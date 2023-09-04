Канцлер Германии продемонстрировал свое первое фото с повязкой на глазу после падения на пробежке

Я с нетерпением жду мемы. Спасибо за добрые пожелания. Это выглядит хуже, чем есть на самом деле!

В интернете появилась первая фотография канцлера Германии Олафа Шольца после падения на пробежке. Ранее стало известно, что глава немецкого правительства упал во время утренних занятий спортом и повредил лицо.На фотографии мы видим, что правый глаз канцлера ФРГ закрыт черной повязкой. Под повязкой видны ссадины. Очевидно, что Шольц действительно сильно пострадал во время падения. Правда, не очень понятно, как можно так повредить глаз, если только Шольц не бегал по пересеченной местности и не задел какие-то ветки, штыри или пеньки.- иронично написал Шольц.Олафу Шольцу 65 лет. Но, как мы видим, канцлер пытается держать себя в форме, занимаясь спортом. Правда, не всегда это приводит к укреплению здоровья, иногда имеет противоположный эффект. Из-за синяков и ссадин на лице Шольцу пришлось отменить ряд официальных мероприятий, включая и поездку в город Херинген в земле Гессен, где канцлер должен был побывать 3 сентября.Интересно, что о Шольце немецкие биографы пишут: во время учебы в школе и вузе он не любил физкультуру и предпочитал активному отдыху и занятиям спортом чтение книг. Но уже в зрелом возрасте Шольц скорректировал свои привычки. Из спорта он более всего любит бег и греблю, кроме того одержим пешими прогулками и не прочь покататься на велосипеде.