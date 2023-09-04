Минобороны подтвердило нанесение удара дронами-камикадзе по предприятию в Одесской области, где собирались морские дроны

Прошедшие сутки значительных изменений в обстановку на линии боевого соприкосновения не внесли, бои идут с переменным успехом, наши давят на севере, ВСУ на юге. По прогнозам военных экспертов, в ближайшее время противник предпримет одну из последних попыток прорвать линию обороны российских войск в районе Работино-Вербовое. В случае неудачи, он будет вынужден отойти на прежние позиции, где будет выстраивать оборону уже от российской армии.
Начнем сегодняшнюю сводку с хороших новостей. Минобороны подтвердило уничтожение четырех украинских военных катеров вместе с десантными группами российским боевым самолетом из состава морской авиации Черноморского флота. Кроме того, военные признали удар дронами-камикадзе по судостроительному предприятию в Одесской области Украины, где осуществлялась сборка безэкипажных катеров из поставляемых с Запада комплектов. Ранее в сводках о беспилотниках большой дальности практически не упоминалось.
Также сообщается, что российский истребитель сбил в районе Брусовки ДНР украинский вертолет Ми-8. Подробности Минобороны не раскрывает.
Теперь к боям на основных направлениях. На Донецком ВСУ проводят перегруппировку в преддверии еще одной попытки отбить у российских подразделений свои позиции, откуда наши их выбили на прошлой неделе. Прогнозируется усиление атак, особенно в районе Клещеевки и Андреевки. За минувшие сутки ВСУ атаковали трижды в районе Артемовска и Северное, но успеха не добились. Потери по личному составу у противника составили до 285 человек убитыми и ранеными, по "железу": пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, САУ М109 Paladin и Гвоздика, а также две гаубицы М105.
На Запорожском направлении наши атаковали ВСУ, пытаясь улучшить тактическое положение в районах Работино и Вербовое, но добились ли успехов, сведений нет. Судя по последним данным, Работино находится в серой зоне, наши с южной окраины отошли. Отражена одна контратака штурмового отряда 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. По потерям: более 115-и всушников, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы М777, две САУ М109 Paladin и две гаубицы М119, две Д-30 и одна Д-20. На воздух взлетели два склада ракетно-артиллерийского вооружения 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Верхняя Терса Запорожской области.
На Купянском наши продолжают продвижение широким фронтом, выбивая противника с его позиций. ВСУ контратакуют, но безуспешно. За последние сутки наши отразили четыре атаки штурмовых групп 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ севернее Свердловки ЛНР. Уничтожено порядка 60-и всушников, три автомобиля и САУ Krab.
На Красно-Лиманском наши нанесли поражение подразделениям 63-й, 67-й механизированных и 12-й бригады спецназначения ВСУ в районах Ямполовка, Червоная Диброва и Серебрянского лесничества. О продвижении информации нет, уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три пикапа, а также орудие Д-30.
На Южно-Донецком наши наносили удары в районах Новомихайловка и Урожайное, об отражении атак сообщений не было. Потери противника: свыше 120-и всушников, две боевые бронированные машины и девять автомобилей. В районе Новомихайловки уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
На Херсонском направлении уничтожены до 35-и украинских военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийская система М777, а также гаубица "Мста-Б". В районе Понятовка Херсонской области поражен склад боеприпасов 124-й бригады ТРО.