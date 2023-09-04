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В кадр попал бронеавтомобиль ВСУ M1124 MaxxPro с минным траллом «Spark 2»

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В кадр попал бронеавтомобиль ВСУ M1124 MaxxPro с минным траллом «Spark 2»

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен американский бронеавтомобиль M1124 MaxxPro, оснащенный минным траллом "Spark 2". Как заявляется, эти боевые машины принимают участие в учениях 58-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии.


На кадрах можно увидеть, как американский бронеавтомобиль с присоединенным минным траллом передвигается по грунтовой дороге, а также преодолевает незначительные препятствия.





Некоторое количество International M1224 MaxxPro было поставлено боевикам киевского режима их американскими кураторами. Машины этого типа используются армией США и призваны со временем заменить бронемашины HMMWV. Согласно программе Пентагона, машина была разработана с установленной противоминной защитой.

В базовой модели M1224 MaxxPro есть бронекапсула для экипажа, а также V-образный корпус, предназначенный для отклонения от машины взрывов мин или самодельных взрывных устройств, при этом обеспечивая защиту для экипажа. В ходе испытаний эта конструкция выдерживала взрывы фугасов массой 7 килограммов.

По данным портала Navistar Defense, машина спроектирована с учетом эксплуатационной готовности и использует стандартизированные, легкодоступные детали, что обеспечивает возможность производить быстрый ремонт и техническое обслуживание. Бронированный корпус скреплен болтами, а не сварен, как у других MRAP, что облегчает ремонт в полевых условиях.

Ранее сообщалось о неудачной эксплуатации этих бронеавтомобилей на Украине. Отмечается, что бронеавтомобили этого типа испытывают сложности при передвижении по относительно рыхлому грунту.
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19 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 13:18
    -3
    Блин. Отличные фотографии. Технически грамотная информация. Но можно не опускаться до дешевой пропаганды, называя военных Украины боевиками? Кому это нужно? Вам противостоит самая крупная и боеспособная армия Европы, а вы ее еще бандой назовите.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:33
      +4
      Если точнее, это армия\наёмники объединённой гейропы и наглосаксов.
      Была б это армия самой Украины, было б ... в общем и так понятно.
      Объективно, так объективно, со всех сторон, а не только с той стороны, которая ... предпочтительна.
    2. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 14:02
      +2
      Цитата: Арон Заави
      самая крупная и боеспособная армия Европы, а вы ее еще бандой назовите.

      А как ещё по другому называть бандитов, разоривших десятки стран во благо своего процветания? Они и есть самая жестокая и хладнокровная шайка бандитов в истории человечества.
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 14:31
        0
        Цитата: kventinasd
        Цитата: Арон Заави
        самая крупная и боеспособная армия Европы, а вы ее еще бандой назовите.

        А как ещё по другому называть бандитов, разоривших десятки стран во благо своего процветания? Они и есть самая жестокая и хладнокровная шайка бандитов в истории человечества.

        Если "шайку бандитов" не может разогнать Армия, то тут всплывают вопросы к Армии и ее боеспособности.
    3. роман66
      роман66 Сегодня, 14:05
      0
      Порадовало
      для отклонения от машины взрывов мин или самодельных взрывных устройств

      Даже не взрывной волны
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:19
    0
    А ведь рано или поздно при таких раскладах подберут они пилюлю от наших минных полей, сами или при помощи Запада. Надо быть готовыми.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 13:29
      -1
      Небывало плотное минирование "линии Суровикина" дало всплеск всяческим разработкам в саперном деле.
      Например, появились дроны-коптеры-"саперы".
      На них установлены датчики на тепло: мины нагреваются больше, чем окружающая среда.
      И датчики металлодетекторы.
      Дроны пускают на местность и они создают карту минного поля.
      По карте идут саперы, или производится дистанционный подрыв.
      1. g1v2
        g1v2 Сегодня, 13:59
        +4
        Сейчас скоро начнет холодать и разница в температурах станет не такой заметной. Опять же те мины, что вкопаны в грунт, а не стоят на нем не так выделяются на тепловизорах. Проверено.Опять же мы постоянно обновляем минные заграждения , тч даже после того как укровермахт кассетами или другими способами прореживает их , они восстанавливаются за пару-тройку ночей. hi
        Кстати всем привет. На пару недель я снова с вами. soldier lol
    2. flSergius
      flSergius Сегодня, 13:38
      +1
      Рано или поздно подберут, но почему сразу не подобрали? Мины это средство, известное более 100 лет, разведка у них должна бы сообщить, что наши перед линией обороны полей наделали. Почему они в начале кинулись через эти поля с 1 тралом на 20 машин, где их машины разграждения, которые компьютеризированные и облепленные планками Пикатинни? Или может у них с разведкой и оснащением всё не так уж и круто? laughing
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 13:52
        -1
        "разведка у них должна бы сообщить, что наши перед линией обороны полей наделали"///
        ---
        Про мины, в принципе, знали. Но сюрпризом оказалась плотность минирования и отсутствие разметки проходов между минными полями для собственных войск.
        Сплошное минирование без карт.
        1. g1v2
          g1v2 Сегодня, 14:02
          +2
          Только наша рота за пару месяцев установила больше 2 тыс. мин. Участки разные бывают, но есть те кто и больше ставил. Такое под огнем быстро не снимешь. Опять же плотность установки сейчас куда выше , чем положено было по учебникам.
          1. flSergius
            flSergius Сегодня, 14:13
            +1
            Надеюсь снайперы и ПТУРщики караулят чубатых сапёров и инженерные машины am
    3. VLAD-96
      VLAD-96 Сегодня, 13:40
      0
      Надо быть наготове повторно минировать.. Да же во время их разминирования! (технологии позволяют делать это дистанционно)
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:28
    0
    Ранее сообщалось о неудачной эксплуатации этих бронеавтомобилей на Украине. Отмечается, что бронеавтомобили этого типа испытывают сложности при передвижении по относительно рыхлому грунту.
    Сколько там хорошей, сухой погоды осталось?
  4. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 13:33
    0
    А траЛЛы это потому, что их два и стоят рядышком?
  5. skept
    skept Сегодня, 13:33
    +2
    Нам противостоят нелюди с нацисткой идеологией,вооруженные США и их вассалами.
    Цель:уничтожение России,как самостоятельного государства.
    Это для недоумков и не наших
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:05
    0
    Ждем кадры этих машин после попадания в прицел. И что бы были "Блин. Отличные фотографии."(с) laughing
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:44
    0
    Бронированный корпус скреплен болтами, а не сварен, как у других MRAP, что облегчает ремонт в полевых условиях.

    После подрыва детали обычно деформируются настолько что все болтовые или заклёпочный соединения либо клинит, либо разрывает. Весьма спорный метод скрепления бронеплит с расчётом на полевой ремонт.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 15:00
      0
      Цитата: Хорон
      Бронированный корпус скреплен болтами, а не сварен, как у других MRAP, что облегчает ремонт в полевых условиях.

      После подрыва детали обычно деформируются настолько что все болтовые или заклёпочный соединения либо клинит, либо разрывает. Весьма спорный метод скрепления бронеплит с расчётом на полевой ремонт.

      Болт можно срезать болгаркой и снять бронеплиту с помощью лома. А вот сантиметровую трещину по шву замучиешься заваривать. Так что некая логика все равно присутствует.
      Да и опосля обстрела с пробитие плит их тоже проще менять.