Военное обозрение
Войти Регистрация

Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в альянс

29
Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в альянс

Армению пригласили в НАТО, соответсвующее заявление сделал председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер, опубликовавший предложение в одной из запрещенных в России социальных сетей.


Армению приглашают присоединиться к Североатлантическому альянсу, Фелингер в своей записи обращается напрямую к Николу Пашиняну. Вряд ли это предложение является официальным приглашением, но пробный камешек уже брошен, Армению, состоящую в ОДКБ, переманивают на другую сторону. Думается, что запись сделана обдуманно, чтобы посмотреть на реакцию как самого Пашиняна, так и на российскую.

Я призываю Армению вступить в НАТО

- написал Фелингер.

Армения в последнее время охладела к ОДКБ и вовсю критикует Россию. Пашинян за время своего премьерства неоднократно показывал, что Запад ему больше по душе, чем проводимая Россией политика. Просто у США и их союзников на Кавказе позиции слабые, единственный сильный игрок, кроме России - это Турция, но она выступает на стороне Азербайджана, с которым у Армении отношения не складываются уже очень давно.

В последнем интервью итальянской прессе Пашинян назвал "ошибкой" ставку Армении на Россию. По его словам, Москва не в состоянии обеспечить безопасность Еревана, который на 100% положился на российскую армию. На сегодняшний день Армения ищет другие способы обеспечения своей безопасности, уже без участия России, и, скорей всего, без ОДКБ. Пашинян призвал российский МИД "принять к сведению" его заявления, но не комментировать их.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/GunterFehlinger
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
29 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 13:32
    +5
    А соросенок в отношении к России себя по другому не может вести. Мог бы давно все отношения с нами порвплбы в угоду Хозяина.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 14:04
      0
      Думаю,что турки (и не только они) будут против.
  3. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 13:34
    +12
    Флаг натовский в руки и вперед,может кроме Карабаха и другие территории потеряет,а ещё пусть всех армян из России заберет...Ну а что,раз ставка на Россию была ошибкой,то и армянам в России делать нечего...
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 14:10
      +1
      Так они все в России и гражданство у них есть, можно сказать, что Армения перехала
  4. megadeth
    megadeth Сегодня, 13:35
    +1
    На сегодняшний день Армения ищет другие способы обеспечения своей безопасности, уже без участия России, и, скорей всего, без ОДКБ. Пашинян призвал российский МИД "принять к сведению" его заявления, но не комментировать их
    Ну тогда МО РФ прокомментирует...
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:36
    -1
    По идее самое время для армянской элиты. Большая часть Арцаха и так под азерами, каким то образом сплавить остатки, современные дашнаки легко проглотят, закрыть вопрос о территориальных претензиях ну и всё, здравствуй очередь в ЕС и нату.
  6. Луенков
    Луенков Сегодня, 13:38
    +4
    Начало краха Армении. Караьвх начало. Армяне думаю о том, что Россия должна за них воевать? Жмутся на вооружение, не хотят работать. Вперёд через терни, звбудем про Армению. Нет такого государства.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:38
    0
    призываю Армению вступить в НАТО
    Пушечного мяса у них не хватает ....
  8. ДимчиК
    ДимчиК Сегодня, 13:38
    -7
    Цитата: taiga2018
    Флаг натовский в руки и вперед,может кроме Карабаха и другие территории потеряет,а ещё пусть всех армян из России заберет...Ну а что,раз ставка на Россию была ошибкой,то и армянам в России делать нечего...

    Ты это из Азербайджана пишешь?
    1. taiga2018
      taiga2018 Сегодня, 13:52
      +14
      Не обязательно,это может написать житель любой части России который хоть раз побывал на местном рынке,когда видел там толпы носатых которые и во время войны в Карабахе отсиживались у нас,и уж тем более не намерены проливать кровь за страну в которой зарабатывают...
  9. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:40
    +1
    "Единственный способ избавиться от драконов – иметь своего собственного"(с) Пашинян,примет предложение.СВО,ему не грозит,но НАТО не примет.Зачем? Обеспечивать защиту Лачинского коридора или чего там?А им это надо?Тут Иран,встрепенется,а даже не Россия..
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 14:09
      0
      Единственный способ избавиться от драконов – иметь своего собственного

      Лучше иметь Ланселота. Помните, чем закончил дракон-то?
  10. Irokez
    Irokez Сегодня, 13:42
    +3
    По его словам, Москва не в состоянии обеспечить безопасность Еревана

    Брали бы пример с Сирийских Армян защищавшими свои анклавы.
    Армянский коньяк не даёт гарантий безопасности.
  11. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 13:43
    +4
    На сегодняшний день Армения ищет другие способы обеспечения своей безопасности, уже без участия России

    Если этот поиск и эти способы отрицательно отразятся на статусе и доходах сочинских армян, то я Пашиняну не завидую. laughing
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:57
      +1
      Вежливый лось.Сочинские армяне - это Российские армяне.Ереванские Армяне - гастарбайтеры Сочинских армян.И после 2014 армян очень подразбавили белорусы ,переселенцы с северов и Сибири.Челябинцы - да сколько можно переть в Сочи,вам тут мёдом намазано? laughing
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:33
        0
        Цитата: tralflot1832
        Челябинцы - да сколько можно переть в Сочи,вам тут мёдом намазано?

        У вас тепло, у вас яблоки, а у них их нет.
      2. Вежливый Лось
        Вежливый Лось Сегодня, 14:57
        0
        Цитата: tralflot1832
        Ереванские Армяне - гастарбайтеры Сочинских армян.

        Так и я ж об этом. hi
        Если Ереван возьмет антироссийский курс, то это не может не сказаться на армянской диаспоре в России. А, если принять во внимание, какие деньги они тут зарабатывают, то вполне могут и Пашиняна в тапках на мороз выставить (учитывая количество родственников на той стороне).
  12. anjey
    anjey Сегодня, 13:53
    +1
    Западным провокаторам мало одной Краины,хочется поджечь все вокруг России,так и напрашиваются на военно-политические люли am ...
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 14:18
      +1
      Цитата: anjey
      Западным провокаторам мало одной Краины,хочется поджечь все вокруг России,так и напрашиваются на военно-политические люли am ...

      Они то подожгут, но дровишками, в этом огне, будут не они а местные. И ведь армяне, казахи и т.д полезут в этот огонь так же как кокаинцы. Не хотят жить мирно с соседями, большое желание утилизироваться за западные ценности.
  13. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:55
    +4
    "Москва не в состоянии обеспечить безопасность Еревана". Нипонел. А кто обеспечивал тогда безопасность Еревана все эти десятилетия? Москва отказалась обеспечивать безопасность непризнанного даже самой Арменией Нагорного Карабаха. А ведь в Азербайджане не скрывают, что вся Армения на глобусе - лишняя, и только Россия и Иран являются препятствием.
  14. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:56
    +10
    Пашинян призвал российский МИД "принять к сведению" его заявления, но не комментировать их.

    Хач совсем озверел что ли? Запрещает он, видите ли, российскому МИДу высказывать своё мнение по поводу его слов... Чокнуться можно!
    Российский МИД, ты когда-нибудь проснешься? Тебе в лицо уже крошечная Армения плюет, затыкая рот и запрещая разговаривать! Дальше кто? Мальта? Сан-Марино? Кто еще не унижал Россию без последствий?
  15. Алексей Гиу
    Алексей Гиу Сегодня, 13:57
    +2
    мне кажется, что пашинян или как там его, сдуется однозначно, ибо он такой же продукт или фрукт , как французишка, смысла сдерживать его нет, но есть смысл обрубить некоторые концы, что бы он как бы это сказать - побыстрее начал думать в какую сторону смотреть...казах-орда быстро понял ЭТО после событий всем известных - и ОДКБ зауважал ну и ваабче!
  16. Luminman
    Luminman Сегодня, 14:01
    +2
    Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в альянс

    А что думает Турция? wink
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:03
      +1
      Ей норм, ей не привыкать периодически перестреливаться с Грецией с кучей трупов, страной наты вроде как.
  17. lukash66
    lukash66 Сегодня, 14:04
    0
    Особенно этому будут рады турки. Они там реально голову включать не хотят.))))
  18. Million
    Million Сегодня, 14:11
    +2
    Пусть тогда всех армян из России забирает назад.
  19. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:13
    +1
    Армян в натУ? ИдиЁты! Пригласили бы в какую- никакую торговую организацию. laughing
  20. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:30
    0
    В последнем интервью итальянской прессе Пашинян назвал "ошибкой" ставку Армении на Россию.

    Какая ошибка, Пашинян до мозга костей проамериканский.
  21. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:45
    0
    Страна не выученных уроков ! Россия уже спасала армян от геноцида ,но видать Пашинян рассчитывает туркам сесть на шею . Мы этот ответ турков , быстро увидим
  22. Комментарий был удален.