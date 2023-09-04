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Канцлер Германии продемонстрировал свое первое фото с повязкой на глазу после падения на пробежке

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Канцлер Германии продемонстрировал свое первое фото с повязкой на глазу после падения на пробежке

В интернете появилась первая фотография канцлера Германии Олафа Шольца после падения на пробежке. Ранее стало известно, что глава немецкого правительства упал во время утренних занятий спортом и повредил лицо.


На фотографии мы видим, что правый глаз канцлера ФРГ закрыт черной повязкой. Под повязкой видны ссадины. Очевидно, что Шольц действительно сильно пострадал во время падения. Правда, не очень понятно, как можно так повредить глаз, если только Шольц не бегал по пересеченной местности и не задел какие-то ветки, штыри или пеньки.

Я с нетерпением жду мемы. Спасибо за добрые пожелания. Это выглядит хуже, чем есть на самом деле!

- иронично написал Шольц.

Олафу Шольцу 65 лет. Но, как мы видим, канцлер пытается держать себя в форме, занимаясь спортом. Правда, не всегда это приводит к укреплению здоровья, иногда имеет противоположный эффект. Из-за синяков и ссадин на лице Шольцу пришлось отменить ряд официальных мероприятий, включая и поездку в город Херинген в земле Гессен, где канцлер должен был побывать 3 сентября.

Интересно, что о Шольце немецкие биографы пишут: во время учебы в школе и вузе он не любил физкультуру и предпочитал активному отдыху и занятиям спортом чтение книг. Но уже в зрелом возрасте Шольц скорректировал свои привычки. Из спорта он более всего любит бег и греблю, кроме того одержим пешими прогулками и не прочь покататься на велосипеде.
Использованы фотографии:
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46 комментариев
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  1. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 13:13
    +4
    Задел какие-то струны немецкой экономики.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 13:29
      +6
      Ассоциативный ряд пришел сразу:


      Вылитый Айсман, когда перевязан глаз, а без перевязки однозначно- Афанасий Борщев сантехник !!!
      1. Andriuha077
        Andriuha077 Сегодня, 13:50
        0
        Прежним курсом (Шольц на пробежке, 2024)
        Auf dem gleichen Kurs (Scholz beim Laufen, 2024)
        On the same course (Scholz on a run, 2024)
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 13:31
      +2
      -Из спорта он более всего любит бег и ГРЕБЛЮ,
      Неточности перевода-ГРАБЛИ.
    3. свой1970
      свой1970 Сегодня, 13:34
      +1
      Скорее мало пообещал Украине....
      Обычно все на дверь валят- а этот на спорт....
  2. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 13:14
    +7
    Все-таки Шольц выбрал тактику вилкой в глаз.
  3. SS68SS
    SS68SS Сегодня, 13:15
    +5
    Довыёживался старый хрыч, напросился на кирпич....
  4. Жнец
    Жнец Сегодня, 13:16
    +8
    да ему втащили за провальную политику
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:17
    +8
    это он что бы кликуху поменять, с ливерной колбасы на Сильвера
    звучит посолиднее
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 13:26
      +3
      Цитата: Василенко Владимир
      это он что бы кликуху поменять, с ливерной колбасы на Сильвера
      звучит посолиднее

      Сильвер был одноногий, а глаза у него было два.
      1. 41 РЕГИОН
        41 РЕГИОН Сегодня, 13:31
        +5
        Цитата: михаилл
        Сильвер был одноногий,

        Осталось ногу сломать и попугая на плечо yes
        1. Irokez
          Irokez Сегодня, 13:37
          +1
          Все они бандиты, ну а этот - одноглазый бандит, а скоро может стать и одноруким бандитом.
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 13:43
        +1
        Цитата: михаилл
        Сильвер был одноногий

        согласитесь, что назвать его Оливье в честь Левассера будет совсем зашквар
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 13:18
    +3
    -Вы готовы, дети?

    .............................
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:45
      0
      правый глаз канцлера ФРГ закрыт черной повязкой.
      Если продолжить пиратскую тему, то это "Черная метка "!
  7. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:18
    +11
    "Из спорта он более всего любит бег и греблю..." Оно и видно. Не успел убежать и отгрёб. Шольц, если они пытали тебя, просто моргни два раза. Мы поймём.
  8. Andobor
    Andobor Сегодня, 13:19
    +3
    В США, лучшим рекламным ходом всех времён и народов признана реклама, где мужик с повязкой на глазу рубашки рекламировал.
    Шольц типа не знал.
    - А я пойду куплю ливерной колбасы.
  9. михаилл
    михаилл Сегодня, 13:20
    +4

    .........................................................................................
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:23
      +1
      михаилл hi, Переговоры?!
      Знаю, знаю текст моего комментария.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:21
    +3
    Самое время Шольцу вести слепых к девочкам и мальчикам плохого поведения.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 14:48
      0
      Цитата: tralflot1832
      Самое время Шольцу вести слепых к девочкам и мальчикам плохого поведения.

      Попадалась мне версия, что это так жена его воспитывала... )))
  11. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 13:22
    +3
    Маловато будет...
    Несимметрично получается, непорядок! wassat
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:36
      0
      Это ещё фигня. Держу пари, у него и яичко правое больше левого. Хирургическое вмешательство не помешает.
  12. skept
    skept Сегодня, 13:22
    +4
    Пытались избиратели глаза открыть на результаты его политики для немцев.Не удалось..
  13. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 13:23
    +2
    Поджигатель войны Шольц слишком глуп для чего-либо, даже слишком глуп, чтобы ходить.
  14. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 13:23
    +2
    я когда вижу руководителя страны с подбитым глазом то всегда вспоминаю президента США Буша младшего который часто появлялся на людях с подбитым глазом и рассказывал сказки что подавился булочкой. Но скрее всего это обратная сторона феминизма. Баба даже при мужике высокого ранга всегда баба. И часто агрессивная баба.
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 13:31
      0
      не знаю ребята, по-моему в 65 лет бегать или как этот ваш Буш на самокатах кататься это здорово. Вдвойне здорово это делать в собственном поместье или как у них там говорят ранчо.
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 13:39
        +3
        В 65 здорово любить женщин. Женщина - гораздо лучше самоката. Это вам подтвердит любой, у кого есть самокат, но нет женщины.
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:37
      0
      Это не по-европейски. У Шольца был агрессивный мужик.
  15. михаилл
    михаилл Сегодня, 13:23
    +5

    .................................................................................................
  16. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:26
    +1
    Формы нацисткой не хватает, пусть у дедушки возьмет, ариец не доделанный.
  17. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:26
    +2
    Кажется, втащил херу Шольцу глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман. Накануне она заявила следующее - "Поставки немецких дальнобойных ракет Taurus Украине блокирует канцлер Шольц." Олаф, такой Олух laughing
  18. megadeth
    megadeth Сегодня, 13:32
    +1
    Кулак из-за поворота выскочил...А так "душарская" (кто срочную служил, тот в курсе) отмазка...
  19. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 13:32
    +2
    Видели жену Шольца - Бритту Эрнст? Думается, что она может и в глаз канцлеру заехать, левым джебом, или мордой по синтетическому паласу.
    Ранее Шольц сообщал журналистам, что именно по настоянию жены он в свое время открыл для себя здоровый образ жизни: "Побуждение к бегу трусцой исходило от моей жены Бритты Эрнст. Она сказала мне добрых двадцать лет назад: "Олаф, ты не можешь так продолжать!" Я определенно вынужден был заняться чем-нибудь для своей физической формы". Теперь он бегает два или три раза в неделю и полтора часа по воскресеньям.
    В общем шрамы украшают мужчину, так брутально выглядит, и не как "ливерная колбаса", еще уши поломать как у Конора Макгрегора, будет "красаучик". laughing
  20. Комментарий был удален.
  21. Бывший...СССР
    Бывший...СССР Сегодня, 13:45
    0
    Если внимательно посмотреть на фото - слева от повязки продолжение синяка.
    Веточки такого на бегу не сделают, похоже на кулак или какой - то предмет
    ( кухонной утвари )
  22. дядя влад
    дядя влад Сегодня, 13:46
    0
    Бежал споткнулся,упал на арматуру, гипс. Ничего не помню.Посмотрим как дальше пойдут дела в ФРГ.
  23. Бывший...СССР
    Бывший...СССР Сегодня, 13:51
    0
    кликуха подошла бы ему - одноглазый канцлер
  24. Tagan
    Tagan Сегодня, 13:58
    +1
    Кто-то решил претворить в жизнь выражение "глаз на попу натянуть". Так что у Шольца теперь глаз, где надо.
  25. HAM
    HAM Сегодня, 14:00
    0
    Слабые отмазки про падение при беге.....Кто то всё таки заехал в глаз или за длинный язык или,жена вспомнила,что он что то обещал другой 40-лет назад.....обида женщины-страшная вещь......лапша про бег-это для немцев....
    Да,он что то там ляпнул про "мёртвую лошадь" атомной энергетики,может от электриков прилетело?
    Грехов у Шольца много,же начали бить.....
  26. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:10
    0
    — Шоб ты издох! Шоб я видел тебя у гробу у белых тапках!
    — Чтоб ты жил... на одну... зарплату!
  27. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:10
    +1
    Я с нетерпением жду мемы. Спасибо за добрые пожелания. Это выглядит хуже, чем есть на самом деле!

    - иронично написал Шольц.

    И ты Олаф хочешь чтобы мы этому поверили и посочувствовали ?
    А синяк он рядом с кулаком живет:
  28. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:14
    0
    Да ладно - упал, в глаз кто-то заехал, может и Зеленский
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:21
      0
      Цитата: 75Сергей
      Да ладно - упал, в глаз кто-то заехал, может и Зеленский

      Ну да, я так и поверил, из спорта он занимается бегом трусцой.
      Бритта Эрнст (жена ) заставила Шольца бросить пить и начать бегать трусцой. Олаф и Бритта знакомы уже 40 лет, женаты — 25, а обручальные кольца стали носить не так давно.
  29. Романенко
    Романенко Сегодня, 14:16
    0
    Ну понятно, хорошо "двоечка" прошла, сначала с правой под дых, а потом с левой в табло. Нечего бегать, где тебя знают, Ливерный!
  30. bandabas
    bandabas Сегодня, 14:27
    0
    Глаз же не потерял. Зачем повязка а-ля Кутузов? Пиар у бундесов страдает. Сняли отек, подзамазали тонирующим кремом. Выглядел бы гораздо героически. Ливерная колбаса- и есть ливерная колбаса по жизни.
  31. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:56
    0
    Я все дума и где видел твое лицо..........