерна (...) что позволит увеличить выпуск высокоточных боеприпасов более чем в два раза

- говорится на сайте концерна.

"Вихрь-1" - управляемая ракета авиационного базирования, предназначена для поражения бронетехники, в том числе с динамической защитой, а также вертолетов, штурмовиков и беспилотников на дальности до 10 км. Активно используется армейской авиацией в зоне СВО.

Высокоточный артиллерийский снаряд "Китолов-2М" калибра 122 мм предназначен для поражения как одиночных, так и групповых целей, движущихся и неподвижных, небронированных и бронированных, а также различных инженерных сооружений противника. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом "Китолов-2М" составляет 13,5 км.
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6 комментариев
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  1. Зуек
    Зуек Сегодня, 13:10
    -2
    ИМХО, ставить модуль коррекции на снаряд с такой дальностью не целесообразно. 14 км очень мало. Очень
    1. sepal81
      sepal81 Сегодня, 13:23
      0
      Цитата: Зуек
      ИМХО, ставить модуль коррекции на снаряд с такой дальностью не целесообразно. 14 км очень мало. Очень

      У нас много Д-30, Гвоздик.Если надо пальнуть высокоточкой в ближней зоне, по-моему, самое то.
      1. Зуек
        Зуек Сегодня, 14:19
        -1
        В ближней зоне арт. установка + дрон в разы дешевле и эффективнее. 14 км!
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:32
      +2
      А если стрелять по цели типа "танк"? От такого снаряда ведь нет спасения, это не "Ланцет" с жалким килограммом тротила. А если у каждой 122-мм САУ будет по паре таких снарядов в боекомплекте, то они смогут вести не только заградительный огонь, но и быть серьёзным противотанковым аргументом, учитывая, что украинские танки сейчас предпочитают вести стрельбу с закрытых позиций, то есть максимум до 8 км от ЛБС.
  2. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:25
    0
    Выпуск ракет 9М33 звучит странно. это же ракета от "Осы" 70-х годов. Она радиокомандная, то есть не тепловая. По чём ею собрались стрелять? Это учитывая, что с тех пор появились значительно более совершенные системы. Или решили расконсервировать советские мощности по принципу "лишним не будет", при угрозе не только расширения использоваиня Украиной БПЛА, но в перспективе и появления F-16?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:26
    0
    Российский концерн "Калашников" открывает новое производство по выпуску управляемых артиллерийских снарядов и высокоточных ракет, в ближайшее время в эксплуатацию будут запущены два новых крупных цеха. До конца года будет сформирован новый крупный современный кластер, который позволит кратно нарастить производство необходимых военным боеприпасов.
    Понятно, ВПК прирастает ... лишь бы нигде не отваливалось.